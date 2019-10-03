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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.10.2019 18:42Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,66-1,78-14,87
Acıpayam Selüloz4,79-0,8349,93
Adana Çimento (A)5,43-0,3714,16
Adana Çimento (B)3,97-0,2523,08
Adana Çimento (C)1,34-4,298,85
Adel Kalemcilik11,65-1,1013,40
Adese Alışveriş Ticaret2,26-2,16-3,42
Afyon Çimento4,24-0,70-7,63
Ak Enerji0,620,00-1,59
Akbank7,75-1,6531,69
Akçansa6,60-0,600,88
Akdenız Güvenlık Hız.1,38-1,43-31,34
Akfen GMYO2,260,0036,97
Akın Tekstil9,680,836,78
Akiş GMYO2,661,1416,72
Akmerkez GMYO21,423,4844,90
Aksa9,50-1,3543,19
Aksa Enerji2,64-2,22-1,49
Aksigorta5,10-0,7862,45
Aksu Enerji8,25-1,086,87
Alarko Carrıer37,40-1,42-4,98
Alarko GMYO52,50-2,6024,34
Alarko Holding5,06-0,78159,45
Albaraka Türk1,32-1,498,20
Alcatel Lucent Teletaş8,030,7539,41
Alkim Kağıt4,040,5012,41
Alkim Kimya25,68-2,2819,22
Altınyağ0,43-2,27-2,27
Altınyunus Çeşme4,0319,9429,94
Anadolu Cam3,200,3124,77
Anadolu Efes22,220,1810,69
Anadolu Grubu Holding14,95-1,6447,52
Anadolu Hayat Emek.5,270,00-7,46
Anadolu Isuzu9,785,2758,25
Anadolu Sigorta4,220,007,50
Anel Elektrik1,970,0021,60
Arçelik18,800,3219,06
Arena Bilgisayar4,731,727,26
Armada Bilgisayar10,100,008,72
Arsan Tekstil2,460,4151,85
Artı Yatırım Holding0,79-1,25-9,20
Aselsan18,98-1,66-20,75
Aslan Çimento28,16-0,070,00
Ata GMYO4,07-0,731,50
Atakule GMYO1,32-1,490,32
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,94-2,089,30
AvivaSA Emeklilik Hayat9,50-1,0428,40
Avrasya GMYO1,15-0,8630,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,38-2,1327,78
Avrasya Stratejik GMYF1.277,000,012,46
Avrupa Yatırım Holding2,283,64-6,17
Ayen Enerji2,28-0,4426,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,851,6534,51
Aygaz11,60-0,2616,65
Bagfaş10,440,38116,60
Bak Ambalaj5,89-0,1725,10
Balatacılar Balatacılık0,323,23-3,03
Bantaş Ambalaj1,91-2,0552,19
Banvit14,25-3,7232,07
Baştaş Başkent Çimento1,975,35-2,48
Batı Çimento2,720,0012,86
Batısöke Çimento1,01-0,98-7,34
Bera Holding2,29-2,9711,17
Berkosan Yalıtım1,942,117,18
Beşiktaş Futbol Yat.1,701,194,94
Beyaz Filo3,390,3024,18
Beymen Perakende Yat.15,6419,94296,95
Bilici Yatırım2,74-1,08116,68
Bim Mağazalar49,02-1,2114,44
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat0,977,78-17,09
Bizim Mağazaları8,784,0329,12
Bolu Çimento2,55-0,78-17,42
Bomonti Elektrik2,15-4,02347,92
Borusan Mannesmann9,13-0,1130,25
Borusan Yat. Paz.34,98-0,34-3,45
Bosch Fren Sistemleri206,003,0034,84
Bossa4,720,2112,27
Brisa5,93-1,98-6,32
Burçelik4,054,6526,17
Burçelik Vana4,587,01209,46
Bursa Çimento4,930,6112,05
Carrefoursa3,57-1,382,59
Ceo Event Medya7,541,75
Coca Cola İçecek34,901,6318,04
Cosmos Yat. Holding1,17-0,8520,62
Credıtwest Faktorıng1,581,2851,92
Çelebi99,10-1,1069,85
Çelik Halat4,552,48-15,79
Çemaş Döküm1,23-0,8161,84
Çemtaş5,52-0,18-7,44
Çimbeton28,92-0,621,12
Çimentaş11,54-0,26-9,13
Çimsa7,23-1,50-4,24
Çuhadaroğlu Metal2,380,8533,71
Dagi Giyim1,92-3,5254,84
Dagi Yatırım Holding1,601,2758,42
Dardanel1,414,4428,18
Datagate Bilgisayar6,282,6146,73
Demısaş Döküm2,570,0011,85
Denge Holding1,822,2556,90
Deniz GMYO3,470,2914,14
Denizbank20,92-0,109,53
Denizli Cam6,00-1,9615,21
Derimod3,81-1,3035,62
Derlüks Deri2,14-1,38
Desa Deri2,461,6542,20
Despec Bilgisayar3,172,2616,05
Deva Holding6,72-2,18104,26
Diriteks Diriliş Tekstil0,89-2,2014,10
Ditaş Doğan5,955,3116,24
DO-CO526,30-1,0711,05
Doğan Burda3,18-0,315,65
Doğan Holding1,56-1,8967,51
Doğtaş Kelebek Mobilya1,05-0,94-13,93
Doğusan1,52-1,30-29,78
Doğuş GMYO2,78-4,4731,75
Doğuş Otomotiv8,47-6,1095,16
Döktaş Dökümcülük30,981,57280,12
Duran Doğan Basım10,030,1096,67
Dyo Boya3,80-2,0631,03
Eczacıbaşı İlaç3,200,9531,93
Eczacıbaşı Yatırım8,210,6128,23
Edip Gayrimenkul0,900,0016,88
Ege Endüstri501,10-1,8061,05
Ege Gübre37,60-0,6981,76
Ege Profil9,18-0,979,32
Ege Seramik3,02-1,311,99
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,290,0020,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast5,381,7040,10
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,28-1,5430,61
Eminiş Ambalaj1,061,92-9,40
Emlak Konut GMYO1,33-2,21-8,70
Enerjisa Enerji6,340,3234,65
Enka İnşaat5,780,3530,06
Erbosan19,28-0,6226,80
Ereğli Demir Çelik6,61-1,648,33
Ersu Gıda1,35-0,7446,74
Escort Teknoloji0,85-1,1611,84
Etiler Gıda3,602,2769,01
Euro Kapital Yat. Ort.1,25-2,3477,56
Euro Trend Yat. Ort.0,911,1143,32
Euro Yat. Ort.0,89-1,1142,04
Euro Yatırım Holding1,32-0,75140,00
Fenerbahçe Futbol13,101,8789,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,01-0,6613,16
F-M İzmit Piston19,36-0,1025,95
Fonet Bilgi Teknolojileri3,141,95104,03
Ford Otosan60,151,0126,61
Formet Çelik Kapı5,82-4,59358,27
Frigo Pak Gıda8,432,68395,88
Galatasaray Sportif1,62-0,6130,65
Garanti Bankası9,84-0,9123,62
Garanti Faktoring3,702,2186,87
Garanti Yat. Ort.0,95-2,0629,72
Gedik Y. Men. Değ.4,21-1,1737,88
Gedik Yatırım Holding4,381,1586,38
Gediz Ambalaj5,70-3,5540,94
Gentaş1,46-2,016,37
Gersan Elektrik2,25-1,75-7,80
Global Men. Değ.0,874,8285,11
Global Yat. Holding3,82-2,3027,76
Good-Year2,81-2,09-15,32
Göltaş Çimento12,870,005,11
Gözde Girişim3,601,1234,83
GSD Denizcilik1,59-3,0538,26
GSD Holding0,94-2,0817,50
Gübre Fabrik.5,45-2,5084,12
Güler Yat. Holding1,29-0,7720,56
Güneş Sigorta1,802,8628,37
Halk GMYO0,97-1,0250,78
Halk Sigorta1,5620,0076,77
Hatay Tekstil4,110,7419,19
Hedef Girişim1,610,0038,79
Hektaş14,89-2,5560,63
HUB Girişim4,981,63164,89
Hürriyet Gzt.0,80-3,61-13,98
ICBC Turkey Bank3,71-1,07-24,75
İdealist Danışmanlık4,130,73-29,34
İdealist GMYO2,930,0079,75
İhlas Ev Aletleri1,56-2,50377,61
İhlas Gayrimenkul0,93-2,11-1,02
İhlas Gazetecilik2,46-1,60303,28
İhlas Holding0,54-5,2668,75
İhlas Yayın Holding0,831,22151,52
İndeks Bilgisayar7,930,2542,40
Info Yatırım4,90-2,39375,73
İntema7,21-0,5520,23
İpek Doğal Enerji6,65-0,7523,84
İskenderun Demir Çelik6,04-0,3328,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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