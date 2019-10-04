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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

04.10.2019 18:40Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,60-3,61-17,95
Acıpayam Selüloz4,861,4652,12
Adana Çimento (A)5,501,2915,63
Adana Çimento (B)3,970,0023,08
Adana Çimento (C)1,31-2,246,41
Adel Kalemcilik11,55-0,8612,43
Adese Alışveriş Ticaret2,20-2,65-5,98
Afyon Çimento4,260,47-7,19
Ak Enerji0,61-1,61-3,17
Akbank7,861,4233,56
Akçansa6,640,611,50
Akdenız Güvenlık Hız.1,390,72-30,85
Akfen GMYO2,291,3338,79
Akın Tekstil9,64-0,416,34
Akiş GMYO2,670,3817,16
Akmerkez GMYO20,86-2,6141,11
Aksa9,570,7444,24
Aksa Enerji2,691,890,37
Aksigorta5,00-1,9659,27
Aksu Enerji8,452,429,46
Alarko Carrıer37,400,00-4,98
Alarko GMYO52,600,1924,57
Alarko Holding5,100,79161,50
Albaraka Türk1,352,2710,66
Alcatel Lucent Teletaş8,607,1049,31
Alkim Kağıt4,02-0,5011,85
Alkim Kimya25,720,1619,40
Altınyağ0,442,330,00
Altınyunus Çeşme4,8319,8555,74
Anadolu Cam3,19-0,3124,38
Anadolu Efes22,481,1711,99
Anadolu Grubu Holding15,010,4048,11
Anadolu Hayat Emek.5,270,00-7,46
Anadolu Isuzu9,45-3,3752,91
Anadolu Sigorta4,21-0,247,24
Anel Elektrik1,95-1,0220,37
Arçelik18,810,0519,13
Arena Bilgisayar4,801,488,84
Armada Bilgisayar10,100,008,72
Arsan Tekstil2,45-0,4151,23
Artı Yatırım Holding0,801,27-8,05
Aselsan19,100,63-20,25
Aslan Çimento28,04-0,43-0,43
Ata GMYO4,00-1,72-0,25
Atakule GMYO1,341,521,84
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,962,1311,63
AvivaSA Emeklilik Hayat9,793,0532,32
Avrasya GMYO1,150,0030,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,401,4529,63
Avrasya Stratejik GMYF1.277,100,012,47
Avrupa Yatırım Holding2,300,88-5,35
Ayen Enerji2,300,8827,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,84-0,5433,78
Aygaz11,56-0,3416,25
Bagfaş10,490,48117,63
Bak Ambalaj5,88-0,1724,89
Balatacılar Balatacılık0,359,376,06
Bantaş Ambalaj1,89-1,0550,60
Banvit14,11-0,9830,77
Baştaş Başkent Çimento2,106,603,96
Batı Çimento2,782,2115,35
Batısöke Çimento1,020,99-6,42
Bera Holding2,310,8712,14
Berkosan Yalıtım1,961,038,29
Beşiktaş Futbol Yat.1,68-1,183,70
Beyaz Filo3,431,1825,64
Beymen Perakende Yat.18,0615,47358,38
Bilici Yatırım2,781,46119,84
Bim Mağazalar48,76-0,5313,83
Birko Mensucat0,293,57-3,33
Birlik Mensucat0,95-2,06-18,80
Bizim Mağazaları9,275,5836,32
Bolu Çimento2,560,39-17,09
Bomonti Elektrik2,11-1,86339,58
Borusan Mannesmann9,332,1933,11
Borusan Yat. Paz.35,200,63-2,84
Bosch Fren Sistemleri216,004,8541,39
Bossa4,822,1214,65
Brisa6,001,18-5,21
Burçelik3,99-1,4824,30
Burçelik Vana4,45-2,84200,68
Bursa Çimento4,930,0012,05
Carrefoursa3,590,563,16
Ceo Event Medya7,570,40
Coca Cola İçecek34,72-0,5217,43
Cosmos Yat. Holding1,15-1,7118,56
Credıtwest Faktorıng1,7510,7668,27
Çelebi104,405,3578,93
Çelik Halat4,703,30-13,01
Çemaş Döküm1,19-3,2556,58
Çemtaş5,764,35-3,42
Çimbeton29,120,691,82
Çimentaş11,560,17-8,98
Çimsa7,270,55-3,71
Çuhadaroğlu Metal2,380,0033,71
Dagi Giyim1,86-3,1250,00
Dagi Yatırım Holding1,653,1263,37
Dardanel1,40-0,7127,27
Datagate Bilgisayar6,452,7150,70
Demısaş Döküm2,611,5613,59
Denge Holding1,80-1,1055,17
Deniz GMYO3,542,0216,45
Denizbank21,020,4810,05
Denizli Cam6,000,0015,21
Derimod3,820,2635,97
Derlüks Deri2,150,47
Desa Deri2,44-0,8141,04
Despec Bilgisayar3,14-0,9514,95
Deva Holding6,851,93108,21
Diriteks Diriliş Tekstil0,890,0014,10
Ditaş Doğan6,458,4026,00
DO-CO526,800,1011,16
Doğan Burda3,334,7210,63
Doğan Holding1,623,8573,95
Doğtaş Kelebek Mobilya1,071,90-12,30
Doğusan1,520,00-29,78
Doğuş GMYO2,780,0031,75
Doğuş Otomotiv8,39-0,9493,32
Döktaş Dökümcülük30,92-0,19279,39
Duran Doğan Basım10,444,09104,71
Dyo Boya3,851,3232,76
Eczacıbaşı İlaç3,17-0,9430,69
Eczacıbaşı Yatırım8,523,7833,08
Edip Gayrimenkul0,922,2219,48
Ege Endüstri505,200,8262,37
Ege Gübre37,40-0,5380,79
Ege Profil9,250,7610,15
Ege Seramik3,01-0,331,65
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,290,0020,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast5,909,6753,65
Ekiz Kimya0,432,3830,30
Emek Elektrik1,290,7831,63
Eminiş Ambalaj1,03-2,83-11,97
Emlak Konut GMYO1,330,00-8,70
Enerjisa Enerji6,28-0,9533,38
Enka İnşaat5,76-0,3529,61
Erbosan19,692,1329,50
Ereğli Demir Çelik6,681,069,48
Ersu Gıda1,382,2250,00
Escort Teknoloji0,850,0011,84
Etiler Gıda3,641,1170,89
Euro Kapital Yat. Ort.1,271,6080,40
Euro Trend Yat. Ort.0,910,0043,32
Euro Yat. Ort.0,912,2545,23
Euro Yatırım Holding1,30-1,52136,36
Fenerbahçe Futbol13,603,8296,53
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,020,3313,53
F-M İzmit Piston20,606,4034,02
Fonet Bilgi Teknolojileri3,160,64105,33
Ford Otosan59,65-0,8325,55
Formet Çelik Kapı5,830,17359,06
Frigo Pak Gıda8,30-1,54388,24
Galatasaray Sportif1,651,8533,06
Garanti Bankası9,991,5225,50
Garanti Faktoring3,833,5193,43
Garanti Yat. Ort.0,972,1132,45
Gedik Y. Men. Değ.4,230,4838,54
Gedik Yatırım Holding4,400,4687,23
Gediz Ambalaj5,67-0,5340,20
Gentaş1,470,687,09
Gersan Elektrik2,270,89-6,98
Global Men. Değ.0,925,7595,74
Global Yat. Holding3,820,0027,76
Good-Year2,810,00-15,32
Göltaş Çimento12,890,165,27
Gözde Girişim3,641,1136,33
GSD Denizcilik1,600,6339,13
GSD Holding0,940,0017,50
Gübre Fabrik.5,541,6587,16
Güler Yat. Holding1,290,0020,56
Güneş Sigorta1,79-0,5627,66
Halk GMYO0,981,0352,34
Halk Sigorta1,8719,87111,89
Hatay Tekstil4,110,0019,19
Hedef Girişim1,631,2440,52
Hektaş14,86-0,2060,30
HUB Girişim4,92-1,20161,70
Hürriyet Gzt.0,800,00-13,98
ICBC Turkey Bank4,3015,90-12,78
İdealist Danışmanlık4,150,48-28,99
İdealist GMYO2,92-0,3479,14
İhlas Ev Aletleri1,560,00377,61
İhlas Gayrimenkul0,930,00-1,02
İhlas Gazetecilik2,44-0,81300,00
İhlas Holding0,575,5678,12
İhlas Yayın Holding0,897,23169,70
İndeks Bilgisayar7,90-0,3841,87
Info Yatırım4,70-4,08356,31
İntema7,230,2820,57
İpek Doğal Enerji6,822,5627,00
İskenderun Demir Çelik6,060,3329,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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