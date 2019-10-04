Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,60
|-3,61
|-17,95
|Acıpayam Selüloz
|4,86
|1,46
|52,12
|Adana Çimento (A)
|5,50
|1,29
|15,63
|Adana Çimento (B)
|3,97
|0,00
|23,08
|Adana Çimento (C)
|1,31
|-2,24
|6,41
|Adel Kalemcilik
|11,55
|-0,86
|12,43
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,20
|-2,65
|-5,98
|Afyon Çimento
|4,26
|0,47
|-7,19
|Ak Enerji
|0,61
|-1,61
|-3,17
|Akbank
|7,86
|1,42
|33,56
|Akçansa
|6,64
|0,61
|1,50
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,39
|0,72
|-30,85
|Akfen GMYO
|2,29
|1,33
|38,79
|Akın Tekstil
|9,64
|-0,41
|6,34
|Akiş GMYO
|2,67
|0,38
|17,16
|Akmerkez GMYO
|20,86
|-2,61
|41,11
|Aksa
|9,57
|0,74
|44,24
|Aksa Enerji
|2,69
|1,89
|0,37
|Aksigorta
|5,00
|-1,96
|59,27
|Aksu Enerji
|8,45
|2,42
|9,46
|Alarko Carrıer
|37,40
|0,00
|-4,98
|Alarko GMYO
|52,60
|0,19
|24,57
|Alarko Holding
|5,10
|0,79
|161,50
|Albaraka Türk
|1,35
|2,27
|10,66
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,60
|7,10
|49,31
|Alkim Kağıt
|4,02
|-0,50
|11,85
|Alkim Kimya
|25,72
|0,16
|19,40
|Altınyağ
|0,44
|2,33
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|4,83
|19,85
|55,74
|Anadolu Cam
|3,19
|-0,31
|24,38
|Anadolu Efes
|22,48
|1,17
|11,99
|Anadolu Grubu Holding
|15,01
|0,40
|48,11
|Anadolu Hayat Emek.
|5,27
|0,00
|-7,46
|Anadolu Isuzu
|9,45
|-3,37
|52,91
|Anadolu Sigorta
|4,21
|-0,24
|7,24
|Anel Elektrik
|1,95
|-1,02
|20,37
|Arçelik
|18,81
|0,05
|19,13
|Arena Bilgisayar
|4,80
|1,48
|8,84
|Armada Bilgisayar
|10,10
|0,00
|8,72
|Arsan Tekstil
|2,45
|-0,41
|51,23
|Artı Yatırım Holding
|0,80
|1,27
|-8,05
|Aselsan
|19,10
|0,63
|-20,25
|Aslan Çimento
|28,04
|-0,43
|-0,43
|Ata GMYO
|4,00
|-1,72
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,34
|1,52
|1,84
|Atlantis Yatırım Holding
|0,40
|122,22
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|2,13
|11,63
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|9,79
|3,05
|32,32
|Avrasya GMYO
|1,15
|0,00
|30,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,40
|1,45
|29,63
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.277,10
|0,01
|2,47
|Avrupa Yatırım Holding
|2,30
|0,88
|-5,35
|Ayen Enerji
|2,30
|0,88
|27,73
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,84
|-0,54
|33,78
|Aygaz
|11,56
|-0,34
|16,25
|Bagfaş
|10,49
|0,48
|117,63
|Bak Ambalaj
|5,88
|-0,17
|24,89
|Balatacılar Balatacılık
|0,35
|9,37
|6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,89
|-1,05
|50,60
|Banvit
|14,11
|-0,98
|30,77
|Baştaş Başkent Çimento
|2,10
|6,60
|3,96
|Batı Çimento
|2,78
|2,21
|15,35
|Batısöke Çimento
|1,02
|0,99
|-6,42
|Bera Holding
|2,31
|0,87
|12,14
|Berkosan Yalıtım
|1,96
|1,03
|8,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,68
|-1,18
|3,70
|Beyaz Filo
|3,43
|1,18
|25,64
|Beymen Perakende Yat.
|18,06
|15,47
|358,38
|Bilici Yatırım
|2,78
|1,46
|119,84
|Bim Mağazalar
|48,76
|-0,53
|13,83
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,95
|-2,06
|-18,80
|Bizim Mağazaları
|9,27
|5,58
|36,32
|Bolu Çimento
|2,56
|0,39
|-17,09
|Bomonti Elektrik
|2,11
|-1,86
|339,58
|Borusan Mannesmann
|9,33
|2,19
|33,11
|Borusan Yat. Paz.
|35,20
|0,63
|-2,84
|Bosch Fren Sistemleri
|216,00
|4,85
|41,39
|Bossa
|4,82
|2,12
|14,65
|Brisa
|6,00
|1,18
|-5,21
|Burçelik
|3,99
|-1,48
|24,30
|Burçelik Vana
|4,45
|-2,84
|200,68
|Bursa Çimento
|4,93
|0,00
|12,05
|Carrefoursa
|3,59
|0,56
|3,16
|Ceo Event Medya
|7,57
|0,40
|Coca Cola İçecek
|34,72
|-0,52
|17,43
|Cosmos Yat. Holding
|1,15
|-1,71
|18,56
|Credıtwest Faktorıng
|1,75
|10,76
|68,27
|Çelebi
|104,40
|5,35
|78,93
|Çelik Halat
|4,70
|3,30
|-13,01
|Çemaş Döküm
|1,19
|-3,25
|56,58
|Çemtaş
|5,76
|4,35
|-3,42
|Çimbeton
|29,12
|0,69
|1,82
|Çimentaş
|11,56
|0,17
|-8,98
|Çimsa
|7,27
|0,55
|-3,71
|Çuhadaroğlu Metal
|2,38
|0,00
|33,71
|Dagi Giyim
|1,86
|-3,12
|50,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,65
|3,12
|63,37
|Dardanel
|1,40
|-0,71
|27,27
|Datagate Bilgisayar
|6,45
|2,71
|50,70
|Demısaş Döküm
|2,61
|1,56
|13,59
|Denge Holding
|1,80
|-1,10
|55,17
|Deniz GMYO
|3,54
|2,02
|16,45
|Denizbank
|21,02
|0,48
|10,05
|Denizli Cam
|6,00
|0,00
|15,21
|Derimod
|3,82
|0,26
|35,97
|Derlüks Deri
|2,15
|0,47
|Desa Deri
|2,44
|-0,81
|41,04
|Despec Bilgisayar
|3,14
|-0,95
|14,95
|Deva Holding
|6,85
|1,93
|108,21
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|0,00
|14,10
|Ditaş Doğan
|6,45
|8,40
|26,00
|DO-CO
|526,80
|0,10
|11,16
|Doğan Burda
|3,33
|4,72
|10,63
|Doğan Holding
|1,62
|3,85
|73,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,07
|1,90
|-12,30
|Doğusan
|1,52
|0,00
|-29,78
|Doğuş GMYO
|2,78
|0,00
|31,75
|Doğuş Otomotiv
|8,39
|-0,94
|93,32
|Döktaş Dökümcülük
|30,92
|-0,19
|279,39
|Duran Doğan Basım
|10,44
|4,09
|104,71
|Dyo Boya
|3,85
|1,32
|32,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,17
|-0,94
|30,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,52
|3,78
|33,08
|Edip Gayrimenkul
|0,92
|2,22
|19,48
|Ege Endüstri
|505,20
|0,82
|62,37
|Ege Gübre
|37,40
|-0,53
|80,79
|Ege Profil
|9,25
|0,76
|10,15
|Ege Seramik
|3,01
|-0,33
|1,65
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,29
|0,00
|20,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|9,09
|20,00
|Egeplast
|5,90
|9,67
|53,65
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,29
|0,78
|31,63
|Eminiş Ambalaj
|1,03
|-2,83
|-11,97
|Emlak Konut GMYO
|1,33
|0,00
|-8,70
|Enerjisa Enerji
|6,28
|-0,95
|33,38
|Enka İnşaat
|5,76
|-0,35
|29,61
|Erbosan
|19,69
|2,13
|29,50
|Ereğli Demir Çelik
|6,68
|1,06
|9,48
|Ersu Gıda
|1,38
|2,22
|50,00
|Escort Teknoloji
|0,85
|0,00
|11,84
|Etiler Gıda
|3,64
|1,11
|70,89
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,27
|1,60
|80,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,91
|0,00
|43,32
|Euro Yat. Ort.
|0,91
|2,25
|45,23
|Euro Yatırım Holding
|1,30
|-1,52
|136,36
|Fenerbahçe Futbol
|13,60
|3,82
|96,53
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,02
|0,33
|13,53
|F-M İzmit Piston
|20,60
|6,40
|34,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,16
|0,64
|105,33
|Ford Otosan
|59,65
|-0,83
|25,55
|Formet Çelik Kapı
|5,83
|0,17
|359,06
|Frigo Pak Gıda
|8,30
|-1,54
|388,24
|Galatasaray Sportif
|1,65
|1,85
|33,06
|Garanti Bankası
|9,99
|1,52
|25,50
|Garanti Faktoring
|3,83
|3,51
|93,43
|Garanti Yat. Ort.
|0,97
|2,11
|32,45
|Gedik Y. Men. Değ.
|4,23
|0,48
|38,54
|Gedik Yatırım Holding
|4,40
|0,46
|87,23
|Gediz Ambalaj
|5,67
|-0,53
|40,20
|Gentaş
|1,47
|0,68
|7,09
|Gersan Elektrik
|2,27
|0,89
|-6,98
|Global Men. Değ.
|0,92
|5,75
|95,74
|Global Yat. Holding
|3,82
|0,00
|27,76
|Good-Year
|2,81
|0,00
|-15,32
|Göltaş Çimento
|12,89
|0,16
|5,27
|Gözde Girişim
|3,64
|1,11
|36,33
|GSD Denizcilik
|1,60
|0,63
|39,13
|GSD Holding
|0,94
|0,00
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,54
|1,65
|87,16
|Güler Yat. Holding
|1,29
|0,00
|20,56
|Güneş Sigorta
|1,79
|-0,56
|27,66
|Halk GMYO
|0,98
|1,03
|52,34
|Halk Sigorta
|1,87
|19,87
|111,89
|Hatay Tekstil
|4,11
|0,00
|19,19
|Hedef Girişim
|1,63
|1,24
|40,52
|Hektaş
|14,86
|-0,20
|60,30
|HUB Girişim
|4,92
|-1,20
|161,70
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,00
|-13,98
|ICBC Turkey Bank
|4,30
|15,90
|-12,78
|İdealist Danışmanlık
|4,15
|0,48
|-28,99
|İdealist GMYO
|2,92
|-0,34
|79,14
|İhlas Ev Aletleri
|1,56
|0,00
|377,61
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,00
|-1,02
|İhlas Gazetecilik
|2,44
|-0,81
|300,00
|İhlas Holding
|0,57
|5,56
|78,12
|İhlas Yayın Holding
|0,89
|7,23
|169,70
|İndeks Bilgisayar
|7,90
|-0,38
|41,87
|Info Yatırım
|4,70
|-4,08
|356,31
|İntema
|7,23
|0,28
|20,57
|İpek Doğal Enerji
|6,82
|2,56
|27,00
|İskenderun Demir Çelik
|6,06
|0,33
|29,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)