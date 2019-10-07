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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

07.10.2019 18:44Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,58-1,25-18,97
Acıpayam Selüloz5,023,2957,13
Adana Çimento (A)5,968,3625,31
Adana Çimento (B)4,3710,0835,48
Adana Çimento (C)1,417,6314,53
Adel Kalemcilik12,054,3317,29
Adese Alışveriş Ticaret2,16-1,82-7,69
Afyon Çimento4,311,17-6,10
Ak Enerji0,610,00-3,17
Akbank7,72-1,7831,18
Akçansa6,680,602,11
Akdenız Güvenlık Hız.1,36-2,16-32,34
Akfen GMYO2,290,0038,79
Akın Tekstil9,61-0,316,01
Akiş GMYO2,61-2,2514,52
Akmerkez GMYO20,34-2,4937,59
Aksa9,51-0,6343,34
Aksa Enerji2,66-1,12-0,75
Aksigorta4,94-1,2057,36
Aksu Enerji8,591,6611,27
Alarko Carrıer37,38-0,05-5,03
Alarko GMYO52,30-0,5723,86
Alarko Holding4,95-2,94153,81
Albaraka Türk1,350,0010,66
Alcatel Lucent Teletaş8,31-3,3744,27
Alkim Kağıt4,153,2315,47
Alkim Kimya25,46-1,0118,19
Altınyağ0,43-2,27-2,27
Altınyunus Çeşme5,207,6667,67
Anadolu Cam3,251,8826,72
Anadolu Efes22,942,0514,28
Anadolu Grubu Holding14,70-2,0745,05
Anadolu Hayat Emek.5,270,00-7,46
Anadolu Isuzu9,42-0,3252,43
Anadolu Sigorta4,19-0,486,73
Anel Elektrik1,94-0,5119,75
Arçelik18,65-0,8518,11
Arena Bilgisayar4,820,429,30
Armada Bilgisayar10,08-0,208,50
Arsan Tekstil2,43-0,8250,00
Artı Yatırım Holding0,800,00-8,05
Aselsan19,02-0,42-20,59
Aslan Çimento28,702,351,92
Ata GMYO3,90-2,50-2,74
Atakule GMYO1,361,493,36
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,971,0412,79
AvivaSA Emeklilik Hayat9,911,2333,94
Avrasya GMYO1,150,0030,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,39-0,7128,70
Avrasya Stratejik GMYF1.277,400,022,50
Avrupa Yatırım Holding2,15-6,52-11,52
Ayen Enerji2,300,0027,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,81-1,6331,60
Aygaz11,570,0916,35
Bagfaş10,46-0,29117,01
Bak Ambalaj5,81-1,1923,40
Balatacılar Balatacılık0,350,006,06
Bantaş Ambalaj1,911,0652,19
Banvit13,94-1,2029,19
Baştaş Başkent Çimento2,09-0,483,47
Batı Çimento2,800,7216,18
Batısöke Çimento1,01-0,98-7,34
Bera Holding2,341,3013,59
Berkosan Yalıtım1,93-1,536,63
Beşiktaş Futbol Yat.1,67-0,603,09
Beyaz Filo3,430,0025,64
Beymen Perakende Yat.17,19-4,82336,29
Bilici Yatırım2,77-0,36119,05
Bim Mağazalar48,04-1,4812,15
Birko Mensucat0,290,00-3,33
Birlik Mensucat0,94-1,05-19,66
Bizim Mağazaları9,674,3142,21
Bolu Çimento2,653,52-14,18
Bomonti Elektrik2,204,27358,33
Borusan Mannesmann9,26-0,7532,11
Borusan Yat. Paz.35,200,00-2,84
Bosch Fren Sistemleri221,602,5945,05
Bossa4,80-0,4114,17
Brisa5,92-1,33-6,48
Burçelik3,97-0,5023,68
Burçelik Vana4,450,00200,68
Bursa Çimento4,90-0,6111,36
Carrefoursa3,55-1,112,01
Ceo Event Medya7,580,13
Coca Cola İçecek34,18-1,5615,61
Cosmos Yat. Holding1,3013,0434,02
Credıtwest Faktorıng1,68-4,0061,54
Çelebi101,60-2,6874,13
Çelik Halat4,60-2,13-14,86
Çemaş Döküm1,16-2,5252,63
Çemtaş5,760,00-3,42
Çimbeton29,762,204,06
Çimentaş11,590,26-8,74
Çimsa7,361,24-2,52
Çuhadaroğlu Metal2,400,8434,83
Dagi Giyim1,84-1,0848,39
Dagi Yatırım Holding1,62-1,8260,40
Dardanel1,400,0027,27
Datagate Bilgisayar6,28-2,6446,73
Demısaş Döküm2,60-0,3813,16
Denge Holding1,77-1,6752,59
Deniz GMYO3,48-1,6914,47
Denizbank21,080,2910,37
Denizli Cam6,000,0015,21
Derimod3,77-1,3134,19
Derlüks Deri2,14-0,47
Desa Deri2,41-1,2339,31
Despec Bilgisayar3,201,9117,15
Deva Holding6,77-1,17105,78
Diriteks Diriliş Tekstil0,901,1215,38
Ditaş Doğan6,29-2,4822,88
DO-CO520,70-1,169,87
Doğan Burda3,25-2,407,97
Doğan Holding1,61-0,6272,88
Doğtaş Kelebek Mobilya1,070,00-12,30
Doğusan1,530,66-29,32
Doğuş GMYO2,904,3237,44
Doğuş Otomotiv8,12-3,2287,10
Döktaş Dökümcülük30,58-1,10275,21
Duran Doğan Basım10,23-2,01100,59
Dyo Boya3,76-2,3429,66
Eczacıbaşı İlaç3,13-1,2629,04
Eczacıbaşı Yatırım8,30-2,5829,64
Edip Gayrimenkul0,953,2623,38
Ege Endüstri500,00-1,0360,70
Ege Gübre37,961,5083,50
Ege Profil9,20-0,549,56
Ege Seramik2,99-0,660,97
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,290,0020,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast5,54-6,1044,27
Ekiz Kimya0,442,3333,33
Emek Elektrik1,28-0,7830,61
Eminiş Ambalaj1,01-1,94-13,68
Emlak Konut GMYO1,330,00-8,70
Enerjisa Enerji6,26-0,3232,95
Enka İnşaat5,871,9132,08
Erbosan19,800,5630,22
Ereğli Demir Çelik6,64-0,608,82
Ersu Gıda1,34-2,9045,65
Escort Teknoloji0,84-1,1810,53
Etiler Gıda3,59-1,3768,54
Euro Kapital Yat. Ort.1,26-0,7978,98
Euro Trend Yat. Ort.0,89-2,2040,17
Euro Yat. Ort.0,89-2,2042,04
Euro Yatırım Holding1,29-0,77134,55
Fenerbahçe Futbol12,72-6,4783,82
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,071,6615,41
F-M İzmit Piston20,600,0034,02
Fonet Bilgi Teknolojileri3,13-0,95103,38
Ford Otosan60,401,2627,13
Formet Çelik Kapı5,901,20364,57
Frigo Pak Gıda8,24-0,72384,71
Galatasaray Sportif1,60-3,0329,03
Garanti Bankası9,79-2,0022,99
Garanti Faktoring3,75-2,0989,39
Garanti Yat. Ort.0,95-2,0629,72
Gedik Y. Men. Değ.4,22-0,2438,21
Gedik Yatırım Holding4,492,0591,06
Gediz Ambalaj5,64-0,5339,45
Gentaş1,470,007,09
Gersan Elektrik2,24-1,32-8,21
Global Men. Değ.0,986,52108,51
Global Yat. Holding3,850,7928,76
Good-Year2,80-0,36-15,62
Göltaş Çimento13,162,097,47
Gözde Girişim3,51-3,5731,46
GSD Denizcilik1,610,6340,00
GSD Holding0,92-2,1315,00
Gübre Fabrik.5,38-2,8981,76
Güler Yat. Holding1,27-1,5518,69
Güneş Sigorta1,77-1,1226,23
Halk GMYO0,980,0052,34
Halk Sigorta1,77-5,35100,56
Hatay Tekstil4,03-1,9516,87
Hedef Girişim1,651,2342,24
Hektaş15,091,5562,78
HUB Girişim5,4310,37188,83
Hürriyet Gzt.0,800,00-13,98
ICBC Turkey Bank4,27-0,70-13,39
İdealist Danışmanlık4,07-1,93-30,36
İdealist GMYO2,920,0079,14
İhlas Ev Aletleri1,54-1,28371,49
İhlas Gayrimenkul0,92-1,08-2,08
İhlas Gazetecilik2,502,46309,84
İhlas Holding0,56-1,7575,00
İhlas Yayın Holding0,934,49181,82
İndeks Bilgisayar7,900,0041,87
Info Yatırım4,904,26375,73
İntema7,17-0,8319,57
İpek Doğal Enerji6,73-1,3225,33
İskenderun Demir Çelik6,080,3329,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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