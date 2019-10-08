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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

08.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,55-1,90-20,51
Acıpayam Selüloz4,89-2,5953,06
Adana Çimento (A)6,132,8528,88
Adana Çimento (B)4,390,4636,10
Adana Çimento (C)1,549,2225,09
Adel Kalemcilik11,63-3,4913,21
Adese Alışveriş Ticaret2,04-5,56-12,82
Afyon Çimento4,350,93-5,23
Ak Enerji0,59-3,28-6,35
Akbank7,740,2631,52
Akçansa6,66-0,301,80
Akdenız Güvenlık Hız.1,34-1,47-33,33
Akfen GMYO2,25-1,7536,36
Akın Tekstil9,34-2,813,03
Akiş GMYO2,620,3814,96
Akmerkez GMYO20,540,9838,95
Aksa9,45-0,6342,44
Aksa Enerji2,60-2,26-2,99
Aksigorta5,042,0260,54
Aksu Enerji8,600,1211,40
Alarko Carrıer36,96-1,12-6,10
Alarko GMYO52,25-0,1023,74
Alarko Holding5,174,44165,09
Albaraka Türk1,31-2,967,38
Alcatel Lucent Teletaş8,04-3,2539,58
Alkim Kağıt4,02-3,1311,85
Alkim Kimya25,00-1,8116,06
Altınyağ0,430,00-2,27
Altınyunus Çeşme5,08-2,3163,80
Anadolu Cam3,22-0,9225,55
Anadolu Efes20,30-11,511,13
Anadolu Grubu Holding14,25-3,0640,61
Anadolu Hayat Emek.5,23-0,76-8,16
Anadolu Isuzu8,92-5,3144,34
Anadolu Sigorta4,190,006,73
Anel Elektrik1,92-1,0318,52
Arçelik18,31-1,8215,96
Arena Bilgisayar4,79-0,628,62
Armada Bilgisayar10,817,2416,36
Arsan Tekstil2,38-2,0646,91
Artı Yatırım Holding0,79-1,25-9,20
Aselsan18,72-1,58-21,84
Aslan Çimento28,22-1,670,21
Ata GMYO3,930,77-2,00
Atakule GMYO1,30-4,41-1,20
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,95-2,0610,47
AvivaSA Emeklilik Hayat10,556,4642,59
Avrasya GMYO1,12-2,6127,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,390,0028,70
Avrasya Stratejik GMYF1.277,500,012,50
Avrupa Yatırım Holding2,04-5,12-16,05
Ayen Enerji2,18-5,2221,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,80-0,5530,88
Aygaz11,600,2616,65
Bagfaş10,14-3,06110,37
Bak Ambalaj5,71-1,7221,28
Balatacılar Balatacılık0,33-5,710,00
Bantaş Ambalaj1,84-3,6646,61
Banvit13,45-3,5224,65
Baştaş Başkent Çimento1,97-5,74-2,48
Batı Çimento2,72-2,8612,86
Batısöke Çimento1,00-0,99-8,26
Bera Holding2,26-3,429,71
Berkosan Yalıtım1,86-3,632,76
Beşiktaş Futbol Yat.1,63-2,400,62
Beyaz Filo3,28-4,3720,15
Beymen Perakende Yat.15,53-9,66294,16
Bilici Yatırım2,70-2,53113,51
Bim Mağazalar47,92-0,2511,87
Birko Mensucat0,28-3,45-6,67
Birlik Mensucat0,91-3,19-22,22
Bizim Mağazaları9,58-0,9340,88
Bolu Çimento2,691,51-12,88
Bomonti Elektrik2,11-4,09339,58
Borusan Mannesmann9,00-2,8128,40
Borusan Yat. Paz.34,90-0,85-3,67
Bosch Fren Sistemleri213,30-3,7539,62
Bossa4,67-2,7111,08
Brisa5,84-1,35-7,74
Burçelik3,89-2,0221,18
Burçelik Vana4,40-1,12197,30
Bursa Çimento4,83-1,439,77
Carrefoursa3,42-3,66-1,72
Ceo Event Medya7,54-0,53
Coca Cola İçecek33,60-1,7013,65
Cosmos Yat. Holding1,20-7,6923,71
Credıtwest Faktorıng1,62-3,5755,77
Çelebi98,90-2,6669,50
Çelik Halat4,630,65-14,31
Çemaş Döküm1,12-3,4547,37
Çemtaş5,62-2,43-5,76
Çimbeton29,16-2,021,96
Çimentaş11,31-2,42-10,94
Çimsa7,35-0,14-2,65
Çuhadaroğlu Metal2,410,4235,39
Dagi Giyim1,79-2,7244,35
Dagi Yatırım Holding1,53-5,5651,49
Dardanel1,37-2,1424,55
Datagate Bilgisayar5,98-4,7839,72
Demısaş Döküm2,51-3,469,24
Denge Holding1,74-1,6950,00
Deniz GMYO3,44-1,1513,16
Denizbank21,100,0910,47
Denizli Cam5,75-4,1710,41
Derimod3,66-2,9230,28
Derlüks Deri2,09-2,34
Desa Deri2,35-2,4935,84
Despec Bilgisayar3,19-0,3116,79
Deva Holding6,57-2,9599,70
Diriteks Diriliş Tekstil0,88-2,2212,82
Ditaş Doğan6,696,3630,69
DO-CO517,00-0,719,09
Doğan Burda3,18-2,155,65
Doğan Holding1,631,2475,02
Doğtaş Kelebek Mobilya1,03-3,74-15,57
Doğusan1,49-2,61-31,16
Doğuş GMYO2,80-3,4532,70
Doğuş Otomotiv7,65-5,7976,27
Döktaş Dökümcülük29,74-2,75264,91
Duran Doğan Basım10,502,64105,88
Dyo Boya3,66-2,6626,21
Eczacıbaşı İlaç3,12-0,3228,63
Eczacıbaşı Yatırım8,16-1,6927,45
Edip Gayrimenkul0,92-3,1619,48
Ege Endüstri493,00-1,4058,45
Ege Gübre37,26-1,8480,12
Ege Profil9,15-0,548,96
Ege Seramik2,95-1,34-0,38
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,303,4525,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,3310,00
Egeplast5,702,8948,44
Ekiz Kimya0,43-2,2730,30
Emek Elektrik1,21-5,4723,47
Eminiş Ambalaj1,053,96-10,26
Emlak Konut GMYO1,31-1,50-10,07
Enerjisa Enerji6,25-0,1632,74
Enka İnşaat5,85-0,3431,63
Erbosan20,181,9232,72
Ereğli Demir Çelik6,63-0,158,66
Ersu Gıda1,30-2,9941,30
Escort Teknoloji0,82-2,387,89
Etiler Gıda3,44-4,1861,50
Euro Kapital Yat. Ort.1,21-3,9771,88
Euro Trend Yat. Ort.0,85-4,4933,87
Euro Yat. Ort.0,86-3,3737,25
Euro Yatırım Holding1,23-4,65123,64
Fenerbahçe Futbol12,06-5,1974,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,97-3,2611,65
F-M İzmit Piston19,90-3,4029,46
Fonet Bilgi Teknolojileri3,08-1,60100,13
Ford Otosan60,750,5827,87
Formet Çelik Kapı5,59-5,25340,16
Frigo Pak Gıda7,99-3,03370,00
Galatasaray Sportif1,54-3,7524,19
Garanti Bankası9,63-1,6320,98
Garanti Faktoring3,53-5,8778,28
Garanti Yat. Ort.0,91-4,2124,26
Gedik Y. Men. Değ.4,20-0,4737,55
Gedik Yatırım Holding4,48-0,2290,64
Gediz Ambalaj5,53-1,9536,73
Gentaş1,44-2,044,91
Gersan Elektrik2,18-2,68-10,67
Global Men. Değ.0,980,00108,51
Global Yat. Holding3,84-0,2628,43
Good-Year2,76-1,43-16,83
Göltaş Çimento12,96-1,525,84
Gözde Girişim3,41-2,8527,72
GSD Denizcilik1,57-2,4836,52
GSD Holding0,90-2,1712,50
Gübre Fabrik.5,16-4,0974,32
Güler Yat. Holding1,4211,8132,71
Güneş Sigorta1,74-1,6924,09
Halk GMYO0,96-2,0449,23
Halk Sigorta1,66-6,2188,10
Hatay Tekstil3,94-2,2314,26
Hedef Girişim1,60-3,0337,93
Hektaş14,97-0,8061,49
HUB Girişim5,674,42201,60
Hürriyet Gzt.0,78-2,50-16,13
ICBC Turkey Bank4,11-3,75-16,63
İdealist Danışmanlık3,90-4,18-33,27
İdealist GMYO2,77-5,1469,94
İhlas Ev Aletleri1,50-2,60359,24
İhlas Gayrimenkul0,88-4,35-6,34
İhlas Gazetecilik2,37-5,20288,52
İhlas Holding0,54-3,5768,75
İhlas Yayın Holding0,88-5,38166,67
İndeks Bilgisayar7,80-1,2740,07
Info Yatırım4,80-2,04366,02
İntema6,98-2,6516,40
İpek Doğal Enerji6,740,1525,51
İskenderun Demir Çelik6,03-0,8228,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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