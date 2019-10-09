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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.10.2019 18:34Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,52-1,94-22,05
Acıpayam Selüloz4,66-4,7045,86
Adana Çimento (A)5,74-6,3620,68
Adana Çimento (B)4,19-4,5629,90
Adana Çimento (C)1,48-3,9020,22
Adel Kalemcilik11,33-2,5810,29
Adese Alışveriş Ticaret1,94-4,90-17,09
Afyon Çimento4,20-3,45-8,50
Ak Enerji0,58-1,69-7,94
Akbank7,47-3,4926,94
Akçansa6,50-2,40-0,64
Akdenız Güvenlık Hız.1,32-1,49-34,33
Akfen GMYO2,23-0,8935,15
Akın Tekstil9,360,213,25
Akiş GMYO2,640,7615,84
Akmerkez GMYO20,50-0,1938,68
Aksa9,40-0,5341,68
Aksa Enerji2,52-3,08-5,97
Aksigorta4,99-0,9958,95
Aksu Enerji8,55-0,5810,75
Alarko Carrıer36,40-1,52-7,52
Alarko GMYO51,00-2,3920,78
Alarko Holding5,13-0,77163,04
Albaraka Türk1,27-3,054,10
Alcatel Lucent Teletaş7,74-3,7334,38
Alkim Kağıt4,020,0011,85
Alkim Kimya24,70-1,2014,67
Altınyağ0,430,00-2,27
Altınyunus Çeşme5,7312,8084,76
Anadolu Cam3,17-1,5523,60
Anadolu Efes20,08-1,080,03
Anadolu Grubu Holding13,92-2,3237,35
Anadolu Hayat Emek.5,240,19-7,98
Anadolu Isuzu8,39-5,9435,76
Anadolu Sigorta4,190,006,73
Anel Elektrik1,89-1,5616,67
Arçelik18,02-1,5814,12
Arena Bilgisayar4,60-3,974,31
Armada Bilgisayar10,22-5,4610,01
Arsan Tekstil2,27-4,6240,12
Artı Yatırım Holding0,77-2,53-11,49
Aselsan18,28-2,35-23,68
Aslan Çimento27,08-4,04-3,84
Ata GMYO3,940,25-1,75
Atakule GMYO1,25-3,85-5,00
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,94-1,059,30
AvivaSA Emeklilik Hayat10,751,9045,29
Avrasya GMYO1,120,0027,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,33-4,3223,15
Avrasya Stratejik GMYF1.277,600,012,51
Avrupa Yatırım Holding2,01-1,47-17,28
Ayen Enerji2,09-4,1316,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,79-0,5630,15
Aygaz11,18-3,6212,43
Bagfaş9,89-2,47105,19
Bak Ambalaj5,42-5,0815,12
Balatacılar Balatacılık0,330,000,00
Bantaş Ambalaj1,71-7,0736,25
Banvit12,70-5,5817,70
Baştaş Başkent Çimento1,84-6,60-8,91
Batı Çimento2,65-2,579,96
Batısöke Çimento0,97-3,00-11,01
Bera Holding2,10-7,081,94
Berkosan Yalıtım1,82-2,150,55
Beşiktaş Futbol Yat.1,59-2,45-1,85
Beyaz Filo3,20-2,4417,22
Beymen Perakende Yat.15,50-0,19293,40
Bilici Yatırım2,68-0,74111,93
Bim Mağazalar48,000,1712,06
Birko Mensucat0,293,57-3,33
Birlik Mensucat0,88-3,30-24,79
Bizim Mağazaları9,701,2542,65
Bolu Çimento2,61-2,97-15,47
Bomonti Elektrik2,08-1,42333,33
Borusan Mannesmann8,82-2,0025,83
Borusan Yat. Paz.34,50-1,15-4,77
Bosch Fren Sistemleri213,300,0039,62
Bossa4,54-2,787,99
Brisa5,76-1,37-9,00
Burçelik3,72-4,3715,89
Burçelik Vana4,35-1,14193,92
Bursa Çimento4,70-2,696,82
Carrefoursa3,30-3,51-5,17
Ceo Event Medya7,49-0,66
Coca Cola İçecek33,00-1,7911,62
Cosmos Yat. Holding1,19-0,8322,68
Credıtwest Faktorıng1,630,6256,73
Çelebi98,85-0,0569,42
Çelik Halat4,54-1,94-15,97
Çemaş Döküm1,05-6,2538,16
Çemtaş5,41-3,74-9,29
Çimbeton29,08-0,271,68
Çimentaş11,25-0,53-11,42
Çimsa7,29-0,82-3,44
Çuhadaroğlu Metal2,35-2,4932,02
Dagi Giyim1,74-2,7940,32
Dagi Yatırım Holding1,47-3,9245,54
Dardanel1,29-5,8417,27
Datagate Bilgisayar5,78-3,3435,05
Demısaş Döküm2,42-3,595,33
Denge Holding1,72-1,1548,28
Deniz GMYO3,42-0,5812,50
Denizbank20,96-0,669,74
Denizli Cam5,62-2,267,91
Derimod3,670,2730,64
Derlüks Deri2,04-2,39
Desa Deri2,34-0,4335,26
Despec Bilgisayar3,14-1,5714,95
Deva Holding6,42-2,2895,14
Diriteks Diriliş Tekstil0,891,1414,10
Ditaş Doğan6,58-1,6428,54
DO-CO515,50-0,298,77
Doğan Burda3,12-1,893,65
Doğan Holding1,59-2,4570,73
Doğtaş Kelebek Mobilya1,00-2,91-18,03
Doğusan1,39-6,71-35,78
Doğuş GMYO2,70-3,5727,96
Doğuş Otomotiv7,46-2,4871,89
Döktaş Dökümcülük29,12-2,08257,30
Duran Doğan Basım10,802,86111,76
Dyo Boya3,56-2,7322,76
Eczacıbaşı İlaç3,03-2,8824,92
Eczacıbaşı Yatırım7,95-2,5724,17
Edip Gayrimenkul0,931,0920,78
Ege Endüstri495,000,4159,09
Ege Gübre37,10-0,4379,34
Ege Profil9,09-0,668,25
Ege Seramik2,88-2,37-2,74
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,29-3,3320,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast5,61-1,5846,09
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,15-4,9617,35
Eminiş Ambalaj1,03-1,90-11,97
Emlak Konut GMYO1,27-3,05-12,82
Enerjisa Enerji6,270,3233,16
Enka İnşaat5,75-1,7129,38
Erbosan19,68-2,4829,44
Ereğli Demir Çelik6,55-1,217,35
Ersu Gıda1,29-0,7740,22
Escort Teknoloji0,78-4,882,63
Etiler Gıda3,501,7464,32
Euro Kapital Yat. Ort.1,18-2,4867,62
Euro Trend Yat. Ort.0,850,0033,87
Euro Yat. Ort.0,860,0037,25
Euro Yatırım Holding1,20-2,44118,18
Fenerbahçe Futbol11,09-8,0460,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,94-1,0110,53
F-M İzmit Piston20,080,9030,63
Fonet Bilgi Teknolojileri2,93-4,8790,38
Ford Otosan59,75-1,6525,77
Formet Çelik Kapı5,57-0,36338,58
Frigo Pak Gıda7,90-1,13364,71
Galatasaray Sportif1,53-0,6523,39
Garanti Bankası9,37-2,7017,71
Garanti Faktoring3,35-5,1069,19
Garanti Yat. Ort.0,921,1025,62
Gedik Y. Men. Değ.4,15-1,1935,92
Gedik Yatırım Holding4,480,0090,64
Gediz Ambalaj5,42-1,9934,02
Gentaş1,40-2,781,99
Gersan Elektrik2,11-3,21-13,54
Global Men. Değ.0,93-5,1097,87
Global Yat. Holding3,79-1,3026,76
Good-Year2,66-3,62-19,84
Göltaş Çimento12,57-3,012,66
Gözde Girişim3,451,1729,21
GSD Denizcilik1,570,0036,52
GSD Holding0,88-2,2210,00
Gübre Fabrik.5,282,3378,38
Güler Yat. Holding1,5710,5646,73
Güneş Sigorta1,70-2,3021,24
Halk GMYO0,93-3,1244,56
Halk Sigorta1,61-3,0182,43
Hatay Tekstil3,92-0,5113,68
Hedef Girişim1,58-1,2536,21
Hektaş14,92-0,3360,95
HUB Girişim5,700,53203,19
Hürriyet Gzt.0,75-3,85-19,35
ICBC Turkey Bank3,98-3,16-19,27
İdealist Danışmanlık3,75-3,85-35,84
İdealist GMYO2,65-4,3362,58
İhlas Ev Aletleri1,510,67362,30
İhlas Gayrimenkul0,86-2,27-8,47
İhlas Gazetecilik2,380,42290,16
İhlas Holding0,51-5,5659,38
İhlas Yayın Holding0,83-5,68151,52
İndeks Bilgisayar7,49-3,9734,50
Info Yatırım4,800,00366,02
İntema6,74-3,4412,39
İpek Doğal Enerji6,57-2,5222,35
İskenderun Demir Çelik5,88-2,4925,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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