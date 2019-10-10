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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,51-0,66-22,56
Acıpayam Selüloz4,62-0,8644,61
Adana Çimento (A)6,7317,2541,49
Adana Çimento (B)5,0219,8155,63
Adana Çimento (C)1,6813,5136,47
Adel Kalemcilik11,25-0,719,51
Adese Alışveriş Ticaret2,1912,89-6,41
Afyon Çimento4,302,38-6,32
Ak Enerji0,580,00-7,94
Akbank7,29-2,4123,88
Akçansa6,49-0,15-0,80
Akdenız Güvenlık Hız.1,31-0,76-34,83
Akfen GMYO2,250,9036,36
Akın Tekstil9,440,854,14
Akiş GMYO2,57-2,6512,77
Akmerkez GMYO20,44-0,2938,27
Aksa9,22-1,9138,97
Aksa Enerji2,47-1,98-7,84
Aksigorta4,91-1,6056,40
Aksu Enerji8,904,0915,28
Alarko Carrıer35,80-1,65-9,04
Alarko GMYO50,10-1,7618,65
Alarko Holding5,211,56167,14
Albaraka Türk1,26-0,793,28
Alcatel Lucent Teletaş7,932,4537,67
Alkim Kağıt3,99-0,7511,02
Alkim Kimya24,961,0515,87
Altınyağ0,42-2,33-4,55
Altınyunus Çeşme5,770,7086,05
Anadolu Cam3,13-1,2622,04
Anadolu Efes20,00-0,40-0,36
Anadolu Grubu Holding13,75-1,2235,68
Anadolu Hayat Emek.5,23-0,19-8,16
Anadolu Isuzu8,450,7236,73
Anadolu Sigorta4,18-0,246,48
Anel Elektrik1,900,5317,28
Arçelik17,97-0,2813,81
Arena Bilgisayar4,41-4,130,00
Armada Bilgisayar10,13-0,889,04
Arsan Tekstil2,21-2,6436,42
Artı Yatırım Holding0,75-2,60-13,79
Aselsan17,99-1,59-24,89
Aslan Çimento26,90-0,66-4,47
Ata GMYO3,950,25-1,50
Atakule GMYO1,21-3,20-8,04
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,93-1,068,14
AvivaSA Emeklilik Hayat10,55-1,8642,59
Avrasya GMYO1,120,0027,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,31-1,5021,30
Avrasya Stratejik GMYF1.277,700,012,52
Avrupa Yatırım Holding1,95-2,99-19,75
Ayen Enerji2,02-3,3512,18
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,76-1,6827,97
Aygaz10,86-2,869,21
Bagfaş9,74-1,52102,07
Bak Ambalaj5,26-2,9511,72
Balatacılar Balatacılık0,31-6,06-6,06
Bantaş Ambalaj1,69-1,1734,66
Banvit12,30-3,1513,99
Baştaş Başkent Çimento1,840,00-8,91
Batı Çimento2,62-1,138,71
Batısöke Çimento0,96-1,03-11,93
Bera Holding2,04-2,86-0,97
Berkosan Yalıtım1,872,753,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,58-0,63-2,47
Beyaz Filo3,13-2,1914,65
Beymen Perakende Yat.13,82-10,84250,76
Bilici Yatırım2,55-4,85101,65
Bim Mağazalar48,160,3312,43
Birko Mensucat0,27-6,90-10,00
Birlik Mensucat0,86-2,27-26,50
Bizim Mağazaları9,40-3,0938,24
Bolu Çimento2,620,38-15,15
Bomonti Elektrik2,01-3,37318,75
Borusan Mannesmann8,45-4,2020,55
Borusan Yat. Paz.34,18-0,93-5,65
Bosch Fren Sistemleri206,90-3,0035,43
Bossa4,550,228,23
Brisa5,64-2,08-10,90
Burçelik3,63-2,4213,08
Burçelik Vana4,390,92196,62
Bursa Çimento4,730,647,50
Carrefoursa3,29-0,30-5,46
Ceo Event Medya7,520,40
Coca Cola İçecek32,26-2,249,11
Cosmos Yat. Holding1,190,0022,68
Credıtwest Faktorıng1,725,5265,38
Çelebi98,20-0,6668,30
Çelik Halat4,51-0,66-16,53
Çemaş Döküm1,126,6747,37
Çemtaş5,27-2,59-11,63
Çimbeton29,06-0,071,61
Çimentaş11,522,40-9,29
Çimsa7,11-2,47-5,83
Çuhadaroğlu Metal2,30-2,1329,21
Dagi Giyim1,72-1,1538,71
Dagi Yatırım Holding1,45-1,3643,56
Dardanel1,28-0,7816,36
Datagate Bilgisayar5,68-1,7332,71
Demısaş Döküm2,40-0,834,45
Denge Holding1,66-3,4943,10
Deniz GMYO3,41-0,2912,17
Denizbank21,000,199,95
Denizli Cam5,42-3,564,07
Derimod3,65-0,5429,92
Derlüks Deri1,97-3,43
Desa Deri2,30-1,7132,95
Despec Bilgisayar3,201,9117,15
Deva Holding6,460,6296,35
Diriteks Diriliş Tekstil0,901,1215,38
Ditaş Doğan6,803,3432,84
DO-CO525,001,8410,78
Doğan Burda3,130,323,99
Doğan Holding1,611,2672,88
Doğtaş Kelebek Mobilya0,98-2,00-19,67
Doğusan1,37-1,44-36,71
Doğuş GMYO2,59-4,0722,75
Doğuş Otomotiv7,31-2,0168,43
Döktaş Dökümcülük28,92-0,69254,85
Duran Doğan Basım10,63-1,57108,43
Dyo Boya3,49-1,9720,34
Eczacıbaşı İlaç3,102,3127,81
Eczacıbaşı Yatırım8,020,8825,27
Edip Gayrimenkul0,88-5,3814,29
Ege Endüstri475,00-4,0452,66
Ege Gübre36,24-2,3275,18
Ege Profil9,00-0,997,17
Ege Seramik2,85-1,04-3,75
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,3313,7937,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast5,610,0046,09
Ekiz Kimya0,420,0027,27
Emek Elektrik1,13-1,7415,31
Eminiş Ambalaj1,00-2,91-14,53
Emlak Konut GMYO1,26-0,79-13,50
Enerjisa Enerji6,290,3233,59
Enka İnşaat5,770,3529,83
Erbosan19,50-0,9128,25
Ereğli Demir Çelik6,722,6010,13
Ersu Gıda1,333,1044,57
Escort Teknoloji0,75-3,85-1,32
Etiler Gıda3,572,0067,61
Euro Kapital Yat. Ort.1,13-4,2460,52
Euro Trend Yat. Ort.0,82-3,5329,14
Euro Yat. Ort.0,83-3,4932,46
Euro Yatırım Holding1,13-5,83105,45
Fenerbahçe Futbol11,00-0,8158,96
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,88-2,048,27
F-M İzmit Piston19,80-1,3928,81
Fonet Bilgi Teknolojileri2,83-3,4183,89
Ford Otosan58,90-1,4223,98
Formet Çelik Kapı5,47-1,80330,71
Frigo Pak Gıda7,87-0,38362,94
Galatasaray Sportif1,50-1,9620,97
Garanti Bankası9,31-0,6416,96
Garanti Faktoring3,432,3973,23
Garanti Yat. Ort.0,942,1728,35
Gedik Y. Men. Değ.4,14-0,2435,59
Gedik Yatırım Holding4,46-0,4589,79
Gediz Ambalaj5,440,3734,51
Gentaş1,37-2,14-0,19
Gersan Elektrik2,07-1,90-15,18
Global Men. Değ.0,87-6,4585,11
Global Yat. Holding3,71-2,1124,08
Good-Year2,64-0,75-20,44
Göltaş Çimento12,35-1,750,86
Gözde Girişim3,552,9032,96
GSD Denizcilik1,54-1,9133,91
GSD Holding0,86-2,277,50
Gübre Fabrik.5,25-0,5777,36
Güler Yat. Holding1,8517,8372,90
Güneş Sigorta1,742,3524,09
Halk GMYO0,941,0846,12
Halk Sigorta1,58-1,8679,03
Hatay Tekstil3,87-1,2812,23
Hedef Girişim1,55-1,9033,62
Hektaş14,83-0,6059,98
HUB Girişim5,49-3,68192,02
Hürriyet Gzt.0,73-2,67-21,51
ICBC Turkey Bank4,164,52-15,62
İdealist Danışmanlık3,69-1,60-36,86
İdealist GMYO2,58-2,6458,28
İhlas Ev Aletleri1,42-5,96334,75
İhlas Gayrimenkul0,84-2,33-10,60
İhlas Gazetecilik2,22-6,72263,93
İhlas Holding0,49-3,9253,13
İhlas Yayın Holding0,841,20154,55
İndeks Bilgisayar7,38-1,4732,53
Info Yatırım4,70-2,08356,31
İntema6,66-1,1911,06
İpek Doğal Enerji6,651,2223,84
İskenderun Demir Çelik6,225,7832,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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