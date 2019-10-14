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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

14.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,44-5,26-26,15
Acıpayam Selüloz4,30-6,3234,59
Adana Çimento (A)6,370,1633,93
Adana Çimento (B)4,84-1,6350,05
Adana Çimento (C)1,48-2,6320,22
Adel Kalemcilik10,51-6,492,30
Adese Alışveriş Ticaret2,00-6,98-14,53
Afyon Çimento4,10-5,09-10,68
Ak Enerji0,54-5,26-14,29
Akbank6,60-8,2112,15
Akçansa6,34-3,79-3,09
Akdenız Güvenlık Hız.1,28-3,03-36,32
Akfen GMYO2,24-1,3235,76
Akın Tekstil9,36-2,193,25
Akiş GMYO2,39-7,364,87
Akmerkez GMYO20,20-1,5636,65
Aksa8,91-3,5734,30
Aksa Enerji2,34-5,65-12,69
Aksigorta4,92-1,9956,72
Aksu Enerji8,94-4,2815,80
Alarko Carrıer35,20-1,79-10,57
Alarko GMYO50,05-3,1918,53
Alarko Holding4,89-4,49150,73
Albaraka Türk1,18-7,09-3,28
Alcatel Lucent Teletaş7,55-5,0331,08
Alkim Kağıt3,76-5,534,62
Alkim Kimya25,12-1,1016,62
Altınyağ0,40-4,76-9,09
Altınyunus Çeşme5,65-0,5382,18
Anadolu Cam2,98-6,5816,19
Anadolu Efes18,84-6,27-6,14
Anadolu Grubu Holding12,68-7,1125,12
Anadolu Hayat Emek.5,15-1,72-9,56
Anadolu Isuzu7,80-8,0226,21
Anadolu Sigorta4,190,006,73
Anel Elektrik1,84-3,1613,58
Arçelik17,51-2,4510,89
Arena Bilgisayar4,10-7,45-7,03
Armada Bilgisayar9,95-0,907,10
Arsan Tekstil2,12-3,6430,86
Artı Yatırım Holding0,74-1,33-14,94
Aselsan17,03-6,53-28,90
Aslan Çimento26,30-3,94-6,61
Ata GMYO3,980,25-0,75
Atakule GMYO1,14-6,56-13,36
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,89-5,323,49
AvivaSA Emeklilik Hayat10,45-2,7041,24
Avrasya GMYO1,07-4,4621,59
Avrasya Petrol ve Tur.1,29-4,4419,44
Avrasya Stratejik GMYF1.278,100,022,55
Avrupa Yatırım Holding1,85-5,61-23,87
Ayen Enerji1,91-7,736,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,750,0027,24
Aygaz10,34-3,993,98
Bagfaş9,53-5,6497,72
Bak Ambalaj5,18-4,4310,02
Balatacılar Balatacılık0,30-6,25-9,09
Bantaş Ambalaj1,57-7,1025,10
Banvit11,83-3,279,64
Baştaş Başkent Çimento1,87-3,11-7,43
Batı Çimento2,60-2,997,88
Batısöke Çimento0,95-4,04-12,84
Bera Holding1,92-8,13-6,80
Berkosan Yalıtım1,74-5,43-3,87
Beşiktaş Futbol Yat.1,57-4,27-3,09
Beyaz Filo2,93-6,987,33
Beymen Perakende Yat.14,32-8,21263,45
Bilici Yatırım2,55-2,30101,65
Bim Mağazalar47,900,0811,82
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat0,80-8,05-31,62
Bizim Mağazaları8,90-4,3030,88
Bolu Çimento2,53-8,33-18,06
Bomonti Elektrik1,96-4,39308,33
Borusan Mannesmann8,10-5,4815,56
Borusan Yat. Paz.33,02-4,18-8,86
Bosch Fren Sistemleri197,00-5,7428,95
Bossa4,26-6,991,33
Brisa5,50-3,85-13,11
Burçelik3,53-6,379,97
Burçelik Vana4,45-7,29200,68
Bursa Çimento4,44-6,720,91
Carrefoursa3,11-5,47-10,63
Ceo Event Medya7,40-0,54
Coca Cola İçecek29,80-6,930,79
Cosmos Yat. Holding1,22-0,8125,77
Credıtwest Faktorıng1,65-5,1758,65
Çelebi97,00-0,5666,25
Çelik Halat4,51-0,22-16,53
Çemaş Döküm1,03-7,2135,53
Çemtaş5,08-5,93-14,82
Çimbeton28,82-1,970,77
Çimentaş10,90-4,64-14,17
Çimsa7,00-5,15-7,28
Çuhadaroğlu Metal2,22-3,4824,72
Dagi Giyim1,63-10,9331,45
Dagi Yatırım Holding1,48-12,4346,53
Dardanel1,26-2,3314,55
Datagate Bilgisayar5,28-7,6923,36
Demısaş Döküm2,32-3,730,97
Denge Holding1,51-10,1230,17
Deniz GMYO3,20-6,435,26
Denizbank21,140,0010,68
Denizli Cam5,02-7,38-3,61
Derimod3,40-7,3621,02
Derlüks Deri1,87-6,50
Desa Deri2,28-2,1531,79
Despec Bilgisayar3,05-4,6911,66
Deva Holding6,38-2,0093,92
Diriteks Diriliş Tekstil0,81-8,993,85
Ditaş Doğan6,15-8,0720,14
DO-CO520,10-1,489,74
Doğan Burda3,08-3,452,33
Doğan Holding1,57-2,4868,58
Doğtaş Kelebek Mobilya0,95-5,00-22,13
Doğusan1,34-3,60-38,09
Doğuş GMYO2,43-5,8115,17
Doğuş Otomotiv6,64-8,1653,00
Döktaş Dökümcülük26,06-9,83219,75
Duran Doğan Basım10,50-2,78105,88
Dyo Boya3,25-5,8012,07
Eczacıbaşı İlaç2,94-4,5521,21
Eczacıbaşı Yatırım7,57-6,0818,24
Edip Gayrimenkul0,80-8,053,90
Ege Endüstri461,20-4,3648,23
Ege Gübre36,40-2,6775,96
Ege Profil8,74-2,894,08
Ege Seramik2,77-5,14-6,46
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,33-2,9437,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,11-8,3310,00
Egeplast5,30-3,6438,02
Ekiz Kimya0,420,0027,27
Emek Elektrik1,10-8,3312,24
Eminiş Ambalaj1,04-0,95-11,11
Emlak Konut GMYO1,20-5,51-17,62
Enerjisa Enerji5,92-3,9025,73
Enka İnşaat5,72-1,3828,71
Erbosan18,70-5,8922,99
Ereğli Demir Çelik6,67-3,339,31
Ersu Gıda1,26-4,5536,96
Escort Teknoloji0,74-5,13-2,63
Etiler Gıda3,48-1,6963,38
Euro Kapital Yat. Ort.1,06-6,1950,57
Euro Trend Yat. Ort.0,79-5,9524,42
Euro Yat. Ort.0,78-6,0224,48
Euro Yatırım Holding1,12-3,45103,64
Fenerbahçe Futbol10,67-4,8254,19
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,74-5,523,01
F-M İzmit Piston19,02-4,9023,74
Fonet Bilgi Teknolojileri2,67-5,9973,49
Ford Otosan59,450,2525,13
Formet Çelik Kapı5,30-3,28317,32
Frigo Pak Gıda8,20-2,96382,35
Galatasaray Sportif1,43-5,9215,32
Garanti Bankası8,35-10,024,90
Garanti Faktoring3,32-3,4967,68
Garanti Yat. Ort.0,920,0025,62
Gedik Y. Men. Değ.4,12-1,2034,93
Gedik Yatırım Holding4,30-2,9382,98
Gediz Ambalaj5,18-4,7828,08
Gentaş1,39-1,421,27
Gersan Elektrik1,98-5,71-18,86
Global Men. Değ.0,93-10,5897,87
Global Yat. Holding3,58-3,7619,73
Good-Year2,53-4,53-23,76
Göltaş Çimento12,00-5,06-2,00
Gözde Girişim3,23-8,5020,97
GSD Denizcilik1,9019,5065,22
GSD Holding0,85-2,306,25
Gübre Fabrik.4,99-3,2968,58
Güler Yat. Holding1,76-4,3564,49
Güneş Sigorta1,59-8,6213,40
Halk GMYO0,90-4,2639,90
Halk Sigorta1,53-2,5573,37
Hatay Tekstil3,77-3,339,33
Hedef Girişim1,583,2736,21
Hektaş14,62-3,1857,71
HUB Girişim5,22-6,28177,66
Hürriyet Gzt.0,69-6,76-25,81
ICBC Turkey Bank3,77-8,27-23,53
İdealist Danışmanlık3,66-4,19-37,38
İdealist GMYO2,52-5,9754,60
İhlas Ev Aletleri1,34-5,63310,26
İhlas Gayrimenkul0,81-4,71-13,79
İhlas Gazetecilik2,321,31280,33
İhlas Holding0,47-7,8446,87
İhlas Yayın Holding0,80-4,76142,42
İndeks Bilgisayar6,79-9,2221,93
Info Yatırım4,80366,02
İntema6,42-5,037,06
İpek Doğal Enerji6,01-7,6811,92
İskenderun Demir Çelik6,06-2,7329,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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