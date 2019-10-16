Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,51 1,34 -22,56 Acıpayam Selüloz 4,16 -3,03 30,21 Adana Çimento (A) 6,24 -2,19 31,19 Adana Çimento (B) 4,70 -3,89 45,71 Adana Çimento (C) 1,50 -3,23 21,84 Adel Kalemcilik 10,49 -1,59 2,11 Adese Alışveriş Ticaret 2,02 -2,88 -13,68 Afyon Çimento 4,13 -1,43 -10,02 Ak Enerji 0,56 0,00 -11,11 Akbank 6,78 0,44 15,21 Akçansa 6,26 -2,80 -4,31 Akdenız Güvenlık Hız. 1,32 1,54 -34,33 Akfen GMYO 2,25 -1,32 36,36 Akın Tekstil 9,55 0,21 5,35 Akiş GMYO 2,41 0,00 5,75 Akmerkez GMYO 20,46 0,20 38,41 Aksa 9,16 1,22 38,07 Aksa Enerji 2,34 -1,68 -12,69 Aksigorta 5,00 1,01 59,27 Aksu Enerji 9,37 0,00 21,37 Alarko Carrıer 34,64 -1,37 -11,99 Alarko GMYO 49,32 -2,43 16,81 Alarko Holding 4,99 -2,35 155,86 Albaraka Türk 1,20 -1,64 -1,64 Alcatel Lucent Teletaş 7,81 0,90 35,59 Alkim Kağıt 3,82 -0,52 6,29 Alkim Kimya 25,30 0,40 17,45 Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82 Altınyunus Çeşme 7,70 19,38 148,28 Anadolu Cam 3,18 0,00 23,99 Anadolu Efes 19,18 0,26 -4,45 Anadolu Grubu Holding 13,83 2,90 36,47 Anadolu Hayat Emek. 5,20 0,00 -8,68 Anadolu Isuzu 7,85 -0,88 27,02 Anadolu Sigorta 4,15 -0,24 5,71 Anel Elektrik 1,86 -0,53 14,81 Arçelik 17,20 -4,34 8,93 Arena Bilgisayar 4,13 -1,67 -6,35 Armada Bilgisayar 10,03 1,01 7,97 Arsan Tekstil 2,06 -4,63 27,16 Artı Yatırım Holding 0,75 0,00 -13,79 Aselsan 16,87 -2,15 -29,56 Aslan Çimento 26,62 -0,75 -5,47 Ata GMYO 3,90 -2,74 -2,74 Atakule GMYO 1,17 0,00 -11,08 Atlantis Yatırım Holding 0,50 19,05 177,78 Atlas Yat. Ort. 0,89 -2,20 3,49 AvivaSA Emeklilik Hayat 10,45 -0,19 41,24 Avrasya GMYO 1,10 -0,90 25,00 Avrasya Petrol ve Tur. 1,29 -1,53 19,44 Avrasya Stratejik GMYF 1.278,30 0,01 2,57 Avrupa Yatırım Holding 1,88 -0,53 -22,63 Ayen Enerji 1,94 -1,52 7,74 Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,73 -3,89 25,79 Aygaz 10,18 -1,07 2,37 Bagfaş 10,02 -1,09 107,88 Bak Ambalaj 5,25 -1,32 11,51 Balatacılar Balatacılık 0,31 0,00 -6,06 Bantaş Ambalaj 1,59 -1,85 26,69 Banvit 11,74 -1,26 8,80 Baştaş Başkent Çimento 1,94 2,11 -3,96 Batı Çimento 2,67 0,75 10,79 Batısöke Çimento 0,97 -1,02 -11,01 Bera Holding 2,05 2,50 -0,49 Berkosan Yalıtım 1,77 -1,67 -2,21 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,87 0,62 Beyaz Filo 3,02 -0,66 10,62 Beymen Perakende Yat. 14,00 -2,10 255,33 Bilici Yatırım 2,53 -0,78 100,07 Bim Mağazalar 46,00 -3,44 7,39 Birko Mensucat 0,26 -3,70 -13,33 Birlik Mensucat 0,85 1,19 -27,35 Bizim Mağazaları 8,57 -0,46 26,03 Bolu Çimento 2,65 -2,57 -14,18 Bomonti Elektrik 1,99 -1,49 314,58 Borusan Mannesmann 8,22 -0,36 17,27 Borusan Yat. Paz. 32,40 -1,82 -10,57 Bosch Fren Sistemleri 193,60 -2,12 26,72 Bossa 4,38 -1,57 4,18 Brisa 5,45 -1,45 -13,90 Burçelik 3,65 1,96 13,71 Burçelik Vana 4,56 1,56 208,11 Bursa Çimento 4,47 -1,54 1,59 Carrefoursa 3,13 -1,57 -10,06 Ceo Event Medya 7,44 1,36 Coca Cola İçecek 29,38 -1,08 -0,63 Cosmos Yat. Holding 1,22 0,00 25,77 Credıtwest Faktorıng 1,74 -0,57 67,31 Çelebi 97,85 -0,71 67,70 Çelik Halat 4,57 -0,22 -15,42 Çemaş Döküm 1,04 -2,80 36,84 Çemtaş 5,03 -1,76 -15,66 Çimbeton 28,86 -0,82 0,91 Çimentaş 11,07 0,18 -12,83 Çimsa 6,95 -2,25 -7,95 Çuhadaroğlu Metal 2,21 -1,78 24,16 Dagi Giyim 1,62 -1,82 30,65 Dagi Yatırım Holding 1,46 -1,35 44,55 Dardanel 1,36 0,00 23,64 Datagate Bilgisayar 5,34 -2,02 24,77 Demısaş Döküm 2,31 -2,12 0,54 Denge Holding 1,62 3,18 39,66 Deniz GMYO 3,21 -1,83 5,59 Denizbank 21,16 -0,09 10,79 Denizli Cam 5,54 -1,25 6,37 Derimod 3,39 -1,74 20,67 Derlüks Deri 1,86 -1,59 Desa Deri 2,31 -0,86 33,53 Despec Bilgisayar 3,25 2,52 18,98 Deva Holding 6,57 -1,50 99,70 Diriteks Diriliş Tekstil 0,85 0,00 8,97 Ditaş Doğan 6,02 -1,95 17,60 DO-CO 527,00 0,96 11,20 Doğan Burda 3,09 -0,96 2,66 Doğan Holding 1,72 3,61 84,69 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,98 0,00 -19,67 Doğusan 1,35 -0,74 -37,63 Doğuş GMYO 2,59 2,37 22,75 Doğuş Otomotiv 6,38 -3,63 47,00 Döktaş Dökümcülük 25,94 -4,35 218,28 Duran Doğan Basım 10,16 -3,61 99,22 Dyo Boya 3,31 -1,19 14,14 Eczacıbaşı İlaç 2,97 -2,94 22,45 Eczacıbaşı Yatırım 7,58 -2,70 18,39 Edip Gayrimenkul 0,88 1,15 14,29 Ege Endüstri 458,50 -1,10 47,36 Ege Gübre 37,18 -0,59 79,73 Ege Profil 8,91 0,68 6,10 Ege Seramik 2,81 -0,71 -5,10 Egeli & Co Tarım Girişim 0,13 -7,14 0,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,30 -3,23 25,00 Egeli&Co Yatırım Holding 0,11 10,00 10,00 Egeplast 5,24 -0,57 36,46 Ekiz Kimya 0,40 -4,76 21,21 Emek Elektrik 1,17 0,00 19,39 Eminiş Ambalaj 1,04 4,00 -11,11 Emlak Konut GMYO 1,13 -5,04 -22,43 Enerjisa Enerji 5,92 -0,50 25,73 Enka İnşaat 5,49 -3,68 23,53 Erbosan 18,52 -1,38 21,81 Ereğli Demir Çelik 6,67 0,15 9,31 Ersu Gıda 1,30 0,00 41,30 Escort Teknoloji 0,82 6,49 7,89 Etiler Gıda 3,38 -2,03 58,69 Euro Kapital Yat. Ort. 1,19 1,71 69,04 Euro Trend Yat. Ort. 0,82 -1,20 29,14 Euro Yat. Ort. 0,82 0,00 30,86 Euro Yatırım Holding 1,18 1,72 114,55 Fenerbahçe Futbol 11,64 6,01 68,21 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,76 -1,08 3,76 F-M İzmit Piston 20,38 5,71 32,58 Fonet Bilgi Teknolojileri 2,66 -3,27 72,84 Ford Otosan 60,10 -0,83 26,50 Formet Çelik Kapı 5,19 -3,35 308,66 Frigo Pak Gıda 7,91 -3,30 365,29 Galatasaray Sportif 1,49 2,05 20,16 Garanti Bankası 8,62 0,12 8,29 Garanti Faktoring 3,46 0,87 74,75 Garanti Yat. Ort. 0,91 -2,15 24,26 Gedik Y. Men. Değ. 4,14 0,00 35,59 Gedik Yatırım Holding 4,26 -2,29 81,28 Gediz Ambalaj 5,21 -1,14 28,82 Gentaş 1,49 6,43 8,55 Gersan Elektrik 2,03 0,00 -16,81 Global Men. Değ. 1,05 3,96 123,40 Global Yat. Holding 3,57 -1,38 19,40 Good-Year 2,56 -0,78 -22,85 Göltaş Çimento 11,99 -1,56 -2,08 Gözde Girişim 3,37 -0,30 26,22 GSD Denizcilik 1,97 -6,64 71,30 GSD Holding 0,85 -2,30 6,25 Gübre Fabrik. 5,08 -1,17 71,62 Güler Yat. Holding 1,69 -2,87 57,94 Güneş Sigorta 1,63 -2,40 16,25 Halk GMYO 0,87 -4,40 35,24 Halk Sigorta 1,47 -5,16 66,57 Hatay Tekstil 3,89 1,04 12,81 Hedef Girişim 1,59 -1,85 37,07 Hektaş 14,75 -0,67 59,12 HUB Girişim 5,54 1,28 194,68 Hürriyet Gzt. 0,72 0,00 -22,58 ICBC Turkey Bank 3,79 -2,32 -23,12 İdealist Danışmanlık 3,69 -1,86 -36,86 İdealist GMYO 2,62 -1,50 60,74 İhlas Ev Aletleri 1,37 0,00 319,44 İhlas Gayrimenkul 0,82 -1,20 -12,72 İhlas Gazetecilik 2,30 -2,95 277,05 İhlas Holding 0,47 -4,08 46,87 İhlas Yayın Holding 0,76 -5,00 130,30 İndeks Bilgisayar 6,55 -4,52 17,62 Info Yatırım 5,40 12,50 424,27 İntema 6,49 -0,76 8,23 İpek Doğal Enerji 5,76 -6,49 7,26 İskenderun Demir Çelik 6,07 0,66 29,46

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)