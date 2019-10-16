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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,511,34-22,56
Acıpayam Selüloz4,16-3,0330,21
Adana Çimento (A)6,24-2,1931,19
Adana Çimento (B)4,70-3,8945,71
Adana Çimento (C)1,50-3,2321,84
Adel Kalemcilik10,49-1,592,11
Adese Alışveriş Ticaret2,02-2,88-13,68
Afyon Çimento4,13-1,43-10,02
Ak Enerji0,560,00-11,11
Akbank6,780,4415,21
Akçansa6,26-2,80-4,31
Akdenız Güvenlık Hız.1,321,54-34,33
Akfen GMYO2,25-1,3236,36
Akın Tekstil9,550,215,35
Akiş GMYO2,410,005,75
Akmerkez GMYO20,460,2038,41
Aksa9,161,2238,07
Aksa Enerji2,34-1,68-12,69
Aksigorta5,001,0159,27
Aksu Enerji9,370,0021,37
Alarko Carrıer34,64-1,37-11,99
Alarko GMYO49,32-2,4316,81
Alarko Holding4,99-2,35155,86
Albaraka Türk1,20-1,64-1,64
Alcatel Lucent Teletaş7,810,9035,59
Alkim Kağıt3,82-0,526,29
Alkim Kimya25,300,4017,45
Altınyağ0,41-2,38-6,82
Altınyunus Çeşme7,7019,38148,28
Anadolu Cam3,180,0023,99
Anadolu Efes19,180,26-4,45
Anadolu Grubu Holding13,832,9036,47
Anadolu Hayat Emek.5,200,00-8,68
Anadolu Isuzu7,85-0,8827,02
Anadolu Sigorta4,15-0,245,71
Anel Elektrik1,86-0,5314,81
Arçelik17,20-4,348,93
Arena Bilgisayar4,13-1,67-6,35
Armada Bilgisayar10,031,017,97
Arsan Tekstil2,06-4,6327,16
Artı Yatırım Holding0,750,00-13,79
Aselsan16,87-2,15-29,56
Aslan Çimento26,62-0,75-5,47
Ata GMYO3,90-2,74-2,74
Atakule GMYO1,170,00-11,08
Atlantis Yatırım Holding0,5019,05177,78
Atlas Yat. Ort.0,89-2,203,49
AvivaSA Emeklilik Hayat10,45-0,1941,24
Avrasya GMYO1,10-0,9025,00
Avrasya Petrol ve Tur.1,29-1,5319,44
Avrasya Stratejik GMYF1.278,300,012,57
Avrupa Yatırım Holding1,88-0,53-22,63
Ayen Enerji1,94-1,527,74
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,73-3,8925,79
Aygaz10,18-1,072,37
Bagfaş10,02-1,09107,88
Bak Ambalaj5,25-1,3211,51
Balatacılar Balatacılık0,310,00-6,06
Bantaş Ambalaj1,59-1,8526,69
Banvit11,74-1,268,80
Baştaş Başkent Çimento1,942,11-3,96
Batı Çimento2,670,7510,79
Batısöke Çimento0,97-1,02-11,01
Bera Holding2,052,50-0,49
Berkosan Yalıtım1,77-1,67-2,21
Beşiktaş Futbol Yat.1,631,870,62
Beyaz Filo3,02-0,6610,62
Beymen Perakende Yat.14,00-2,10255,33
Bilici Yatırım2,53-0,78100,07
Bim Mağazalar46,00-3,447,39
Birko Mensucat0,26-3,70-13,33
Birlik Mensucat0,851,19-27,35
Bizim Mağazaları8,57-0,4626,03
Bolu Çimento2,65-2,57-14,18
Bomonti Elektrik1,99-1,49314,58
Borusan Mannesmann8,22-0,3617,27
Borusan Yat. Paz.32,40-1,82-10,57
Bosch Fren Sistemleri193,60-2,1226,72
Bossa4,38-1,574,18
Brisa5,45-1,45-13,90
Burçelik3,651,9613,71
Burçelik Vana4,561,56208,11
Bursa Çimento4,47-1,541,59
Carrefoursa3,13-1,57-10,06
Ceo Event Medya7,441,36
Coca Cola İçecek29,38-1,08-0,63
Cosmos Yat. Holding1,220,0025,77
Credıtwest Faktorıng1,74-0,5767,31
Çelebi97,85-0,7167,70
Çelik Halat4,57-0,22-15,42
Çemaş Döküm1,04-2,8036,84
Çemtaş5,03-1,76-15,66
Çimbeton28,86-0,820,91
Çimentaş11,070,18-12,83
Çimsa6,95-2,25-7,95
Çuhadaroğlu Metal2,21-1,7824,16
Dagi Giyim1,62-1,8230,65
Dagi Yatırım Holding1,46-1,3544,55
Dardanel1,360,0023,64
Datagate Bilgisayar5,34-2,0224,77
Demısaş Döküm2,31-2,120,54
Denge Holding1,623,1839,66
Deniz GMYO3,21-1,835,59
Denizbank21,16-0,0910,79
Denizli Cam5,54-1,256,37
Derimod3,39-1,7420,67
Derlüks Deri1,86-1,59
Desa Deri2,31-0,8633,53
Despec Bilgisayar3,252,5218,98
Deva Holding6,57-1,5099,70
Diriteks Diriliş Tekstil0,850,008,97
Ditaş Doğan6,02-1,9517,60
DO-CO527,000,9611,20
Doğan Burda3,09-0,962,66
Doğan Holding1,723,6184,69
Doğtaş Kelebek Mobilya0,980,00-19,67
Doğusan1,35-0,74-37,63
Doğuş GMYO2,592,3722,75
Doğuş Otomotiv6,38-3,6347,00
Döktaş Dökümcülük25,94-4,35218,28
Duran Doğan Basım10,16-3,6199,22
Dyo Boya3,31-1,1914,14
Eczacıbaşı İlaç2,97-2,9422,45
Eczacıbaşı Yatırım7,58-2,7018,39
Edip Gayrimenkul0,881,1514,29
Ege Endüstri458,50-1,1047,36
Ege Gübre37,18-0,5979,73
Ege Profil8,910,686,10
Ege Seramik2,81-0,71-5,10
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,30-3,2325,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,24-0,5736,46
Ekiz Kimya0,40-4,7621,21
Emek Elektrik1,170,0019,39
Eminiş Ambalaj1,044,00-11,11
Emlak Konut GMYO1,13-5,04-22,43
Enerjisa Enerji5,92-0,5025,73
Enka İnşaat5,49-3,6823,53
Erbosan18,52-1,3821,81
Ereğli Demir Çelik6,670,159,31
Ersu Gıda1,300,0041,30
Escort Teknoloji0,826,497,89
Etiler Gıda3,38-2,0358,69
Euro Kapital Yat. Ort.1,191,7169,04
Euro Trend Yat. Ort.0,82-1,2029,14
Euro Yat. Ort.0,820,0030,86
Euro Yatırım Holding1,181,72114,55
Fenerbahçe Futbol11,646,0168,21
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,76-1,083,76
F-M İzmit Piston20,385,7132,58
Fonet Bilgi Teknolojileri2,66-3,2772,84
Ford Otosan60,10-0,8326,50
Formet Çelik Kapı5,19-3,35308,66
Frigo Pak Gıda7,91-3,30365,29
Galatasaray Sportif1,492,0520,16
Garanti Bankası8,620,128,29
Garanti Faktoring3,460,8774,75
Garanti Yat. Ort.0,91-2,1524,26
Gedik Y. Men. Değ.4,140,0035,59
Gedik Yatırım Holding4,26-2,2981,28
Gediz Ambalaj5,21-1,1428,82
Gentaş1,496,438,55
Gersan Elektrik2,030,00-16,81
Global Men. Değ.1,053,96123,40
Global Yat. Holding3,57-1,3819,40
Good-Year2,56-0,78-22,85
Göltaş Çimento11,99-1,56-2,08
Gözde Girişim3,37-0,3026,22
GSD Denizcilik1,97-6,6471,30
GSD Holding0,85-2,306,25
Gübre Fabrik.5,08-1,1771,62
Güler Yat. Holding1,69-2,8757,94
Güneş Sigorta1,63-2,4016,25
Halk GMYO0,87-4,4035,24
Halk Sigorta1,47-5,1666,57
Hatay Tekstil3,891,0412,81
Hedef Girişim1,59-1,8537,07
Hektaş14,75-0,6759,12
HUB Girişim5,541,28194,68
Hürriyet Gzt.0,720,00-22,58
ICBC Turkey Bank3,79-2,32-23,12
İdealist Danışmanlık3,69-1,86-36,86
İdealist GMYO2,62-1,5060,74
İhlas Ev Aletleri1,370,00319,44
İhlas Gayrimenkul0,82-1,20-12,72
İhlas Gazetecilik2,30-2,95277,05
İhlas Holding0,47-4,0846,87
İhlas Yayın Holding0,76-5,00130,30
İndeks Bilgisayar6,55-4,5217,62
Info Yatırım5,4012,50424,27
İntema6,49-0,768,23
İpek Doğal Enerji5,76-6,497,26
İskenderun Demir Çelik6,070,6629,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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