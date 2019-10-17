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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.10.2019 18:38Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,49-1,32-23,59
Acıpayam Selüloz4,200,9631,46
Adana Çimento (A)6,08-2,5627,83
Adana Çimento (B)4,55-3,1941,06
Adana Çimento (C)1,49-0,6721,03
Adel Kalemcilik10,44-0,481,62
Adese Alışveriş Ticaret1,93-4,46-17,52
Afyon Çimento4,150,48-9,59
Ak Enerji0,560,00-11,11
Akbank6,901,7717,25
Akçansa6,260,00-4,31
Akdenız Güvenlık Hız.1,320,00-34,33
Akfen GMYO2,260,4436,97
Akın Tekstil9,48-0,734,58
Akiş GMYO2,430,836,63
Akmerkez GMYO20,32-0,6837,46
Aksa9,13-0,3337,61
Aksa Enerji2,350,43-12,31
Aksigorta5,040,8060,54
Aksu Enerji9,551,9223,70
Alarko Carrıer34,800,46-11,59
Alarko GMYO49,02-0,6116,10
Alarko Holding4,79-4,01145,60
Albaraka Türk1,221,670,00
Alcatel Lucent Teletaş7,68-1,6633,33
Alkim Kağıt3,850,797,12
Alkim Kimya26,143,3221,35
Altınyağ0,422,44-4,55
Altınyunus Çeşme6,90-10,39122,48
Anadolu Cam3,200,6324,77
Anadolu Efes19,401,15-3,35
Anadolu Grubu Holding13,71-0,8735,28
Anadolu Hayat Emek.5,18-0,38-9,04
Anadolu Isuzu7,890,5127,67
Anadolu Sigorta4,160,245,97
Anel Elektrik1,881,0816,05
Arçelik17,13-0,418,49
Arena Bilgisayar4,406,54-0,23
Armada Bilgisayar9,91-1,206,67
Arsan Tekstil2,080,9728,40
Artı Yatırım Holding0,772,67-11,49
Aselsan16,910,24-29,40
Aslan Çimento26,660,15-5,33
Ata GMYO3,910,26-2,49
Atakule GMYO1,15-1,71-12,60
Atlantis Yatırım Holding0,6020,00233,33
Atlas Yat. Ort.0,912,255,81
AvivaSA Emeklilik Hayat10,631,7243,67
Avrasya GMYO1,100,0025,00
Avrasya Petrol ve Tur.1,300,7820,37
Avrasya Stratejik GMYF1.278,400,012,58
Avrupa Yatırım Holding1,880,00-22,63
Ayen Enerji1,992,5810,52
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,751,1627,24
Aygaz10,291,083,48
Bagfaş10,141,20110,37
Bak Ambalaj5,290,7612,36
Balatacılar Balatacılık0,30-3,23-9,09
Bantaş Ambalaj1,621,8929,08
Banvit11,57-1,457,23
Baştaş Başkent Çimento1,90-2,06-5,94
Batı Çimento2,62-1,878,71
Batısöke Çimento0,96-1,03-11,93
Bera Holding2,060,490,00
Berkosan Yalıtım1,791,13-1,10
Beşiktaş Futbol Yat.1,683,073,70
Beyaz Filo3,050,9911,72
Beymen Perakende Yat.13,10-6,43232,49
Bilici Yatırım2,51-0,7998,49
Bim Mağazalar46,761,659,16
Birko Mensucat0,273,85-10,00
Birlik Mensucat0,84-1,18-28,21
Bizim Mağazaları8,39-2,1023,38
Bolu Çimento2,60-1,89-15,80
Bomonti Elektrik1,96-1,51308,33
Borusan Mannesmann8,13-1,0915,99
Borusan Yat. Paz.32,580,56-10,07
Bosch Fren Sistemleri189,10-2,3223,78
Bossa4,420,915,13
Brisa5,531,47-12,64
Burçelik3,804,1118,38
Burçelik Vana4,825,70225,68
Bursa Çimento4,43-0,890,68
Carrefoursa3,4911,500,29
Ceo Event Medya7,21-3,09
Coca Cola İçecek30,503,813,16
Cosmos Yat. Holding1,21-0,8224,74
Credıtwest Faktorıng1,73-0,5766,35
Çelebi103,806,0877,90
Çelik Halat4,600,66-14,86
Çemaş Döküm1,040,0036,84
Çemtaş5,223,78-12,47
Çimbeton28,860,000,91
Çimentaş11,090,18-12,68
Çimsa7,031,15-6,89
Çuhadaroğlu Metal2,283,1728,09
Dagi Giyim1,620,0030,65
Dagi Yatırım Holding1,492,0547,52
Dardanel1,370,7424,55
Datagate Bilgisayar5,584,4930,37
Demısaş Döküm2,330,871,41
Denge Holding1,60-1,2337,93
Deniz GMYO3,251,256,91
Denizbank21,14-0,0910,68
Denizli Cam5,550,186,57
Derimod3,400,2921,02
Derlüks Deri1,881,08
Desa Deri2,330,8734,68
Despec Bilgisayar3,311,8521,18
Deva Holding6,833,96107,60
Diriteks Diriliş Tekstil0,84-1,187,69
Ditaş Doğan6,162,3320,34
DO-CO544,703,3614,93
Doğan Burda3,08-0,322,33
Doğan Holding1,720,0084,69
Doğtaş Kelebek Mobilya0,980,00-19,67
Doğusan1,403,70-35,32
Doğuş GMYO2,610,7723,70
Doğuş Otomotiv6,745,6455,30
Döktaş Dökümcülük26,060,46219,75
Duran Doğan Basım10,200,39100,00
Dyo Boya3,382,1116,55
Eczacıbaşı İlaç3,021,6824,51
Eczacıbaşı Yatırım7,731,9820,74
Edip Gayrimenkul0,86-2,2711,69
Ege Endüstri461,000,5548,16
Ege Gübre37,320,3880,41
Ege Profil8,950,456,58
Ege Seramik2,830,71-4,43
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,300,0025,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,290,9537,76
Ekiz Kimya0,412,5024,24
Emek Elektrik1,202,5622,45
Eminiş Ambalaj1,050,96-10,26
Emlak Konut GMYO1,130,00-22,43
Enerjisa Enerji5,85-1,1824,24
Enka İnşaat5,530,7324,43
Erbosan18,42-0,5421,15
Ereğli Demir Çelik6,57-1,507,67
Ersu Gıda1,332,3144,57
Escort Teknoloji0,79-3,663,95
Etiler Gıda3,24-4,1452,11
Euro Kapital Yat. Ort.1,200,8470,46
Euro Trend Yat. Ort.0,831,2230,72
Euro Yat. Ort.0,820,0030,86
Euro Yatırım Holding1,201,69118,18
Fenerbahçe Futbol12,073,6974,42
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,770,364,14
F-M İzmit Piston20,06-1,5730,50
Fonet Bilgi Teknolojileri2,794,8981,29
Ford Otosan60,450,5827,24
Formet Çelik Kapı5,302,12317,32
Frigo Pak Gıda8,102,40376,47
Galatasaray Sportif1,500,6720,97
Garanti Bankası8,711,049,42
Garanti Faktoring3,634,9183,33
Garanti Yat. Ort.0,921,1025,62
Gedik Y. Men. Değ.4,12-0,4834,93
Gedik Yatırım Holding4,270,2381,70
Gediz Ambalaj5,09-2,3025,86
Gentaş1,511,3410,01
Gersan Elektrik2,030,00-16,81
Global Men. Değ.1,04-0,95121,28
Global Yat. Holding3,600,8420,40
Good-Year2,601,56-21,65
Göltaş Çimento12,111,00-1,10
Gözde Girişim3,33-1,1924,72
GSD Denizcilik2,064,5779,13
GSD Holding0,861,187,50
Gübre Fabrik.5,07-0,2071,28
Güler Yat. Holding1,690,0057,94
Güneş Sigorta1,630,0016,25
Halk GMYO0,870,0035,24
Halk Sigorta1,6411,5685,83
Hatay Tekstil3,931,0313,97
Hedef Girişim1,590,0037,07
Hektaş14,58-1,1557,28
HUB Girişim5,49-0,90192,02
Hürriyet Gzt.0,720,00-22,58
ICBC Turkey Bank3,985,01-19,27
İdealist Danışmanlık3,68-0,27-37,03
İdealist GMYO2,620,0060,74
İhlas Ev Aletleri1,36-0,73316,38
İhlas Gayrimenkul0,820,00-12,72
İhlas Gazetecilik2,20-4,35260,66
İhlas Holding0,482,1350,00
İhlas Yayın Holding0,74-2,63124,24
İndeks Bilgisayar6,803,8222,11
Info Yatırım5,00-7,41385,44
İntema6,500,158,39
İpek Doğal Enerji5,65-1,915,21
İskenderun Demir Çelik6,01-0,9928,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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