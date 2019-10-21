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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

21.10.2019 18:42Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,530,00-21,54
Acıpayam Selüloz4,35-0,9136,16
Adana Çimento (A)6,899,7144,86
Adana Çimento (B)5,4014,1667,41
Adana Çimento (C)1,9319,8856,77
Adel Kalemcilik11,303,019,99
Adese Alışveriş Ticaret2,05-0,49-12,39
Afyon Çimento4,463,96-2,83
Ak Enerji0,58-1,69-7,94
Akbank7,07-3,1520,14
Akçansa6,682,772,11
Akdenız Güvenlık Hız.1,34-0,74-33,33
Akfen GMYO2,27-0,4437,58
Akın Tekstil10,133,4711,75
Akiş GMYO2,551,5911,89
Akmerkez GMYO20,880,5841,25
Aksa9,482,4942,89
Aksa Enerji2,39-2,05-10,82
Aksigorta4,93-1,2057,04
Aksu Enerji9,65-0,3125,00
Alarko Carrıer36,060,84-8,38
Alarko GMYO49,72-0,9617,75
Alarko Holding4,49-2,81130,22
Albaraka Türk1,260,003,28
Alcatel Lucent Teletaş7,97-0,1338,37
Alkim Kağıt3,970,0010,46
Alkim Kimya27,200,8226,27
Altınyağ0,42-2,33-4,55
Altınyunus Çeşme6,763,21117,97
Anadolu Cam3,300,6128,67
Anadolu Efes19,90-1,09-0,86
Anadolu Grubu Holding14,26-0,2140,71
Anadolu Hayat Emek.5,250,00-7,81
Anadolu Isuzu8,23-0,3633,17
Anadolu Sigorta4,211,207,24
Anel Elektrik1,930,5219,14
Arçelik18,06-0,2214,38
Arena Bilgisayar4,955,3212,24
Armada Bilgisayar10,10-0,988,72
Arsan Tekstil2,13-2,2931,48
Artı Yatırım Holding0,813,85-6,90
Aselsan17,59-1,57-26,56
Aslan Çimento27,742,97-1,49
Ata GMYO3,93-0,25-2,00
Atakule GMYO1,210,83-8,04
Atlantis Yatırım Holding0,610,00238,89
Atlas Yat. Ort.0,940,009,30
AvivaSA Emeklilik Hayat10,82-2,1746,24
Avrasya GMYO1,140,8829,55
Avrasya Petrol ve Tur.1,340,0024,07
Avrasya Stratejik GMYF1.278,800,022,61
Avrupa Yatırım Holding1,91-1,04-21,40
Ayen Enerji2,090,4816,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,79-0,5630,15
Aygaz10,41-0,954,68
Bagfaş11,012,90128,42
Bak Ambalaj5,620,7219,36
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj1,70-0,5835,46
Banvit12,261,0713,62
Baştaş Başkent Çimento2,001,01-0,99
Batı Çimento2,782,9615,35
Batısöke Çimento1,002,04-8,26
Bera Holding2,170,005,34
Berkosan Yalıtım1,850,542,21
Beşiktaş Futbol Yat.1,67-3,473,09
Beyaz Filo3,20-0,6217,22
Beymen Perakende Yat.10,49-19,98166,24
Bilici Yatırım2,62-1,87107,19
Bim Mağazalar47,720,5911,40
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat0,871,16-25,64
Bizim Mağazaları8,79-0,1129,26
Bolu Çimento2,866,72-7,38
Bomonti Elektrik2,00-1,48316,67
Borusan Mannesmann8,541,4321,84
Borusan Yat. Paz.33,86-0,12-6,54
Bosch Fren Sistemleri198,50-1,3929,93
Bossa4,671,5211,08
Brisa5,67-0,70-10,43
Burçelik3,80-0,5218,38
Burçelik Vana4,850,21227,70
Bursa Çimento4,632,665,23
Carrefoursa3,51-2,230,86
Ceo Event Medya7,320,41
Coca Cola İçecek31,94-0,198,03
Cosmos Yat. Holding1,20-1,6423,71
Credıtwest Faktorıng1,80-2,1773,08
Çelebi101,00-0,4973,10
Çelik Halat4,840,83-10,42
Çemaş Döküm1,08-0,9242,11
Çemtaş5,420,18-9,12
Çimbeton29,440,962,94
Çimentaş11,480,70-9,61
Çimsa7,524,16-0,40
Çuhadaroğlu Metal2,37-0,4233,15
Dagi Giyim1,796,5544,35
Dagi Yatırım Holding1,541,9952,48
Dardanel1,50-0,6636,36
Datagate Bilgisayar5,70-1,8933,18
Demısaş Döküm2,43-0,415,76
Denge Holding1,70-1,1646,55
Deniz GMYO3,35-1,4710,20
Denizbank21,14-0,1910,68
Denizli Cam5,62-0,717,91
Derimod3,560,0026,72
Derlüks Deri1,92-0,52
Desa Deri2,573,2148,55
Despec Bilgisayar3,42-0,2925,21
Deva Holding6,96-1,97111,55
Diriteks Diriliş Tekstil0,87-1,1411,54
Ditaş Doğan6,19-1,2820,92
DO-CO567,502,2219,74
Doğan Burda3,221,906,98
Doğan Holding1,68-1,7580,39
Doğtaş Kelebek Mobilya1,010,00-17,21
Doğusan1,43-0,69-33,94
Doğuş GMYO2,63-1,1324,64
Doğuş Otomotiv7,130,9964,29
Döktaş Dökümcülük29,107,78257,06
Duran Doğan Basım9,98-3,2995,69
Dyo Boya3,490,8720,34
Eczacıbaşı İlaç3,12-0,6428,63
Eczacıbaşı Yatırım8,301,3429,64
Edip Gayrimenkul0,88-2,2214,29
Ege Endüstri470,00-0,4251,06
Ege Gübre39,702,4391,91
Ege Profil9,06-0,987,89
Ege Seramik2,89-0,34-2,40
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,323,2333,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,350,1939,32
Ekiz Kimya0,41-2,3824,24
Emek Elektrik1,20-4,7622,45
Eminiş Ambalaj1,2216,194,27
Emlak Konut GMYO1,200,00-17,62
Enerjisa Enerji6,190,6531,47
Enka İnşaat5,54-0,8924,66
Erbosan19,54-0,5628,51
Ereğli Demir Çelik6,50-1,376,53
Ersu Gıda1,46-0,6858,70
Escort Teknoloji0,80-2,445,26
Etiler Gıda3,505,1164,32
Euro Kapital Yat. Ort.1,23-0,8174,72
Euro Trend Yat. Ort.0,84-2,3332,29
Euro Yat. Ort.0,851,1935,65
Euro Yatırım Holding1,250,81127,27
Fenerbahçe Futbol12,00-2,4473,41
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,90-1,369,02
F-M İzmit Piston20,38-1,7432,58
Fonet Bilgi Teknolojileri2,94-0,6891,03
Ford Otosan60,20-2,2726,71
Formet Çelik Kapı4,29-2,28324,48
Frigo Pak Gıda8,484,43398,82
Galatasaray Sportif1,52-1,9422,58
Garanti Bankası9,12-1,6214,57
Garanti Faktoring3,811,0692,42
Garanti Yat. Ort.0,960,0031,08
Gedik Y. Men. Değ.4,170,9736,57
Gedik Yatırım Holding4,320,4783,83
Gediz Ambalaj5,290,0030,80
Gentaş1,551,3112,92
Gersan Elektrik2,202,80-9,85
Global Men. Değ.1,050,00123,40
Global Yat. Holding3,872,6529,43
Good-Year2,70-1,10-18,63
Göltaş Çimento13,517,2210,33
Gözde Girişim3,451,1729,21
GSD Denizcilik1,92-4,4866,96
GSD Holding0,880,0010,00
Gübre Fabrik.5,26-1,5077,70
Güler Yat. Holding1,71-0,5859,81
Güneş Sigorta1,743,5724,09
Halk GMYO0,89-1,1138,35
Halk Sigorta1,570,0077,90
Hatay Tekstil4,121,2319,48
Hedef Girişim1,735,4949,14
Hektaş14,800,0059,65
HUB Girişim5,48-1,97191,49
Hürriyet Gzt.0,784,00-16,13
ICBC Turkey Bank4,09-0,24-17,04
İdealist Danışmanlık3,953,95-32,42
İdealist GMYO2,69-1,1065,03
İhlas Ev Aletleri1,36-2,86316,38
İhlas Gayrimenkul0,84-1,18-10,60
İhlas Gazetecilik2,25-4,26268,85
İhlas Holding0,50-1,9656,25
İhlas Yayın Holding0,76-2,56130,30
İndeks Bilgisayar6,95-0,7124,81
Info Yatırım5,450,93429,13
İntema6,62-1,0510,39
İpek Doğal Enerji5,831,398,57
İskenderun Demir Çelik6,130,6630,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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