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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

22.10.2019 18:30Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,530,00-21,54
Acıpayam Selüloz4,401,1537,72
Adana Çimento (A)6,75-2,0341,91
Adana Çimento (B)5,38-0,3766,79
Adana Çimento (C)1,961,5559,21
Adel Kalemcilik11,521,9512,14
Adese Alışveriş Ticaret2,00-2,44-14,53
Afyon Çimento4,44-0,45-3,27
Ak Enerji0,591,72-6,35
Akbank7,06-0,1419,97
Akçansa6,60-1,200,88
Akdenız Güvenlık Hız.1,350,75-32,84
Akfen GMYO2,26-0,4436,97
Akın Tekstil10,00-1,2810,31
Akiş GMYO2,53-0,7811,01
Akmerkez GMYO21,201,5343,41
Aksa9,884,2248,92
Aksa Enerji2,452,51-8,58
Aksigorta4,83-2,0353,85
Aksu Enerji9,872,2827,85
Alarko Carrıer36,140,22-8,18
Alarko GMYO49,68-0,0817,66
Alarko Holding4,582,00134,84
Albaraka Türk1,270,794,10
Alcatel Lucent Teletaş8,000,3838,89
Alkim Kağıt4,000,7611,29
Alkim Kimya27,300,3726,74
Altınyağ0,432,38-2,27
Altınyunus Çeşme6,70-0,89116,04
Anadolu Cam3,29-0,3028,28
Anadolu Efes19,85-0,25-1,11
Anadolu Grubu Holding14,18-0,5639,92
Anadolu Hayat Emek.5,280,57-7,28
Anadolu Isuzu8,331,2234,79
Anadolu Sigorta4,20-0,246,99
Anel Elektrik1,930,0019,14
Arçelik18,110,2814,69
Arena Bilgisayar4,960,2012,47
Armada Bilgisayar10,06-0,408,29
Arsan Tekstil2,171,8833,95
Artı Yatırım Holding0,80-1,23-8,05
Aselsan17,670,45-26,22
Aslan Çimento27,840,36-1,14
Ata GMYO3,940,25-1,75
Atakule GMYO1,231,65-6,52
Atlantis Yatırım Holding0,59-3,28227,78
Atlas Yat. Ort.0,951,0610,47
AvivaSA Emeklilik Hayat10,79-0,2845,83
Avrasya GMYO1,140,0029,55
Avrasya Petrol ve Tur.1,340,0024,07
Avrasya Stratejik GMYF1.278,900,012,62
Avrupa Yatırım Holding1,83-4,19-24,69
Ayen Enerji2,090,0016,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,74-2,7926,51
Aygaz10,763,368,20
Bagfaş11,121,00130,71
Bak Ambalaj5,782,8522,76
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj1,742,3538,65
Banvit12,05-1,7111,68
Baştaş Başkent Çimento2,000,00-0,99
Batı Çimento2,75-1,0814,11
Batısöke Çimento1,000,00-8,26
Bera Holding2,201,386,80
Berkosan Yalıtım1,892,164,42
Beşiktaş Futbol Yat.1,65-1,201,85
Beyaz Filo3,210,3117,58
Beymen Perakende Yat.9,98-4,86153,30
Bilici Yatırım2,60-0,76105,60
Bim Mağazalar47,20-1,0910,19
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat0,892,30-23,93
Bizim Mağazaları8,860,8030,29
Bolu Çimento2,76-3,50-10,61
Bomonti Elektrik2,010,50318,75
Borusan Mannesmann8,641,1723,26
Borusan Yat. Paz.33,66-0,59-7,09
Bosch Fren Sistemleri215,108,3640,80
Bossa4,64-0,6410,37
Brisa5,731,06-9,48
Burçelik3,830,7919,31
Burçelik Vana4,80-1,03224,32
Bursa Çimento4,54-1,943,18
Carrefoursa3,49-0,570,29
Ceo Event Medya7,401,09
Coca Cola İçecek31,82-0,387,63
Cosmos Yat. Holding1,17-2,5020,62
Credıtwest Faktorıng1,873,8979,81
Çelebi101,400,4073,79
Çelik Halat4,860,41-10,05
Çemaş Döküm1,07-0,9340,79
Çemtaş5,40-0,37-9,45
Çimbeton29,500,203,15
Çimentaş11,540,52-9,13
Çimsa7,44-1,06-1,46
Çuhadaroğlu Metal2,453,3837,64
Dagi Giyim1,76-1,6841,94
Dagi Yatırım Holding1,53-0,6551,49
Dardanel1,532,0039,09
Datagate Bilgisayar5,781,4035,05
Demısaş Döküm2,513,299,24
Denge Holding1,69-0,5945,69
Deniz GMYO3,360,3010,53
Denizbank21,140,0010,68
Denizli Cam5,640,368,29
Derimod3,560,0026,72
Derlüks Deri1,920,00
Desa Deri2,52-1,9545,66
Despec Bilgisayar3,41-0,2924,84
Deva Holding7,132,44116,72
Diriteks Diriliş Tekstil0,881,1512,82
Ditaş Doğan6,210,3221,32
DO-CO560,80-1,1818,33
Doğan Burda3,261,248,31
Doğan Holding1,711,7983,61
Doğtaş Kelebek Mobilya1,053,96-13,93
Doğusan1,504,90-30,70
Doğuş GMYO3,0817,1145,97
Doğuş Otomotiv8,5519,9297,00
Döktaş Dökümcülük31,909,62291,41
Duran Doğan Basım9,91-0,7094,31
Dyo Boya3,520,8621,38
Eczacıbaşı İlaç3,11-0,3228,22
Eczacıbaşı Yatırım8,300,0029,64
Edip Gayrimenkul0,880,0014,29
Ege Endüstri472,100,4551,73
Ege Gübre39,64-0,1591,62
Ege Profil9,140,888,84
Ege Seramik2,910,69-1,73
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,320,0033,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,350,0039,32
Ekiz Kimya0,422,4427,27
Emek Elektrik1,232,5025,51
Eminiş Ambalaj1,10-9,84-5,98
Emlak Konut GMYO1,210,83-16,93
Enerjisa Enerji6,11-1,2929,77
Enka İnşaat5,51-0,5423,98
Erbosan19,741,0229,83
Ereğli Demir Çelik6,46-0,625,87
Ersu Gıda1,45-0,6857,61
Escort Teknoloji0,811,256,58
Etiler Gıda3,602,8669,01
Euro Kapital Yat. Ort.1,294,8883,24
Euro Trend Yat. Ort.1,0019,0557,49
Euro Yat. Ort.0,9410,5950,02
Euro Yatırım Holding1,293,20134,55
Fenerbahçe Futbol12,100,8374,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,910,349,40
F-M İzmit Piston21,646,1840,78
Fonet Bilgi Teknolojileri2,981,3693,63
Ford Otosan60,300,1726,92
Formet Çelik Kapı4,24-1,17319,53
Frigo Pak Gıda9,016,25430,00
Galatasaray Sportif1,530,6623,39
Garanti Bankası9,322,1917,09
Garanti Faktoring3,77-1,0590,40
Garanti Yat. Ort.0,93-3,1226,99
Gedik Y. Men. Değ.4,282,6440,18
Gedik Yatırım Holding4,514,4091,91
Gediz Ambalaj5,290,0030,80
Gentaş1,52-1,9410,74
Gersan Elektrik2,19-0,45-10,26
Global Men. Değ.1,00-4,76112,77
Global Yat. Holding3,880,2629,77
Good-Year2,731,11-17,73
Göltaş Çimento13,12-2,897,15
Gözde Girişim3,37-2,3226,22
GSD Denizcilik1,930,5267,83
GSD Holding0,880,0010,00
Gübre Fabrik.5,260,0077,70
Güler Yat. Holding1,784,0966,36
Güneş Sigorta1,73-0,5723,38
Halk GMYO0,901,1239,90
Halk Sigorta1,47-6,3766,57
Hatay Tekstil4,171,2120,93
Hedef Girişim1,72-0,5848,28
Hektaş15,706,0869,36
HUB Girişim5,36-2,19185,11
Hürriyet Gzt.0,780,00-16,13
ICBC Turkey Bank4,120,73-16,43
İdealist Danışmanlık4,021,77-31,22
İdealist GMYO2,68-0,3764,42
İhlas Ev Aletleri1,392,21325,56
İhlas Gayrimenkul0,862,38-8,47
İhlas Gazetecilik2,291,78275,41
İhlas Holding0,500,0056,25
İhlas Yayın Holding0,771,32133,33
İndeks Bilgisayar7,152,8828,40
Info Yatırım5,00-8,26385,44
İntema6,59-0,459,89
İpek Doğal Enerji6,002,9211,73
İskenderun Demir Çelik6,201,1432,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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