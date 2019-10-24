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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

24.10.2019 18:34Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,570,64-19,49
Acıpayam Selüloz4,510,4541,17
Adana Çimento (A)6,54-3,5437,50
Adana Çimento (B)5,11-3,7758,42
Adana Çimento (C)1,89-5,0353,52
Adel Kalemcilik11,60-0,5112,91
Adese Alışveriş Ticaret2,030,50-13,25
Afyon Çimento4,735,823,05
Ak Enerji0,610,00-3,17
Akbank7,200,0022,35
Akçansa6,801,803,94
Akdenız Güvenlık Hız.1,37-0,72-31,84
Akfen GMYO2,371,2843,64
Akın Tekstil10,280,2913,40
Akiş GMYO2,684,6917,60
Akmerkez GMYO21,040,1945,77
Aksa9,90-0,7049,22
Aksa Enerji2,550,00-4,85
Aksigorta4,931,0257,04
Aksu Enerji9,69-1,1225,52
Alarko Carrıer37,061,15-5,84
Alarko GMYO49,60-0,6017,47
Alarko Holding4,43-2,42127,15
Albaraka Türk1,25-4,582,46
Alcatel Lucent Teletaş8,25-1,3243,23
Alkim Kağıt4,02-1,7111,85
Alkim Kimya30,301,9540,66
Altınyağ0,430,00-2,27
Altınyunus Çeşme6,66-1,04114,75
Anadolu Cam3,310,3029,06
Anadolu Efes20,141,210,33
Anadolu Grubu Holding14,740,8245,45
Anadolu Hayat Emek.5,300,38-6,93
Anadolu Isuzu9,065,4746,60
Anadolu Sigorta4,210,007,24
Anel Elektrik1,980,0022,22
Arçelik18,54-0,4817,42
Arena Bilgisayar5,01-1,3813,61
Armada Bilgisayar10,18-0,209,58
Arsan Tekstil2,230,0037,65
Artı Yatırım Holding0,78-1,27-10,34
Aselsan18,170,06-24,14
Aslan Çimento28,521,641,28
Ata GMYO3,94-0,51-1,75
Atakule GMYO1,323,940,32
Atlantis Yatırım Holding0,734,29305,56
Atlas Yat. Ort.0,99-1,9815,12
AvivaSA Emeklilik Hayat11,052,6049,35
Avrasya GMYO1,150,0030,68
Avrasya Petrol ve Tur.1,37-0,7226,85
Avrasya Stratejik GMYF1.279,100,012,63
Avrupa Yatırım Holding1,882,17-22,63
Ayen Enerji2,232,2923,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-1,1327,24
Aygaz10,93-1,009,91
Bagfaş11,481,23138,17
Bak Ambalaj5,973,2926,80
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj1,780,0041,83
Banvit12,491,8815,76
Baştaş Başkent Çimento2,000,00-0,99
Batı Çimento2,77-0,7214,94
Batısöke Çimento1,010,00-7,34
Bera Holding2,31-0,4312,14
Berkosan Yalıtım1,920,006,08
Beşiktaş Futbol Yat.1,670,003,09
Beyaz Filo3,25-0,3119,05
Beymen Perakende Yat.12,3620,00213,71
Bilici Yatırım2,773,36119,05
Bim Mağazalar48,061,2212,20
Birko Mensucat0,283,70-6,67
Birlik Mensucat0,900,00-23,08
Bizim Mağazaları9,11-0,5533,97
Bolu Çimento2,790,00-9,64
Bomonti Elektrik2,010,50318,75
Borusan Mannesmann9,080,4429,54
Borusan Yat. Paz.34,420,64-4,99
Bosch Fren Sistemleri219,10-3,2243,41
Bossa4,790,8413,93
Brisa5,82-0,51-8,06
Burçelik3,911,3021,81
Burçelik Vana4,66-1,69214,86
Bursa Çimento4,54-0,443,18
Carrefoursa3,530,001,44
Ceo Event Medya7,54-1,05
Coca Cola İçecek32,922,6811,35
Cosmos Yat. Holding1,26-0,7929,90
Credıtwest Faktorıng2,032,0195,19
Çelebi102,901,0876,36
Çelik Halat4,960,20-8,20
Çemaş Döküm1,229,9160,53
Çemtaş5,53-0,90-7,27
Çimbeton29,901,294,55
Çimentaş11,69-0,09-7,95
Çimsa7,631,461,06
Çuhadaroğlu Metal2,580,0044,94
Dagi Giyim1,821,1146,77
Dagi Yatırım Holding1,601,9158,42
Dardanel1,623,8547,27
Datagate Bilgisayar5,92-1,3338,32
Demısaş Döküm2,601,1713,16
Denge Holding1,740,5850,00
Deniz GMYO3,40-0,5811,84
Denizbank21,200,0010,99
Denizli Cam5,740,5310,22
Derimod3,630,2829,21
Derlüks Deri2,011,52
Desa Deri2,561,5947,98
Despec Bilgisayar3,33-3,2021,91
Deva Holding7,19-2,84118,54
Diriteks Diriliş Tekstil0,88-1,1212,82
Ditaş Doğan6,543,3227,76
DO-CO542,000,1814,36
Doğan Burda3,25-2,407,97
Doğan Holding1,710,0083,61
Doğtaş Kelebek Mobilya1,070,00-12,30
Doğusan1,49-0,67-31,16
Doğuş GMYO2,89-0,3436,97
Doğuş Otomotiv8,45-2,3194,70
Döktaş Dökümcülük38,946,68377,79
Duran Doğan Basım9,750,3191,18
Dyo Boya3,58-0,5623,45
Eczacıbaşı İlaç3,14-0,3229,46
Eczacıbaşı Yatırım8,693,2135,73
Edip Gayrimenkul0,900,0016,88
Ege Endüstri496,002,3959,41
Ege Gübre39,881,0692,78
Ege Profil9,31-0,1110,87
Ege Seramik3,070,993,68
Egeli & Co Tarım Girişim0,13-7,140,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,333,1337,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,37-0,5639,84
Ekiz Kimya0,434,8830,30
Emek Elektrik1,23-2,3825,51
Eminiş Ambalaj1,161,75-0,85
Emlak Konut GMYO1,251,63-14,19
Enerjisa Enerji6,363,4135,08
Enka İnşaat5,651,0727,13
Erbosan21,025,1038,25
Ereğli Demir Çelik6,59-0,158,00
Ersu Gıda1,45-1,3657,61
Escort Teknoloji0,82-1,207,89
Etiler Gıda3,48-4,4063,38
Euro Kapital Yat. Ort.1,280,0081,82
Euro Trend Yat. Ort.1,013,0659,07
Euro Yat. Ort.0,942,1750,02
Euro Yatırım Holding1,290,78134,55
Fenerbahçe Futbol13,004,4287,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,94-1,0110,53
F-M İzmit Piston21,80-1,7141,82
Fonet Bilgi Teknolojileri3,050,9998,18
Ford Otosan63,954,8434,61
Formet Çelik Kapı4,30-0,23325,47
Frigo Pak Gıda9,40-6,00452,94
Galatasaray Sportif1,540,0024,19
Garanti Bankası9,701,0421,86
Garanti Faktoring3,88-0,7795,96
Garanti Yat. Ort.0,94-1,0528,35
Gedik Y. Men. Değ.5,1819,9169,65
Gedik Yatırım Holding5,6519,96140,43
Gediz Ambalaj5,722,1441,43
Gentaş1,580,6415,11
Gersan Elektrik2,20-2,65-9,85
Global Men. Değ.1,04-0,95121,28
Global Yat. Holding3,981,7933,11
Good-Year2,77-0,36-16,52
Göltaş Çimento13,862,9013,19
Gözde Girişim3,582,2934,08
GSD Denizcilik1,910,0066,09
GSD Holding0,931,0916,25
Gübre Fabrik.5,23-0,3876,69
Güler Yat. Holding1,760,5764,49
Güneş Sigorta1,75-0,5724,81
Halk GMYO0,952,1547,67
Halk Sigorta1,510,6771,10
Hatay Tekstil4,13-1,4319,77
Hedef Girişim1,700,0046,55
Hektaş15,69-0,7069,26
HUB Girişim6,098,56223,94
Hürriyet Gzt.0,80-2,44-13,98
ICBC Turkey Bank4,30-0,69-12,78
İdealist Danışmanlık4,120,98-29,51
İdealist GMYO2,75-0,3668,71
İhlas Ev Aletleri1,9919,88509,26
İhlas Gayrimenkul0,77-12,50-18,05
İhlas Gazetecilik2,311,32278,69
İhlas Holding0,50-3,8556,25
İhlas Yayın Holding0,83-3,49151,52
İndeks Bilgisayar7,39-0,9432,71
Info Yatırım5,30-3,64414,56
İntema6,800,8913,40
İpek Doğal Enerji6,322,7617,69
İskenderun Demir Çelik6,380,0036,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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