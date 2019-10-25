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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.10.2019 18:30Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,56-0,64-20,00
Acıpayam Selüloz4,653,1045,55
Adana Çimento (A)6,611,0738,97
Adana Çimento (B)5,140,5959,35
Adana Çimento (C)1,921,5955,96
Adel Kalemcilik11,680,6913,69
Adese Alışveriş Ticaret2,030,00-13,25
Afyon Çimento4,760,633,70
Ak Enerji0,621,64-1,59
Akbank7,13-0,9721,16
Akçansa6,871,035,01
Akdenız Güvenlık Hız.1,370,00-31,84
Akfen GMYO2,33-1,6941,21
Akın Tekstil10,330,4913,96
Akiş GMYO2,65-1,1216,28
Akmerkez GMYO21,040,0045,77
Aksa10,081,8251,93
Aksa Enerji2,601,96-2,99
Aksigorta4,940,2057,36
Aksu Enerji9,740,5226,17
Alarko Carrıer37,541,30-4,62
Alarko GMYO49,30-0,6016,76
Alarko Holding4,542,48132,79
Albaraka Türk1,250,002,46
Alcatel Lucent Teletaş8,19-0,7342,19
Alkim Kağıt4,061,0012,96
Alkim Kimya30,300,0040,66
Altınyağ0,430,00-2,27
Altınyunus Çeşme6,761,50117,97
Anadolu Cam3,371,8131,40
Anadolu Efes20,06-0,40-0,07
Anadolu Grubu Holding14,70-0,2745,05
Anadolu Hayat Emek.5,29-0,19-7,10
Anadolu Isuzu8,85-2,3243,20
Anadolu Sigorta4,220,247,50
Anel Elektrik1,97-0,5121,60
Arçelik18,38-0,8616,40
Arena Bilgisayar5,285,3919,73
Armada Bilgisayar10,14-0,399,15
Arsan Tekstil2,271,7940,12
Artı Yatırım Holding0,791,28-9,20
Aselsan18,692,86-21,97
Aslan Çimento28,580,211,49
Ata GMYO4,001,52-0,25
Atakule GMYO1,320,000,32
Atlantis Yatırım Holding0,752,74316,67
Atlas Yat. Ort.1,012,0217,44
AvivaSA Emeklilik Hayat11,443,5354,62
Avrasya GMYO1,160,8731,82
Avrasya Petrol ve Tur.1,370,0026,85
Avrasya Stratejik GMYF1.279,200,012,64
Avrupa Yatırım Holding1,890,53-22,22
Ayen Enerji2,250,9024,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,750,0027,24
Aygaz10,90-0,279,61
Bagfaş11,923,83147,30
Bak Ambalaj6,010,6727,65
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj1,832,8145,82
Banvit12,983,9220,30
Baştaş Başkent Çimento2,000,00-0,99
Batı Çimento2,76-0,3614,52
Batısöke Çimento1,010,00-7,34
Bera Holding2,351,7314,08
Berkosan Yalıtım1,930,526,63
Beşiktaş Futbol Yat.1,64-1,801,23
Beyaz Filo3,250,0019,05
Beymen Perakende Yat.12,874,13226,65
Bilici Yatırım2,821,81123,00
Bim Mağazalar47,78-0,5811,54
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat0,89-1,11-23,93
Bizim Mağazaları8,96-1,6531,76
Bolu Çimento2,810,72-9,00
Bomonti Elektrik2,00-0,50316,67
Borusan Mannesmann9,080,0029,54
Borusan Yat. Paz.34,901,39-3,67
Bosch Fren Sistemleri222,501,5545,64
Bossa5,7419,8336,53
Brisa6,013,26-5,06
Burçelik4,043,3225,86
Burçelik Vana4,782,58222,97
Bursa Çimento4,51-0,662,50
Carrefoursa3,550,572,01
Ceo Event Medya8,036,50
Coca Cola İçecek32,60-0,9710,26
Cosmos Yat. Holding1,281,5931,96
Credıtwest Faktorıng2,00-1,4892,31
Çelebi98,85-3,9469,42
Çelik Halat5,347,66-1,16
Çemaş Döküm1,18-3,2855,26
Çemtaş5,611,45-5,93
Çimbeton29,900,004,55
Çimentaş11,64-0,43-8,35
Çimsa7,852,883,97
Çuhadaroğlu Metal2,621,5547,19
Dagi Giyim1,830,5547,58
Dagi Yatırım Holding1,600,0058,42
Dardanel1,630,6248,18
Datagate Bilgisayar6,092,8742,29
Demısaş Döküm2,662,3115,77
Denge Holding1,71-1,7247,41
Deniz GMYO3,410,2912,17
Denizbank21,541,6012,77
Denizli Cam5,69-0,879,25
Derimod3,630,0029,21
Derlüks Deri2,020,50
Desa Deri2,591,1749,71
Despec Bilgisayar3,20-3,9017,15
Deva Holding7,14-0,70117,02
Diriteks Diriliş Tekstil0,880,0012,82
Ditaş Doğan7,2611,0141,83
DO-CO541,30-0,1314,22
Doğan Burda3,466,4614,95
Doğan Holding1,710,0083,61
Doğtaş Kelebek Mobilya1,070,00-12,30
Doğusan1,532,68-29,32
Doğuş GMYO2,900,3537,44
Doğuş Otomotiv8,41-0,4793,78
Döktaş Dökümcülük38,26-1,75369,45
Duran Doğan Basım9,891,4493,92
Dyo Boya3,600,5624,14
Eczacıbaşı İlaç3,10-1,2727,81
Eczacıbaşı Yatırım8,58-1,2734,01
Edip Gayrimenkul0,89-1,1115,58
Ege Endüstri494,00-0,4058,77
Ege Gübre39,980,2593,26
Ege Profil9,320,1110,98
Ege Seramik3,080,334,01
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,330,0037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,400,5640,63
Ekiz Kimya0,430,0030,30
Emek Elektrik1,230,0025,51
Eminiş Ambalaj1,11-4,31-5,13
Emlak Konut GMYO1,23-1,60-15,56
Enerjisa Enerji6,20-2,5231,68
Enka İnşaat5,700,8828,26
Erbosan22,004,6644,69
Ereğli Demir Çelik6,58-0,157,84
Ersu Gıda1,471,3859,78
Escort Teknoloji0,820,007,89
Etiler Gıda3,644,6070,89
Euro Kapital Yat. Ort.1,27-0,7880,40
Euro Trend Yat. Ort.1,020,9960,64
Euro Yat. Ort.0,940,0050,02
Euro Yatırım Holding1,28-0,78132,73
Fenerbahçe Futbol13,131,0089,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,950,3410,90
F-M İzmit Piston21,840,1842,08
Fonet Bilgi Teknolojileri3,070,6699,48
Ford Otosan64,601,0235,97
Formet Çelik Kapı4,371,63332,39
Frigo Pak Gıda9,905,32482,35
Galatasaray Sportif1,550,6525,00
Garanti Bankası9,53-1,7519,72
Garanti Faktoring3,931,2998,48
Garanti Yat. Ort.0,940,0028,35
Gedik Y. Men. Değ.5,01-3,2864,08
Gedik Yatırım Holding5,50-2,65134,04
Gediz Ambalaj5,67-0,8740,20
Gentaş1,580,0015,11
Gersan Elektrik2,220,91-9,03
Global Men. Değ.1,072,88127,66
Global Yat. Holding3,90-2,0130,43
Good-Year2,821,81-15,02
Göltaş Çimento14,021,1514,50
Gözde Girişim3,57-0,2833,71
GSD Denizcilik1,920,5266,96
GSD Holding0,941,0817,50
Gübre Fabrik.5,433,8283,45
Güler Yat. Holding1,833,9871,03
Güneş Sigorta1,771,1426,23
Halk GMYO0,94-1,0546,12
Halk Sigorta1,510,0071,10
Hatay Tekstil4,07-1,4518,03
Hedef Girişim1,710,5947,41
Hektaş15,65-0,2568,82
HUB Girişim6,08-0,16223,40
Hürriyet Gzt.0,822,50-11,83
ICBC Turkey Bank4,29-0,23-12,98
İdealist Danışmanlık4,120,00-29,51
İdealist GMYO2,750,0068,71
İhlas Ev Aletleri1,92-3,52487,83
İhlas Gayrimenkul0,792,60-15,92
İhlas Gazetecilik2,6012,55326,23
İhlas Holding0,500,0056,25
İhlas Yayın Holding0,82-1,20148,48
İndeks Bilgisayar7,33-0,8131,63
Info Yatırım5,08-4,15393,20
İntema6,830,4413,90
İpek Doğal Enerji6,340,3218,06
İskenderun Demir Çelik6,29-1,4134,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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