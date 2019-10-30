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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

30.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,54-1,28-21,03
Acıpayam Selüloz4,45-2,8439,29
Adana Çimento (A)6,38-1,8534,14
Adana Çimento (B)4,79-2,8448,50
Adana Çimento (C)1,86-1,5951,09
Adel Kalemcilik12,023,2617,00
Adese Alışveriş Ticaret1,95-2,50-16,67
Afyon Çimento4,750,643,49
Ak Enerji0,60-1,64-4,76
Akbank6,93-2,3917,76
Akçansa6,80-1,453,94
Akdenız Güvenlık Hız.1,36-1,45-32,34
Akfen GMYO2,31-2,1240,00
Akın Tekstil10,250,8913,07
Akiş GMYO2,60-1,1414,09
Akmerkez GMYO21,08-1,0346,04
Aksa10,44-0,6757,36
Aksa Enerji2,63-0,38-1,87
Aksigorta4,880,0055,44
Aksu Enerji9,952,1628,89
Alarko Carrıer36,80-0,70-6,50
Alarko GMYO51,803,1922,68
Alarko Holding4,672,64139,45
Albaraka Türk1,24-0,801,64
Alcatel Lucent Teletaş7,95-0,8738,02
Alkim Kağıt4,070,2513,24
Alkim Kimya29,96-0,2039,09
Altınyağ0,42-2,33-4,55
Altınyunus Çeşme7,303,99135,38
Anadolu Cam3,30-1,2028,67
Anadolu Efes19,41-2,22-3,30
Anadolu Grubu Holding14,57-0,7543,77
Anadolu Hayat Emek.5,380,00-5,52
Anadolu Isuzu8,85-0,4543,20
Anadolu Sigorta4,20-0,476,99
Anel Elektrik1,95-1,0220,37
Arçelik18,291,0515,83
Arena Bilgisayar5,542,4025,62
Armada Bilgisayar10,220,8910,01
Arsan Tekstil2,30-0,8641,98
Artı Yatırım Holding0,77-2,53-11,49
Aselsan18,30-1,93-23,59
Aslan Çimento28,20-0,910,14
Ata GMYO4,020,500,25
Atakule GMYO1,30-0,76-1,20
Atlantis Yatırım Holding0,740,00311,11
Atlas Yat. Ort.1,00-0,9916,28
AvivaSA Emeklilik Hayat11,703,4558,13
Avrasya GMYO1,160,0031,82
Avrasya Petrol ve Tur.1,380,7327,78
Avrasya Stratejik GMYF1.279,700,022,68
Avrupa Yatırım Holding2,071,97-14,81
Ayen Enerji2,453,3836,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,760,5727,97
Aygaz10,87-0,189,31
Bagfaş13,372,77177,39
Bak Ambalaj5,81-2,3523,40
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj1,81-2,1644,22
Banvit13,591,2725,95
Baştaş Başkent Çimento2,052,501,49
Batı Çimento2,66-3,6210,37
Batısöke Çimento0,99-1,98-9,17
Bera Holding2,9519,9243,20
Berkosan Yalıtım1,920,006,08
Beşiktaş Futbol Yat.1,723,616,17
Beyaz Filo3,18-1,2416,48
Beymen Perakende Yat.14,205,03260,41
Bilici Yatırım2,85-0,70125,37
Bim Mağazalar47,00-0,259,72
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat0,88-1,12-24,79
Bizim Mağazaları8,54-3,0625,59
Bolu Çimento2,75-1,08-10,94
Bomonti Elektrik1,97-1,01310,42
Borusan Mannesmann8,93-2,0827,40
Borusan Yat. Paz.34,20-1,27-5,60
Bosch Fren Sistemleri212,60-1,5739,16
Bossa5,25-6,2524,88
Brisa5,95-1,00-6,00
Burçelik3,99-0,2524,30
Burçelik Vana4,802,35224,32
Bursa Çimento4,490,452,05
Carrefoursa3,47-1,70-0,29
Ceo Event Medya8,20-1,09
Coca Cola İçecek31,24-4,175,66
Cosmos Yat. Holding1,26-0,7929,90
Credıtwest Faktorıng2,042,5196,15
Çelebi98,45-0,9668,73
Çelik Halat5,445,220,69
Çemaş Döküm1,150,8851,32
Çemtaş5,808,21-2,75
Çimbeton30,280,935,87
Çimentaş11,43-0,61-10,00
Çimsa8,060,626,75
Çuhadaroğlu Metal2,60-1,1446,07
Dagi Giyim1,891,0752,42
Dagi Yatırım Holding1,58-1,2556,44
Dardanel1,61-1,2346,36
Datagate Bilgisayar6,17-0,9644,16
Demısaş Döküm2,63-0,7514,46
Denge Holding1,66-2,3543,10
Deniz GMYO3,34-6,189,87
Denizbank23,24-9,5721,68
Denizli Cam5,62-0,717,91
Derimod3,711,0932,06
Derlüks Deri2,00-0,50
Desa Deri2,8510,0464,74
Despec Bilgisayar3,272,1919,71
Deva Holding6,95-3,34111,25
Diriteks Diriliş Tekstil0,86-1,1510,26
Ditaş Doğan8,0713,6657,65
DO-CO533,00-2,5112,46
Doğan Burda3,523,8316,94
Doğan Holding1,730,5885,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,060,00-13,11
Doğusan1,50-1,32-30,70
Doğuş GMYO2,910,3437,91
Doğuş Otomotiv8,12-2,1787,10
Döktaş Dökümcülük39,468,89384,17
Duran Doğan Basım10,022,5696,47
Dyo Boya3,66-1,0826,21
Eczacıbaşı İlaç3,090,6527,39
Eczacıbaşı Yatırım8,41-1,4131,36
Edip Gayrimenkul0,911,1118,18
Ege Endüstri486,60-2,3556,39
Ege Gübre40,301,4194,81
Ege Profil9,24-0,8610,03
Ege Seramik3,122,975,36
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,31-6,0629,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,34-0,3739,06
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,231,6525,51
Eminiş Ambalaj1,120,00-4,27
Emlak Konut GMYO1,20-1,64-17,62
Enerjisa Enerji6,13-0,9730,19
Enka İnşaat5,750,3529,38
Erbosan22,962,6851,01
Ereğli Demir Çelik6,580,777,84
Ersu Gıda1,512,0364,13
Escort Teknoloji0,852,4111,84
Etiler Gıda3,50-2,5164,32
Euro Kapital Yat. Ort.1,282,4081,82
Euro Trend Yat. Ort.0,99-1,0055,92
Euro Yat. Ort.0,930,0048,42
Euro Yatırım Holding1,26-1,56129,09
Fenerbahçe Futbol15,267,84120,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,94-0,6810,53
F-M İzmit Piston19,68-4,0928,03
Fonet Bilgi Teknolojileri3,05-0,9798,18
Ford Otosan63,25-1,0233,13
Formet Çelik Kapı4,450,23340,31
Frigo Pak Gıda9,305,44447,06
Galatasaray Sportif1,541,9924,19
Garanti Bankası9,23-2,5315,95
Garanti Faktoring4,051,76104,55
Garanti Yat. Ort.0,93-1,0626,99
Gedik Y. Men. Değ.5,061,0065,72
Gedik Yatırım Holding5,36-1,29128,09
Gediz Ambalaj5,70-0,5240,94
Gentaş1,57-1,8814,38
Gersan Elektrik2,20-0,90-9,85
Global Men. Değ.1,07-1,83127,66
Global Yat. Holding3,911,0330,77
Good-Year2,80-1,41-15,62
Göltaş Çimento13,98-0,2114,17
Gözde Girişim3,620,0035,58
GSD Denizcilik1,88-0,5363,48
GSD Holding0,92-1,0815,00
Gübre Fabrik.5,47-3,1984,80
Güler Yat. Holding1,89-1,0576,64
Güneş Sigorta1,855,1131,94
Halk GMYO0,95-1,0447,67
Halk Sigorta1,50-1,9669,97
Hatay Tekstil4,07-0,4918,03
Hedef Girişim1,69-1,7445,69
Hektaş16,630,4879,40
HUB Girişim6,625,58252,13
Hürriyet Gzt.0,80-2,44-13,98
ICBC Turkey Bank4,26-2,07-13,59
İdealist Danışmanlık4,00-1,96-31,56
İdealist GMYO2,71-1,0966,26
İhlas Ev Aletleri1,962,08500,08
İhlas Gayrimenkul0,73-3,95-22,30
İhlas Gazetecilik2,704,65342,62
İhlas Holding0,5811,5481,25
İhlas Yayın Holding0,79-2,47139,39
İndeks Bilgisayar7,17-1,7828,76
Info Yatırım4,87-3,56372,82
İntema6,62-1,9310,39
İpek Doğal Enerji6,320,1617,69
İskenderun Demir Çelik6,12-0,4930,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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