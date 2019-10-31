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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

31.10.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,561,30-20,00
Acıpayam Selüloz4,43-0,4538,66
Adana Çimento (A)6,633,9239,39
Adana Çimento (B)5,086,0557,49
Adana Çimento (C)1,954,8458,40
Adel Kalemcilik11,32-5,8210,19
Adese Alışveriş Ticaret1,94-0,51-17,09
Afyon Çimento4,71-0,842,61
Ak Enerji0,600,00-4,76
Akbank6,91-0,2917,42
Akçansa6,79-0,153,79
Akdenız Güvenlık Hız.1,360,00-32,34
Akfen GMYO2,320,4340,61
Akın Tekstil10,300,4913,62
Akiş GMYO2,610,3814,52
Akmerkez GMYO21,200,5746,88
Aksa10,27-1,6354,80
Aksa Enerji2,640,38-1,49
Aksigorta4,941,2357,36
Aksu Enerji9,70-2,5125,65
Alarko Carrıer37,040,65-5,89
Alarko GMYO53,553,3826,82
Alarko Holding4,56-2,36133,81
Albaraka Türk1,22-1,610,00
Alcatel Lucent Teletaş7,93-0,2537,67
Alkim Kağıt4,01-1,4711,57
Alkim Kimya30,080,4039,64
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,300,00135,38
Anadolu Cam3,351,5230,62
Anadolu Efes19,23-0,93-4,20
Anadolu Grubu Holding14,892,2046,93
Anadolu Hayat Emek.5,542,97-2,71
Anadolu Isuzu8,930,9044,50
Anadolu Sigorta4,18-0,486,48
Anel Elektrik2,002,5623,46
Arçelik17,72-3,1212,22
Arena Bilgisayar5,46-1,4423,81
Armada Bilgisayar10,05-1,668,18
Arsan Tekstil2,341,7444,44
Artı Yatırım Holding0,76-1,30-12,64
Aselsan18,350,27-23,38
Aslan Çimento28,00-0,71-0,57
Ata GMYO4,00-0,50-0,25
Atakule GMYO1,364,623,36
Atlantis Yatırım Holding0,819,46350,00
Atlas Yat. Ort.1,022,0018,60
AvivaSA Emeklilik Hayat11,65-0,4357,46
Avrasya GMYO1,246,9040,91
Avrasya Petrol ve Tur.1,6519,5752,78
Avrasya Stratejik GMYF1.279,800,012,69
Avrupa Yatırım Holding1,98-4,35-18,52
Ayen Enerji2,522,8639,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-0,5727,24
Aygaz10,900,289,61
Bagfaş12,99-2,84169,50
Bak Ambalaj6,003,2727,44
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj1,80-0,5543,43
Banvit13,982,8729,56
Baştaş Başkent Çimento2,00-2,44-0,99
Batı Çimento2,64-0,759,54
Batısöke Çimento0,990,00-9,17
Bera Holding2,80-5,0835,92
Berkosan Yalıtım1,920,006,08
Beşiktaş Futbol Yat.1,730,586,79
Beyaz Filo3,17-0,3116,12
Beymen Perakende Yat.15,9812,54305,58
Bilici Yatırım2,84-0,35124,58
Bim Mağazalar47,320,6810,47
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat0,87-1,14-25,64
Bizim Mağazaları8,40-1,6423,53
Bolu Çimento2,750,00-10,94
Bomonti Elektrik1,93-2,03302,08
Borusan Mannesmann8,87-0,6726,54
Borusan Yat. Paz.34,00-0,58-6,15
Bosch Fren Sistemleri212,10-0,2438,83
Bossa5,12-2,4821,78
Brisa5,86-1,51-7,42
Burçelik3,97-0,5023,68
Burçelik Vana4,800,00224,32
Bursa Çimento4,500,222,27
Carrefoursa3,42-1,44-1,72
Ceo Event Medya8,301,22
Coca Cola İçecek31,240,005,66
Cosmos Yat. Holding1,260,0029,90
Credıtwest Faktorıng2,050,4997,12
Çelebi97,75-0,7167,53
Çelik Halat5,31-2,39-1,72
Çemaş Döküm1,14-0,8750,00
Çemtaş5,932,24-0,57
Çimbeton29,98-0,994,83
Çimentaş11,672,10-8,11
Çimsa7,96-1,245,43
Çuhadaroğlu Metal2,610,3846,63
Dagi Giyim1,900,5353,23
Dagi Yatırım Holding1,580,0056,44
Dardanel1,694,9753,64
Datagate Bilgisayar6,12-0,8142,99
Demısaş Döküm2,723,4218,38
Denge Holding1,723,6148,28
Deniz GMYO3,391,5011,51
Denizbank24,485,3428,17
Denizli Cam5,55-1,256,57
Derimod3,65-1,6229,92
Derlüks Deri2,010,50
Desa Deri2,76-3,1659,54
Despec Bilgisayar3,17-3,0616,05
Deva Holding7,031,15113,68
Diriteks Diriliş Tekstil0,860,0010,26
Ditaş Doğan8,555,9567,03
DO-CO533,000,0012,46
Doğan Burda3,684,5522,26
Doğan Holding1,730,0085,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,136,60-7,38
Doğusan1,510,67-30,24
Doğuş GMYO2,920,3438,39
Doğuş Otomotiv8,332,5991,94
Döktaş Dökümcülük47,3419,97480,86
Duran Doğan Basım10,504,79105,88
Dyo Boya3,64-0,5525,52
Eczacıbaşı İlaç3,00-2,9123,68
Eczacıbaşı Yatırım8,08-3,9226,20
Edip Gayrimenkul0,910,0018,18
Ege Endüstri476,50-2,0853,14
Ege Gübre39,30-2,4889,98
Ege Profil9,250,1110,15
Ege Seramik3,09-0,964,35
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,310,0029,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,27-1,3137,24
Ekiz Kimya0,41-2,3824,24
Emek Elektrik1,251,6327,55
Eminiş Ambalaj1,130,89-3,42
Emlak Konut GMYO1,210,83-16,93
Enerjisa Enerji6,190,9831,47
Enka İnşaat5,770,3529,83
Erbosan22,16-3,4845,75
Ereğli Demir Çelik6,54-0,617,18
Ersu Gıda1,531,3266,30
Escort Teknoloji0,82-3,537,89
Etiler Gıda3,49-0,2963,85
Euro Kapital Yat. Ort.1,26-1,5678,98
Euro Trend Yat. Ort.1,034,0462,22
Euro Yat. Ort.0,941,0850,02
Euro Yatırım Holding1,24-1,59125,45
Fenerbahçe Futbol15,904,19129,77
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,940,0010,53
F-M İzmit Piston20,001,6330,11
Fonet Bilgi Teknolojileri3,03-0,6696,88
Ford Otosan64,501,9835,76
Formet Çelik Kapı4,43-0,45338,33
Frigo Pak Gıda8,90-4,30423,53
Galatasaray Sportif1,571,9526,61
Garanti Bankası9,20-0,3315,58
Garanti Faktoring4,00-1,23102,02
Garanti Yat. Ort.0,930,0026,99
Gedik Y. Men. Değ.5,202,7770,31
Gedik Yatırım Holding5,696,16142,13
Gediz Ambalaj5,63-1,2339,21
Gentaş1,55-1,2712,92
Gersan Elektrik2,210,45-9,44
Global Men. Değ.1,05-1,87123,40
Global Yat. Holding3,961,2832,44
Good-Year2,78-0,71-16,22
Göltaş Çimento14,201,5715,97
Gözde Girişim3,53-2,4932,21
GSD Denizcilik1,932,6667,83
GSD Holding0,942,1717,50
Gübre Fabrik.5,602,3889,19
Güler Yat. Holding1,84-2,6571,96
Güneş Sigorta1,73-6,4923,38
Halk GMYO0,93-2,1144,56
Halk Sigorta1,47-2,0066,57
Hatay Tekstil4,070,0018,03
Hedef Girişim1,711,1847,41
Hektaş6,311,6182,28
HUB Girişim6,711,36256,91
Hürriyet Gzt.0,822,50-11,83
ICBC Turkey Bank4,270,23-13,39
İdealist Danışmanlık3,92-2,00-32,93
İdealist GMYO2,67-1,4863,80
İhlas Ev Aletleri2,002,04512,32
İhlas Gayrimenkul0,741,37-21,24
İhlas Gazetecilik2,69-0,37340,98
İhlas Holding0,580,0081,25
İhlas Yayın Holding0,801,27142,42
İndeks Bilgisayar6,99-2,5125,52
Info Yatırım5,5012,94433,98
İntema6,620,0010,39
İpek Doğal Enerji6,431,7419,74
İskenderun Demir Çelik6,07-0,8229,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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