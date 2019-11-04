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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

04.11.2019 20:16Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,560,00-20,00
Acıpayam Selüloz4,810,4250,56
Adana Çimento (A)6,600,0038,76
Adana Çimento (B)5,010,4055,32
Adana Çimento (C)1,942,1157,59
Adel Kalemcilik11,130,368,34
Adese Alışveriş Ticaret1,963,16-16,24
Afyon Çimento4,651,311,31
Ak Enerji0,643,231,59
Akbank7,081,8720,31
Akçansa6,852,854,71
Akdenız Güvenlık Hız.1,382,22-31,34
Akfen GMYO2,300,4439,39
Akın Tekstil11,193,1323,44
Akiş GMYO2,650,7616,28
Akmerkez GMYO21,200,5746,88
Aksa10,612,5159,92
Aksa Enerji2,662,31-0,75
Aksigorta4,90-0,8156,08
Aksu Enerji9,720,4125,91
Alarko Carrıer37,420,75-4,93
Alarko GMYO54,350,6528,72
Alarko Holding4,63-2,73137,40
Albaraka Türk1,220,830,00
Alcatel Lucent Teletaş8,031,2639,41
Alkim Kağıt4,368,7321,31
Alkim Kimya31,805,2347,63
Altınyağ0,432,38-2,27
Altınyunus Çeşme6,88-4,58121,84
Anadolu Cam3,432,3933,74
Anadolu Efes19,802,01-1,36
Anadolu Grubu Holding15,332,2051,27
Anadolu Hayat Emek.5,551,28-2,54
Anadolu Isuzu9,503,3753,72
Anadolu Sigorta4,13-0,485,21
Anel Elektrik2,16-4,0033,33
Arçelik17,951,6413,68
Arena Bilgisayar5,420,3722,90
Armada Bilgisayar10,04-0,598,07
Arsan Tekstil2,391,7047,53
Artı Yatırım Holding0,760,00-12,64
Aselsan18,872,61-21,21
Aslan Çimento29,202,243,69
Ata GMYO3,950,00-1,50
Atakule GMYO1,352,272,60
Atlantis Yatırım Holding0,82-1,20355,56
Atlas Yat. Ort.1,00-0,9916,28
AvivaSA Emeklilik Hayat11,72-0,6858,40
Avrasya GMYO1,180,0034,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,53-1,2941,67
Avrasya Stratejik GMYF1.280,200,022,72
Avrupa Yatırım Holding1,65-8,84-32,10
Ayen Enerji2,645,1846,62
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,790,0030,15
Aygaz10,970,9210,31
Bagfaş13,06-1,66170,95
Bak Ambalaj6,222,4732,11
Balatacılar Balatacılık0,323,23-3,03
Bantaş Ambalaj1,790,0042,63
Banvit14,150,8631,14
Baştaş Başkent Çimento2,051,991,49
Batı Çimento2,621,168,71
Batısöke Çimento0,992,06-9,17
Bera Holding3,17-0,3153,88
Berkosan Yalıtım1,950,527,73
Beşiktaş Futbol Yat.1,793,4710,49
Beyaz Filo3,10-1,2713,55
Beymen Perakende Yat.14,49-3,59267,77
Bilici Yatırım2,89-0,34128,54
Bim Mağazalar47,581,1511,08
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat0,882,33-24,79
Bizim Mağazaları8,51-0,8225,15
Bolu Çimento2,751,10-10,94
Bomonti Elektrik1,70-7,61254,17
Borusan Mannesmann9,011,5828,54
Borusan Yat. Paz.34,301,18-5,32
Bosch Fren Sistemleri208,001,0236,15
Bossa5,512,0431,06
Brisa6,285,90-0,79
Burçelik3,981,0223,99
Burçelik Vana4,80-0,21224,32
Bursa Çimento4,603,144,55
Carrefoursa3,480,870,00
Ceo Event Medya8,541,43
Coca Cola İçecek31,981,078,17
Cosmos Yat. Holding1,270,7930,93
Credıtwest Faktorıng2,04-1,4596,15
Çelebi96,00-0,8364,53
Çelik Halat5,17-0,39-4,31
Çemaş Döküm1,141,7950,00
Çemtaş6,063,951,61
Çimbeton29,96-0,134,76
Çimentaş11,540,09-9,13
Çimsa7,900,644,64
Çuhadaroğlu Metal2,680,7550,56
Dagi Giyim1,941,0456,45
Dagi Yatırım Holding1,601,2758,42
Dardanel1,731,7657,27
Datagate Bilgisayar6,091,3342,29
Demısaş Döküm2,66-2,5615,77
Denge Holding1,66-1,1943,10
Deniz GMYO3,400,0011,84
Denizbank23,00-8,0020,42
Denizli Cam5,701,979,45
Derimod3,943,6840,25
Derlüks Deri2,110,48
Desa Deri2,86-2,3965,32
Despec Bilgisayar3,201,5917,15
Deva Holding7,571,88130,09
Diriteks Diriliş Tekstil0,881,1512,82
Ditaş Doğan8,18-4,1059,80
DO-CO529,80-0,6211,79
Doğan Burda3,590,2819,27
Doğan Holding1,751,7487,91
Doğtaş Kelebek Mobilya1,150,00-5,74
Doğusan1,543,36-28,85
Doğuş GMYO2,900,3537,44
Doğuş Otomotiv8,08-2,0686,18
Döktaş Dökümcülük36,50-15,31347,85
Duran Doğan Basım11,143,53118,43
Dyo Boya3,691,9327,24
Eczacıbaşı İlaç3,040,3325,33
Eczacıbaşı Yatırım8,250,4928,86
Edip Gayrimenkul0,901,1216,88
Ege Endüstri477,500,7653,47
Ege Gübre38,48-0,7786,01
Ege Profil9,361,5211,46
Ege Seramik3,110,655,03
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,31-3,1329,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,430,5641,41
Ekiz Kimya0,422,4427,27
Emek Elektrik1,240,8126,53
Eminiş Ambalaj1,135,61-3,42
Emlak Konut GMYO1,221,67-16,25
Enerjisa Enerji6,180,8231,25
Enka İnşaat5,801,2230,51
Erbosan21,62-0,5542,19
Ereğli Demir Çelik6,692,929,64
Ersu Gıda1,48-1,3360,87
Escort Teknoloji0,820,007,89
Etiler Gıda3,480,2963,38
Euro Kapital Yat. Ort.1,24-0,8076,14
Euro Trend Yat. Ort.1,000,0057,49
Euro Yat. Ort.0,920,0046,82
Euro Yatırım Holding1,25-1,57127,27
Fenerbahçe Futbol17,002,10145,66
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,961,3711,28
F-M İzmit Piston19,951,2729,79
Fonet Bilgi Teknolojileri3,100,98101,43
Ford Otosan66,903,1640,81
Formet Çelik Kapı4,23-3,20318,54
Frigo Pak Gıda9,003,21429,41
Galatasaray Sportif1,591,2728,23
Garanti Bankası9,472,0518,97
Garanti Faktoring3,83-4,0193,43
Garanti Yat. Ort.0,931,0926,99
Gedik Y. Men. Değ.5,392,2876,53
Gedik Yatırım Holding5,781,40145,96
Gediz Ambalaj5,540,9136,98
Gentaş1,581,2815,11
Gersan Elektrik2,273,18-6,98
Global Men. Değ.1,2414,81163,83
Global Yat. Holding4,092,2536,79
Good-Year2,811,81-15,32
Göltaş Çimento14,080,5014,99
Gözde Girişim3,693,3638,20
GSD Denizcilik1,890,0064,35
GSD Holding0,951,0618,75
Gübre Fabrik.5,550,3687,50
Güler Yat. Holding1,810,5669,16
Güneş Sigorta1,744,8224,09
Halk GMYO0,941,0846,12
Halk Sigorta1,45-2,6864,30
Hatay Tekstil5,0420,0046,16
Hedef Girişim1,721,7848,28
Hektaş6,361,2783,73
HUB Girişim6,924,37268,09
Hürriyet Gzt.0,831,22-10,75
ICBC Turkey Bank4,272,64-13,39
İdealist Danışmanlık3,77-2,33-35,49
İdealist GMYO2,690,0065,03
İhlas Ev Aletleri1,90-3,55481,71
İhlas Gayrimenkul0,71-2,74-24,43
İhlas Gazetecilik2,62-2,24329,51
İhlas Holding0,610,0090,62
İhlas Yayın Holding0,78-2,50136,36
İndeks Bilgisayar7,131,1328,04
Info Yatırım4,85-11,01370,87
İntema6,813,0313,56
İpek Doğal Enerji6,501,4021,04
İskenderun Demir Çelik6,383,7436,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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