Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|3,16
|-16,41
|Acıpayam Selüloz
|4,76
|-1,04
|48,99
|Adana Çimento (A)
|6,53
|-0,46
|37,29
|Adana Çimento (B)
|4,97
|0,00
|54,08
|Adana Çimento (C)
|1,94
|-1,52
|57,59
|Adel Kalemcilik
|11,06
|-0,36
|7,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,93
|-1,03
|-17,52
|Afyon Çimento
|4,36
|-5,63
|-5,01
|Ak Enerji
|0,62
|-1,59
|-1,59
|Akbank
|7,15
|1,42
|21,50
|Akçansa
|6,80
|0,15
|3,94
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|0,00
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,30
|0,00
|39,39
|Akın Tekstil
|10,40
|-5,37
|14,73
|Akiş GMYO
|2,71
|1,12
|18,91
|Akmerkez GMYO
|21,10
|-0,19
|46,18
|Aksa
|10,91
|3,22
|64,44
|Aksa Enerji
|2,71
|-1,09
|1,12
|Aksigorta
|5,01
|1,83
|59,58
|Aksu Enerji
|9,77
|0,62
|26,55
|Alarko Carrıer
|37,24
|-0,21
|-5,39
|Alarko GMYO
|55,00
|-0,18
|30,26
|Alarko Holding
|4,75
|3,49
|143,55
|Albaraka Türk
|1,20
|0,00
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,06
|0,37
|39,93
|Alkim Kağıt
|4,55
|-1,94
|26,60
|Alkim Kimya
|31,88
|0,63
|48,00
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|7,07
|0,28
|127,97
|Anadolu Cam
|3,42
|-0,58
|33,35
|Anadolu Efes
|19,73
|0,66
|-1,71
|Anadolu Grubu Holding
|14,90
|-1,32
|47,02
|Anadolu Hayat Emek.
|5,56
|0,18
|-2,36
|Anadolu Isuzu
|9,14
|-2,87
|47,90
|Anadolu Sigorta
|4,13
|0,00
|5,21
|Anel Elektrik
|2,26
|-0,44
|39,51
|Arçelik
|18,36
|0,88
|16,28
|Arena Bilgisayar
|5,54
|2,59
|25,62
|Armada Bilgisayar
|10,12
|-0,78
|8,93
|Arsan Tekstil
|2,36
|-0,84
|45,68
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|2,63
|-10,34
|Aselsan
|18,61
|-1,48
|-22,30
|Aslan Çimento
|29,20
|2,10
|3,69
|Ata GMYO
|4,06
|-5,58
|1,25
|Atakule GMYO
|1,36
|-0,73
|3,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,93
|9,41
|416,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,04
|2,97
|20,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,36
|4,83
|67,05
|Avrasya GMYO
|1,26
|7,69
|43,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|1,32
|41,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,40
|0,01
|2,74
|Avrupa Yatırım Holding
|1,62
|0,00
|-33,33
|Ayen Enerji
|2,62
|0,00
|45,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|5,88
|30,88
|Aygaz
|10,96
|0,00
|10,21
|Bagfaş
|13,22
|3,04
|174,27
|Bak Ambalaj
|6,05
|-0,49
|28,50
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,82
|1,68
|45,02
|Banvit
|14,21
|0,07
|31,70
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,62
|0,00
|8,71
|Batısöke Çimento
|0,98
|-1,01
|-10,09
|Bera Holding
|3,87
|1,84
|87,86
|Berkosan Yalıtım
|1,98
|2,06
|9,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,18
|1,87
|34,57
|Beyaz Filo
|2,98
|1,02
|9,16
|Beymen Perakende Yat.
|15,10
|-0,59
|283,25
|Bilici Yatırım
|2,71
|-2,52
|114,30
|Bim Mağazalar
|47,50
|-0,42
|10,89
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,87
|1,16
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|8,52
|1,43
|25,29
|Bolu Çimento
|2,75
|-0,72
|-10,94
|Bomonti Elektrik
|1,62
|3,18
|237,50
|Borusan Mannesmann
|9,24
|1,76
|31,82
|Borusan Yat. Paz.
|34,70
|0,52
|-4,22
|Bosch Fren Sistemleri
|210,00
|2,34
|37,46
|Bossa
|5,55
|2,59
|32,01
|Brisa
|6,50
|2,85
|2,69
|Burçelik
|3,91
|-0,76
|21,81
|Burçelik Vana
|4,74
|0,00
|220,27
|Bursa Çimento
|4,93
|6,71
|12,05
|Carrefoursa
|3,52
|0,28
|1,15
|Ceo Event Medya
|8,44
|-5,17
|
|Coca Cola İçecek
|30,66
|0,72
|3,70
|Cosmos Yat. Holding
|1,21
|-2,42
|24,74
|Credıtwest Faktorıng
|2,14
|-0,93
|105,77
|Çelebi
|98,25
|1,24
|68,39
|Çelik Halat
|5,19
|0,19
|-3,94
|Çemaş Döküm
|1,11
|-2,63
|46,05
|Çemtaş
|6,36
|4,43
|6,64
|Çimbeton
|30,12
|0,33
|5,31
|Çimentaş
|11,66
|0,17
|-8,19
|Çimsa
|7,62
|-0,39
|0,93
|Çuhadaroğlu Metal
|2,68
|0,37
|50,56
|Dagi Giyim
|1,91
|0,00
|54,03
|Dagi Yatırım Holding
|1,59
|-0,63
|57,43
|Dardanel
|1,82
|2,82
|65,45
|Datagate Bilgisayar
|6,33
|2,59
|47,90
|Demısaş Döküm
|2,61
|-0,38
|13,59
|Denge Holding
|1,57
|-2,48
|35,34
|Deniz GMYO
|3,33
|-0,30
|9,54
|Denizbank
|21,38
|-4,98
|11,94
|Denizli Cam
|5,71
|0,88
|9,64
|Derimod
|3,95
|1,02
|40,60
|Derlüks Deri
|2,08
|-0,95
|
|Desa Deri
|2,98
|5,67
|72,25
|Despec Bilgisayar
|3,31
|1,53
|21,18
|Deva Holding
|7,44
|0,81
|126,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,92
|5,75
|17,95
|Ditaş Doğan
|8,77
|-1,24
|71,33
|DO-CO
|532,40
|0,85
|12,34
|Doğan Burda
|4,16
|14,92
|38,21
|Doğan Holding
|1,75
|0,57
|87,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,10
|-0,90
|-9,84
|Doğusan
|1,53
|-1,29
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,92
|1,04
|38,39
|Doğuş Otomotiv
|8,76
|4,91
|101,84
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|10,00
|304,91
|Duran Doğan Basım
|11,12
|0,18
|118,04
|Dyo Boya
|3,70
|-0,27
|27,59
|Eczacıbaşı İlaç
|3,06
|0,99
|26,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,62
|4,87
|34,64
|Edip Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|16,88
|Ege Endüstri
|491,80
|0,68
|58,06
|Ege Gübre
|37,38
|-2,45
|80,70
|Ege Profil
|9,67
|-0,82
|15,15
|Ege Seramik
|3,09
|-0,64
|4,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,38
|-1,28
|40,10
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|27,27
|Emek Elektrik
|1,23
|0,82
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,12
|-1,75
|-4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,82
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|6,26
|1,79
|32,95
|Enka İnşaat
|5,74
|-0,17
|29,16
|Erbosan
|23,80
|5,78
|56,53
|Ereğli Demir Çelik
|6,91
|0,29
|13,25
|Ersu Gıda
|1,51
|2,72
|64,13
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,29
|0,00
|54,46
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|0,81
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,03
|3,00
|62,22
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,25
|0,00
|127,27
|Fenerbahçe Futbol
|16,75
|0,00
|142,05
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|3,39
|14,66
|F-M İzmit Piston
|21,90
|5,90
|42,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,33
|6,73
|116,37
|Ford Otosan
|68,60
|0,96
|44,39
|Formet Çelik Kapı
|4,19
|0,24
|314,58
|Frigo Pak Gıda
|8,80
|4,02
|417,65
|Galatasaray Sportif
|1,67
|-2,91
|34,68
|Garanti Bankası
|9,49
|0,32
|19,22
|Garanti Faktoring
|3,90
|2,63
|96,97
|Garanti Yat. Ort.
|0,92
|-1,08
|25,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,56
|0,72
|82,10
|Gedik Yatırım Holding
|5,93
|1,19
|152,34
|Gediz Ambalaj
|5,91
|-1,50
|46,13
|Gentaş
|1,58
|0,64
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,34
|3,08
|-4,11
|Global Men. Değ.
|1,27
|1,60
|170,21
|Global Yat. Holding
|4,09
|-0,24
|36,79
|Good-Year
|2,85
|1,42
|-14,11
|Göltaş Çimento
|13,95
|-0,07
|13,93
|Gözde Girişim
|3,71
|0,54
|38,95
|GSD Denizcilik
|1,90
|0,53
|65,22
|GSD Holding
|0,94
|-1,05
|17,50
|Gübre Fabrik.
|5,46
|-0,91
|84,46
|Güler Yat. Holding
|1,78
|-0,56
|66,36
|Güneş Sigorta
|1,74
|0,58
|24,09
|Halk GMYO
|0,93
|-1,06
|44,56
|Halk Sigorta
|1,40
|-4,11
|58,64
|Hatay Tekstil
|5,62
|0,90
|62,98
|Hedef Girişim
|1,79
|3,47
|54,31
|Hektaş
|5,89
|-4,23
|70,15
|HUB Girişim
|7,28
|1,39
|287,23
|Hürriyet Gzt.
|0,83
|-1,19
|-10,75
|ICBC Turkey Bank
|4,30
|-0,46
|-12,78
|İdealist Danışmanlık
|3,61
|3,44
|-38,23
|İdealist GMYO
|2,69
|0,75
|65,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|0,00
|497,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,71
|4,41
|-24,43
|İhlas Gazetecilik
|2,63
|0,00
|331,15
|İhlas Holding
|0,58
|1,75
|81,25
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|2,60
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|7,18
|-0,83
|28,94
|Info Yatırım
|5,25
|7,14
|409,71
|İntema
|6,71
|-0,15
|11,89
|İpek Doğal Enerji
|6,26
|-2,64
|16,57
|İskenderun Demir Çelik
|6,34
|0,16
|35,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)