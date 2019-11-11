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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

11.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:34Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,684,35-13,85
Acıpayam Selüloz4,76-0,2148,99
Adana Çimento (A)6,57-0,1538,13
Adana Çimento (B)4,96-0,6053,77
Adana Çimento (C)1,940,0057,59
Adel Kalemcilik11,01-0,997,17
Adese Alışveriş Ticaret1,920,00-17,95
Afyon Çimento4,36-0,46-5,01
Ak Enerji0,673,086,35
Akbank7,350,1424,90
Akçansa6,94-0,436,08
Akdenız Güvenlık Hız.1,410,00-29,85
Akfen GMYO2,341,7441,82
Akın Tekstil10,522,5316,05
Akiş GMYO2,850,0025,06
Akmerkez GMYO21,04-0,1945,77
Aksa11,220,1869,11
Aksa Enerji2,875,907,09
Aksigorta5,080,2061,81
Aksu Enerji10,346,7133,94
Alarko Carrıer37,540,05-4,62
Alarko GMYO54,15-0,2828,24
Alarko Holding4,64-1,07137,91
Albaraka Türk1,200,00-1,64
Alcatel Lucent Teletaş8,908,2754,51
Alkim Kağıt4,43-0,8923,26
Alkim Kimya32,300,4449,95
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,23-1,50133,13
Anadolu Cam3,401,4932,57
Anadolu Efes20,38-0,101,53
Anadolu Grubu Holding14,97-0,6647,72
Anadolu Hayat Emek.5,560,00-2,36
Anadolu Isuzu9,776,3158,09
Anadolu Sigorta4,180,006,48
Anel Elektrik2,260,8939,51
Arçelik18,45-0,0516,85
Arena Bilgisayar5,960,8535,15
Armada Bilgisayar10,35-0,1011,41
Arsan Tekstil2,400,8448,15
Artı Yatırım Holding0,790,00-9,20
Aselsan18,78-0,69-21,59
Aslan Çimento30,480,668,24
Ata GMYO3,90-2,74-2,74
Atakule GMYO1,370,004,12
Atlantis Yatırım Holding0,938,14416,67
Atlas Yat. Ort.1,030,0019,77
AvivaSA Emeklilik Hayat12,751,4372,32
Avrasya GMYO1,250,8142,05
Avrasya Petrol ve Tur.1,530,6641,67
Avrasya Stratejik GMYF1.280,900,022,78
Avrupa Yatırım Holding1,61-1,23-33,74
Ayen Enerji2,673,0948,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,792,2930,15
Aygaz11,660,9517,25
Bagfaş13,370,45177,39
Bak Ambalaj5,95-2,9426,37
Balatacılar Balatacılık0,313,33-6,06
Bantaş Ambalaj1,934,3253,78
Banvit13,570,5225,76
Baştaş Başkent Çimento1,93-1,03-4,46
Batı Çimento2,721,1212,86
Batısöke Çimento1,023,03-6,42
Bera Holding3,802,4384,47
Berkosan Yalıtım2,00-0,9910,50
Beşiktaş Futbol Yat.2,211,8436,42
Beyaz Filo2,98-1,009,16
Beymen Perakende Yat.14,95-1,06279,44
Bilici Yatırım2,984,20135,65
Bim Mağazalar45,92-3,777,20
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat0,891,14-23,93
Bizim Mağazaları8,600,9426,47
Bolu Çimento2,76-1,43-10,61
Bomonti Elektrik1,72-1,71258,33
Borusan Mannesmann8,770,5725,12
Borusan Yat. Paz.35,243,71-2,73
Bosch Fren Sistemleri209,50-0,9937,13
Bossa7,016,0566,74
Brisa6,621,224,58
Burçelik4,16-1,4229,60
Burçelik Vana5,18-2,63250,00
Bursa Çimento4,92-1,4011,82
Carrefoursa3,692,796,03
Ceo Event Medya8,801,62
Coca Cola İçecek31,760,067,42
Cosmos Yat. Holding1,244,2027,84
Credıtwest Faktorıng2,12-0,47103,85
Çelebi97,35-0,0566,85
Çelik Halat5,420,180,32
Çemaş Döküm1,100,0044,74
Çemtaş6,532,839,49
Çimbeton30,840,397,83
Çimentaş12,430,08-2,13
Çimsa7,640,001,19
Çuhadaroğlu Metal2,71-2,8752,25
Dagi Giyim1,961,5558,06
Dagi Yatırım Holding1,610,6359,41
Dardanel1,90-2,5672,73
Datagate Bilgisayar7,0612,4264,95
Demısaş Döküm2,630,7714,46
Denge Holding1,57-1,8835,34
Deniz GMYO3,370,3010,86
Denizbank21,000,389,95
Denizli Cam5,901,5513,29
Derimod3,941,2940,25
Derlüks Deri2,368,76
Desa Deri2,810,0062,43
Despec Bilgisayar3,30-0,9020,81
Deva Holding7,924,62140,73
Diriteks Diriliş Tekstil0,89-1,1114,10
Ditaş Doğan8,560,2367,22
DO-CO545,002,1715,00
Doğan Burda4,101,7436,21
Doğan Holding1,65-1,7977,17
Doğtaş Kelebek Mobilya1,142,70-6,56
Doğusan1,54-0,65-28,85
Doğuş GMYO2,960,6840,28
Doğuş Otomotiv9,253,93113,13
Döktaş Dökümcülük34,001,49317,18
Duran Doğan Basım10,34-2,45102,75
Dyo Boya3,952,0736,21
Eczacıbaşı İlaç3,080,3326,98
Eczacıbaşı Yatırım8,79-2,8737,29
Edip Gayrimenkul0,964,3524,68
Ege Endüstri480,90-3,8654,56
Ege Gübre38,863,0887,85
Ege Profil9,59-1,3414,20
Ege Seramik3,280,6110,77
Egeli & Co Tarım Girişim0,130,000,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,310,0029,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,20-1,7035,42
Ekiz Kimya0,422,4427,27
Emek Elektrik1,22-0,8124,49
Eminiş Ambalaj1,14-0,87-2,56
Emlak Konut GMYO1,26-0,79-13,50
Enerjisa Enerji6,32-0,6334,23
Enka İnşaat5,810,6930,73
Erbosan21,220,4739,56
Ereğli Demir Çelik7,250,0018,82
Ersu Gıda1,500,0063,04
Escort Teknoloji0,831,229,21
Etiler Gıda3,19-1,2449,77
Euro Kapital Yat. Ort.1,261,6178,98
Euro Trend Yat. Ort.1,050,9665,37
Euro Yat. Ort.0,951,0651,61
Euro Yatırım Holding1,270,79130,91
Fenerbahçe Futbol16,56-2,87139,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,122,3017,29
F-M İzmit Piston21,300,0038,57
Fonet Bilgi Teknolojileri3,21-5,03108,58
Ford Otosan66,15-2,1439,24
Formet Çelik Kapı4,521,80347,24
Frigo Pak Gıda8,80-2,22417,65
Galatasaray Sportif1,712,4037,90
Garanti Bankası9,77-0,2022,74
Garanti Faktoring3,80-2,0691,92
Garanti Yat. Ort.0,94-2,0828,35
Gedik Y. Men. Değ.5,852,6391,59
Gedik Yatırım Holding7,2210,74207,23
Gediz Ambalaj5,560,3637,48
Gentaş1,57-2,4814,38
Gersan Elektrik2,420,83-0,83
Global Men. Değ.1,24-0,80163,83
Global Yat. Holding4,05-0,7435,45
Good-Year3,003,45-9,59
Göltaş Çimento13,780,1512,54
Gözde Girişim4,035,2250,94
GSD Denizcilik1,911,6066,09
GSD Holding0,950,0018,75
Gübre Fabrik.5,893,1598,99
Güler Yat. Holding1,831,6771,03
Güneş Sigorta1,84-1,6031,22
Halk GMYO0,94-1,0546,12
Halk Sigorta1,43-1,3862,04
Hatay Tekstil5,708,3765,30
Hedef Girişim1,74-0,5750,00
Hektaş6,000,5073,33
HUB Girişim7,492,88298,40
Hürriyet Gzt.0,820,00-11,83
ICBC Turkey Bank4,68-2,09-5,07
İdealist Danışmanlık3,56-3,00-39,09
İdealist GMYO2,720,3766,87
İhlas Ev Aletleri2,276,07594,99
İhlas Gayrimenkul0,721,41-23,37
İhlas Gazetecilik3,7319,94511,48
İhlas Holding0,611,6790,62
İhlas Yayın Holding0,861,18160,61
İndeks Bilgisayar7,643,2437,20
Info Yatırım5,403,85424,27
İntema6,840,8814,06
İpek Doğal Enerji6,432,5519,74
İskenderun Demir Çelik6,39-1,0836,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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