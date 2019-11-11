Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,68
|4,35
|-13,85
|Acıpayam Selüloz
|4,76
|-0,21
|48,99
|Adana Çimento (A)
|6,57
|-0,15
|38,13
|Adana Çimento (B)
|4,96
|-0,60
|53,77
|Adana Çimento (C)
|1,94
|0,00
|57,59
|Adel Kalemcilik
|11,01
|-0,99
|7,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|0,00
|-17,95
|Afyon Çimento
|4,36
|-0,46
|-5,01
|Ak Enerji
|0,67
|3,08
|6,35
|Akbank
|7,35
|0,14
|24,90
|Akçansa
|6,94
|-0,43
|6,08
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,41
|0,00
|-29,85
|Akfen GMYO
|2,34
|1,74
|41,82
|Akın Tekstil
|10,52
|2,53
|16,05
|Akiş GMYO
|2,85
|0,00
|25,06
|Akmerkez GMYO
|21,04
|-0,19
|45,77
|Aksa
|11,22
|0,18
|69,11
|Aksa Enerji
|2,87
|5,90
|7,09
|Aksigorta
|5,08
|0,20
|61,81
|Aksu Enerji
|10,34
|6,71
|33,94
|Alarko Carrıer
|37,54
|0,05
|-4,62
|Alarko GMYO
|54,15
|-0,28
|28,24
|Alarko Holding
|4,64
|-1,07
|137,91
|Albaraka Türk
|1,20
|0,00
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,90
|8,27
|54,51
|Alkim Kağıt
|4,43
|-0,89
|23,26
|Alkim Kimya
|32,30
|0,44
|49,95
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,23
|-1,50
|133,13
|Anadolu Cam
|3,40
|1,49
|32,57
|Anadolu Efes
|20,38
|-0,10
|1,53
|Anadolu Grubu Holding
|14,97
|-0,66
|47,72
|Anadolu Hayat Emek.
|5,56
|0,00
|-2,36
|Anadolu Isuzu
|9,77
|6,31
|58,09
|Anadolu Sigorta
|4,18
|0,00
|6,48
|Anel Elektrik
|2,26
|0,89
|39,51
|Arçelik
|18,45
|-0,05
|16,85
|Arena Bilgisayar
|5,96
|0,85
|35,15
|Armada Bilgisayar
|10,35
|-0,10
|11,41
|Arsan Tekstil
|2,40
|0,84
|48,15
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|0,00
|-9,20
|Aselsan
|18,78
|-0,69
|-21,59
|Aslan Çimento
|30,48
|0,66
|8,24
|Ata GMYO
|3,90
|-2,74
|-2,74
|Atakule GMYO
|1,37
|0,00
|4,12
|Atlantis Yatırım Holding
|0,93
|8,14
|416,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|19,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,75
|1,43
|72,32
|Avrasya GMYO
|1,25
|0,81
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|0,66
|41,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,90
|0,02
|2,78
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-1,23
|-33,74
|Ayen Enerji
|2,67
|3,09
|48,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|2,29
|30,15
|Aygaz
|11,66
|0,95
|17,25
|Bagfaş
|13,37
|0,45
|177,39
|Bak Ambalaj
|5,95
|-2,94
|26,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,93
|4,32
|53,78
|Banvit
|13,57
|0,52
|25,76
|Baştaş Başkent Çimento
|1,93
|-1,03
|-4,46
|Batı Çimento
|2,72
|1,12
|12,86
|Batısöke Çimento
|1,02
|3,03
|-6,42
|Bera Holding
|3,80
|2,43
|84,47
|Berkosan Yalıtım
|2,00
|-0,99
|10,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,21
|1,84
|36,42
|Beyaz Filo
|2,98
|-1,00
|9,16
|Beymen Perakende Yat.
|14,95
|-1,06
|279,44
|Bilici Yatırım
|2,98
|4,20
|135,65
|Bim Mağazalar
|45,92
|-3,77
|7,20
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,89
|1,14
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,60
|0,94
|26,47
|Bolu Çimento
|2,76
|-1,43
|-10,61
|Bomonti Elektrik
|1,72
|-1,71
|258,33
|Borusan Mannesmann
|8,77
|0,57
|25,12
|Borusan Yat. Paz.
|35,24
|3,71
|-2,73
|Bosch Fren Sistemleri
|209,50
|-0,99
|37,13
|Bossa
|7,01
|6,05
|66,74
|Brisa
|6,62
|1,22
|4,58
|Burçelik
|4,16
|-1,42
|29,60
|Burçelik Vana
|5,18
|-2,63
|250,00
|Bursa Çimento
|4,92
|-1,40
|11,82
|Carrefoursa
|3,69
|2,79
|6,03
|Ceo Event Medya
|8,80
|1,62
|Coca Cola İçecek
|31,76
|0,06
|7,42
|Cosmos Yat. Holding
|1,24
|4,20
|27,84
|Credıtwest Faktorıng
|2,12
|-0,47
|103,85
|Çelebi
|97,35
|-0,05
|66,85
|Çelik Halat
|5,42
|0,18
|0,32
|Çemaş Döküm
|1,10
|0,00
|44,74
|Çemtaş
|6,53
|2,83
|9,49
|Çimbeton
|30,84
|0,39
|7,83
|Çimentaş
|12,43
|0,08
|-2,13
|Çimsa
|7,64
|0,00
|1,19
|Çuhadaroğlu Metal
|2,71
|-2,87
|52,25
|Dagi Giyim
|1,96
|1,55
|58,06
|Dagi Yatırım Holding
|1,61
|0,63
|59,41
|Dardanel
|1,90
|-2,56
|72,73
|Datagate Bilgisayar
|7,06
|12,42
|64,95
|Demısaş Döküm
|2,63
|0,77
|14,46
|Denge Holding
|1,57
|-1,88
|35,34
|Deniz GMYO
|3,37
|0,30
|10,86
|Denizbank
|21,00
|0,38
|9,95
|Denizli Cam
|5,90
|1,55
|13,29
|Derimod
|3,94
|1,29
|40,25
|Derlüks Deri
|2,36
|8,76
|Desa Deri
|2,81
|0,00
|62,43
|Despec Bilgisayar
|3,30
|-0,90
|20,81
|Deva Holding
|7,92
|4,62
|140,73
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|-1,11
|14,10
|Ditaş Doğan
|8,56
|0,23
|67,22
|DO-CO
|545,00
|2,17
|15,00
|Doğan Burda
|4,10
|1,74
|36,21
|Doğan Holding
|1,65
|-1,79
|77,17
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|2,70
|-6,56
|Doğusan
|1,54
|-0,65
|-28,85
|Doğuş GMYO
|2,96
|0,68
|40,28
|Doğuş Otomotiv
|9,25
|3,93
|113,13
|Döktaş Dökümcülük
|34,00
|1,49
|317,18
|Duran Doğan Basım
|10,34
|-2,45
|102,75
|Dyo Boya
|3,95
|2,07
|36,21
|Eczacıbaşı İlaç
|3,08
|0,33
|26,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,79
|-2,87
|37,29
|Edip Gayrimenkul
|0,96
|4,35
|24,68
|Ege Endüstri
|480,90
|-3,86
|54,56
|Ege Gübre
|38,86
|3,08
|87,85
|Ege Profil
|9,59
|-1,34
|14,20
|Ege Seramik
|3,28
|0,61
|10,77
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,20
|-1,70
|35,42
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|27,27
|Emek Elektrik
|1,22
|-0,81
|24,49
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,26
|-0,79
|-13,50
|Enerjisa Enerji
|6,32
|-0,63
|34,23
|Enka İnşaat
|5,81
|0,69
|30,73
|Erbosan
|21,22
|0,47
|39,56
|Ereğli Demir Çelik
|7,25
|0,00
|18,82
|Ersu Gıda
|1,50
|0,00
|63,04
|Escort Teknoloji
|0,83
|1,22
|9,21
|Etiler Gıda
|3,19
|-1,24
|49,77
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,26
|1,61
|78,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,05
|0,96
|65,37
|Euro Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|51,61
|Euro Yatırım Holding
|1,27
|0,79
|130,91
|Fenerbahçe Futbol
|16,56
|-2,87
|139,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|2,30
|17,29
|F-M İzmit Piston
|21,30
|0,00
|38,57
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,21
|-5,03
|108,58
|Ford Otosan
|66,15
|-2,14
|39,24
|Formet Çelik Kapı
|4,52
|1,80
|347,24
|Frigo Pak Gıda
|8,80
|-2,22
|417,65
|Galatasaray Sportif
|1,71
|2,40
|37,90
|Garanti Bankası
|9,77
|-0,20
|22,74
|Garanti Faktoring
|3,80
|-2,06
|91,92
|Garanti Yat. Ort.
|0,94
|-2,08
|28,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,85
|2,63
|91,59
|Gedik Yatırım Holding
|7,22
|10,74
|207,23
|Gediz Ambalaj
|5,56
|0,36
|37,48
|Gentaş
|1,57
|-2,48
|14,38
|Gersan Elektrik
|2,42
|0,83
|-0,83
|Global Men. Değ.
|1,24
|-0,80
|163,83
|Global Yat. Holding
|4,05
|-0,74
|35,45
|Good-Year
|3,00
|3,45
|-9,59
|Göltaş Çimento
|13,78
|0,15
|12,54
|Gözde Girişim
|4,03
|5,22
|50,94
|GSD Denizcilik
|1,91
|1,60
|66,09
|GSD Holding
|0,95
|0,00
|18,75
|Gübre Fabrik.
|5,89
|3,15
|98,99
|Güler Yat. Holding
|1,83
|1,67
|71,03
|Güneş Sigorta
|1,84
|-1,60
|31,22
|Halk GMYO
|0,94
|-1,05
|46,12
|Halk Sigorta
|1,43
|-1,38
|62,04
|Hatay Tekstil
|5,70
|8,37
|65,30
|Hedef Girişim
|1,74
|-0,57
|50,00
|Hektaş
|6,00
|0,50
|73,33
|HUB Girişim
|7,49
|2,88
|298,40
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|0,00
|-11,83
|ICBC Turkey Bank
|4,68
|-2,09
|-5,07
|İdealist Danışmanlık
|3,56
|-3,00
|-39,09
|İdealist GMYO
|2,72
|0,37
|66,87
|İhlas Ev Aletleri
|2,27
|6,07
|594,99
|İhlas Gayrimenkul
|0,72
|1,41
|-23,37
|İhlas Gazetecilik
|3,73
|19,94
|511,48
|İhlas Holding
|0,61
|1,67
|90,62
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|1,18
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|7,64
|3,24
|37,20
|Info Yatırım
|5,40
|3,85
|424,27
|İntema
|6,84
|0,88
|14,06
|İpek Doğal Enerji
|6,43
|2,55
|19,74
|İskenderun Demir Çelik
|6,39
|-1,08
|36,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)