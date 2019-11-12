Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,67
|-0,60
|-14,36
|Acıpayam Selüloz
|4,79
|0,63
|49,93
|Adana Çimento (A)
|6,58
|0,15
|38,34
|Adana Çimento (B)
|4,92
|-0,81
|52,53
|Adana Çimento (C)
|1,93
|-0,52
|56,77
|Adel Kalemcilik
|11,07
|0,54
|7,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,10
|9,38
|-10,26
|Afyon Çimento
|4,39
|0,69
|-4,36
|Ak Enerji
|0,77
|14,93
|22,22
|Akbank
|7,50
|2,04
|27,45
|Akçansa
|6,94
|0,00
|6,08
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,42
|0,71
|-29,35
|Akfen GMYO
|2,43
|3,85
|47,27
|Akın Tekstil
|10,48
|-0,38
|15,61
|Akiş GMYO
|2,79
|-2,11
|22,42
|Akmerkez GMYO
|20,90
|-0,67
|44,80
|Aksa
|11,42
|1,78
|72,13
|Aksa Enerji
|2,92
|1,74
|8,96
|Aksigorta
|5,06
|-0,39
|61,18
|Aksu Enerji
|10,62
|2,71
|37,56
|Alarko Carrıer
|37,96
|1,12
|-3,56
|Alarko GMYO
|54,45
|0,55
|28,96
|Alarko Holding
|4,86
|4,74
|149,19
|Albaraka Türk
|1,20
|0,00
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,95
|0,56
|55,38
|Alkim Kağıt
|4,47
|0,90
|24,37
|Alkim Kimya
|32,78
|1,49
|52,18
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|7,34
|1,52
|136,67
|Anadolu Cam
|3,36
|-1,18
|31,01
|Anadolu Efes
|20,24
|-0,69
|0,83
|Anadolu Grubu Holding
|15,05
|0,53
|48,50
|Anadolu Hayat Emek.
|5,64
|1,44
|-0,96
|Anadolu Isuzu
|9,78
|0,10
|58,25
|Anadolu Sigorta
|4,20
|0,48
|6,99
|Anel Elektrik
|2,30
|1,77
|41,98
|Arçelik
|18,64
|1,03
|18,05
|Arena Bilgisayar
|5,98
|0,34
|35,60
|Armada Bilgisayar
|10,39
|0,39
|11,84
|Arsan Tekstil
|2,88
|20,00
|77,78
|Artı Yatırım Holding
|0,78
|-1,27
|-10,34
|Aselsan
|19,06
|1,49
|-20,42
|Aslan Çimento
|30,16
|-1,05
|7,10
|Ata GMYO
|3,84
|-1,54
|-4,24
|Atakule GMYO
|1,40
|2,19
|6,40
|Atlantis Yatırım Holding
|1,02
|9,68
|466,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,06
|2,91
|23,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,74
|-0,08
|72,19
|Avrasya GMYO
|1,25
|0,00
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,53
|0,00
|41,67
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,00
|0,01
|2,78
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|-0,62
|-34,16
|Ayen Enerji
|2,79
|4,49
|54,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|-0,56
|29,42
|Aygaz
|11,62
|-0,34
|16,85
|Bagfaş
|14,35
|7,33
|197,72
|Bak Ambalaj
|5,94
|-0,17
|26,16
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|0,00
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,89
|-2,07
|50,60
|Banvit
|13,64
|0,52
|26,41
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|3,63
|-0,99
|Batı Çimento
|2,71
|-0,37
|12,45
|Batısöke Çimento
|1,03
|0,98
|-5,50
|Bera Holding
|3,80
|0,00
|84,47
|Berkosan Yalıtım
|1,97
|-1,50
|8,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,10
|-4,98
|29,63
|Beyaz Filo
|3,00
|0,67
|9,89
|Beymen Perakende Yat.
|14,61
|-2,27
|270,81
|Bilici Yatırım
|3,00
|0,67
|137,24
|Bim Mağazalar
|45,22
|-1,52
|5,57
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,89
|0,00
|-23,93
|Bizim Mağazaları
|8,54
|-0,70
|25,59
|Bolu Çimento
|2,80
|1,45
|-9,32
|Bomonti Elektrik
|1,74
|1,16
|262,50
|Borusan Mannesmann
|8,89
|1,37
|26,83
|Borusan Yat. Paz.
|35,36
|0,34
|-2,40
|Bosch Fren Sistemleri
|209,20
|-0,14
|36,93
|Bossa
|6,79
|-3,14
|61,51
|Brisa
|6,58
|-0,60
|3,95
|Burçelik
|4,22
|1,44
|31,46
|Burçelik Vana
|4,90
|-5,41
|231,08
|Bursa Çimento
|4,92
|0,00
|11,82
|Carrefoursa
|3,69
|0,00
|6,03
|Ceo Event Medya
|9,22
|4,77
|Coca Cola İçecek
|31,38
|-1,20
|6,14
|Cosmos Yat. Holding
|1,28
|3,23
|31,96
|Credıtwest Faktorıng
|2,16
|1,89
|107,69
|Çelebi
|100,10
|2,82
|71,56
|Çelik Halat
|5,45
|0,55
|0,87
|Çemaş Döküm
|1,23
|11,82
|61,84
|Çemtaş
|6,54
|0,15
|9,66
|Çimbeton
|30,60
|-0,78
|6,99
|Çimentaş
|12,45
|0,16
|-1,97
|Çimsa
|7,63
|-0,13
|1,06
|Çuhadaroğlu Metal
|2,61
|-3,69
|46,63
|Dagi Giyim
|1,93
|-1,53
|55,65
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|-0,62
|58,42
|Dardanel
|1,90
|0,00
|72,73
|Datagate Bilgisayar
|6,78
|-3,97
|58,41
|Demısaş Döküm
|2,59
|-1,52
|12,72
|Denge Holding
|1,56
|-0,64
|34,48
|Deniz GMYO
|3,38
|0,30
|11,18
|Denizbank
|20,92
|-0,38
|9,53
|Denizli Cam
|5,97
|1,19
|14,63
|Derimod
|4,01
|1,78
|42,74
|Derlüks Deri
|2,31
|-2,12
|Desa Deri
|2,87
|2,14
|65,90
|Despec Bilgisayar
|3,31
|0,30
|21,18
|Deva Holding
|7,88
|-0,51
|139,51
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,89
|0,00
|14,10
|Ditaş Doğan
|8,52
|-0,47
|66,44
|DO-CO
|542,90
|-0,39
|14,55
|Doğan Burda
|4,00
|-2,44
|32,89
|Doğan Holding
|1,64
|-0,61
|76,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,17
|2,63
|-4,10
|Doğusan
|1,55
|0,65
|-28,39
|Doğuş GMYO
|3,39
|14,53
|60,66
|Doğuş Otomotiv
|9,16
|-0,97
|111,06
|Döktaş Dökümcülük
|34,00
|0,00
|317,18
|Duran Doğan Basım
|10,25
|-0,87
|100,98
|Dyo Boya
|4,02
|1,77
|38,62
|Eczacıbaşı İlaç
|3,05
|-0,97
|25,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,75
|-0,46
|36,67
|Edip Gayrimenkul
|1,06
|10,42
|37,66
|Ege Endüstri
|476,00
|-1,02
|52,98
|Ege Gübre
|41,00
|5,51
|98,19
|Ege Profil
|9,55
|-0,42
|13,72
|Ege Seramik
|3,29
|0,30
|11,11
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,25
|0,96
|36,72
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,24
|1,64
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|0,00
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,30
|3,17
|-10,76
|Enerjisa Enerji
|6,53
|3,32
|38,69
|Enka İnşaat
|5,85
|0,69
|31,63
|Erbosan
|21,32
|0,47
|40,22
|Ereğli Demir Çelik
|7,38
|1,79
|20,95
|Ersu Gıda
|1,62
|8,00
|76,09
|Escort Teknoloji
|0,83
|0,00
|9,21
|Etiler Gıda
|3,01
|-5,64
|41,31
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|80,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,05
|0,00
|65,37
|Euro Yat. Ort.
|0,99
|4,21
|58,00
|Euro Yatırım Holding
|1,29
|1,57
|134,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,91
|-3,93
|129,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,12
|0,00
|17,29
|F-M İzmit Piston
|21,66
|1,69
|40,91
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,39
|5,61
|120,27
|Ford Otosan
|65,85
|-0,45
|38,60
|Formet Çelik Kapı
|4,85
|7,30
|379,89
|Frigo Pak Gıda
|8,95
|1,70
|426,47
|Galatasaray Sportif
|1,66
|-2,92
|33,87
|Garanti Bankası
|9,82
|0,51
|23,37
|Garanti Faktoring
|3,70
|-2,63
|86,87
|Garanti Yat. Ort.
|0,95
|1,06
|29,72
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,88
|0,51
|92,58
|Gedik Yatırım Holding
|7,30
|1,11
|210,64
|Gediz Ambalaj
|5,50
|-1,08
|35,99
|Gentaş
|1,59
|1,27
|15,84
|Gersan Elektrik
|2,28
|-5,79
|-6,57
|Global Men. Değ.
|1,23
|-0,81
|161,70
|Global Yat. Holding
|4,02
|-0,74
|34,45
|Good-Year
|3,02
|0,67
|-8,99
|Göltaş Çimento
|13,92
|1,02
|13,68
|Gözde Girişim
|4,00
|-0,74
|49,81
|GSD Denizcilik
|1,93
|1,05
|67,83
|GSD Holding
|0,94
|-1,05
|17,50
|Gübre Fabrik.
|6,05
|2,72
|104,39
|Güler Yat. Holding
|1,84
|0,55
|71,96
|Güneş Sigorta
|1,85
|0,54
|31,94
|Halk GMYO
|0,98
|4,26
|52,34
|Halk Sigorta
|1,43
|0,00
|62,04
|Hatay Tekstil
|5,38
|-5,61
|56,02
|Hedef Girişim
|1,79
|2,87
|54,31
|Hektaş
|6,23
|3,83
|79,97
|HUB Girişim
|7,42
|-0,93
|294,68
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|2,44
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,65
|-0,64
|-5,68
|İdealist Danışmanlık
|3,51
|-1,40
|-39,94
|İdealist GMYO
|2,75
|1,10
|68,71
|İhlas Ev Aletleri
|2,21
|-2,64
|576,62
|İhlas Gayrimenkul
|0,75
|4,17
|-20,17
|İhlas Gazetecilik
|3,86
|3,49
|532,79
|İhlas Holding
|0,59
|-3,28
|84,37
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-3,49
|151,52
|İndeks Bilgisayar
|7,50
|-1,83
|34,68
|Info Yatırım
|5,25
|-2,78
|409,71
|İntema
|6,85
|0,15
|14,23
|İpek Doğal Enerji
|6,54
|1,71
|21,79
|İskenderun Demir Çelik
|6,42
|0,47
|36,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)