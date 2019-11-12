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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

12.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,67-0,60-14,36
Acıpayam Selüloz4,790,6349,93
Adana Çimento (A)6,580,1538,34
Adana Çimento (B)4,92-0,8152,53
Adana Çimento (C)1,93-0,5256,77
Adel Kalemcilik11,070,547,76
Adese Alışveriş Ticaret2,109,38-10,26
Afyon Çimento4,390,69-4,36
Ak Enerji0,7714,9322,22
Akbank7,502,0427,45
Akçansa6,940,006,08
Akdenız Güvenlık Hız.1,420,71-29,35
Akfen GMYO2,433,8547,27
Akın Tekstil10,48-0,3815,61
Akiş GMYO2,79-2,1122,42
Akmerkez GMYO20,90-0,6744,80
Aksa11,421,7872,13
Aksa Enerji2,921,748,96
Aksigorta5,06-0,3961,18
Aksu Enerji10,622,7137,56
Alarko Carrıer37,961,12-3,56
Alarko GMYO54,450,5528,96
Alarko Holding4,864,74149,19
Albaraka Türk1,200,00-1,64
Alcatel Lucent Teletaş8,950,5655,38
Alkim Kağıt4,470,9024,37
Alkim Kimya32,781,4952,18
Altınyağ0,41-2,38-6,82
Altınyunus Çeşme7,341,52136,67
Anadolu Cam3,36-1,1831,01
Anadolu Efes20,24-0,690,83
Anadolu Grubu Holding15,050,5348,50
Anadolu Hayat Emek.5,641,44-0,96
Anadolu Isuzu9,780,1058,25
Anadolu Sigorta4,200,486,99
Anel Elektrik2,301,7741,98
Arçelik18,641,0318,05
Arena Bilgisayar5,980,3435,60
Armada Bilgisayar10,390,3911,84
Arsan Tekstil2,8820,0077,78
Artı Yatırım Holding0,78-1,27-10,34
Aselsan19,061,49-20,42
Aslan Çimento30,16-1,057,10
Ata GMYO3,84-1,54-4,24
Atakule GMYO1,402,196,40
Atlantis Yatırım Holding1,029,68466,67
Atlas Yat. Ort.1,062,9123,26
AvivaSA Emeklilik Hayat12,74-0,0872,19
Avrasya GMYO1,250,0042,05
Avrasya Petrol ve Tur.1,530,0041,67
Avrasya Stratejik GMYF1.281,000,012,78
Avrupa Yatırım Holding1,60-0,62-34,16
Ayen Enerji2,794,4954,95
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,78-0,5629,42
Aygaz11,62-0,3416,85
Bagfaş14,357,33197,72
Bak Ambalaj5,94-0,1726,16
Balatacılar Balatacılık0,310,00-6,06
Bantaş Ambalaj1,89-2,0750,60
Banvit13,640,5226,41
Baştaş Başkent Çimento2,003,63-0,99
Batı Çimento2,71-0,3712,45
Batısöke Çimento1,030,98-5,50
Bera Holding3,800,0084,47
Berkosan Yalıtım1,97-1,508,84
Beşiktaş Futbol Yat.2,10-4,9829,63
Beyaz Filo3,000,679,89
Beymen Perakende Yat.14,61-2,27270,81
Bilici Yatırım3,000,67137,24
Bim Mağazalar45,22-1,525,57
Birko Mensucat0,26-3,70-13,33
Birlik Mensucat0,890,00-23,93
Bizim Mağazaları8,54-0,7025,59
Bolu Çimento2,801,45-9,32
Bomonti Elektrik1,741,16262,50
Borusan Mannesmann8,891,3726,83
Borusan Yat. Paz.35,360,34-2,40
Bosch Fren Sistemleri209,20-0,1436,93
Bossa6,79-3,1461,51
Brisa6,58-0,603,95
Burçelik4,221,4431,46
Burçelik Vana4,90-5,41231,08
Bursa Çimento4,920,0011,82
Carrefoursa3,690,006,03
Ceo Event Medya9,224,77
Coca Cola İçecek31,38-1,206,14
Cosmos Yat. Holding1,283,2331,96
Credıtwest Faktorıng2,161,89107,69
Çelebi100,102,8271,56
Çelik Halat5,450,550,87
Çemaş Döküm1,2311,8261,84
Çemtaş6,540,159,66
Çimbeton30,60-0,786,99
Çimentaş12,450,16-1,97
Çimsa7,63-0,131,06
Çuhadaroğlu Metal2,61-3,6946,63
Dagi Giyim1,93-1,5355,65
Dagi Yatırım Holding1,60-0,6258,42
Dardanel1,900,0072,73
Datagate Bilgisayar6,78-3,9758,41
Demısaş Döküm2,59-1,5212,72
Denge Holding1,56-0,6434,48
Deniz GMYO3,380,3011,18
Denizbank20,92-0,389,53
Denizli Cam5,971,1914,63
Derimod4,011,7842,74
Derlüks Deri2,31-2,12
Desa Deri2,872,1465,90
Despec Bilgisayar3,310,3021,18
Deva Holding7,88-0,51139,51
Diriteks Diriliş Tekstil0,890,0014,10
Ditaş Doğan8,52-0,4766,44
DO-CO542,90-0,3914,55
Doğan Burda4,00-2,4432,89
Doğan Holding1,64-0,6176,10
Doğtaş Kelebek Mobilya1,172,63-4,10
Doğusan1,550,65-28,39
Doğuş GMYO3,3914,5360,66
Doğuş Otomotiv9,16-0,97111,06
Döktaş Dökümcülük34,000,00317,18
Duran Doğan Basım10,25-0,87100,98
Dyo Boya4,021,7738,62
Eczacıbaşı İlaç3,05-0,9725,75
Eczacıbaşı Yatırım8,75-0,4636,67
Edip Gayrimenkul1,0610,4237,66
Ege Endüstri476,00-1,0252,98
Ege Gübre41,005,5198,19
Ege Profil9,55-0,4213,72
Ege Seramik3,290,3011,11
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,310,0029,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,250,9636,72
Ekiz Kimya0,432,3830,30
Emek Elektrik1,241,6426,53
Eminiş Ambalaj1,140,00-2,56
Emlak Konut GMYO1,303,17-10,76
Enerjisa Enerji6,533,3238,69
Enka İnşaat5,850,6931,63
Erbosan21,320,4740,22
Ereğli Demir Çelik7,381,7920,95
Ersu Gıda1,628,0076,09
Escort Teknoloji0,830,009,21
Etiler Gıda3,01-5,6441,31
Euro Kapital Yat. Ort.1,270,7980,40
Euro Trend Yat. Ort.1,050,0065,37
Euro Yat. Ort.0,994,2158,00
Euro Yatırım Holding1,291,57134,55
Fenerbahçe Futbol15,91-3,93129,91
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,120,0017,29
F-M İzmit Piston21,661,6940,91
Fonet Bilgi Teknolojileri3,395,61120,27
Ford Otosan65,85-0,4538,60
Formet Çelik Kapı4,857,30379,89
Frigo Pak Gıda8,951,70426,47
Galatasaray Sportif1,66-2,9233,87
Garanti Bankası9,820,5123,37
Garanti Faktoring3,70-2,6386,87
Garanti Yat. Ort.0,951,0629,72
Gedik Y. Men. Değ.5,880,5192,58
Gedik Yatırım Holding7,301,11210,64
Gediz Ambalaj5,50-1,0835,99
Gentaş1,591,2715,84
Gersan Elektrik2,28-5,79-6,57
Global Men. Değ.1,23-0,81161,70
Global Yat. Holding4,02-0,7434,45
Good-Year3,020,67-8,99
Göltaş Çimento13,921,0213,68
Gözde Girişim4,00-0,7449,81
GSD Denizcilik1,931,0567,83
GSD Holding0,94-1,0517,50
Gübre Fabrik.6,052,72104,39
Güler Yat. Holding1,840,5571,96
Güneş Sigorta1,850,5431,94
Halk GMYO0,984,2652,34
Halk Sigorta1,430,0062,04
Hatay Tekstil5,38-5,6156,02
Hedef Girişim1,792,8754,31
Hektaş6,233,8379,97
HUB Girişim7,42-0,93294,68
Hürriyet Gzt.0,842,44-9,68
ICBC Turkey Bank4,65-0,64-5,68
İdealist Danışmanlık3,51-1,40-39,94
İdealist GMYO2,751,1068,71
İhlas Ev Aletleri2,21-2,64576,62
İhlas Gayrimenkul0,754,17-20,17
İhlas Gazetecilik3,863,49532,79
İhlas Holding0,59-3,2884,37
İhlas Yayın Holding0,83-3,49151,52
İndeks Bilgisayar7,50-1,8334,68
Info Yatırım5,25-2,78409,71
İntema6,850,1514,23
İpek Doğal Enerji6,541,7121,79
İskenderun Demir Çelik6,420,4736,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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