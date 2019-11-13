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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

13.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:52Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,63-2,40-16,41
Acıpayam Selüloz4,77-0,4249,31
Adana Çimento (A)6,580,0038,34
Adana Çimento (B)4,85-1,4250,36
Adana Çimento (C)1,930,0056,77
Adel Kalemcilik11,080,097,85
Adese Alışveriş Ticaret2,01-4,29-14,10
Afyon Çimento4,400,23-4,14
Ak Enerji0,74-3,9017,46
Akbank7,641,8729,82
Akçansa6,950,146,23
Akdenız Güvenlık Hız.1,420,00-29,35
Akfen GMYO2,461,2349,09
Akın Tekstil10,44-0,3815,17
Akiş GMYO2,831,4324,18
Akmerkez GMYO20,82-0,3844,24
Aksa11,40-0,1871,83
Aksa Enerji2,90-0,688,21
Aksigorta4,90-3,1656,08
Aksu Enerji11,094,4343,65
Alarko Carrıer38,381,11-2,49
Alarko GMYO54,15-0,5528,24
Alarko Holding4,931,44152,78
Albaraka Türk1,221,670,00
Alcatel Lucent Teletaş9,273,5860,94
Alkim Kağıt4,46-0,2224,09
Alkim Kimya32,820,1252,36
Altınyağ0,410,00-6,82
Altınyunus Çeşme7,542,72143,12
Anadolu Cam3,380,6031,79
Anadolu Efes20,742,473,32
Anadolu Grubu Holding15,150,6649,49
Anadolu Hayat Emek.5,711,240,27
Anadolu Isuzu9,790,1058,41
Anadolu Sigorta4,210,247,24
Anel Elektrik2,383,4846,91
Arçelik18,740,5418,68
Arena Bilgisayar5,90-1,3433,79
Armada Bilgisayar10,803,9516,25
Arsan Tekstil3,014,5185,80
Artı Yatırım Holding0,77-1,28-11,49
Aselsan19,281,15-19,50
Aslan Çimento30,200,137,24
Ata GMYO3,870,78-3,49
Atakule GMYO1,410,717,16
Atlantis Yatırım Holding0,98-3,92444,44
Atlas Yat. Ort.1,103,7727,91
AvivaSA Emeklilik Hayat12,54-1,5769,49
Avrasya GMYO1,314,8048,86
Avrasya Petrol ve Tur.1,593,9247,22
Avrasya Stratejik GMYF1.281,100,012,79
Avrupa Yatırım Holding1,600,00-34,16
Ayen Enerji3,059,3269,39
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,790,5630,15
Aygaz12,033,5320,97
Bagfaş14,722,58205,39
Bak Ambalaj6,123,0329,98
Balatacılar Balatacılık0,30-3,23-9,09
Bantaş Ambalaj1,911,0652,19
Banvit14,264,5532,16
Baştaş Başkent Çimento2,031,500,50
Batı Çimento2,710,0012,45
Batısöke Çimento1,040,97-4,59
Bera Holding4,087,3798,06
Berkosan Yalıtım1,970,008,84
Beşiktaş Futbol Yat.2,08-0,9528,40
Beyaz Filo2,99-0,339,52
Beymen Perakende Yat.14,33-1,92263,71
Bilici Yatırım3,020,67138,82
Bim Mağazalar45,881,467,11
Birko Mensucat0,273,85-10,00
Birlik Mensucat0,890,00-23,93
Bizim Mağazaları8,540,0025,59
Bolu Çimento2,841,43-8,02
Bomonti Elektrik1,72-1,15258,33
Borusan Mannesmann8,900,1126,97
Borusan Yat. Paz.35,680,90-1,51
Bosch Fren Sistemleri209,200,0036,93
Bossa7,145,1569,83
Brisa6,52-0,913,00
Burçelik4,291,6633,64
Burçelik Vana4,81-1,84225,00
Bursa Çimento5,022,0314,09
Carrefoursa3,65-1,084,89
Ceo Event Medya9,08-1,52
Coca Cola İçecek32,704,2110,60
Cosmos Yat. Holding1,312,3435,05
Credıtwest Faktorıng2,14-0,93105,77
Çelebi101,501,4073,96
Çelik Halat5,35-1,83-0,98
Çemaş Döküm1,15-6,5051,32
Çemtaş6,834,4314,53
Çimbeton30,36-0,786,15
Çimentaş12,36-0,72-2,68
Çimsa7,58-0,660,40
Çuhadaroğlu Metal2,651,5348,88
Dagi Giyim1,951,0457,26
Dagi Yatırım Holding1,610,6359,41
Dardanel1,86-2,1169,09
Datagate Bilgisayar6,72-0,8857,01
Demısaş Döküm2,590,0012,72
Denge Holding1,54-1,2832,76
Deniz GMYO3,400,5911,84
Denizbank20,980,299,84
Denizli Cam5,970,0014,63
Derimod4,409,7356,62
Derlüks Deri2,29-0,87
Desa Deri2,86-0,3565,32
Despec Bilgisayar3,30-0,3020,81
Deva Holding7,84-0,51138,30
Diriteks Diriliş Tekstil0,890,0014,10
Ditaş Doğan8,520,0066,44
DO-CO537,90-0,9213,50
Doğan Burda4,041,0034,22
Doğan Holding1,63-0,6175,02
Doğtaş Kelebek Mobilya1,15-1,71-5,74
Doğusan1,54-0,65-28,85
Doğuş GMYO3,38-0,2960,19
Doğuş Otomotiv9,210,55112,21
Döktaş Dökümcülük32,82-3,47302,70
Duran Doğan Basım10,260,10101,18
Dyo Boya4,00-0,5037,93
Eczacıbaşı İlaç3,03-0,6624,92
Eczacıbaşı Yatırım8,74-0,1136,51
Edip Gayrimenkul1,04-1,8935,06
Ege Endüstri477,000,2153,31
Ege Gübre41,501,22100,61
Ege Profil9,994,6118,96
Ege Seramik3,26-0,9110,09
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,310,0029,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,17-1,5234,64
Ekiz Kimya0,430,0030,30
Emek Elektrik1,240,0026,53
Eminiş Ambalaj1,10-3,51-5,98
Emlak Konut GMYO1,300,00-10,76
Enerjisa Enerji6,804,1344,42
Enka İnşaat5,760,8832,78
Erbosan21,30-0,0940,09
Ereğli Demir Çelik7,30-1,0819,64
Ersu Gıda1,57-3,0970,65
Escort Teknoloji0,874,8214,47
Etiler Gıda3,00-0,3340,85
Euro Kapital Yat. Ort.1,313,1586,08
Euro Trend Yat. Ort.1,050,0065,37
Euro Yat. Ort.1,078,0870,76
Euro Yatırım Holding1,343,88143,64
Fenerbahçe Futbol15,980,44130,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,10-0,6416,54
F-M İzmit Piston21,48-0,8339,74
Fonet Bilgi Teknolojileri3,513,54128,07
Ford Otosan66,100,3839,13
Formet Çelik Kapı5,125,57406,60
Frigo Pak Gıda9,202,79441,18
Galatasaray Sportif1,660,0033,87
Garanti Bankası9,951,3225,00
Garanti Faktoring3,65-1,3584,34
Garanti Yat. Ort.0,94-1,0528,35
Gedik Y. Men. Değ.5,920,6893,89
Gedik Yatırım Holding7,300,00210,64
Gediz Ambalaj5,45-0,9134,76
Gentaş1,57-1,2614,38
Gersan Elektrik2,321,75-4,93
Global Men. Değ.1,316,50178,72
Global Yat. Holding4,030,2534,78
Good-Year2,97-1,66-10,50
Göltaş Çimento13,89-0,2213,44
Gözde Girişim4,153,7555,43
GSD Denizcilik1,961,5570,43
GSD Holding1,028,5127,50
Gübre Fabrik.6,050,00104,39
Güler Yat. Holding1,82-1,0970,09
Güneş Sigorta1,860,5432,65
Halk GMYO0,97-1,0250,78
Halk Sigorta1,462,1065,44
Hatay Tekstil5,31-1,3053,99
Hedef Girişim1,78-0,5653,45
Hektaş6,636,4291,53
HUB Girişim7,440,27295,74
Hürriyet Gzt.0,840,00-9,68
ICBC Turkey Bank4,690,86-4,87
İdealist Danışmanlık3,520,28-39,77
İdealist GMYO2,73-0,7367,48
İhlas Ev Aletleri2,19-0,90570,49
İhlas Gayrimenkul0,74-1,33-21,24
İhlas Gazetecilik3,890,78537,70
İhlas Holding0,590,0084,37
İhlas Yayın Holding0,81-2,41145,45
İndeks Bilgisayar7,510,1334,86
Info Yatırım4,92-6,29377,67
İntema6,80-0,7313,40
İpek Doğal Enerji6,692,2924,58
İskenderun Demir Çelik6,440,3137,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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