Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,64
|0,61
|-15,90
|Acıpayam Selüloz
|5,03
|5,45
|57,44
|Adana Çimento (A)
|6,50
|-1,22
|36,66
|Adana Çimento (B)
|4,74
|-2,27
|46,95
|Adana Çimento (C)
|1,86
|-3,63
|51,09
|Adel Kalemcilik
|10,95
|-1,17
|6,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|-1,99
|-15,81
|Afyon Çimento
|4,46
|1,36
|-2,83
|Ak Enerji
|0,72
|-2,70
|14,29
|Akbank
|7,54
|-1,31
|28,13
|Akçansa
|6,85
|-1,44
|4,71
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,39
|-2,11
|-30,85
|Akfen GMYO
|2,42
|-1,63
|46,67
|Akın Tekstil
|10,40
|-0,38
|14,73
|Akiş GMYO
|2,84
|0,35
|24,62
|Akmerkez GMYO
|20,92
|0,48
|44,94
|Aksa
|11,21
|-1,67
|68,96
|Aksa Enerji
|3,09
|6,55
|15,30
|Aksigorta
|4,95
|1,02
|57,67
|Aksu Enerji
|10,95
|-1,26
|41,84
|Alarko Carrıer
|39,10
|1,88
|-0,66
|Alarko GMYO
|57,30
|5,82
|35,70
|Alarko Holding
|4,87
|-1,22
|149,71
|Albaraka Türk
|1,21
|-0,82
|-0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,21
|-0,65
|59,90
|Alkim Kağıt
|4,41
|-1,12
|22,70
|Alkim Kimya
|32,52
|-0,91
|50,97
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|7,89
|4,64
|154,41
|Anadolu Cam
|3,33
|-1,48
|29,84
|Anadolu Efes
|20,74
|0,00
|3,32
|Anadolu Grubu Holding
|15,15
|0,00
|49,49
|Anadolu Hayat Emek.
|5,77
|1,05
|1,32
|Anadolu Isuzu
|9,87
|0,82
|59,71
|Anadolu Sigorta
|4,21
|0,00
|7,24
|Anel Elektrik
|2,37
|-0,42
|46,30
|Arçelik
|18,71
|-0,16
|18,49
|Arena Bilgisayar
|5,85
|-0,85
|32,65
|Armada Bilgisayar
|10,50
|-2,78
|13,02
|Arsan Tekstil
|2,95
|-1,99
|82,10
|Artı Yatırım Holding
|0,79
|2,60
|-9,20
|Aselsan
|18,96
|-1,66
|-20,84
|Aslan Çimento
|30,16
|-0,13
|7,10
|Ata GMYO
|3,95
|2,07
|-1,50
|Atakule GMYO
|1,41
|0,00
|7,16
|Atlantis Yatırım Holding
|1,01
|3,06
|461,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,07
|-2,73
|24,42
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,49
|-0,40
|68,81
|Avrasya GMYO
|1,27
|-3,05
|44,32
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,55
|-2,52
|43,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.281,20
|0,01
|2,80
|Avrupa Yatırım Holding
|1,58
|-1,25
|-34,98
|Ayen Enerji
|2,84
|-6,89
|57,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,79
|0,00
|30,15
|Aygaz
|12,18
|1,25
|22,48
|Bagfaş
|14,21
|-3,46
|194,81
|Bak Ambalaj
|6,05
|-1,14
|28,50
|Balatacılar Balatacılık
|0,31
|3,33
|-6,06
|Bantaş Ambalaj
|1,96
|2,62
|56,18
|Banvit
|14,48
|1,54
|34,20
|Baştaş Başkent Çimento
|2,08
|2,46
|2,97
|Batı Çimento
|2,77
|2,21
|14,94
|Batısöke Çimento
|1,08
|3,85
|-0,92
|Bera Holding
|4,00
|-1,96
|94,17
|Berkosan Yalıtım
|2,05
|4,06
|13,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,09
|0,48
|29,01
|Beyaz Filo
|3,03
|1,34
|10,99
|Beymen Perakende Yat.
|14,11
|-1,54
|258,12
|Bilici Yatırım
|3,02
|0,00
|138,82
|Bim Mağazalar
|45,00
|-1,92
|5,05
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,88
|-1,12
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|8,53
|-0,12
|25,44
|Bolu Çimento
|2,88
|1,41
|-6,73
|Bomonti Elektrik
|1,71
|-0,58
|256,25
|Borusan Mannesmann
|8,92
|0,22
|27,26
|Borusan Yat. Paz.
|36,62
|2,63
|1,08
|Bosch Fren Sistemleri
|208,00
|-0,57
|36,15
|Bossa
|7,18
|0,56
|70,78
|Brisa
|6,52
|0,00
|3,00
|Burçelik
|4,36
|1,63
|35,83
|Burçelik Vana
|4,76
|-1,04
|221,62
|Bursa Çimento
|4,96
|-1,20
|12,73
|Carrefoursa
|3,58
|-1,92
|2,87
|Ceo Event Medya
|9,75
|7,38
|Coca Cola İçecek
|32,68
|-0,06
|10,53
|Cosmos Yat. Holding
|1,31
|0,00
|35,05
|Credıtwest Faktorıng
|2,14
|0,00
|105,77
|Çelebi
|98,55
|-2,91
|68,90
|Çelik Halat
|5,33
|-0,37
|-1,35
|Çemaş Döküm
|1,15
|0,00
|51,32
|Çemtaş
|6,77
|-0,88
|13,52
|Çimbeton
|30,20
|-0,53
|5,59
|Çimentaş
|12,22
|-1,13
|-3,78
|Çimsa
|7,52
|-0,79
|-0,40
|Çuhadaroğlu Metal
|2,63
|-0,75
|47,75
|Dagi Giyim
|1,92
|-1,54
|54,84
|Dagi Yatırım Holding
|1,61
|0,00
|59,41
|Dardanel
|1,99
|6,99
|80,91
|Datagate Bilgisayar
|7,10
|5,65
|65,89
|Demısaş Döküm
|2,57
|-0,77
|11,85
|Denge Holding
|1,49
|-3,25
|28,45
|Deniz GMYO
|3,46
|1,76
|13,82
|Denizbank
|20,88
|-0,48
|9,32
|Denizli Cam
|5,93
|-0,67
|13,86
|Derimod
|4,34
|-1,36
|54,48
|Derlüks Deri
|2,32
|1,31
|Desa Deri
|2,97
|3,85
|71,68
|Despec Bilgisayar
|3,27
|-0,91
|19,71
|Deva Holding
|7,72
|-1,53
|134,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,91
|2,25
|16,67
|Ditaş Doğan
|8,37
|-1,76
|63,51
|DO-CO
|532,60
|-0,99
|12,38
|Doğan Burda
|4,16
|2,97
|38,21
|Doğan Holding
|1,62
|-0,61
|73,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|0,00
|-5,74
|Doğusan
|1,55
|0,65
|-28,39
|Doğuş GMYO
|3,46
|2,37
|63,98
|Doğuş Otomotiv
|8,98
|-2,50
|106,91
|Döktaş Dökümcülük
|31,00
|-5,55
|280,37
|Duran Doğan Basım
|10,38
|1,17
|103,53
|Dyo Boya
|4,20
|5,00
|44,83
|Eczacıbaşı İlaç
|3,01
|-0,66
|24,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,74
|0,00
|36,51
|Edip Gayrimenkul
|1,03
|-0,96
|33,77
|Ege Endüstri
|476,60
|-0,08
|53,18
|Ege Gübre
|41,52
|0,05
|100,71
|Ege Profil
|9,97
|-0,20
|18,72
|Ege Seramik
|3,39
|3,99
|14,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,32
|3,23
|33,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,19
|0,39
|35,16
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,23
|-0,81
|25,51
|Eminiş Ambalaj
|1,14
|3,64
|-2,56
|Emlak Konut GMYO
|1,28
|-1,54
|-12,13
|Enerjisa Enerji
|6,96
|2,35
|47,82
|Enka İnşaat
|5,80
|0,69
|33,71
|Erbosan
|20,88
|-1,97
|37,33
|Ereğli Demir Çelik
|7,24
|-0,82
|18,65
|Ersu Gıda
|1,54
|-1,91
|67,39
|Escort Teknoloji
|0,87
|0,00
|14,47
|Etiler Gıda
|2,98
|-0,67
|39,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,33
|1,53
|88,93
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,10
|4,76
|73,24
|Euro Yat. Ort.
|1,23
|14,95
|96,30
|Euro Yatırım Holding
|1,36
|1,49
|147,27
|Fenerbahçe Futbol
|16,06
|0,50
|132,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,28
|5,81
|23,31
|F-M İzmit Piston
|21,24
|-1,12
|38,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,53
|0,57
|129,37
|Ford Otosan
|66,95
|1,29
|40,92
|Formet Çelik Kapı
|5,41
|5,66
|435,30
|Frigo Pak Gıda
|8,98
|-2,39
|428,24
|Galatasaray Sportif
|1,68
|1,20
|35,48
|Garanti Bankası
|9,74
|-2,11
|22,36
|Garanti Faktoring
|3,66
|0,27
|84,85
|Garanti Yat. Ort.
|0,98
|4,26
|33,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,92
|0,00
|93,89
|Gedik Yatırım Holding
|7,31
|0,14
|211,06
|Gediz Ambalaj
|5,49
|0,73
|35,75
|Gentaş
|1,55
|-1,27
|12,92
|Gersan Elektrik
|2,31
|-0,43
|-5,34
|Global Men. Değ.
|1,34
|2,29
|185,11
|Global Yat. Holding
|4,10
|1,74
|37,12
|Good-Year
|2,96
|-0,34
|-10,80
|Göltaş Çimento
|14,11
|1,58
|15,23
|Gözde Girişim
|4,13
|-0,48
|54,68
|GSD Denizcilik
|1,95
|-0,51
|69,57
|GSD Holding
|1,02
|0,00
|27,50
|Gübre Fabrik.
|6,49
|7,27
|119,26
|Güler Yat. Holding
|1,84
|1,10
|71,96
|Güneş Sigorta
|1,88
|1,08
|34,08
|Halk GMYO
|0,95
|-2,06
|47,67
|Halk Sigorta
|1,54
|5,48
|74,50
|Hatay Tekstil
|5,28
|-0,56
|53,12
|Hedef Girişim
|1,82
|2,25
|56,90
|Hektaş
|6,62
|-0,15
|91,24
|HUB Girişim
|7,36
|-1,08
|291,49
|Hürriyet Gzt.
|0,89
|5,95
|-4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,65
|-0,85
|-5,68
|İdealist Danışmanlık
|3,47
|-1,42
|-40,63
|İdealist GMYO
|2,77
|1,47
|69,94
|İhlas Ev Aletleri
|2,25
|2,74
|588,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,75
|1,35
|-20,17
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|1,54
|547,54
|İhlas Holding
|0,58
|-1,69
|81,25
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|3,70
|154,55
|İndeks Bilgisayar
|7,51
|0,00
|34,86
|Info Yatırım
|5,25
|6,71
|409,71
|İntema
|6,88
|1,18
|14,73
|İpek Doğal Enerji
|6,72
|0,45
|25,14
|İskenderun Demir Çelik
|6,39
|-0,78
|36,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)