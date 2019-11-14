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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.

14.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:44Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,640,61-15,90
Acıpayam Selüloz5,035,4557,44
Adana Çimento (A)6,50-1,2236,66
Adana Çimento (B)4,74-2,2746,95
Adana Çimento (C)1,86-3,6351,09
Adel Kalemcilik10,95-1,176,59
Adese Alışveriş Ticaret1,97-1,99-15,81
Afyon Çimento4,461,36-2,83
Ak Enerji0,72-2,7014,29
Akbank7,54-1,3128,13
Akçansa6,85-1,444,71
Akdenız Güvenlık Hız.1,39-2,11-30,85
Akfen GMYO2,42-1,6346,67
Akın Tekstil10,40-0,3814,73
Akiş GMYO2,840,3524,62
Akmerkez GMYO20,920,4844,94
Aksa11,21-1,6768,96
Aksa Enerji3,096,5515,30
Aksigorta4,951,0257,67
Aksu Enerji10,95-1,2641,84
Alarko Carrıer39,101,88-0,66
Alarko GMYO57,305,8235,70
Alarko Holding4,87-1,22149,71
Albaraka Türk1,21-0,82-0,82
Alcatel Lucent Teletaş9,21-0,6559,90
Alkim Kağıt4,41-1,1222,70
Alkim Kimya32,52-0,9150,97
Altınyağ0,410,00-6,82
Altınyunus Çeşme7,894,64154,41
Anadolu Cam3,33-1,4829,84
Anadolu Efes20,740,003,32
Anadolu Grubu Holding15,150,0049,49
Anadolu Hayat Emek.5,771,051,32
Anadolu Isuzu9,870,8259,71
Anadolu Sigorta4,210,007,24
Anel Elektrik2,37-0,4246,30
Arçelik18,71-0,1618,49
Arena Bilgisayar5,85-0,8532,65
Armada Bilgisayar10,50-2,7813,02
Arsan Tekstil2,95-1,9982,10
Artı Yatırım Holding0,792,60-9,20
Aselsan18,96-1,66-20,84
Aslan Çimento30,16-0,137,10
Ata GMYO3,952,07-1,50
Atakule GMYO1,410,007,16
Atlantis Yatırım Holding1,013,06461,11
Atlas Yat. Ort.1,07-2,7324,42
AvivaSA Emeklilik Hayat12,49-0,4068,81
Avrasya GMYO1,27-3,0544,32
Avrasya Petrol ve Tur.1,55-2,5243,52
Avrasya Stratejik GMYF1.281,200,012,80
Avrupa Yatırım Holding1,58-1,25-34,98
Ayen Enerji2,84-6,8957,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,790,0030,15
Aygaz12,181,2522,48
Bagfaş14,21-3,46194,81
Bak Ambalaj6,05-1,1428,50
Balatacılar Balatacılık0,313,33-6,06
Bantaş Ambalaj1,962,6256,18
Banvit14,481,5434,20
Baştaş Başkent Çimento2,082,462,97
Batı Çimento2,772,2114,94
Batısöke Çimento1,083,85-0,92
Bera Holding4,00-1,9694,17
Berkosan Yalıtım2,054,0613,26
Beşiktaş Futbol Yat.2,090,4829,01
Beyaz Filo3,031,3410,99
Beymen Perakende Yat.14,11-1,54258,12
Bilici Yatırım3,020,00138,82
Bim Mağazalar45,00-1,925,05
Birko Mensucat0,26-3,70-13,33
Birlik Mensucat0,88-1,12-24,79
Bizim Mağazaları8,53-0,1225,44
Bolu Çimento2,881,41-6,73
Bomonti Elektrik1,71-0,58256,25
Borusan Mannesmann8,920,2227,26
Borusan Yat. Paz.36,622,631,08
Bosch Fren Sistemleri208,00-0,5736,15
Bossa7,180,5670,78
Brisa6,520,003,00
Burçelik4,361,6335,83
Burçelik Vana4,76-1,04221,62
Bursa Çimento4,96-1,2012,73
Carrefoursa3,58-1,922,87
Ceo Event Medya9,757,38
Coca Cola İçecek32,68-0,0610,53
Cosmos Yat. Holding1,310,0035,05
Credıtwest Faktorıng2,140,00105,77
Çelebi98,55-2,9168,90
Çelik Halat5,33-0,37-1,35
Çemaş Döküm1,150,0051,32
Çemtaş6,77-0,8813,52
Çimbeton30,20-0,535,59
Çimentaş12,22-1,13-3,78
Çimsa7,52-0,79-0,40
Çuhadaroğlu Metal2,63-0,7547,75
Dagi Giyim1,92-1,5454,84
Dagi Yatırım Holding1,610,0059,41
Dardanel1,996,9980,91
Datagate Bilgisayar7,105,6565,89
Demısaş Döküm2,57-0,7711,85
Denge Holding1,49-3,2528,45
Deniz GMYO3,461,7613,82
Denizbank20,88-0,489,32
Denizli Cam5,93-0,6713,86
Derimod4,34-1,3654,48
Derlüks Deri2,321,31
Desa Deri2,973,8571,68
Despec Bilgisayar3,27-0,9119,71
Deva Holding7,72-1,53134,65
Diriteks Diriliş Tekstil0,912,2516,67
Ditaş Doğan8,37-1,7663,51
DO-CO532,60-0,9912,38
Doğan Burda4,162,9738,21
Doğan Holding1,62-0,6173,95
Doğtaş Kelebek Mobilya1,150,00-5,74
Doğusan1,550,65-28,39
Doğuş GMYO3,462,3763,98
Doğuş Otomotiv8,98-2,50106,91
Döktaş Dökümcülük31,00-5,55280,37
Duran Doğan Basım10,381,17103,53
Dyo Boya4,205,0044,83
Eczacıbaşı İlaç3,01-0,6624,10
Eczacıbaşı Yatırım8,740,0036,51
Edip Gayrimenkul1,03-0,9633,77
Ege Endüstri476,60-0,0853,18
Ege Gübre41,520,05100,71
Ege Profil9,97-0,2018,72
Ege Seramik3,393,9914,48
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,323,2333,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,190,3935,16
Ekiz Kimya0,430,0030,30
Emek Elektrik1,23-0,8125,51
Eminiş Ambalaj1,143,64-2,56
Emlak Konut GMYO1,28-1,54-12,13
Enerjisa Enerji6,962,3547,82
Enka İnşaat5,800,6933,71
Erbosan20,88-1,9737,33
Ereğli Demir Çelik7,24-0,8218,65
Ersu Gıda1,54-1,9167,39
Escort Teknoloji0,870,0014,47
Etiler Gıda2,98-0,6739,91
Euro Kapital Yat. Ort.1,331,5388,93
Euro Trend Yat. Ort.1,104,7673,24
Euro Yat. Ort.1,2314,9596,30
Euro Yatırım Holding1,361,49147,27
Fenerbahçe Futbol16,060,50132,08
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,285,8123,31
F-M İzmit Piston21,24-1,1238,18
Fonet Bilgi Teknolojileri3,530,57129,37
Ford Otosan66,951,2940,92
Formet Çelik Kapı5,415,66435,30
Frigo Pak Gıda8,98-2,39428,24
Galatasaray Sportif1,681,2035,48
Garanti Bankası9,74-2,1122,36
Garanti Faktoring3,660,2784,85
Garanti Yat. Ort.0,984,2633,81
Gedik Y. Men. Değ.5,920,0093,89
Gedik Yatırım Holding7,310,14211,06
Gediz Ambalaj5,490,7335,75
Gentaş1,55-1,2712,92
Gersan Elektrik2,31-0,43-5,34
Global Men. Değ.1,342,29185,11
Global Yat. Holding4,101,7437,12
Good-Year2,96-0,34-10,80
Göltaş Çimento14,111,5815,23
Gözde Girişim4,13-0,4854,68
GSD Denizcilik1,95-0,5169,57
GSD Holding1,020,0027,50
Gübre Fabrik.6,497,27119,26
Güler Yat. Holding1,841,1071,96
Güneş Sigorta1,881,0834,08
Halk GMYO0,95-2,0647,67
Halk Sigorta1,545,4874,50
Hatay Tekstil5,28-0,5653,12
Hedef Girişim1,822,2556,90
Hektaş6,62-0,1591,24
HUB Girişim7,36-1,08291,49
Hürriyet Gzt.0,895,95-4,30
ICBC Turkey Bank4,65-0,85-5,68
İdealist Danışmanlık3,47-1,42-40,63
İdealist GMYO2,771,4769,94
İhlas Ev Aletleri2,252,74588,86
İhlas Gayrimenkul0,751,35-20,17
İhlas Gazetecilik3,951,54547,54
İhlas Holding0,58-1,6981,25
İhlas Yayın Holding0,843,70154,55
İndeks Bilgisayar7,510,0034,86
Info Yatırım5,256,71409,71
İntema6,881,1814,73
İpek Doğal Enerji6,720,4525,14
İskenderun Demir Çelik6,39-0,7836,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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