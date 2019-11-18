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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,671,83-14,36
Acıpayam Selüloz6,1013,5990,94
Adana Çimento (A)6,550,4637,71
Adana Çimento (B)4,870,4150,98
Adana Çimento (C)1,870,5451,90
Adel Kalemcilik11,242,279,41
Adese Alışveriş Ticaret1,970,00-15,81
Afyon Çimento4,662,641,53
Ak Enerji0,73-1,3515,87
Akbank7,761,0431,86
Akçansa7,093,058,37
Akdenız Güvenlık Hız.1,505,63-25,37
Akfen GMYO2,552,0054,55
Akın Tekstil11,084,5322,23
Akiş GMYO2,942,4429,00
Akmerkez GMYO21,100,8646,18
Aksa11,581,9474,54
Aksa Enerji3,365,6625,37
Aksigorta5,122,6163,09
Aksu Enerji10,90-2,0741,19
Alarko Carrıer40,702,013,40
Alarko GMYO58,70-0,2539,02
Alarko Holding4,84-0,82148,17
Albaraka Türk1,284,074,92
Alcatel Lucent Teletaş10,056,1274,48
Alkim Kağıt4,745,1031,88
Alkim Kimya33,782,9356,82
Altınyağ0,432,38-2,27
Altınyunus Çeşme8,111,50161,50
Anadolu Cam3,483,5735,69
Anadolu Efes21,862,928,90
Anadolu Grubu Holding16,222,6660,05
Anadolu Hayat Emek.6,112,867,30
Anadolu Isuzu10,360,7867,64
Anadolu Sigorta4,352,1110,81
Anel Elektrik2,411,2648,77
Arçelik20,182,2327,80
Arena Bilgisayar5,932,4234,47
Armada Bilgisayar10,994,3718,30
Arsan Tekstil3,113,3291,98
Artı Yatırım Holding0,792,60-9,20
Aselsan19,280,84-19,50
Aslan Çimento31,182,2310,72
Ata GMYO3,89-0,77-2,99
Atakule GMYO1,531,3216,28
Atlantis Yatırım Holding0,96-4,00433,33
Atlas Yat. Ort.1,103,7727,91
AvivaSA Emeklilik Hayat12,761,3572,46
Avrasya GMYO1,393,7357,95
Avrasya Petrol ve Tur.1,590,6347,22
Avrasya Stratejik GMYF1.281,600,022,83
Avrupa Yatırım Holding1,590,00-34,57
Ayen Enerji2,930,3462,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,792,2930,15
Aygaz12,502,0425,70
Bagfaş14,510,55201,04
Bak Ambalaj6,314,3034,02
Balatacılar Balatacılık0,323,23-3,03
Bantaş Ambalaj1,981,5457,77
Banvit15,023,4439,20
Baştaş Başkent Çimento2,140,005,94
Batı Çimento3,2615,6035,27
Batısöke Çimento1,133,673,67
Bera Holding4,101,7499,03
Berkosan Yalıtım2,102,9416,02
Beşiktaş Futbol Yat.2,267,6239,51
Beyaz Filo3,030,0010,99
Beymen Perakende Yat.14,050,79256,60
Bilici Yatırım3,204,58153,05
Bim Mağazalar45,860,798,47
Birko Mensucat0,260,00-13,33
Birlik Mensucat1,1114,43-5,13
Bizim Mağazaları9,371,4137,79
Bolu Çimento2,972,06-3,81
Bomonti Elektrik1,710,59256,25
Borusan Mannesmann9,101,2229,83
Borusan Yat. Paz.38,123,035,22
Bosch Fren Sistemleri214,401,9040,34
Bossa7,391,9375,78
Brisa6,864,578,37
Burçelik4,370,0036,14
Burçelik Vana4,750,00220,95
Bursa Çimento5,062,0215,00
Carrefoursa3,824,959,77
Ceo Event Medya9,851,13
Coca Cola İçecek33,861,9914,53
Cosmos Yat. Holding1,424,4146,39
Credıtwest Faktorıng1,93-8,5385,58
Çelebi99,200,1570,02
Çelik Halat5,582,763,28
Çemaş Döküm1,150,8851,32
Çemtaş7,286,1222,07
Çimbeton34,0011,8418,88
Çimentaş13,126,233,31
Çimsa7,671,861,59
Çuhadaroğlu Metal2,887,4661,80
Dagi Giyim1,960,5158,06
Dagi Yatırım Holding1,683,0766,34
Dardanel1,97-2,4879,09
Datagate Bilgisayar7,10-0,2865,89
Demısaş Döküm2,580,0012,29
Denge Holding1,48-1,3327,59
Deniz GMYO3,572,8817,43
Denizli Cam6,061,1716,36
Derimod4,501,5860,18
Derlüks Deri2,413,43
Desa Deri3,070,3377,46
Despec Bilgisayar3,424,2725,21
Deva Holding8,00-0,74143,16
Diriteks Diriliş Tekstil0,963,2323,08
Ditaş Doğan8,350,3663,12
DO-CO539,60-0,1113,86
Doğan Burda4,294,1342,52
Doğan Holding1,67-0,6079,32
Doğtaş Kelebek Mobilya1,214,31-0,82
Doğusan1,747,41-19,61
Doğuş GMYO3,984,4688,63
Doğuş Otomotiv9,39-0,21116,36
Döktaş Dökümcülük31,000,00280,37
Duran Doğan Basım10,30-2,18101,96
Dyo Boya4,301,4248,28
Eczacıbaşı İlaç3,102,3127,81
Eczacıbaşı Yatırım9,154,1042,92
Edip Gayrimenkul1,084,8540,26
Ege Endüstri483,10-0,3955,27
Ege Gübre41,500,05100,61
Ege Profil10,665,0226,94
Ege Seramik3,523,8318,87
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,330,0037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,100,000,00
Egeplast5,402,6640,63
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,273,2529,59
Eminiş Ambalaj1,140,00-2,56
Emlak Konut GMYO1,363,03-6,64
Enerjisa Enerji7,14-2,3351,64
Enka İnşaat5,790,0033,48
Erbosan21,060,2938,51
Ereğli Demir Çelik7,522,1723,24
Ersu Gıda1,601,9173,91
Escort Teknoloji0,901,1218,42
Etiler Gıda2,891,7635,68
Euro Kapital Yat. Ort.1,342,2990,35
Euro Trend Yat. Ort.1,08-0,9270,09
Euro Yat. Ort.1,09-3,5473,95
Euro Yatırım Holding1,350,00145,45
Fenerbahçe Futbol16,673,73140,90
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,322,7924,81
F-M İzmit Piston21,780,3741,69
Fonet Bilgi Teknolojileri4,011,52160,56
Ford Otosan68,250,5943,66
Formet Çelik Kapı5,400,93434,31
Frigo Pak Gıda9,101,11435,29
Galatasaray Sportif1,764,1441,94
Garanti Bankası10,141,9127,39
Garanti Faktoring3,70-0,5486,87
Garanti Yat. Ort.1,040,9742,01
Gedik Y. Men. Değ.6,051,0098,14
Gedik Yatırım Holding7,481,22218,30
Gediz Ambalaj5,743,4241,93
Gentaş1,755,4227,49
Gersan Elektrik2,432,97-0,42
Global Men. Değ.1,31-0,76178,72
Global Yat. Holding4,160,2439,13
Good-Year3,070,99-7,48
Göltaş Çimento14,761,1020,54
Gözde Girişim4,022,2950,56
GSD Denizcilik1,991,5373,04
GSD Holding1,051,9431,25
Gübre Fabrik.6,650,00124,66
Güler Yat. Holding1,84-0,5471,96
Güneş Sigorta1,963,7039,78
Halk GMYO1,001,0155,45
Halk Sigorta1,561,3076,77
Hatay Tekstil5,714,9665,59
Hedef Girişim1,890,5362,93
Hektaş6,872,0898,46
HUB Girişim9,5014,46405,32
Hürriyet Gzt.1,2719,8136,56
ICBC Turkey Bank4,792,13-2,84
İdealist Danışmanlık3,510,00-39,94
İdealist GMYO2,893,2177,30
İhlas Ev Aletleri2,291,33601,11
İhlas Gayrimenkul0,782,63-16,98
İhlas Gazetecilik4,020,25559,02
İhlas Holding0,664,76106,25
İhlas Yayın Holding0,851,19157,58
İndeks Bilgisayar7,892,6041,69
Info Yatırım5,20-0,95404,85
İntema7,092,1618,23
İpek Doğal Enerji6,900,7328,49
İskenderun Demir Çelik6,521,4039,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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