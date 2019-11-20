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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,713,01-12,31
Acıpayam Selüloz6,214,1994,38
Adana Çimento (A)6,590,1538,55
Adana Çimento (B)4,860,0050,67
Adana Çimento (C)1,85-1,0750,27
Adel Kalemcilik12,276,0519,44
Adese Alışveriş Ticaret1,970,00-15,81
Afyon Çimento4,62-1,700,65
Ak Enerji0,774,0522,22
Akbank7,75-0,2631,69
Akçansa7,14-0,839,14
Akdenız Güvenlık Hız.1,50-0,66-25,37
Akfen GMYO3,1519,7790,91
Akın Tekstil11,392,8025,65
Akiş GMYO3,253,1742,61
Akmerkez GMYO21,04-0,6645,77
Aksa11,48-0,8673,03
Aksa Enerji3,410,5927,24
Aksigorta5,372,2971,05
Aksu Enerji11,22-0,4445,34
Alarko Carrıer40,56-1,553,05
Alarko GMYO61,85-0,5646,48
Alarko Holding4,82-1,23147,14
Albaraka Türk1,290,005,74
Alcatel Lucent Teletaş9,96-2,7372,92
Alkim Kağıt4,770,6332,72
Alkim Kimya33,96-2,0257,65
Altınyağ0,43-8,51-2,27
Altınyunus Çeşme7,950,63156,34
Anadolu Cam3,551,1438,42
Anadolu Efes21,74-1,548,30
Anadolu Grubu Holding16,11-0,9258,96
Anadolu Hayat Emek.6,08-0,336,77
Anadolu Isuzu10,56-1,1270,87
Anadolu Sigorta4,370,0011,32
Anel Elektrik2,33-1,6943,83
Arçelik20,542,1930,08
Arena Bilgisayar6,301,6142,86
Armada Bilgisayar10,95-1,1717,87
Arsan Tekstil3,110,3291,98
Artı Yatırım Holding0,800,00-8,05
Aselsan19,40-0,10-19,00
Aslan Çimento33,122,2917,61
Ata GMYO3,930,26-2,00
Atakule GMYO1,531,3216,28
Atlantis Yatırım Holding0,88-8,33388,89
Atlas Yat. Ort.1,130,0031,40
AvivaSA Emeklilik Hayat12,48-0,3268,67
Avrasya GMYO1,450,0064,77
Avrasya Petrol ve Tur.1,53-1,9241,67
Avrasya Stratejik GMYF1.281,800,012,85
Avrupa Yatırım Holding1,54-1,91-36,63
Ayen Enerji2,961,3764,39
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-1,1327,24
Aygaz12,40-0,8024,69
Bagfaş14,25-1,66195,64
Bak Ambalaj6,16-1,4430,83
Balatacılar Balatacılık0,340,003,03
Bantaş Ambalaj2,032,5361,75
Banvit15,17-2,3840,59
Baştaş Başkent Çimento2,18-0,467,92
Batı Çimento3,313,7637,34
Batısöke Çimento1,100,920,92
Bera Holding3,93-1,0190,78
Berkosan Yalıtım2,18-2,2420,44
Beşiktaş Futbol Yat.2,261,8039,51
Beyaz Filo3,01-0,6610,26
Beymen Perakende Yat.13,34-3,12238,58
Bilici Yatırım3,14-0,63148,31
Bim Mağazalar45,30-1,057,15
Birko Mensucat0,260,00-13,33
Birlik Mensucat1,02-3,77-12,82
Bizim Mağazaları9,340,2137,35
Bolu Çimento3,000,67-2,84
Bomonti Elektrik1,660,61245,83
Borusan Mannesmann9,130,1130,25
Borusan Yat. Paz.37,08-2,112,35
Bosch Fren Sistemleri213,90-0,5140,01
Bossa7,32-0,5474,11
Brisa7,352,8016,11
Burçelik5,086,0558,26
Burçelik Vana4,73-0,21219,59
Bursa Çimento5,080,2015,45
Carrefoursa3,94-2,2313,22
Ceo Event Medya9,41-7,75
Coca Cola İçecek34,402,0816,35
Cosmos Yat. Holding1,521,3356,70
Credıtwest Faktorıng1,92-0,5284,62
Çelebi97,45-1,6667,02
Çelik Halat5,79-1,537,16
Çemaş Döküm1,170,0053,95
Çemtaş7,270,5521,90
Çimbeton33,100,3015,73
Çimentaş13,45-3,385,91
Çimsa7,770,132,91
Çuhadaroğlu Metal2,74-2,1453,93
Dagi Giyim2,04-0,9764,52
Dagi Yatırım Holding1,742,3572,28
Dardanel1,90-1,5572,73
Datagate Bilgisayar7,11-3,6666,12
Demısaş Döküm2,681,5216,64
Denge Holding1,44-2,7024,14
Deniz GMYO3,692,5021,38
Denizli Cam6,02-0,8215,59
Derimod4,674,0166,23
Derlüks Deri2,460,00
Desa Deri3,29-2,0890,17
Despec Bilgisayar3,41-1,1624,84
Deva Holding7,990,38142,86
Diriteks Diriliş Tekstil1,124,6743,59
Ditaş Doğan8,17-2,0459,61
DO-CO523,60-2,9510,48
Doğan Burda4,41-2,0046,51
Doğan Holding1,67-0,6079,32
Doğtaş Kelebek Mobilya1,240,001,64
Doğusan1,69-1,17-21,92
Doğuş GMYO3,904,0084,83
Doğuş Otomotiv9,461,07117,97
Döktaş Dökümcülük29,52-2,25262,21
Duran Doğan Basım10,451,16104,90
Dyo Boya4,352,1150,00
Eczacıbaşı İlaç3,15-2,1729,87
Eczacıbaşı Yatırım9,13-0,7642,60
Edip Gayrimenkul1,08-0,9240,26
Ege Endüstri482,00-0,8254,91
Ege Gübre41,50-0,43100,61
Ege Profil10,40-0,7623,85
Ege Seramik3,39-2,0214,48
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,32-3,0333,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,300,7638,02
Ekiz Kimya0,42-2,3327,27
Emek Elektrik1,332,3135,71
Eminiş Ambalaj1,201,692,56
Emlak Konut GMYO1,450,69-0,46
Enerjisa Enerji7,24-0,1453,77
Enka İnşaat5,77-0,6933,01
Erbosan21,62-1,1042,19
Ereğli Demir Çelik7,48-1,8422,59
Ersu Gıda1,748,0789,13
Escort Teknoloji0,942,1723,68
Etiler Gıda2,770,0030,05
Euro Kapital Yat. Ort.1,33-0,7588,93
Euro Trend Yat. Ort.1,100,0073,24
Euro Yat. Ort.1,070,0070,76
Euro Yatırım Holding1,402,19154,55
Fenerbahçe Futbol16,41-0,36137,14
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,36-1,1826,32
F-M İzmit Piston21,70-0,9141,17
Fonet Bilgi Teknolojileri4,08-2,16165,11
Ford Otosan65,45-1,3640,29
Formet Çelik Kapı5,38-1,10432,33
Frigo Pak Gıda9,19-1,61440,59
Galatasaray Sportif1,72-1,1538,71
Garanti Bankası10,17-0,7827,76
Garanti Faktoring3,750,5489,39
Garanti Yat. Ort.1,04-2,8042,01
Gedik Y. Men. Değ.6,100,4999,78
Gedik Yatırım Holding7,950,76238,30
Gediz Ambalaj5,70-0,7040,94
Gentaş1,802,2731,14
Gersan Elektrik2,47-1,591,22
Global Men. Değ.1,362,26189,36
Global Yat. Holding4,14-0,4838,46
Good-Year3,08-1,28-7,18
Göltaş Çimento15,393,0825,69
Gözde Girişim4,09-0,7353,18
GSD Denizcilik2,063,5279,13
GSD Holding1,04-0,9530,00
Gübre Fabrik.6,32-2,77113,51
Güler Yat. Holding1,84-0,5471,96
Güneş Sigorta1,92-2,0436,93
Halk GMYO1,01-0,9857,00
Halk Sigorta1,490,0068,83
Hatay Tekstil5,47-2,5058,63
Hedef Girişim1,85-1,6059,48
Hektaş6,70-1,0393,55
HUB Girişim10,755,08471,81
Hürriyet Gzt.1,30-14,4739,78
ICBC Turkey Bank4,76-1,24-3,45
İdealist Danışmanlık3,460,00-40,80
İdealist GMYO2,89-2,6977,30
İhlas Ev Aletleri2,353,52619,48
İhlas Gayrimenkul0,802,56-14,85
İhlas Gazetecilik4,000,00555,74
İhlas Holding0,64-1,54100,00
İhlas Yayın Holding0,904,65172,73
İndeks Bilgisayar7,90-1,3741,87
Info Yatırım5,20404,85
İntema7,10-0,4218,40
İpek Doğal Enerji6,750,1525,70
İskenderun Demir Çelik6,54-0,6139,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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