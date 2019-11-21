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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

21.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,741,75-10,77
Acıpayam Selüloz6,13-1,2991,87
Adana Çimento (A)6,742,2841,70
Adana Çimento (B)4,900,8251,91
Adana Çimento (C)1,923,7855,96
Adel Kalemcilik13,8312,7134,62
Adese Alışveriş Ticaret1,980,51-15,38
Afyon Çimento4,60-0,430,22
Ak Enerji0,837,7931,75
Akbank7,820,9032,88
Akçansa7,01-1,827,15
Akdenız Güvenlık Hız.1,521,33-24,38
Akfen GMYO3,08-2,2286,67
Akın Tekstil11,874,2130,94
Akiş GMYO3,507,6953,58
Akmerkez GMYO21,502,1948,95
Aksa11,843,1478,46
Aksa Enerji3,461,4729,10
Aksigorta5,583,9177,74
Aksu Enerji11,240,1845,60
Alarko Carrıer40,860,743,81
Alarko GMYO65,856,4755,95
Alarko Holding4,820,00147,14
Albaraka Türk1,300,786,56
Alcatel Lucent Teletaş10,394,3280,38
Alkim Kağıt4,810,8433,83
Alkim Kimya34,180,6558,68
Altınyağ0,42-2,33-4,55
Altınyunus Çeşme7,91-0,50155,05
Anadolu Cam3,48-1,9735,69
Anadolu Efes21,58-0,747,51
Anadolu Grubu Holding16,250,8760,35
Anadolu Hayat Emek.6,090,166,94
Anadolu Isuzu10,55-0,0970,71
Anadolu Sigorta4,370,0011,32
Anel Elektrik2,403,0048,15
Arçelik20,660,5830,84
Arena Bilgisayar6,300,0042,86
Armada Bilgisayar10,93-0,1817,65
Arsan Tekstil3,120,3292,59
Artı Yatırım Holding0,800,00-8,05
Aselsan19,31-0,46-19,38
Aslan Çimento33,761,9319,89
Ata GMYO4,001,78-0,25
Atakule GMYO1,615,2322,35
Atlantis Yatırım Holding0,969,09433,33
Atlas Yat. Ort.1,130,0031,40
AvivaSA Emeklilik Hayat12,31-1,3666,38
Avrasya GMYO1,44-0,6963,64
Avrasya Petrol ve Tur.1,551,3143,52
Avrasya Stratejik GMYF1.281,900,012,86
Avrupa Yatırım Holding1,50-2,60-38,27
Ayen Enerji3,022,0367,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,750,0027,24
Aygaz12,30-0,8123,69
Bagfaş13,83-2,95186,93
Bak Ambalaj6,617,3140,39
Balatacılar Balatacılık0,32-5,88-3,03
Bantaş Ambalaj2,071,9764,94
Banvit15,884,6847,17
Baştaş Başkent Çimento2,190,468,42
Batı Çimento3,371,8139,83
Batısöke Çimento1,187,278,26
Bera Holding4,022,2995,15
Berkosan Yalıtım2,336,8828,73
Beşiktaş Futbol Yat.2,22-1,7737,04
Beyaz Filo2,98-1,009,16
Beymen Perakende Yat.14,135,92258,63
Bilici Yatırım3,140,00148,31
Bim Mağazalar45,10-0,446,67
Birko Mensucat0,260,00-13,33
Birlik Mensucat1,063,92-9,40
Bizim Mağazaları9,340,0037,35
Bolu Çimento3,020,67-2,19
Bomonti Elektrik1,62-2,41237,50
Borusan Mannesmann9,190,6631,11
Borusan Yat. Paz.37,621,463,84
Bosch Fren Sistemleri213,900,0040,01
Bossa7,26-0,8272,69
Brisa7,420,9517,22
Burçelik5,02-1,1856,39
Burçelik Vana4,740,21220,27
Bursa Çimento5,07-0,2015,23
Carrefoursa4,011,7815,23
Ceo Event Medya9,40-0,11
Coca Cola İçecek34,981,6918,31
Cosmos Yat. Holding1,562,6360,82
Credıtwest Faktorıng1,941,0486,54
Çelebi97,40-0,0566,93
Çelik Halat5,78-0,176,98
Çemaş Döküm1,180,8555,26
Çemtaş7,300,4122,41
Çimbeton33,320,6616,50
Çimentaş13,601,127,09
Çimsa7,69-1,031,85
Çuhadaroğlu Metal2,750,3654,49
Dagi Giyim2,02-0,9862,90
Dagi Yatırım Holding1,71-1,7269,31
Dardanel1,89-0,5371,82
Datagate Bilgisayar7,262,1169,63
Demısaş Döküm2,783,7320,99
Denge Holding1,41-2,0821,55
Deniz GMYO3,833,7925,99
Denizli Cam6,050,5016,17
Derimod4,680,2166,59
Derlüks Deri2,480,81
Desa Deri3,25-1,2287,86
Despec Bilgisayar3,410,0024,84
Deva Holding7,98-0,13142,55
Diriteks Diriliş Tekstil1,07-4,4637,18
Ditaş Doğan8,342,0862,93
DO-CO518,10-1,059,32
Doğan Burda4,583,8552,16
Doğan Holding1,733,5985,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,283,234,92
Doğusan1,742,96-19,61
Doğuş GMYO3,930,7786,26
Doğuş Otomotiv9,25-2,22113,13
Döktaş Dökümcülük29,02-1,69256,07
Duran Doğan Basım10,40-0,48103,92
Dyo Boya4,421,6152,41
Eczacıbaşı İlaç3,4910,7943,89
Eczacıbaşı Yatırım9,524,2748,70
Edip Gayrimenkul1,090,9341,56
Ege Endüstri479,60-0,5054,14
Ege Gübre40,88-1,4997,61
Ege Profil11,187,5033,13
Ege Seramik3,431,1815,83
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,333,1337,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,27-0,5737,24
Ekiz Kimya0,420,0027,27
Emek Elektrik1,330,0035,71
Eminiş Ambalaj1,19-0,831,71
Emlak Konut GMYO1,482,071,60
Enerjisa Enerji7,23-0,1453,55
Enka İnşaat5,76-0,1732,78
Erbosan21,50-0,5641,41
Ereğli Demir Çelik7,490,1322,75
Ersu Gıda1,73-0,5788,04
Escort Teknoloji0,973,1927,63
Etiler Gıda2,70-2,5326,76
Euro Kapital Yat. Ort.1,330,0088,93
Euro Trend Yat. Ort.1,132,7377,97
Euro Yat. Ort.1,070,0070,76
Euro Yatırım Holding1,432,14160,00
Fenerbahçe Futbol16,30-0,67135,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,442,3829,32
F-M İzmit Piston21,68-0,0941,04
Fonet Bilgi Teknolojileri4,387,35184,60
Ford Otosan65,00-0,6939,33
Formet Çelik Kapı5,502,23444,20
Frigo Pak Gıda9,200,11441,18
Galatasaray Sportif1,730,5839,52
Garanti Bankası10,210,3928,27
Garanti Faktoring3,68-1,8785,86
Garanti Yat. Ort.1,040,0042,01
Gedik Y. Men. Değ.6,130,49100,76
Gedik Yatırım Holding7,980,38239,57
Gediz Ambalaj5,750,8842,17
Gentaş1,78-1,1129,68
Gersan Elektrik2,8414,9816,38
Global Men. Değ.1,34-1,47185,11
Global Yat. Holding4,09-1,2136,79
Good-Year3,080,00-7,18
Göltaş Çimento15,12-1,7523,48
Gözde Girişim4,130,9854,68
GSD Denizcilik2,185,8389,57
GSD Holding1,050,9631,25
Gübre Fabrik.6,18-2,22108,78
Güler Yat. Holding1,83-0,5471,03
Güneş Sigorta1,91-0,5236,22
Halk GMYO1,053,9663,22
Halk Sigorta1,490,0068,83
Hatay Tekstil5,43-0,7357,47
Hedef Girişim1,871,0861,21
Hektaş6,59-1,6490,37
HUB Girişim11,133,53492,02
Hürriyet Gzt.1,4511,5455,91
ICBC Turkey Bank4,790,63-2,84
İdealist Danışmanlık3,41-1,45-41,65
İdealist GMYO2,900,3577,91
İhlas Ev Aletleri2,433,40643,97
İhlas Gayrimenkul0,800,00-14,85
İhlas Gazetecilik4,000,00555,74
İhlas Holding0,62-3,1393,75
İhlas Yayın Holding0,933,33181,82
İndeks Bilgisayar8,132,9146,00
Info Yatırım5,00-3,85385,44
İntema7,140,5619,07
İpek Doğal Enerji6,750,0025,70
İskenderun Demir Çelik6,50-0,6138,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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