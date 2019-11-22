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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,72-1,15-11,79
Acıpayam Selüloz6,06-1,1489,68
Adana Çimento (A)6,71-0,4541,07
Adana Çimento (B)4,88-0,4151,29
Adana Çimento (C)1,86-3,1251,09
Adel Kalemcilik15,159,5447,47
Adese Alışveriş Ticaret1,980,00-15,38
Afyon Çimento4,620,430,65
Ak Enerji0,9514,4650,79
Akbank7,80-0,2632,54
Akçansa7,091,148,37
Akdenız Güvenlık Hız.1,51-0,66-24,88
Akfen GMYO3,04-1,3084,24
Akın Tekstil11,70-1,4329,07
Akiş GMYO3,43-2,0050,50
Akmerkez GMYO21,680,8450,20
Aksa11,940,8479,97
Aksa Enerji3,542,3132,09
Aksigorta5,590,1878,06
Aksu Enerji11,22-0,1845,34
Alarko Carrıer41,000,344,17
Alarko GMYO71,859,1170,16
Alarko Holding4,840,41148,17
Albaraka Türk1,332,319,02
Alcatel Lucent Teletaş10,551,5483,16
Alkim Kağıt4,952,9137,73
Alkim Kimya34,02-0,4757,93
Altınyağ0,432,38-2,27
Altınyunus Çeşme7,910,00155,05
Anadolu Cam3,44-1,1534,13
Anadolu Efes21,600,097,61
Anadolu Grubu Holding16,270,1260,54
Anadolu Hayat Emek.6,110,337,30
Anadolu Isuzu10,600,4771,52
Anadolu Sigorta4,370,0011,32
Anel Elektrik2,36-1,6745,68
Arçelik20,46-0,9729,58
Arena Bilgisayar6,23-1,1141,27
Armada Bilgisayar11,091,4619,38
Arsan Tekstil3,212,8898,15
Artı Yatırım Holding0,811,25-6,90
Aselsan19,26-0,26-19,59
Aslan Çimento34,662,6723,08
Ata GMYO4,000,00-0,25
Atakule GMYO1,620,6223,11
Atlantis Yatırım Holding0,960,00433,33
Atlas Yat. Ort.1,130,0031,40
AvivaSA Emeklilik Hayat12,310,0066,38
Avrasya GMYO1,472,0867,05
Avrasya Petrol ve Tur.1,550,0043,52
Avrasya Stratejik GMYF1.282,000,012,86
Avrupa Yatırım Holding1,521,33-37,45
Ayen Enerji2,95-2,3263,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,750,0027,24
Aygaz12,310,0823,79
Bagfaş13,50-2,39180,08
Bak Ambalaj6,802,8744,43
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj2,070,0064,94
Banvit15,78-0,6346,25
Baştaş Başkent Çimento2,16-1,376,93
Batı Çimento3,370,0039,83
Batısöke Çimento1,16-1,696,42
Bera Holding4,00-0,5094,17
Berkosan Yalıtım2,23-4,2923,20
Beşiktaş Futbol Yat.2,19-1,3535,19
Beyaz Filo3,000,679,89
Beymen Perakende Yat.14,150,14259,14
Bilici Yatırım3,11-0,96145,94
Bim Mağazalar44,98-0,276,39
Birko Mensucat0,260,00-13,33
Birlik Mensucat1,04-1,89-11,11
Bizim Mağazaları9,24-1,0735,88
Bolu Çimento2,99-0,99-3,17
Bomonti Elektrik1,620,00237,50
Borusan Mannesmann9,210,2231,40
Borusan Yat. Paz.38,021,064,95
Bosch Fren Sistemleri213,60-0,1439,81
Bossa7,25-0,1472,45
Brisa7,460,5417,85
Burçelik5,183,1961,37
Burçelik Vana4,60-2,95210,81
Bursa Çimento5,03-0,7914,32
Carrefoursa4,020,2515,52
Ceo Event Medya9,490,96
Coca Cola İçecek35,260,8019,26
Cosmos Yat. Holding1,560,0060,82
Credıtwest Faktorıng1,940,0086,54
Çelebi97,400,0066,93
Çelik Halat5,993,6310,87
Çemaş Döküm1,212,5459,21
Çemtaş7,24-0,8221,40
Çimbeton33,640,9617,62
Çimentaş13,670,517,64
Çimsa7,65-0,521,32
Çuhadaroğlu Metal2,750,0054,49
Dagi Giyim2,030,5063,71
Dagi Yatırım Holding1,720,5870,30
Dardanel1,963,7078,18
Datagate Bilgisayar7,310,6970,79
Demısaş Döküm2,76-0,7220,12
Denge Holding1,410,0021,55
Deniz GMYO3,78-1,3124,34
Denizli Cam6,060,1716,36
Derimod4,64-0,8565,16
Derlüks Deri2,480,00
Desa Deri3,23-0,6286,71
Despec Bilgisayar3,554,1129,96
Deva Holding7,980,00142,55
Diriteks Diriliş Tekstil1,080,9338,46
Ditaş Doğan8,400,7264,10
DO-CO515,10-0,588,69
Doğan Burda4,835,4660,47
Doğan Holding1,70-1,7382,54
Doğtaş Kelebek Mobilya1,366,2511,48
Doğusan1,782,30-17,77
Doğuş GMYO3,960,7687,68
Doğuş Otomotiv8,97-3,03106,68
Döktaş Dökümcülük29,963,24267,61
Duran Doğan Basım10,400,00103,92
Dyo Boya4,460,9053,79
Eczacıbaşı İlaç3,41-2,2940,59
Eczacıbaşı Yatırım9,39-1,3746,66
Edip Gayrimenkul1,111,8344,16
Ege Endüstri479,20-0,0854,01
Ege Gübre41,140,6498,87
Ege Profil12,108,2344,09
Ege Seramik3,440,2916,17
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,330,0037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast5,25-0,3836,72
Ekiz Kimya0,432,3830,30
Emek Elektrik1,340,7536,73
Eminiş Ambalaj1,233,365,13
Emlak Konut GMYO1,46-1,350,23
Enerjisa Enerji7,240,1453,77
Enka İnşaat5,790,5233,48
Erbosan21,921,9544,17
Ereğli Demir Çelik7,631,8725,05
Ersu Gıda1,772,3192,39
Escort Teknoloji1,058,2538,16
Etiler Gıda2,907,4136,15
Euro Kapital Yat. Ort.1,351,5091,77
Euro Trend Yat. Ort.1,12-0,8876,39
Euro Yat. Ort.1,091,8773,95
Euro Yatırım Holding1,430,00160,00
Fenerbahçe Futbol15,91-2,39129,91
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,440,0029,32
F-M İzmit Piston22,302,8645,08
Fonet Bilgi Teknolojileri4,451,60189,15
Ford Otosan65,350,5440,08
Formet Çelik Kapı5,754,55468,94
Frigo Pak Gıda9,402,17452,94
Galatasaray Sportif1,730,0039,52
Garanti Bankası10,12-0,8827,14
Garanti Faktoring3,55-3,5379,29
Garanti Yat. Ort.1,03-0,9640,64
Gedik Y. Men. Değ.6,00-2,1296,51
Gedik Yatırım Holding8,000,25240,43
Gediz Ambalaj5,750,0042,17
Gentaş1,780,0029,68
Gersan Elektrik2,68-5,639,82
Global Men. Değ.1,340,00185,11
Global Yat. Holding4,05-0,9835,45
Good-Year3,141,95-5,37
Göltaş Çimento15,260,9324,62
Gözde Girişim4,150,4855,43
GSD Denizcilik2,10-3,6782,61
GSD Holding1,082,8635,00
Gübre Fabrik.6,11-1,13106,42
Güler Yat. Holding1,81-1,0969,16
Güneş Sigorta1,910,0036,22
Halk GMYO1,071,9066,33
Halk Sigorta1,47-1,3466,57
Hatay Tekstil5,501,2959,50
Hedef Girişim1,901,6063,79
Hektaş6,742,2894,71
HUB Girişim10,97-1,44483,51
Hürriyet Gzt.1,599,6670,97
ICBC Turkey Bank4,871,67-1,22
İdealist Danışmanlık3,40-0,29-41,83
İdealist GMYO2,88-0,6976,69
İhlas Ev Aletleri2,617,41699,08
İhlas Gayrimenkul0,79-1,25-15,92
İhlas Gazetecilik4,102,50572,13
İhlas Holding0,631,6196,88
İhlas Yayın Holding0,974,30193,94
İndeks Bilgisayar8,757,6357,13
Info Yatırım4,50-10,00336,89
İntema7,231,2620,57
İpek Doğal Enerji6,64-1,6323,65
İskenderun Demir Çelik6,581,2340,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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