Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|-1,15
|-11,79
|Acıpayam Selüloz
|6,06
|-1,14
|89,68
|Adana Çimento (A)
|6,71
|-0,45
|41,07
|Adana Çimento (B)
|4,88
|-0,41
|51,29
|Adana Çimento (C)
|1,86
|-3,12
|51,09
|Adel Kalemcilik
|15,15
|9,54
|47,47
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,98
|0,00
|-15,38
|Afyon Çimento
|4,62
|0,43
|0,65
|Ak Enerji
|0,95
|14,46
|50,79
|Akbank
|7,80
|-0,26
|32,54
|Akçansa
|7,09
|1,14
|8,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,51
|-0,66
|-24,88
|Akfen GMYO
|3,04
|-1,30
|84,24
|Akın Tekstil
|11,70
|-1,43
|29,07
|Akiş GMYO
|3,43
|-2,00
|50,50
|Akmerkez GMYO
|21,68
|0,84
|50,20
|Aksa
|11,94
|0,84
|79,97
|Aksa Enerji
|3,54
|2,31
|32,09
|Aksigorta
|5,59
|0,18
|78,06
|Aksu Enerji
|11,22
|-0,18
|45,34
|Alarko Carrıer
|41,00
|0,34
|4,17
|Alarko GMYO
|71,85
|9,11
|70,16
|Alarko Holding
|4,84
|0,41
|148,17
|Albaraka Türk
|1,33
|2,31
|9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,55
|1,54
|83,16
|Alkim Kağıt
|4,95
|2,91
|37,73
|Alkim Kimya
|34,02
|-0,47
|57,93
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|7,91
|0,00
|155,05
|Anadolu Cam
|3,44
|-1,15
|34,13
|Anadolu Efes
|21,60
|0,09
|7,61
|Anadolu Grubu Holding
|16,27
|0,12
|60,54
|Anadolu Hayat Emek.
|6,11
|0,33
|7,30
|Anadolu Isuzu
|10,60
|0,47
|71,52
|Anadolu Sigorta
|4,37
|0,00
|11,32
|Anel Elektrik
|2,36
|-1,67
|45,68
|Arçelik
|20,46
|-0,97
|29,58
|Arena Bilgisayar
|6,23
|-1,11
|41,27
|Armada Bilgisayar
|11,09
|1,46
|19,38
|Arsan Tekstil
|3,21
|2,88
|98,15
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|1,25
|-6,90
|Aselsan
|19,26
|-0,26
|-19,59
|Aslan Çimento
|34,66
|2,67
|23,08
|Ata GMYO
|4,00
|0,00
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,62
|0,62
|23,11
|Atlantis Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|433,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,13
|0,00
|31,40
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,31
|0,00
|66,38
|Avrasya GMYO
|1,47
|2,08
|67,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,55
|0,00
|43,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,00
|0,01
|2,86
|Avrupa Yatırım Holding
|1,52
|1,33
|-37,45
|Ayen Enerji
|2,95
|-2,32
|63,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|0,00
|27,24
|Aygaz
|12,31
|0,08
|23,79
|Bagfaş
|13,50
|-2,39
|180,08
|Bak Ambalaj
|6,80
|2,87
|44,43
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,07
|0,00
|64,94
|Banvit
|15,78
|-0,63
|46,25
|Baştaş Başkent Çimento
|2,16
|-1,37
|6,93
|Batı Çimento
|3,37
|0,00
|39,83
|Batısöke Çimento
|1,16
|-1,69
|6,42
|Bera Holding
|4,00
|-0,50
|94,17
|Berkosan Yalıtım
|2,23
|-4,29
|23,20
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,19
|-1,35
|35,19
|Beyaz Filo
|3,00
|0,67
|9,89
|Beymen Perakende Yat.
|14,15
|0,14
|259,14
|Bilici Yatırım
|3,11
|-0,96
|145,94
|Bim Mağazalar
|44,98
|-0,27
|6,39
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,04
|-1,89
|-11,11
|Bizim Mağazaları
|9,24
|-1,07
|35,88
|Bolu Çimento
|2,99
|-0,99
|-3,17
|Bomonti Elektrik
|1,62
|0,00
|237,50
|Borusan Mannesmann
|9,21
|0,22
|31,40
|Borusan Yat. Paz.
|38,02
|1,06
|4,95
|Bosch Fren Sistemleri
|213,60
|-0,14
|39,81
|Bossa
|7,25
|-0,14
|72,45
|Brisa
|7,46
|0,54
|17,85
|Burçelik
|5,18
|3,19
|61,37
|Burçelik Vana
|4,60
|-2,95
|210,81
|Bursa Çimento
|5,03
|-0,79
|14,32
|Carrefoursa
|4,02
|0,25
|15,52
|Ceo Event Medya
|9,49
|0,96
|Coca Cola İçecek
|35,26
|0,80
|19,26
|Cosmos Yat. Holding
|1,56
|0,00
|60,82
|Credıtwest Faktorıng
|1,94
|0,00
|86,54
|Çelebi
|97,40
|0,00
|66,93
|Çelik Halat
|5,99
|3,63
|10,87
|Çemaş Döküm
|1,21
|2,54
|59,21
|Çemtaş
|7,24
|-0,82
|21,40
|Çimbeton
|33,64
|0,96
|17,62
|Çimentaş
|13,67
|0,51
|7,64
|Çimsa
|7,65
|-0,52
|1,32
|Çuhadaroğlu Metal
|2,75
|0,00
|54,49
|Dagi Giyim
|2,03
|0,50
|63,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,72
|0,58
|70,30
|Dardanel
|1,96
|3,70
|78,18
|Datagate Bilgisayar
|7,31
|0,69
|70,79
|Demısaş Döküm
|2,76
|-0,72
|20,12
|Denge Holding
|1,41
|0,00
|21,55
|Deniz GMYO
|3,78
|-1,31
|24,34
|Denizli Cam
|6,06
|0,17
|16,36
|Derimod
|4,64
|-0,85
|65,16
|Derlüks Deri
|2,48
|0,00
|Desa Deri
|3,23
|-0,62
|86,71
|Despec Bilgisayar
|3,55
|4,11
|29,96
|Deva Holding
|7,98
|0,00
|142,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,08
|0,93
|38,46
|Ditaş Doğan
|8,40
|0,72
|64,10
|DO-CO
|515,10
|-0,58
|8,69
|Doğan Burda
|4,83
|5,46
|60,47
|Doğan Holding
|1,70
|-1,73
|82,54
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,36
|6,25
|11,48
|Doğusan
|1,78
|2,30
|-17,77
|Doğuş GMYO
|3,96
|0,76
|87,68
|Doğuş Otomotiv
|8,97
|-3,03
|106,68
|Döktaş Dökümcülük
|29,96
|3,24
|267,61
|Duran Doğan Basım
|10,40
|0,00
|103,92
|Dyo Boya
|4,46
|0,90
|53,79
|Eczacıbaşı İlaç
|3,41
|-2,29
|40,59
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,39
|-1,37
|46,66
|Edip Gayrimenkul
|1,11
|1,83
|44,16
|Ege Endüstri
|479,20
|-0,08
|54,01
|Ege Gübre
|41,14
|0,64
|98,87
|Ege Profil
|12,10
|8,23
|44,09
|Ege Seramik
|3,44
|0,29
|16,17
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,25
|-0,38
|36,72
|Ekiz Kimya
|0,43
|2,38
|30,30
|Emek Elektrik
|1,34
|0,75
|36,73
|Eminiş Ambalaj
|1,23
|3,36
|5,13
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|-1,35
|0,23
|Enerjisa Enerji
|7,24
|0,14
|53,77
|Enka İnşaat
|5,79
|0,52
|33,48
|Erbosan
|21,92
|1,95
|44,17
|Ereğli Demir Çelik
|7,63
|1,87
|25,05
|Ersu Gıda
|1,77
|2,31
|92,39
|Escort Teknoloji
|1,05
|8,25
|38,16
|Etiler Gıda
|2,90
|7,41
|36,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,35
|1,50
|91,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,12
|-0,88
|76,39
|Euro Yat. Ort.
|1,09
|1,87
|73,95
|Euro Yatırım Holding
|1,43
|0,00
|160,00
|Fenerbahçe Futbol
|15,91
|-2,39
|129,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,44
|0,00
|29,32
|F-M İzmit Piston
|22,30
|2,86
|45,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,45
|1,60
|189,15
|Ford Otosan
|65,35
|0,54
|40,08
|Formet Çelik Kapı
|5,75
|4,55
|468,94
|Frigo Pak Gıda
|9,40
|2,17
|452,94
|Galatasaray Sportif
|1,73
|0,00
|39,52
|Garanti Bankası
|10,12
|-0,88
|27,14
|Garanti Faktoring
|3,55
|-3,53
|79,29
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|-0,96
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,00
|-2,12
|96,51
|Gedik Yatırım Holding
|8,00
|0,25
|240,43
|Gediz Ambalaj
|5,75
|0,00
|42,17
|Gentaş
|1,78
|0,00
|29,68
|Gersan Elektrik
|2,68
|-5,63
|9,82
|Global Men. Değ.
|1,34
|0,00
|185,11
|Global Yat. Holding
|4,05
|-0,98
|35,45
|Good-Year
|3,14
|1,95
|-5,37
|Göltaş Çimento
|15,26
|0,93
|24,62
|Gözde Girişim
|4,15
|0,48
|55,43
|GSD Denizcilik
|2,10
|-3,67
|82,61
|GSD Holding
|1,08
|2,86
|35,00
|Gübre Fabrik.
|6,11
|-1,13
|106,42
|Güler Yat. Holding
|1,81
|-1,09
|69,16
|Güneş Sigorta
|1,91
|0,00
|36,22
|Halk GMYO
|1,07
|1,90
|66,33
|Halk Sigorta
|1,47
|-1,34
|66,57
|Hatay Tekstil
|5,50
|1,29
|59,50
|Hedef Girişim
|1,90
|1,60
|63,79
|Hektaş
|6,74
|2,28
|94,71
|HUB Girişim
|10,97
|-1,44
|483,51
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|9,66
|70,97
|ICBC Turkey Bank
|4,87
|1,67
|-1,22
|İdealist Danışmanlık
|3,40
|-0,29
|-41,83
|İdealist GMYO
|2,88
|-0,69
|76,69
|İhlas Ev Aletleri
|2,61
|7,41
|699,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|-1,25
|-15,92
|İhlas Gazetecilik
|4,10
|2,50
|572,13
|İhlas Holding
|0,63
|1,61
|96,88
|İhlas Yayın Holding
|0,97
|4,30
|193,94
|İndeks Bilgisayar
|8,75
|7,63
|57,13
|Info Yatırım
|4,50
|-10,00
|336,89
|İntema
|7,23
|1,26
|20,57
|İpek Doğal Enerji
|6,64
|-1,63
|23,65
|İskenderun Demir Çelik
|6,58
|1,23
|40,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)