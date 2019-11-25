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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,71-0,58-12,31
Acıpayam Selüloz5,87-3,1483,74
Adana Çimento (A)6,791,1942,76
Adana Çimento (B)4,85-0,6150,36
Adana Çimento (C)1,84-1,0849,46
Adel Kalemcilik15,10-0,3346,98
Adese Alışveriş Ticaret1,990,51-14,96
Afyon Çimento4,61-0,220,44
Ak Enerji0,91-4,2144,44
Akbank7,70-1,2830,84
Akçansa7,08-0,148,22
Akdenız Güvenlık Hız.1,50-0,66-25,37
Akfen GMYO2,87-5,5973,94
Akın Tekstil11,45-2,1426,31
Akiş GMYO3,697,5861,91
Akmerkez GMYO22,503,7855,88
Aksa11,62-2,6875,14
Aksa Enerji3,49-1,4130,22
Aksigorta5,44-2,6873,28
Aksu Enerji11,02-1,7842,75
Alarko Carrıer42,784,348,69
Alarko GMYO76,105,9280,23
Alarko Holding4,840,00148,17
Albaraka Türk1,31-1,507,38
Alcatel Lucent Teletaş10,802,3787,50
Alkim Kağıt4,85-2,0234,94
Alkim Kimya33,70-0,9456,45
Altınyağ0,42-2,33-4,55
Altınyunus Çeşme8,001,14157,95
Anadolu Cam3,37-2,0331,40
Anadolu Efes21,38-1,026,51
Anadolu Grubu Holding15,91-2,2156,99
Anadolu Hayat Emek.6,110,007,30
Anadolu Isuzu10,670,6672,65
Anadolu Sigorta4,35-0,4610,81
Anel Elektrik2,32-1,6943,21
Arçelik20,08-1,8627,17
Arena Bilgisayar6,280,8042,40
Armada Bilgisayar11,342,2522,07
Arsan Tekstil3,210,0098,15
Artı Yatırım Holding0,821,23-5,75
Aselsan18,72-2,80-21,84
Aslan Çimento34,26-1,1521,66
Ata GMYO4,000,00-0,25
Atakule GMYO1,56-3,7018,56
Atlantis Yatırım Holding0,960,00433,33
Atlas Yat. Ort.1,173,5436,05
AvivaSA Emeklilik Hayat12,27-0,3265,84
Avrasya GMYO1,470,0067,05
Avrasya Petrol ve Tur.1,560,6544,44
Avrasya Stratejik GMYF1.282,300,022,89
Avrupa Yatırım Holding1,573,29-35,39
Ayen Enerji2,88-2,3759,94
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,781,7129,42
Aygaz12,26-0,4123,29
Bagfaş13,06-3,26170,95
Bak Ambalaj6,860,8845,70
Balatacılar Balatacılık0,320,00-3,03
Bantaş Ambalaj2,00-3,3859,36
Banvit15,55-1,4644,11
Baştaş Başkent Çimento2,306,4813,86
Batı Çimento3,32-1,4837,76
Batısöke Çimento1,13-2,593,67
Bera Holding3,87-3,2587,86
Berkosan Yalıtım2,19-1,7920,99
Beşiktaş Futbol Yat.2,388,6846,91
Beyaz Filo3,010,3310,26
Beymen Perakende Yat.13,90-1,77252,79
Bilici Yatırım3,306,11160,96
Bim Mağazalar44,78-0,445,92
Birko Mensucat0,260,00-13,33
Birlik Mensucat1,116,73-5,13
Bizim Mağazaları9,745,4143,24
Bolu Çimento3,021,00-2,19
Bomonti Elektrik1,662,47245,83
Borusan Mannesmann9,14-0,7630,40
Borusan Yat. Paz.37,78-0,634,28
Bosch Fren Sistemleri214,600,4740,47
Bossa7,11-1,9369,12
Brisa7,35-1,4716,11
Burçelik5,353,2866,67
Burçelik Vana4,47-2,83202,03
Bursa Çimento4,96-1,3912,73
Carrefoursa4,00-0,5014,94
Ceo Event Medya9,30-2,00
Coca Cola İçecek34,66-1,7017,23
Cosmos Yat. Holding1,55-0,6459,79
Credıtwest Faktorıng1,92-1,0384,62
Çelebi97,30-0,1066,76
Çelik Halat5,92-1,179,57
Çemaş Döküm1,220,8360,53
Çemtaş7,08-2,2118,72
Çimbeton33,46-0,5416,99
Çimentaş13,670,007,64
Çimsa7,54-1,44-0,13
Çuhadaroğlu Metal2,781,0956,18
Dagi Giyim2,092,9668,55
Dagi Yatırım Holding1,730,5871,29
Dardanel1,970,5179,09
Datagate Bilgisayar7,685,0679,44
Demısaş Döküm2,71-1,8117,95
Denge Holding1,484,9627,59
Deniz GMYO3,882,6527,63
Denizli Cam6,080,3316,74
Derimod4,640,0065,16
Derlüks Deri2,521,61
Desa Deri3,12-3,4180,35
Despec Bilgisayar3,48-1,9727,40
Deva Holding7,85-1,63138,60
Diriteks Diriliş Tekstil1,07-0,9337,18
Ditaş Doğan8,27-1,5561,56
DO-CO514,00-0,218,46
Doğan Burda4,82-0,2160,13
Doğan Holding1,731,7685,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,424,4116,39
Doğusan1,73-2,81-20,08
Doğuş GMYO3,88-2,0283,89
Doğuş Otomotiv8,74-2,56101,38
Döktaş Dökümcülük29,20-2,54258,28
Duran Doğan Basım10,35-0,48102,94
Dyo Boya4,20-5,8344,83
Eczacıbaşı İlaç3,26-4,4034,40
Eczacıbaşı Yatırım9,21-1,9243,85
Edip Gayrimenkul1,09-1,8041,56
Ege Endüstri475,50-0,7752,82
Ege Gübre41,340,4999,84
Ege Profil11,43-5,5436,11
Ege Seramik3,40-1,1614,82
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,330,0037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,110,0010,00
Egeplast5,311,1438,28
Ekiz Kimya0,442,3333,33
Emek Elektrik1,30-2,9932,65
Eminiş Ambalaj1,348,9414,53
Emlak Konut GMYO1,460,000,23
Enerjisa Enerji7,16-1,1052,07
Enka İnşaat5,74-0,8632,32
Erbosan21,72-0,9142,85
Ereğli Demir Çelik7,711,0526,36
Ersu Gıda1,780,5693,48
Escort Teknoloji1,2014,2957,89
Etiler Gıda3,055,1743,19
Euro Kapital Yat. Ort.1,371,4894,61
Euro Trend Yat. Ort.1,10-1,7973,24
Euro Yat. Ort.1,100,9275,55
Euro Yatırım Holding1,40-2,10154,55
Fenerbahçe Futbol15,43-3,02122,98
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,42-0,5828,57
F-M İzmit Piston23,404,9352,23
Fonet Bilgi Teknolojileri4,26-4,27176,80
Ford Otosan64,65-1,0738,58
Formet Çelik Kapı5,65-1,74459,05
Frigo Pak Gıda10,157,98497,06
Galatasaray Sportif1,772,3142,74
Garanti Bankası9,93-1,8824,75
Garanti Faktoring3,44-3,1073,74
Garanti Yat. Ort.1,030,0040,64
Gedik Y. Men. Değ.5,91-1,5093,56
Gedik Yatırım Holding7,87-1,62234,89
Gediz Ambalaj5,780,5242,92
Gentaş1,77-0,5628,95
Gersan Elektrik2,63-1,877,77
Global Men. Değ.1,32-1,49180,85
Global Yat. Holding4,183,2139,80
Good-Year3,170,96-4,47
Göltaş Çimento15,07-1,2523,07
Gözde Girişim4,242,1758,80
GSD Denizcilik2,09-0,4881,74
GSD Holding1,090,9336,25
Gübre Fabrik.6,211,64109,80
Güler Yat. Holding1,79-1,1067,29
Güneş Sigorta1,86-2,6232,65
Halk GMYO1,04-2,8061,66
Halk Sigorta1,44-2,0463,17
Hatay Tekstil5,642,5563,56
Hedef Girişim1,86-2,1160,34
Hektaş6,841,4897,60
HUB Girişim10,980,09484,04
Hürriyet Gzt.1,52-4,4063,44
ICBC Turkey Bank5,074,112,84
İdealist Danışmanlık3,37-0,88-42,34
İdealist GMYO2,86-0,6975,46
İhlas Ev Aletleri2,50-4,21665,40
İhlas Gayrimenkul0,790,00-15,92
İhlas Gazetecilik4,356,10613,11
İhlas Holding0,62-1,5993,75
İhlas Yayın Holding0,90-7,22172,73
İndeks Bilgisayar9,063,5462,70
Info Yatırım4,827,11367,96
İntema7,382,0723,07
İpek Doğal Enerji6,47-2,5620,48
İskenderun Demir Çelik6,671,3742,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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