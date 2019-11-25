Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|-0,58
|-12,31
|Acıpayam Selüloz
|5,87
|-3,14
|83,74
|Adana Çimento (A)
|6,79
|1,19
|42,76
|Adana Çimento (B)
|4,85
|-0,61
|50,36
|Adana Çimento (C)
|1,84
|-1,08
|49,46
|Adel Kalemcilik
|15,10
|-0,33
|46,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|0,51
|-14,96
|Afyon Çimento
|4,61
|-0,22
|0,44
|Ak Enerji
|0,91
|-4,21
|44,44
|Akbank
|7,70
|-1,28
|30,84
|Akçansa
|7,08
|-0,14
|8,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,50
|-0,66
|-25,37
|Akfen GMYO
|2,87
|-5,59
|73,94
|Akın Tekstil
|11,45
|-2,14
|26,31
|Akiş GMYO
|3,69
|7,58
|61,91
|Akmerkez GMYO
|22,50
|3,78
|55,88
|Aksa
|11,62
|-2,68
|75,14
|Aksa Enerji
|3,49
|-1,41
|30,22
|Aksigorta
|5,44
|-2,68
|73,28
|Aksu Enerji
|11,02
|-1,78
|42,75
|Alarko Carrıer
|42,78
|4,34
|8,69
|Alarko GMYO
|76,10
|5,92
|80,23
|Alarko Holding
|4,84
|0,00
|148,17
|Albaraka Türk
|1,31
|-1,50
|7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,80
|2,37
|87,50
|Alkim Kağıt
|4,85
|-2,02
|34,94
|Alkim Kimya
|33,70
|-0,94
|56,45
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,00
|1,14
|157,95
|Anadolu Cam
|3,37
|-2,03
|31,40
|Anadolu Efes
|21,38
|-1,02
|6,51
|Anadolu Grubu Holding
|15,91
|-2,21
|56,99
|Anadolu Hayat Emek.
|6,11
|0,00
|7,30
|Anadolu Isuzu
|10,67
|0,66
|72,65
|Anadolu Sigorta
|4,35
|-0,46
|10,81
|Anel Elektrik
|2,32
|-1,69
|43,21
|Arçelik
|20,08
|-1,86
|27,17
|Arena Bilgisayar
|6,28
|0,80
|42,40
|Armada Bilgisayar
|11,34
|2,25
|22,07
|Arsan Tekstil
|3,21
|0,00
|98,15
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|1,23
|-5,75
|Aselsan
|18,72
|-2,80
|-21,84
|Aslan Çimento
|34,26
|-1,15
|21,66
|Ata GMYO
|4,00
|0,00
|-0,25
|Atakule GMYO
|1,56
|-3,70
|18,56
|Atlantis Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|433,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,17
|3,54
|36,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,27
|-0,32
|65,84
|Avrasya GMYO
|1,47
|0,00
|67,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|0,65
|44,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,30
|0,02
|2,89
|Avrupa Yatırım Holding
|1,57
|3,29
|-35,39
|Ayen Enerji
|2,88
|-2,37
|59,94
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|1,71
|29,42
|Aygaz
|12,26
|-0,41
|23,29
|Bagfaş
|13,06
|-3,26
|170,95
|Bak Ambalaj
|6,86
|0,88
|45,70
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,00
|-3,38
|59,36
|Banvit
|15,55
|-1,46
|44,11
|Baştaş Başkent Çimento
|2,30
|6,48
|13,86
|Batı Çimento
|3,32
|-1,48
|37,76
|Batısöke Çimento
|1,13
|-2,59
|3,67
|Bera Holding
|3,87
|-3,25
|87,86
|Berkosan Yalıtım
|2,19
|-1,79
|20,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,38
|8,68
|46,91
|Beyaz Filo
|3,01
|0,33
|10,26
|Beymen Perakende Yat.
|13,90
|-1,77
|252,79
|Bilici Yatırım
|3,30
|6,11
|160,96
|Bim Mağazalar
|44,78
|-0,44
|5,92
|Birko Mensucat
|0,26
|0,00
|-13,33
|Birlik Mensucat
|1,11
|6,73
|-5,13
|Bizim Mağazaları
|9,74
|5,41
|43,24
|Bolu Çimento
|3,02
|1,00
|-2,19
|Bomonti Elektrik
|1,66
|2,47
|245,83
|Borusan Mannesmann
|9,14
|-0,76
|30,40
|Borusan Yat. Paz.
|37,78
|-0,63
|4,28
|Bosch Fren Sistemleri
|214,60
|0,47
|40,47
|Bossa
|7,11
|-1,93
|69,12
|Brisa
|7,35
|-1,47
|16,11
|Burçelik
|5,35
|3,28
|66,67
|Burçelik Vana
|4,47
|-2,83
|202,03
|Bursa Çimento
|4,96
|-1,39
|12,73
|Carrefoursa
|4,00
|-0,50
|14,94
|Ceo Event Medya
|9,30
|-2,00
|Coca Cola İçecek
|34,66
|-1,70
|17,23
|Cosmos Yat. Holding
|1,55
|-0,64
|59,79
|Credıtwest Faktorıng
|1,92
|-1,03
|84,62
|Çelebi
|97,30
|-0,10
|66,76
|Çelik Halat
|5,92
|-1,17
|9,57
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,83
|60,53
|Çemtaş
|7,08
|-2,21
|18,72
|Çimbeton
|33,46
|-0,54
|16,99
|Çimentaş
|13,67
|0,00
|7,64
|Çimsa
|7,54
|-1,44
|-0,13
|Çuhadaroğlu Metal
|2,78
|1,09
|56,18
|Dagi Giyim
|2,09
|2,96
|68,55
|Dagi Yatırım Holding
|1,73
|0,58
|71,29
|Dardanel
|1,97
|0,51
|79,09
|Datagate Bilgisayar
|7,68
|5,06
|79,44
|Demısaş Döküm
|2,71
|-1,81
|17,95
|Denge Holding
|1,48
|4,96
|27,59
|Deniz GMYO
|3,88
|2,65
|27,63
|Denizli Cam
|6,08
|0,33
|16,74
|Derimod
|4,64
|0,00
|65,16
|Derlüks Deri
|2,52
|1,61
|Desa Deri
|3,12
|-3,41
|80,35
|Despec Bilgisayar
|3,48
|-1,97
|27,40
|Deva Holding
|7,85
|-1,63
|138,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,07
|-0,93
|37,18
|Ditaş Doğan
|8,27
|-1,55
|61,56
|DO-CO
|514,00
|-0,21
|8,46
|Doğan Burda
|4,82
|-0,21
|60,13
|Doğan Holding
|1,73
|1,76
|85,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,42
|4,41
|16,39
|Doğusan
|1,73
|-2,81
|-20,08
|Doğuş GMYO
|3,88
|-2,02
|83,89
|Doğuş Otomotiv
|8,74
|-2,56
|101,38
|Döktaş Dökümcülük
|29,20
|-2,54
|258,28
|Duran Doğan Basım
|10,35
|-0,48
|102,94
|Dyo Boya
|4,20
|-5,83
|44,83
|Eczacıbaşı İlaç
|3,26
|-4,40
|34,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,21
|-1,92
|43,85
|Edip Gayrimenkul
|1,09
|-1,80
|41,56
|Ege Endüstri
|475,50
|-0,77
|52,82
|Ege Gübre
|41,34
|0,49
|99,84
|Ege Profil
|11,43
|-5,54
|36,11
|Ege Seramik
|3,40
|-1,16
|14,82
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|0,00
|10,00
|Egeplast
|5,31
|1,14
|38,28
|Ekiz Kimya
|0,44
|2,33
|33,33
|Emek Elektrik
|1,30
|-2,99
|32,65
|Eminiş Ambalaj
|1,34
|8,94
|14,53
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|0,00
|0,23
|Enerjisa Enerji
|7,16
|-1,10
|52,07
|Enka İnşaat
|5,74
|-0,86
|32,32
|Erbosan
|21,72
|-0,91
|42,85
|Ereğli Demir Çelik
|7,71
|1,05
|26,36
|Ersu Gıda
|1,78
|0,56
|93,48
|Escort Teknoloji
|1,20
|14,29
|57,89
|Etiler Gıda
|3,05
|5,17
|43,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,37
|1,48
|94,61
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,10
|-1,79
|73,24
|Euro Yat. Ort.
|1,10
|0,92
|75,55
|Euro Yatırım Holding
|1,40
|-2,10
|154,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,43
|-3,02
|122,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,42
|-0,58
|28,57
|F-M İzmit Piston
|23,40
|4,93
|52,23
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,26
|-4,27
|176,80
|Ford Otosan
|64,65
|-1,07
|38,58
|Formet Çelik Kapı
|5,65
|-1,74
|459,05
|Frigo Pak Gıda
|10,15
|7,98
|497,06
|Galatasaray Sportif
|1,77
|2,31
|42,74
|Garanti Bankası
|9,93
|-1,88
|24,75
|Garanti Faktoring
|3,44
|-3,10
|73,74
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,91
|-1,50
|93,56
|Gedik Yatırım Holding
|7,87
|-1,62
|234,89
|Gediz Ambalaj
|5,78
|0,52
|42,92
|Gentaş
|1,77
|-0,56
|28,95
|Gersan Elektrik
|2,63
|-1,87
|7,77
|Global Men. Değ.
|1,32
|-1,49
|180,85
|Global Yat. Holding
|4,18
|3,21
|39,80
|Good-Year
|3,17
|0,96
|-4,47
|Göltaş Çimento
|15,07
|-1,25
|23,07
|Gözde Girişim
|4,24
|2,17
|58,80
|GSD Denizcilik
|2,09
|-0,48
|81,74
|GSD Holding
|1,09
|0,93
|36,25
|Gübre Fabrik.
|6,21
|1,64
|109,80
|Güler Yat. Holding
|1,79
|-1,10
|67,29
|Güneş Sigorta
|1,86
|-2,62
|32,65
|Halk GMYO
|1,04
|-2,80
|61,66
|Halk Sigorta
|1,44
|-2,04
|63,17
|Hatay Tekstil
|5,64
|2,55
|63,56
|Hedef Girişim
|1,86
|-2,11
|60,34
|Hektaş
|6,84
|1,48
|97,60
|HUB Girişim
|10,98
|0,09
|484,04
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|-4,40
|63,44
|ICBC Turkey Bank
|5,07
|4,11
|2,84
|İdealist Danışmanlık
|3,37
|-0,88
|-42,34
|İdealist GMYO
|2,86
|-0,69
|75,46
|İhlas Ev Aletleri
|2,50
|-4,21
|665,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|0,00
|-15,92
|İhlas Gazetecilik
|4,35
|6,10
|613,11
|İhlas Holding
|0,62
|-1,59
|93,75
|İhlas Yayın Holding
|0,90
|-7,22
|172,73
|İndeks Bilgisayar
|9,06
|3,54
|62,70
|Info Yatırım
|4,82
|7,11
|367,96
|İntema
|7,38
|2,07
|23,07
|İpek Doğal Enerji
|6,47
|-2,56
|20,48
|İskenderun Demir Çelik
|6,67
|1,37
|42,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)