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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

26.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:08Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,720,58-11,79
Acıpayam Selüloz5,79-1,3681,23
Adana Çimento (A)6,840,7443,81
Adana Çimento (B)4,82-0,6249,43
Adana Çimento (C)1,840,0049,46
Adel Kalemcilik16,8811,7964,31
Adese Alışveriş Ticaret1,98-0,50-15,38
Afyon Çimento4,773,473,92
Ak Enerji0,89-2,2041,27
Akbank7,760,7831,86
Akçansa7,171,279,60
Akdenız Güvenlık Hız.1,500,00-25,37
Akfen GMYO2,870,0073,94
Akın Tekstil11,631,5728,30
Akiş GMYO3,782,4465,86
Akmerkez GMYO22,36-0,6254,91
Aksa11,962,9380,27
Aksa Enerji3,664,8736,57
Aksigorta5,38-1,1071,37
Aksu Enerji11,252,0945,73
Alarko Carrıer42,30-1,127,47
Alarko GMYO74,00-2,7675,26
Alarko Holding4,82-0,41147,14
Albaraka Türk1,320,768,20
Alcatel Lucent Teletaş11,203,7094,44
Alkim Kağıt4,83-0,4134,39
Alkim Kimya33,58-0,3655,89
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme8,577,13176,33
Anadolu Cam3,483,2635,69
Anadolu Efes21,30-0,376,11
Anadolu Grubu Holding15,66-1,5754,52
Anadolu Hayat Emek.6,10-0,167,12
Anadolu Isuzu10,791,1274,60
Anadolu Sigorta4,370,4611,32
Anel Elektrik2,7618,9770,37
Arçelik20,180,5027,80
Arena Bilgisayar6,18-1,5940,14
Armada Bilgisayar11,572,0324,54
Arsan Tekstil3,344,05106,17
Artı Yatırım Holding0,853,66-2,30
Aselsan18,840,64-21,34
Aslan Çimento34,701,2823,22
Ata GMYO3,97-0,75-1,00
Atakule GMYO1,581,2820,08
Atlantis Yatırım Holding0,971,04438,89
Atlas Yat. Ort.1,16-0,8534,88
AvivaSA Emeklilik Hayat12,350,6566,92
Avrasya GMYO1,491,3669,32
Avrasya Petrol ve Tur.1,623,8550,00
Avrasya Stratejik GMYF1.282,400,012,90
Avrupa Yatırım Holding1,655,10-32,10
Ayen Enerji2,973,1364,94
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,801,1230,88
Aygaz12,391,0624,59
Bagfaş13,251,45174,90
Bak Ambalaj6,981,7548,25
Balatacılar Balatacılık0,31-3,13-6,06
Bantaş Ambalaj2,000,0059,36
Banvit15,771,4146,15
Baştaş Başkent Çimento2,404,3518,81
Batı Çimento3,433,3142,32
Batısöke Çimento1,140,884,59
Bera Holding3,74-3,3681,55
Berkosan Yalıtım2,263,2024,86
Beşiktaş Futbol Yat.2,33-2,1043,83
Beyaz Filo3,00-0,339,89
Beymen Perakende Yat.13,70-1,44247,72
Bilici Yatırım3,372,12166,50
Bim Mağazalar44,38-0,894,97
Birko Mensucat0,273,85-10,00
Birlik Mensucat1,120,90-4,27
Bizim Mağazaları9,59-1,5441,03
Bolu Çimento3,154,302,02
Bomonti Elektrik1,63-1,81239,58
Borusan Mannesmann9,210,7731,40
Borusan Yat. Paz.38,060,745,06
Bosch Fren Sistemleri217,301,2642,24
Bossa7,475,0677,68
Brisa7,613,5420,22
Burçelik5,18-3,1861,37
Burçelik Vana4,45-0,45200,68
Bursa Çimento5,5812,5026,82
Carrefoursa4,246,0021,84
Ceo Event Medya9,20-1,08
Coca Cola İçecek35,201,5619,06
Cosmos Yat. Holding1,581,9462,89
Credıtwest Faktorıng1,920,0084,62
Çelebi96,80-0,5165,90
Çelik Halat5,91-0,179,39
Çemaş Döküm1,21-0,8259,21
Çemtaş7,201,6920,73
Çimbeton33,40-0,1816,78
Çimentaş13,700,227,87
Çimsa7,590,660,53
Çuhadaroğlu Metal2,811,0857,87
Dagi Giyim2,121,4470,97
Dagi Yatırım Holding1,751,1673,27
Dardanel1,93-2,0375,45
Datagate Bilgisayar7,862,3483,64
Demısaş Döküm2,741,1119,25
Denge Holding1,608,1137,93
Deniz GMYO3,900,5228,29
Denizli Cam6,252,8020,01
Derimod4,680,8666,59
Derlüks Deri2,9115,48
Desa Deri3,140,6481,50
Despec Bilgisayar3,46-0,5726,67
Deva Holding8,001,91143,16
Diriteks Diriliş Tekstil1,168,4148,72
Ditaş Doğan8,24-0,3660,97
DO-CO514,000,008,46
Doğan Burda4,79-0,6259,14
Doğan Holding1,740,5886,83
Doğtaş Kelebek Mobilya1,452,1118,85
Doğusan1,804,05-16,84
Doğuş GMYO3,890,2684,36
Doğuş Otomotiv8,901,83105,07
Döktaş Dökümcülük29,501,03261,96
Duran Doğan Basım10,29-0,58101,76
Dyo Boya4,261,4346,90
Eczacıbaşı İlaç3,24-0,6133,58
Eczacıbaşı Yatırım9,290,8745,10
Edip Gayrimenkul1,199,1754,55
Ege Endüstri476,700,2553,21
Ege Gübre41,700,87101,58
Ege Profil11,601,4938,14
Ege Seramik3,36-1,1813,47
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,330,0037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,10-9,090,00
Egeplast5,330,3838,80
Ekiz Kimya0,489,0945,45
Emek Elektrik1,353,8537,76
Eminiş Ambalaj1,479,7025,64
Emlak Konut GMYO1,481,371,60
Enerjisa Enerji7,271,5454,40
Enka İnşaat5,770,5233,01
Erbosan21,840,5543,64
Ereğli Demir Çelik7,902,4629,47
Ersu Gıda1,9911,80116,30
Escort Teknoloji1,13-5,8348,68
Etiler Gıda2,90-4,9236,15
Euro Kapital Yat. Ort.1,423,65101,71
Euro Trend Yat. Ort.1,09-0,9171,67
Euro Yat. Ort.1,09-0,9173,95
Euro Yatırım Holding1,400,00154,55
Fenerbahçe Futbol15,31-0,78121,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,38-1,1727,07
F-M İzmit Piston23,06-1,4550,02
Fonet Bilgi Teknolojileri4,464,69189,80
Ford Otosan63,05-2,4735,15
Formet Çelik Kapı5,60-0,88454,10
Frigo Pak Gıda11,169,95556,47
Galatasaray Sportif1,76-0,5641,94
Garanti Bankası10,010,8125,75
Garanti Faktoring3,42-0,5872,73
Garanti Yat. Ort.1,040,9742,01
Gedik Y. Men. Değ.5,920,1793,89
Gedik Yatırım Holding7,961,14238,72
Gediz Ambalaj5,942,7746,87
Gentaş1,833,3933,32
Gersan Elektrik2,775,3213,51
Global Men. Değ.1,352,27187,23
Global Yat. Holding4,10-1,9137,12
Good-Year3,15-0,63-5,07
Göltaş Çimento15,261,2624,62
Gözde Girişim4,04-4,7251,31
GSD Denizcilik2,100,4882,61
GSD Holding1,08-0,9235,00
Gübre Fabrik.6,494,51119,26
Güler Yat. Holding1,76-1,6864,49
Güneş Sigorta1,902,1535,50
Halk GMYO1,061,9264,77
Halk Sigorta1,440,0063,17
Hatay Tekstil5,59-0,8962,11
Hedef Girişim1,870,5461,21
Hektaş6,921,1799,91
HUB Girişim11,857,92530,32
Hürriyet Gzt.1,530,6664,52
ICBC Turkey Bank4,95-2,370,41
İdealist Danışmanlık3,35-0,59-42,68
İdealist GMYO2,880,7076,69
İhlas Ev Aletleri2,29-8,40601,11
İhlas Gayrimenkul0,790,00-15,92
İhlas Gazetecilik4,15-4,60580,33
İhlas Holding0,620,0093,75
İhlas Yayın Holding0,900,00172,73
İndeks Bilgisayar9,262,2166,29
Info Yatırım4,78-0,83364,08
İntema8,8519,9247,58
İpek Doğal Enerji6,42-0,7719,55
İskenderun Demir Çelik6,801,9545,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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