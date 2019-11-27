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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

27.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:38Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,730,58-11,28
Acıpayam Selüloz5,63-2,7676,22
Adana Çimento (A)6,982,0546,75
Adana Çimento (B)4,891,4551,60
Adana Çimento (C)1,871,6351,90
Adel Kalemcilik16,30-3,4458,66
Adese Alışveriş Ticaret2,022,02-13,68
Afyon Çimento5,3111,3215,69
Ak Enerji0,890,0041,27
Akbank7,74-0,2631,52
Akçansa8,6019,9431,46
Akdenız Güvenlık Hız.1,542,67-23,38
Akfen GMYO2,942,4478,18
Akın Tekstil12,779,8040,87
Akiş GMYO3,69-2,3861,91
Akmerkez GMYO22,681,4357,13
Aksa12,202,0183,89
Aksa Enerji3,58-2,1933,58
Aksigorta5,400,3772,01
Aksu Enerji11,451,7848,32
Alarko Carrıer42,500,477,98
Alarko GMYO76,303,1180,70
Alarko Holding4,962,90154,32
Albaraka Türk1,341,529,84
Alcatel Lucent Teletaş11,00-1,7990,97
Alkim Kağıt4,79-0,8333,27
Alkim Kimya33,18-1,1954,03
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme8,863,38185,68
Anadolu Cam3,613,7440,76
Anadolu Efes21,360,286,41
Anadolu Grubu Holding15,740,5155,31
Anadolu Hayat Emek.6,03-1,155,89
Anadolu Isuzu12,2413,4498,06
Anadolu Sigorta4,390,4611,83
Anel Elektrik2,791,0972,22
Arçelik19,93-1,2426,22
Arena Bilgisayar6,200,3240,59
Armada Bilgisayar11,630,5225,19
Arsan Tekstil3,432,69111,73
Artı Yatırım Holding0,861,18-1,15
Aselsan18,64-1,06-22,17
Aslan Çimento35,702,8826,78
Ata GMYO3,980,25-0,75
Atakule GMYO1,580,0020,08
Atlantis Yatırım Holding0,981,03444,44
Atlas Yat. Ort.1,160,0034,88
AvivaSA Emeklilik Hayat12,130,0266,95
Avrasya GMYO1,554,0376,14
Avrasya Petrol ve Tur.1,57-3,0945,37
Avrasya Stratejik GMYF1.282,500,012,90
Avrupa Yatırım Holding1,724,24-29,22
Ayen Enerji3,001,0166,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,79-0,5630,15
Aygaz12,390,0024,59
Bagfaş13,391,06177,80
Bak Ambalaj6,95-0,4347,61
Balatacılar Balatacılık0,349,683,03
Bantaş Ambalaj2,031,5061,75
Banvit15,70-0,4445,51
Baştaş Başkent Çimento2,452,0821,29
Batı Çimento3,460,8743,57
Batısöke Çimento1,172,637,34
Bera Holding3,51-6,1570,39
Berkosan Yalıtım2,24-0,8823,76
Beşiktaş Futbol Yat.2,476,0152,47
Beyaz Filo2,99-0,339,52
Beymen Perakende Yat.13,760,44249,24
Bilici Yatırım3,31-1,78161,75
Bim Mağazalar45,362,217,29
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat1,11-0,89-5,13
Bizim Mağazaları9,741,5643,24
Bolu Çimento3,304,766,87
Bomonti Elektrik1,60-1,84233,33
Borusan Mannesmann9,210,0031,40
Borusan Yat. Paz.38,200,375,44
Bosch Fren Sistemleri217,400,0542,30
Bossa7,915,8988,15
Brisa7,56-0,6619,43
Burçelik4,99-3,6755,45
Burçelik Vana4,531,80206,08
Bursa Çimento5,54-0,7225,91
Carrefoursa4,12-2,8318,39
Ceo Event Medya9,290,98
Coca Cola İçecek34,66-1,5317,23
Cosmos Yat. Holding1,55-1,9059,79
Credıtwest Faktorıng1,920,0084,62
Çelebi97,100,3166,42
Çelik Halat6,032,0311,61
Çemaş Döküm1,20-0,8357,89
Çemtaş7,230,4221,23
Çimbeton33,480,2417,06
Çimentaş13,881,319,29
Çimsa7,853,433,97
Çuhadaroğlu Metal2,810,0057,87
Dagi Giyim2,193,3076,61
Dagi Yatırım Holding1,802,8678,22
Dardanel1,993,1180,91
Datagate Bilgisayar8,001,7886,92
Demısaş Döküm2,73-0,3618,82
Denge Holding1,51-5,6330,17
Deniz GMYO3,89-0,2627,96
Denizli Cam6,21-0,6419,24
Derimod4,67-0,2166,23
Derlüks Deri3,013,44
Desa Deri3,274,1489,02
Despec Bilgisayar3,470,2927,04
Deva Holding7,88-1,50139,51
Diriteks Diriliş Tekstil1,10-5,1741,03
Ditaş Doğan8,23-0,1260,78
DO-CO517,000,589,09
Doğan Burda4,67-2,5155,15
Doğan Holding1,72-1,1584,69
Doğtaş Kelebek Mobilya1,42-2,0716,39
Doğusan1,800,00-16,84
Doğuş GMYO3,82-1,8081,04
Doğuş Otomotiv8,84-0,67103,69
Döktaş Dökümcülük28,10-4,75244,79
Duran Doğan Basım10,26-0,29101,18
Dyo Boya4,403,2951,72
Eczacıbaşı İlaç3,363,7038,53
Eczacıbaşı Yatırım9,340,5445,88
Edip Gayrimenkul1,15-3,3649,35
Ege Endüstri472,70-0,8451,92
Ege Gübre44,206,00113,66
Ege Profil11,46-1,2136,47
Ege Seramik3,432,0815,83
Egeli & Co Tarım Girişim0,140,007,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,343,0341,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,29-0,7537,76
Ekiz Kimya0,528,3357,58
Emek Elektrik1,403,7042,86
Eminiş Ambalaj1,502,0428,21
Emlak Konut GMYO1,47-0,680,91
Enerjisa Enerji7,12-2,0651,22
Enka İnşaat5,74-0,5232,32
Erbosan22,302,1146,67
Ereğli Demir Çelik7,79-1,3927,67
Ersu Gıda1,97-1,01114,13
Escort Teknoloji1,206,1957,89
Etiler Gıda2,85-1,7233,80
Euro Kapital Yat. Ort.1,37-3,5294,61
Euro Trend Yat. Ort.1,133,6777,97
Euro Yat. Ort.1,122,7578,74
Euro Yatırım Holding1,410,71156,36
Fenerbahçe Futbol15,310,00121,24
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,431,4828,95
F-M İzmit Piston22,94-0,5249,24
Fonet Bilgi Teknolojileri4,572,47196,95
Ford Otosan62,90-0,2434,83
Formet Çelik Kapı5,671,25461,02
Frigo Pak Gıda12,279,95621,76
Galatasaray Sportif1,75-0,5741,13
Garanti Bankası10,030,2026,01
Garanti Faktoring3,41-0,2972,22
Garanti Yat. Ort.1,083,8547,47
Gedik Y. Men. Değ.5,930,1794,21
Gedik Yatırım Holding7,79-2,14231,49
Gediz Ambalaj5,980,6747,86
Gentaş1,830,0033,32
Gersan Elektrik2,821,8115,56
Global Men. Değ.1,360,74189,36
Global Yat. Holding4,08-0,4936,45
Good-Year3,14-0,32-5,37
Göltaş Çimento15,592,1627,32
Gözde Girişim3,97-1,7348,69
GSD Denizcilik2,110,4883,48
GSD Holding1,123,7040,00
Gübre Fabrik.6,30-2,93112,84
Güler Yat. Holding1,844,5571,96
Güneş Sigorta1,900,0035,50
Halk GMYO1,05-0,9463,22
Halk Sigorta1,450,6964,30
Hatay Tekstil5,57-0,3661,53
Hedef Girişim1,891,0762,93
Hektaş6,90-0,2999,33
HUB Girişim13,6114,85623,94
Hürriyet Gzt.1,49-2,6160,22
ICBC Turkey Bank4,980,611,01
İdealist Danışmanlık3,34-0,30-42,85
İdealist GMYO3,097,2989,57
İhlas Ev Aletleri2,19-4,37570,49
İhlas Gayrimenkul0,801,27-14,85
İhlas Gazetecilik4,365,06614,75
İhlas Holding0,643,23100,00
İhlas Yayın Holding0,87-3,33163,64
İndeks Bilgisayar9,381,3068,44
Info Yatırım4,70-1,67356,31
İntema8,32-5,9938,74
İpek Doğal Enerji6,39-0,4718,99
İskenderun Demir Çelik6,921,7647,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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