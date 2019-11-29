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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

29.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:50Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,74-0,57-10,77
Acıpayam Selüloz5,97-1,4986,87
Adana Çimento (A)6,990,2946,96
Adana Çimento (B)4,880,2151,29
Adana Çimento (C)1,87-1,0651,90
Adel Kalemcilik16,10-0,9856,72
Adese Alışveriş Ticaret1,97-1,01-15,81
Afyon Çimento5,22-2,4313,73
Ak Enerji0,86-3,3736,51
Akbank7,77-0,8932,03
Akçansa8,51-0,5830,08
Akdenız Güvenlık Hız.1,55-1,27-22,89
Akfen GMYO2,970,3480,00
Akın Tekstil12,50-1,5737,89
Akiş GMYO3,833,7968,06
Akmerkez GMYO22,981,2359,21
Aksa12,07-0,5881,93
Aksa Enerji3,662,5236,57
Aksigorta5,531,4776,15
Aksu Enerji11,440,5348,19
Alarko Carrıer47,88-2,1321,65
Alarko GMYO79,10-1,7487,33
Alarko Holding4,92-0,20152,27
Albaraka Türk1,34-0,749,84
Alcatel Lucent Teletaş11,20-2,1094,44
Alkim Kağıt4,900,2036,33
Alkim Kimya32,18-1,6549,39
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme8,28-3,72166,98
Anadolu Cam3,610,8440,76
Anadolu Efes21,68-0,188,00
Anadolu Grubu Holding16,001,3357,88
Anadolu Hayat Emek.6,100,337,12
Anadolu Isuzu12,292,0898,87
Anadolu Sigorta4,400,2312,08
Anel Elektrik3,03-2,2687,04
Arçelik20,120,3027,42
Arena Bilgisayar6,59-2,3749,43
Armada Bilgisayar12,551,7835,09
Arsan Tekstil3,31-2,36104,32
Artı Yatırım Holding0,870,000,00
Aselsan18,67-0,80-22,05
Aslan Çimento36,000,5027,84
Ata GMYO3,97-0,25-1,00
Atakule GMYO1,600,6321,59
Atlantis Yatırım Holding0,980,00444,44
Atlas Yat. Ort.1,171,7436,05
AvivaSA Emeklilik Hayat11,93-1,7364,20
Avrasya GMYO1,551,3176,14
Avrasya Petrol ve Tur.1,8719,1173,15
Avrasya Stratejik GMYF1.282,700,012,92
Avrupa Yatırım Holding1,671,83-31,28
Ayen Enerji2,98-2,3065,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,75-0,5727,24
Aygaz12,22-1,5322,88
Bagfaş13,692,39184,02
Bak Ambalaj6,931,4647,19
Balatacılar Balatacılık0,408,1121,21
Bantaş Ambalaj2,180,4673,71
Banvit16,121,9049,40
Baştaş Başkent Çimento2,402,1318,81
Batı Çimento3,615,5649,79
Batısöke Çimento1,3615,2524,77
Bera Holding3,55-0,8472,33
Berkosan Yalıtım2,330,8728,73
Beşiktaş Futbol Yat.2,9115,4879,63
Beyaz Filo3,103,6813,55
Beymen Perakende Yat.13,740,00248,73
Bilici Yatırım3,290,61160,17
Bim Mağazalar46,00-1,088,80
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat1,143,64-2,56
Bizim Mağazaları10,203,5550,00
Bolu Çimento3,341,838,17
Bomonti Elektrik1,52-1,94216,67
Borusan Mannesmann9,744,1738,96
Borusan Yat. Paz.39,100,937,93
Bosch Fren Sistemleri223,901,7746,56
Bossa7,73-1,6583,87
Brisa7,925,8825,12
Burçelik5,04-0,4057,01
Burçelik Vana4,76-0,42221,62
Bursa Çimento5,57-1,5926,59
Carrefoursa4,13-0,4818,68
Ceo Event Medya8,30-3,60
Coca Cola İçecek34,60-0,1717,03
Cosmos Yat. Holding1,54-1,2858,76
Credıtwest Faktorıng1,951,0487,50
Çelebi96,90-1,2266,08
Çelik Halat6,312,4416,79
Çemaş Döküm1,200,0057,89
Çemtaş7,770,7830,29
Çimbeton34,763,1521,54
Çimentaş13,980,5810,08
Çimsa8,392,5711,13
Çuhadaroğlu Metal2,891,0562,36
Dagi Giyim2,17-2,6975,00
Dagi Yatırım Holding1,78-1,6676,24
Dardanel2,237,21102,73
Datagate Bilgisayar7,93-1,6185,28
Demısaş Döküm2,997,1730,13
Denge Holding1,52-1,9431,03
Deniz GMYO4,031,7732,57
Denizli Cam6,260,1620,20
Derimod4,984,4077,27
Derlüks Deri2,83-4,71
Desa Deri3,562,89105,78
Despec Bilgisayar3,895,7142,41
Deva Holding8,222,11149,85
Diriteks Diriliş Tekstil1,090,0039,74
Ditaş Doğan8,430,8464,68
DO-CO513,10-0,858,27
Doğan Burda4,721,0756,81
Doğan Holding1,772,9190,06
Doğtaş Kelebek Mobilya1,41-0,7015,57
Doğusan1,853,93-14,53
Doğuş GMYO3,940,0086,73
Doğuş Otomotiv9,752,63124,65
Döktaş Dökümcülük30,68-7,03276,44
Duran Doğan Basım10,280,29101,57
Dyo Boya4,36-2,4650,34
Eczacıbaşı İlaç3,462,3742,65
Eczacıbaşı Yatırım9,571,1649,48
Edip Gayrimenkul1,17-1,6851,95
Ege Endüstri471,20-0,1951,44
Ege Gübre43,68-0,59111,15
Ege Profil11,510,2637,06
Ege Seramik3,501,4518,20
Egeli & Co Tarım Girişim0,150,0015,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,340,0041,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast5,302,1238,02
Ekiz Kimya0,628,7787,88
Emek Elektrik1,441,4146,94
Eminiş Ambalaj1,473,5225,64
Emlak Konut GMYO1,46-1,350,23
Enerjisa Enerji7,08-1,2650,37
Enka İnşaat5,760,1732,78
Erbosan22,380,0047,19
Ereğli Demir Çelik8,021,9131,44
Ersu Gıda2,054,59122,83
Escort Teknoloji1,15-1,7151,32
Etiler Gıda2,73-0,7328,17
Euro Kapital Yat. Ort.1,360,0093,19
Euro Trend Yat. Ort.1,130,8977,97
Euro Yat. Ort.1,120,0078,74
Euro Yatırım Holding1,39-1,42152,73
Fenerbahçe Futbol15,920,63130,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,8510,9544,74
F-M İzmit Piston23,461,3052,62
Fonet Bilgi Teknolojileri4,58-3,78197,60
Ford Otosan63,800,6336,75
Formet Çelik Kapı5,993,28492,69
Frigo Pak Gıda13,40-0,67688,24
Galatasaray Sportif1,882,7351,61
Garanti Bankası10,100,1026,88
Garanti Faktoring3,450,2974,24
Garanti Yat. Ort.1,090,9348,83
Gedik Y. Men. Değ.5,77-2,0488,97
Gedik Yatırım Holding7,80-0,51231,91
Gediz Ambalaj5,93-0,1746,63
Gentaş1,870,0036,23
Gersan Elektrik2,79-2,1114,33
Global Men. Değ.1,591,92238,30
Global Yat. Holding4,120,7337,79
Good-Year3,251,25-2,06
Göltaş Çimento15,780,2528,87
Gözde Girişim3,98-1,7349,06
GSD Denizcilik2,16-0,4687,83
GSD Holding1,130,0041,25
Gübre Fabrik.6,821,79130,41
Güler Yat. Holding1,820,5570,09
Güneş Sigorta1,920,0036,93
Halk GMYO1,060,0064,77
Halk Sigorta1,440,0063,17
Hatay Tekstil5,580,5461,82
Hedef Girişim1,931,0566,38
Hektaş7,304,89110,88
HUB Girişim13,81-8,48634,57
Hürriyet Gzt.1,55-0,6466,67
ICBC Turkey Bank4,95-1,590,41
İdealist Danışmanlık3,28-1,50-43,88
İdealist GMYO3,03-0,3385,89
İhlas Ev Aletleri2,299,57601,11
İhlas Gayrimenkul0,862,38-8,47
İhlas Gazetecilik4,280,94601,64
İhlas Holding0,7820,00143,75
İhlas Yayın Holding0,881,15166,67
İndeks Bilgisayar9,55-2,0571,50
Info Yatırım4,50-1,10336,89
İntema8,16-0,4936,07
İpek Doğal Enerji6,510,7721,23
İskenderun Demir Çelik6,990,1449,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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