Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|-0,57
|-10,77
|Acıpayam Selüloz
|5,97
|-1,49
|86,87
|Adana Çimento (A)
|6,99
|0,29
|46,96
|Adana Çimento (B)
|4,88
|0,21
|51,29
|Adana Çimento (C)
|1,87
|-1,06
|51,90
|Adel Kalemcilik
|16,10
|-0,98
|56,72
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|-1,01
|-15,81
|Afyon Çimento
|5,22
|-2,43
|13,73
|Ak Enerji
|0,86
|-3,37
|36,51
|Akbank
|7,77
|-0,89
|32,03
|Akçansa
|8,51
|-0,58
|30,08
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,55
|-1,27
|-22,89
|Akfen GMYO
|2,97
|0,34
|80,00
|Akın Tekstil
|12,50
|-1,57
|37,89
|Akiş GMYO
|3,83
|3,79
|68,06
|Akmerkez GMYO
|22,98
|1,23
|59,21
|Aksa
|12,07
|-0,58
|81,93
|Aksa Enerji
|3,66
|2,52
|36,57
|Aksigorta
|5,53
|1,47
|76,15
|Aksu Enerji
|11,44
|0,53
|48,19
|Alarko Carrıer
|47,88
|-2,13
|21,65
|Alarko GMYO
|79,10
|-1,74
|87,33
|Alarko Holding
|4,92
|-0,20
|152,27
|Albaraka Türk
|1,34
|-0,74
|9,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,20
|-2,10
|94,44
|Alkim Kağıt
|4,90
|0,20
|36,33
|Alkim Kimya
|32,18
|-1,65
|49,39
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|8,28
|-3,72
|166,98
|Anadolu Cam
|3,61
|0,84
|40,76
|Anadolu Efes
|21,68
|-0,18
|8,00
|Anadolu Grubu Holding
|16,00
|1,33
|57,88
|Anadolu Hayat Emek.
|6,10
|0,33
|7,12
|Anadolu Isuzu
|12,29
|2,08
|98,87
|Anadolu Sigorta
|4,40
|0,23
|12,08
|Anel Elektrik
|3,03
|-2,26
|87,04
|Arçelik
|20,12
|0,30
|27,42
|Arena Bilgisayar
|6,59
|-2,37
|49,43
|Armada Bilgisayar
|12,55
|1,78
|35,09
|Arsan Tekstil
|3,31
|-2,36
|104,32
|Artı Yatırım Holding
|0,87
|0,00
|0,00
|Aselsan
|18,67
|-0,80
|-22,05
|Aslan Çimento
|36,00
|0,50
|27,84
|Ata GMYO
|3,97
|-0,25
|-1,00
|Atakule GMYO
|1,60
|0,63
|21,59
|Atlantis Yatırım Holding
|0,98
|0,00
|444,44
|Atlas Yat. Ort.
|1,17
|1,74
|36,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,93
|-1,73
|64,20
|Avrasya GMYO
|1,55
|1,31
|76,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,87
|19,11
|73,15
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,70
|0,01
|2,92
|Avrupa Yatırım Holding
|1,67
|1,83
|-31,28
|Ayen Enerji
|2,98
|-2,30
|65,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,75
|-0,57
|27,24
|Aygaz
|12,22
|-1,53
|22,88
|Bagfaş
|13,69
|2,39
|184,02
|Bak Ambalaj
|6,93
|1,46
|47,19
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|8,11
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|2,18
|0,46
|73,71
|Banvit
|16,12
|1,90
|49,40
|Baştaş Başkent Çimento
|2,40
|2,13
|18,81
|Batı Çimento
|3,61
|5,56
|49,79
|Batısöke Çimento
|1,36
|15,25
|24,77
|Bera Holding
|3,55
|-0,84
|72,33
|Berkosan Yalıtım
|2,33
|0,87
|28,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,91
|15,48
|79,63
|Beyaz Filo
|3,10
|3,68
|13,55
|Beymen Perakende Yat.
|13,74
|0,00
|248,73
|Bilici Yatırım
|3,29
|0,61
|160,17
|Bim Mağazalar
|46,00
|-1,08
|8,80
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,14
|3,64
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|10,20
|3,55
|50,00
|Bolu Çimento
|3,34
|1,83
|8,17
|Bomonti Elektrik
|1,52
|-1,94
|216,67
|Borusan Mannesmann
|9,74
|4,17
|38,96
|Borusan Yat. Paz.
|39,10
|0,93
|7,93
|Bosch Fren Sistemleri
|223,90
|1,77
|46,56
|Bossa
|7,73
|-1,65
|83,87
|Brisa
|7,92
|5,88
|25,12
|Burçelik
|5,04
|-0,40
|57,01
|Burçelik Vana
|4,76
|-0,42
|221,62
|Bursa Çimento
|5,57
|-1,59
|26,59
|Carrefoursa
|4,13
|-0,48
|18,68
|Ceo Event Medya
|8,30
|-3,60
|Coca Cola İçecek
|34,60
|-0,17
|17,03
|Cosmos Yat. Holding
|1,54
|-1,28
|58,76
|Credıtwest Faktorıng
|1,95
|1,04
|87,50
|Çelebi
|96,90
|-1,22
|66,08
|Çelik Halat
|6,31
|2,44
|16,79
|Çemaş Döküm
|1,20
|0,00
|57,89
|Çemtaş
|7,77
|0,78
|30,29
|Çimbeton
|34,76
|3,15
|21,54
|Çimentaş
|13,98
|0,58
|10,08
|Çimsa
|8,39
|2,57
|11,13
|Çuhadaroğlu Metal
|2,89
|1,05
|62,36
|Dagi Giyim
|2,17
|-2,69
|75,00
|Dagi Yatırım Holding
|1,78
|-1,66
|76,24
|Dardanel
|2,23
|7,21
|102,73
|Datagate Bilgisayar
|7,93
|-1,61
|85,28
|Demısaş Döküm
|2,99
|7,17
|30,13
|Denge Holding
|1,52
|-1,94
|31,03
|Deniz GMYO
|4,03
|1,77
|32,57
|Denizli Cam
|6,26
|0,16
|20,20
|Derimod
|4,98
|4,40
|77,27
|Derlüks Deri
|2,83
|-4,71
|Desa Deri
|3,56
|2,89
|105,78
|Despec Bilgisayar
|3,89
|5,71
|42,41
|Deva Holding
|8,22
|2,11
|149,85
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,09
|0,00
|39,74
|Ditaş Doğan
|8,43
|0,84
|64,68
|DO-CO
|513,10
|-0,85
|8,27
|Doğan Burda
|4,72
|1,07
|56,81
|Doğan Holding
|1,77
|2,91
|90,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,41
|-0,70
|15,57
|Doğusan
|1,85
|3,93
|-14,53
|Doğuş GMYO
|3,94
|0,00
|86,73
|Doğuş Otomotiv
|9,75
|2,63
|124,65
|Döktaş Dökümcülük
|30,68
|-7,03
|276,44
|Duran Doğan Basım
|10,28
|0,29
|101,57
|Dyo Boya
|4,36
|-2,46
|50,34
|Eczacıbaşı İlaç
|3,46
|2,37
|42,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,57
|1,16
|49,48
|Edip Gayrimenkul
|1,17
|-1,68
|51,95
|Ege Endüstri
|471,20
|-0,19
|51,44
|Ege Gübre
|43,68
|-0,59
|111,15
|Ege Profil
|11,51
|0,26
|37,06
|Ege Seramik
|3,50
|1,45
|18,20
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,15
|0,00
|15,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|0,00
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,30
|2,12
|38,02
|Ekiz Kimya
|0,62
|8,77
|87,88
|Emek Elektrik
|1,44
|1,41
|46,94
|Eminiş Ambalaj
|1,47
|3,52
|25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|-1,35
|0,23
|Enerjisa Enerji
|7,08
|-1,26
|50,37
|Enka İnşaat
|5,76
|0,17
|32,78
|Erbosan
|22,38
|0,00
|47,19
|Ereğli Demir Çelik
|8,02
|1,91
|31,44
|Ersu Gıda
|2,05
|4,59
|122,83
|Escort Teknoloji
|1,15
|-1,71
|51,32
|Etiler Gıda
|2,73
|-0,73
|28,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,36
|0,00
|93,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,13
|0,89
|77,97
|Euro Yat. Ort.
|1,12
|0,00
|78,74
|Euro Yatırım Holding
|1,39
|-1,42
|152,73
|Fenerbahçe Futbol
|15,92
|0,63
|130,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,85
|10,95
|44,74
|F-M İzmit Piston
|23,46
|1,30
|52,62
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,58
|-3,78
|197,60
|Ford Otosan
|63,80
|0,63
|36,75
|Formet Çelik Kapı
|5,99
|3,28
|492,69
|Frigo Pak Gıda
|13,40
|-0,67
|688,24
|Galatasaray Sportif
|1,88
|2,73
|51,61
|Garanti Bankası
|10,10
|0,10
|26,88
|Garanti Faktoring
|3,45
|0,29
|74,24
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|0,93
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,77
|-2,04
|88,97
|Gedik Yatırım Holding
|7,80
|-0,51
|231,91
|Gediz Ambalaj
|5,93
|-0,17
|46,63
|Gentaş
|1,87
|0,00
|36,23
|Gersan Elektrik
|2,79
|-2,11
|14,33
|Global Men. Değ.
|1,59
|1,92
|238,30
|Global Yat. Holding
|4,12
|0,73
|37,79
|Good-Year
|3,25
|1,25
|-2,06
|Göltaş Çimento
|15,78
|0,25
|28,87
|Gözde Girişim
|3,98
|-1,73
|49,06
|GSD Denizcilik
|2,16
|-0,46
|87,83
|GSD Holding
|1,13
|0,00
|41,25
|Gübre Fabrik.
|6,82
|1,79
|130,41
|Güler Yat. Holding
|1,82
|0,55
|70,09
|Güneş Sigorta
|1,92
|0,00
|36,93
|Halk GMYO
|1,06
|0,00
|64,77
|Halk Sigorta
|1,44
|0,00
|63,17
|Hatay Tekstil
|5,58
|0,54
|61,82
|Hedef Girişim
|1,93
|1,05
|66,38
|Hektaş
|7,30
|4,89
|110,88
|HUB Girişim
|13,81
|-8,48
|634,57
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|-0,64
|66,67
|ICBC Turkey Bank
|4,95
|-1,59
|0,41
|İdealist Danışmanlık
|3,28
|-1,50
|-43,88
|İdealist GMYO
|3,03
|-0,33
|85,89
|İhlas Ev Aletleri
|2,29
|9,57
|601,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|2,38
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|4,28
|0,94
|601,64
|İhlas Holding
|0,78
|20,00
|143,75
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|1,15
|166,67
|İndeks Bilgisayar
|9,55
|-2,05
|71,50
|Info Yatırım
|4,50
|-1,10
|336,89
|İntema
|8,16
|-0,49
|36,07
|İpek Doğal Enerji
|6,51
|0,77
|21,23
|İskenderun Demir Çelik
|6,99
|0,14
|49,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)