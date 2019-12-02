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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

02.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:46Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,792,87-8,21
Acıpayam Selüloz5,970,0086,87
Adana Çimento (A)7,020,4347,59
Adana Çimento (B)4,941,2353,15
Adana Çimento (C)1,922,6755,96
Adel Kalemcilik16,100,0056,72
Adese Alışveriş Ticaret1,980,51-15,38
Afyon Çimento5,423,8318,08
Ak Enerji0,871,1638,10
Akbank7,74-0,3931,52
Akçansa9,3710,1143,23
Akdenız Güvenlık Hız.1,688,39-16,42
Akfen GMYO3,052,6984,85
Akın Tekstil13,336,6447,05
Akiş GMYO3,891,5770,69
Akmerkez GMYO22,80-0,7857,96
Aksa12,332,1585,85
Aksa Enerji3,742,1939,55
Aksigorta5,560,5477,10
Aksu Enerji11,803,1552,85
Alarko Carrıer47,980,2121,90
Alarko GMYO82,954,8796,45
Alarko Holding5,113,86162,01
Albaraka Türk1,350,7510,66
Alcatel Lucent Teletaş11,310,9896,35
Alkim Kağıt4,910,2036,61
Alkim Kimya32,280,3149,86
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme8,391,33170,53
Anadolu Cam3,651,1142,32
Anadolu Efes22,081,8510,00
Anadolu Grubu Holding16,211,3159,95
Anadolu Hayat Emek.6,100,007,12
Anadolu Isuzu12,783,99106,80
Anadolu Sigorta4,471,5913,87
Anel Elektrik3,050,6688,27
Arçelik20,421,4929,32
Arena Bilgisayar6,803,1954,20
Armada Bilgisayar12,902,7938,86
Arsan Tekstil3,392,42109,26
Artı Yatırım Holding0,84-3,45-3,45
Aselsan18,790,64-21,55
Aslan Çimento37,845,1134,38
Ata GMYO3,96-0,25-1,25
Atakule GMYO1,621,2523,11
Atlantis Yatırım Holding1,002,04455,56
Atlas Yat. Ort.1,245,9844,19
AvivaSA Emeklilik Hayat11,940,0864,33
Avrasya GMYO1,603,2381,82
Avrasya Petrol ve Tur.2,006,9585,19
Avrasya Stratejik GMYF1.283,000,022,94
Avrupa Yatırım Holding1,65-1,20-32,10
Ayen Enerji3,000,6766,61
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,750,0027,24
Aygaz12,351,0624,19
Bagfaş14,072,78191,91
Bak Ambalaj7,092,3150,59
Balatacılar Balatacılık0,4410,0033,33
Bantaş Ambalaj2,263,6780,08
Banvit16,643,2354,22
Baştaş Başkent Çimento2,618,7529,21
Batı Çimento3,620,2850,21
Batısöke Çimento1,32-2,9421,10
Bera Holding3,704,2379,61
Berkosan Yalıtım2,340,4329,28
Beşiktaş Futbol Yat.3,3414,78106,17
Beyaz Filo3,151,6115,38
Beymen Perakende Yat.13,750,07248,98
Bilici Yatırım3,423,95170,45
Bim Mağazalar46,220,489,32
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat1,161,75-0,85
Bizim Mağazaları10,454,2056,31
Bolu Çimento3,360,608,82
Bomonti Elektrik1,50-1,32212,50
Borusan Mannesmann9,972,3642,24
Borusan Yat. Paz.41,806,9115,38
Bosch Fren Sistemleri232,003,6251,86
Bossa8,003,4990,29
Brisa7,960,5125,75
Burçelik5,080,7958,26
Burçelik Vana4,66-2,10214,86
Bursa Çimento5,681,9729,09
Carrefoursa4,304,1223,56
Ceo Event Medya8,300,00
Coca Cola İçecek35,502,6020,07
Cosmos Yat. Holding1,571,9561,86
Credıtwest Faktorıng2,097,18100,96
Çelebi97,350,4666,85
Çelik Halat6,401,4318,45
Çemaş Döküm1,200,0057,89
Çemtaş8,063,7335,15
Çimbeton34,980,6322,31
Çimentaş13,92-0,439,61
Çimsa8,774,5316,16
Çuhadaroğlu Metal2,941,7365,17
Dagi Giyim2,222,3079,03
Dagi Yatırım Holding1,906,7488,12
Dardanel2,292,69108,18
Datagate Bilgisayar7,88-0,6384,11
Demısaş Döküm3,072,6833,61
Denge Holding1,51-0,6630,17
Deniz GMYO4,081,2434,21
Denizli Cam6,341,2821,74
Derimod5,408,4392,22
Derlüks Deri2,923,18
Desa Deri3,631,97109,83
Despec Bilgisayar3,87-0,5141,68
Deva Holding8,473,04157,45
Diriteks Diriliş Tekstil1,122,7543,59
Ditaş Doğan8,460,3665,27
DO-CO515,000,378,67
Doğan Burda4,842,5460,80
Doğan Holding1,843,9597,57
Doğtaş Kelebek Mobilya1,452,8418,85
Doğusan1,965,95-9,45
Doğuş GMYO3,970,7688,15
Doğuş Otomotiv9,150,15124,99
Döktaş Dökümcülük32,004,30292,64
Duran Doğan Basım10,360,78103,14
Dyo Boya4,482,7554,48
Eczacıbaşı İlaç3,490,8743,89
Eczacıbaşı Yatırım9,620,5250,26
Edip Gayrimenkul1,224,2758,44
Ege Endüstri479,001,6653,95
Ege Gübre44,020,78112,79
Ege Profil11,711,7439,45
Ege Seramik3,592,5721,24
Egeli & Co Tarım Girişim0,166,6723,08
Egeli&Co Enerji Yatırım0,378,8254,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,129,0920,00
Egeplast5,666,7947,40
Ekiz Kimya0,689,68106,06
Emek Elektrik1,450,6947,96
Eminiş Ambalaj1,480,6826,50
Emlak Konut GMYO1,481,371,60
Enerjisa Enerji7,100,2850,79
Enka İnşaat5,790,5233,48
Erbosan22,882,2350,48
Ereğli Demir Çelik8,273,1235,53
Ersu Gıda2,091,95127,17
Escort Teknoloji1,160,8752,63
Etiler Gıda2,802,5631,46
Euro Kapital Yat. Ort.1,402,9498,87
Euro Trend Yat. Ort.1,173,5484,27
Euro Yat. Ort.1,163,5785,13
Euro Yatırım Holding1,422,16158,18
Fenerbahçe Futbol16,211,82134,25
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,911,5646,99
F-M İzmit Piston24,243,3257,70
Fonet Bilgi Teknolojileri4,641,31201,49
Ford Otosan64,300,7837,83
Formet Çelik Kapı5,990,00492,69
Frigo Pak Gıda14,7410,00767,06
Galatasaray Sportif2,2519,6881,45
Garanti Bankası10,140,4027,39
Garanti Faktoring3,583,7780,81
Garanti Yat. Ort.1,090,0048,83
Gedik Y. Men. Değ.5,810,6990,28
Gedik Yatırım Holding7,840,51233,62
Gediz Ambalaj6,448,6059,24
Gentaş1,86-0,5335,51
Gersan Elektrik2,862,5117,20
Global Men. Değ.1,590,00238,30
Global Yat. Holding4,314,6144,15
Good-Year3,353,080,95
Göltaş Çimento16,222,7932,46
Gözde Girişim4,072,2652,43
GSD Denizcilik2,191,3990,43
GSD Holding1,184,4247,50
Gübre Fabrik.6,80-0,29129,73
Güler Yat. Holding1,81-0,5569,16
Güneş Sigorta1,920,0036,93
Halk GMYO1,103,7770,99
Halk Sigorta1,450,6964,30
Hatay Tekstil5,702,1565,30
Hedef Girişim2,056,2276,72
Hektaş7,505,14121,72
HUB Girişim11,74-14,99524,47
Hürriyet Gzt.1,592,5870,97
ICBC Turkey Bank4,970,400,81
İdealist Danışmanlık3,20-2,44-45,25
İdealist GMYO3,081,6588,96
İhlas Ev Aletleri2,425,68640,91
İhlas Gayrimenkul0,871,16-7,40
İhlas Gazetecilik4,8713,79698,36
İhlas Holding0,802,56150,00
İhlas Yayın Holding0,80-9,09142,42
İndeks Bilgisayar9,853,1476,88
Info Yatırım4,581,78344,66
İntema8,251,1037,58
İpek Doğal Enerji6,763,8425,88
İskenderun Demir Çelik7,253,7254,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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