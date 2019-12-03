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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,790,00-8,21
Acıpayam Selüloz6,000,5087,81
Adana Çimento (A)7,080,8548,85
Adana Çimento (B)5,133,8559,04
Adana Çimento (C)1,993,6561,65
Adel Kalemcilik15,95-0,9355,26
Adese Alışveriş Ticaret1,97-0,51-15,81
Afyon Çimento5,40-0,3717,65
Ak Enerji0,892,3041,27
Akbank7,64-1,2929,82
Akçansa9,541,8145,82
Akdenız Güvenlık Hız.1,63-2,98-18,91
Akfen GMYO3,04-0,3384,24
Akın Tekstil13,14-1,4344,95
Akiş GMYO3,87-0,5169,81
Akmerkez GMYO22,880,3558,52
Aksa12,400,5786,90
Aksa Enerji3,781,0741,04
Aksigorta5,621,0879,02
Aksu Enerji11,951,2754,79
Alarko Carrıer48,701,5023,73
Alarko GMYO91,8010,67117,41
Alarko Holding5,354,70174,32
Albaraka Türk1,33-1,489,02
Alcatel Lucent Teletaş11,774,07104,34
Alkim Kağıt4,90-0,2036,33
Alkim Kimya32,20-0,2549,48
Altınyağ0,41-2,38-6,82
Altınyunus Çeşme8,602,50177,30
Anadolu Cam3,62-0,8241,15
Anadolu Efes21,60-2,177,61
Anadolu Grubu Holding16,622,5364,00
Anadolu Hayat Emek.6,191,488,70
Anadolu Isuzu12,57-1,64103,40
Anadolu Sigorta4,470,0013,87
Anel Elektrik3,02-0,9886,42
Arçelik20,40-0,1029,20
Arena Bilgisayar6,800,0054,20
Armada Bilgisayar13,706,2047,47
Arsan Tekstil3,554,72119,14
Artı Yatırım Holding0,840,00-3,45
Aselsan18,810,11-21,46
Aslan Çimento38,501,7436,72
Ata GMYO3,93-0,76-2,00
Atakule GMYO1,620,0023,11
Atlantis Yatırım Holding0,99-1,00450,00
Atlas Yat. Ort.1,250,8145,35
AvivaSA Emeklilik Hayat11,85-0,7563,09
Avrasya GMYO1,58-1,2579,55
Avrasya Petrol ve Tur.2,157,5099,07
Avrasya Stratejik GMYF1.283,100,012,95
Avrupa Yatırım Holding1,63-1,21-32,92
Ayen Enerji3,041,3368,83
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,760,5727,97
Aygaz12,15-1,6222,18
Bagfaş13,85-1,56187,34
Bak Ambalaj7,08-0,1450,37
Balatacılar Balatacılık0,489,0945,45
Bantaş Ambalaj2,322,6584,86
Banvit16,851,2656,16
Baştaş Başkent Çimento2,50-4,2123,76
Batı Çimento3,48-3,8744,40
Batısöke Çimento1,330,7622,02
Bera Holding3,67-0,8178,16
Berkosan Yalıtım2,340,0029,28
Beşiktaş Futbol Yat.3,11-6,8991,98
Beyaz Filo3,06-2,8612,09
Beymen Perakende Yat.13,62-0,95245,69
Bilici Yatırım3,450,88172,82
Bim Mağazalar45,42-1,737,43
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat1,160,00-0,85
Bizim Mağazaları10,843,7362,14
Bolu Çimento3,360,008,82
Bomonti Elektrik1,500,00212,50
Borusan Mannesmann10,000,3042,67
Borusan Yat. Paz.43,704,5520,62
Bosch Fren Sistemleri231,00-0,4351,20
Bossa7,84-2,0086,48
Brisa7,92-0,5025,12
Burçelik5,06-0,3957,63
Burçelik Vana4,700,86217,57
Bursa Çimento5,730,8830,23
Carrefoursa4,27-0,7022,70
Ceo Event Medya8,25-0,60
Coca Cola İçecek34,92-1,6318,11
Cosmos Yat. Holding1,570,0061,86
Credıtwest Faktorıng2,163,35107,69
Çelebi100,703,4472,59
Çelik Halat6,30-1,5616,60
Çemaş Döküm1,210,8359,21
Çemtaş7,90-1,9932,47
Çimbeton35,702,0624,83
Çimentaş13,990,5010,16
Çimsa8,881,2517,62
Çuhadaroğlu Metal3,053,7471,35
Dagi Giyim2,21-0,4578,23
Dagi Yatırım Holding1,88-1,0586,14
Dardanel2,24-2,18103,64
Datagate Bilgisayar8,224,3192,06
Demısaş Döküm3,04-0,9832,31
Denge Holding1,49-1,3228,45
Deniz GMYO4,172,2137,17
Denizli Cam6,350,1621,93
Derimod5,888,89109,30
Derlüks Deri3,3213,70
Desa Deri3,681,38112,72
Despec Bilgisayar4,044,3947,90
Deva Holding8,611,65161,70
Diriteks Diriliş Tekstil1,130,8944,87
Ditaş Doğan8,460,0065,27
DO-CO506,00-1,756,77
Doğan Burda4,921,6563,46
Doğan Holding1,913,80105,09
Doğtaş Kelebek Mobilya1,482,0721,31
Doğusan1,94-1,02-10,37
Doğuş GMYO4,082,7793,36
Doğuş Otomotiv9,321,86129,17
Döktaş Dökümcülük34,507,81323,31
Duran Doğan Basım10,743,67110,59
Dyo Boya4,551,5656,90
Eczacıbaşı İlaç3,47-0,5743,06
Eczacıbaşı Yatırım9,650,3150,73
Edip Gayrimenkul1,220,0058,44
Ege Endüstri483,700,9855,46
Ege Gübre43,90-0,27112,21
Ege Profil11,69-0,1739,21
Ege Seramik3,52-1,9518,87
Egeli & Co Tarım Girişim0,176,2530,77
Egeli&Co Enerji Yatırım0,395,4162,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,138,3330,00
Egeplast5,690,5348,18
Ekiz Kimya0,748,82124,24
Emek Elektrik1,44-0,6946,94
Eminiş Ambalaj1,43-3,3822,22
Emlak Konut GMYO1,480,001,60
Enerjisa Enerji7,170,9952,28
Enka İnşaat5,75-0,6932,55
Erbosan23,804,0256,53
Ereğli Demir Çelik8,06-2,5432,09
Ersu Gıda2,05-1,91122,83
Escort Teknoloji1,14-1,7250,00
Etiler Gıda2,75-1,7929,11
Euro Kapital Yat. Ort.1,400,0098,87
Euro Trend Yat. Ort.1,202,5688,99
Euro Yat. Ort.1,268,62101,08
Euro Yatırım Holding1,452,11163,64
Fenerbahçe Futbol15,77-2,71127,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.3,87-1,0245,49
F-M İzmit Piston24,360,5058,48
Fonet Bilgi Teknolojileri5,5619,83261,27
Ford Otosan63,05-1,9435,15
Formet Çelik Kapı6,101,84503,57
Frigo Pak Gıda14,65-0,61761,76
Galatasaray Sportif2,18-3,1175,81
Garanti Bankası9,90-2,3724,37
Garanti Faktoring3,631,4083,33
Garanti Yat. Ort.1,090,0048,83
Gedik Y. Men. Değ.6,013,4496,83
Gedik Yatırım Holding7,67-2,17226,38
Gediz Ambalaj6,23-3,2654,04
Gentaş1,902,1538,42
Gersan Elektrik2,922,1019,66
Global Men. Değ.1,590,00238,30
Global Yat. Holding4,391,8646,82
Good-Year3,30-1,49-0,55
Göltaş Çimento16,10-0,7431,48
Gözde Girişim4,080,2552,81
GSD Denizcilik2,16-1,3787,83
GSD Holding1,15-2,5443,75
Gübre Fabrik.6,77-0,44128,72
Güler Yat. Holding1,831,1071,03
Güneş Sigorta1,91-0,5236,22
Halk GMYO1,08-1,8267,88
Halk Sigorta1,450,0064,30
Hatay Tekstil5,750,8866,75
Hedef Girişim1,98-3,4170,69
Hektaş7,32-2,40116,40
HUB Girişim13,4914,91617,55
Hürriyet Gzt.1,611,2673,12
ICBC Turkey Bank5,000,601,42
İdealist Danışmanlık3,5210,00-39,77
İdealist GMYO3,04-1,3086,50
İhlas Ev Aletleri2,451,24650,10
İhlas Gayrimenkul0,86-1,15-8,47
İhlas Gazetecilik4,80-1,44686,89
İhlas Holding0,75-6,25134,38
İhlas Yayın Holding0,79-1,25139,39
İndeks Bilgisayar10,355,0885,86
Info Yatırım4,50-1,75336,89
İntema8,401,8240,08
İpek Doğal Enerji6,73-0,4425,33
İskenderun Demir Çelik7,341,2456,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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