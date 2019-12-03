Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,79
|0,00
|-8,21
|Acıpayam Selüloz
|6,00
|0,50
|87,81
|Adana Çimento (A)
|7,08
|0,85
|48,85
|Adana Çimento (B)
|5,13
|3,85
|59,04
|Adana Çimento (C)
|1,99
|3,65
|61,65
|Adel Kalemcilik
|15,95
|-0,93
|55,26
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,97
|-0,51
|-15,81
|Afyon Çimento
|5,40
|-0,37
|17,65
|Ak Enerji
|0,89
|2,30
|41,27
|Akbank
|7,64
|-1,29
|29,82
|Akçansa
|9,54
|1,81
|45,82
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,63
|-2,98
|-18,91
|Akfen GMYO
|3,04
|-0,33
|84,24
|Akın Tekstil
|13,14
|-1,43
|44,95
|Akiş GMYO
|3,87
|-0,51
|69,81
|Akmerkez GMYO
|22,88
|0,35
|58,52
|Aksa
|12,40
|0,57
|86,90
|Aksa Enerji
|3,78
|1,07
|41,04
|Aksigorta
|5,62
|1,08
|79,02
|Aksu Enerji
|11,95
|1,27
|54,79
|Alarko Carrıer
|48,70
|1,50
|23,73
|Alarko GMYO
|91,80
|10,67
|117,41
|Alarko Holding
|5,35
|4,70
|174,32
|Albaraka Türk
|1,33
|-1,48
|9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,77
|4,07
|104,34
|Alkim Kağıt
|4,90
|-0,20
|36,33
|Alkim Kimya
|32,20
|-0,25
|49,48
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,60
|2,50
|177,30
|Anadolu Cam
|3,62
|-0,82
|41,15
|Anadolu Efes
|21,60
|-2,17
|7,61
|Anadolu Grubu Holding
|16,62
|2,53
|64,00
|Anadolu Hayat Emek.
|6,19
|1,48
|8,70
|Anadolu Isuzu
|12,57
|-1,64
|103,40
|Anadolu Sigorta
|4,47
|0,00
|13,87
|Anel Elektrik
|3,02
|-0,98
|86,42
|Arçelik
|20,40
|-0,10
|29,20
|Arena Bilgisayar
|6,80
|0,00
|54,20
|Armada Bilgisayar
|13,70
|6,20
|47,47
|Arsan Tekstil
|3,55
|4,72
|119,14
|Artı Yatırım Holding
|0,84
|0,00
|-3,45
|Aselsan
|18,81
|0,11
|-21,46
|Aslan Çimento
|38,50
|1,74
|36,72
|Ata GMYO
|3,93
|-0,76
|-2,00
|Atakule GMYO
|1,62
|0,00
|23,11
|Atlantis Yatırım Holding
|0,99
|-1,00
|450,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|45,35
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,85
|-0,75
|63,09
|Avrasya GMYO
|1,58
|-1,25
|79,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,15
|7,50
|99,07
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,10
|0,01
|2,95
|Avrupa Yatırım Holding
|1,63
|-1,21
|-32,92
|Ayen Enerji
|3,04
|1,33
|68,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,76
|0,57
|27,97
|Aygaz
|12,15
|-1,62
|22,18
|Bagfaş
|13,85
|-1,56
|187,34
|Bak Ambalaj
|7,08
|-0,14
|50,37
|Balatacılar Balatacılık
|0,48
|9,09
|45,45
|Bantaş Ambalaj
|2,32
|2,65
|84,86
|Banvit
|16,85
|1,26
|56,16
|Baştaş Başkent Çimento
|2,50
|-4,21
|23,76
|Batı Çimento
|3,48
|-3,87
|44,40
|Batısöke Çimento
|1,33
|0,76
|22,02
|Bera Holding
|3,67
|-0,81
|78,16
|Berkosan Yalıtım
|2,34
|0,00
|29,28
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,11
|-6,89
|91,98
|Beyaz Filo
|3,06
|-2,86
|12,09
|Beymen Perakende Yat.
|13,62
|-0,95
|245,69
|Bilici Yatırım
|3,45
|0,88
|172,82
|Bim Mağazalar
|45,42
|-1,73
|7,43
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,16
|0,00
|-0,85
|Bizim Mağazaları
|10,84
|3,73
|62,14
|Bolu Çimento
|3,36
|0,00
|8,82
|Bomonti Elektrik
|1,50
|0,00
|212,50
|Borusan Mannesmann
|10,00
|0,30
|42,67
|Borusan Yat. Paz.
|43,70
|4,55
|20,62
|Bosch Fren Sistemleri
|231,00
|-0,43
|51,20
|Bossa
|7,84
|-2,00
|86,48
|Brisa
|7,92
|-0,50
|25,12
|Burçelik
|5,06
|-0,39
|57,63
|Burçelik Vana
|4,70
|0,86
|217,57
|Bursa Çimento
|5,73
|0,88
|30,23
|Carrefoursa
|4,27
|-0,70
|22,70
|Ceo Event Medya
|8,25
|-0,60
|Coca Cola İçecek
|34,92
|-1,63
|18,11
|Cosmos Yat. Holding
|1,57
|0,00
|61,86
|Credıtwest Faktorıng
|2,16
|3,35
|107,69
|Çelebi
|100,70
|3,44
|72,59
|Çelik Halat
|6,30
|-1,56
|16,60
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,83
|59,21
|Çemtaş
|7,90
|-1,99
|32,47
|Çimbeton
|35,70
|2,06
|24,83
|Çimentaş
|13,99
|0,50
|10,16
|Çimsa
|8,88
|1,25
|17,62
|Çuhadaroğlu Metal
|3,05
|3,74
|71,35
|Dagi Giyim
|2,21
|-0,45
|78,23
|Dagi Yatırım Holding
|1,88
|-1,05
|86,14
|Dardanel
|2,24
|-2,18
|103,64
|Datagate Bilgisayar
|8,22
|4,31
|92,06
|Demısaş Döküm
|3,04
|-0,98
|32,31
|Denge Holding
|1,49
|-1,32
|28,45
|Deniz GMYO
|4,17
|2,21
|37,17
|Denizli Cam
|6,35
|0,16
|21,93
|Derimod
|5,88
|8,89
|109,30
|Derlüks Deri
|3,32
|13,70
|Desa Deri
|3,68
|1,38
|112,72
|Despec Bilgisayar
|4,04
|4,39
|47,90
|Deva Holding
|8,61
|1,65
|161,70
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,13
|0,89
|44,87
|Ditaş Doğan
|8,46
|0,00
|65,27
|DO-CO
|506,00
|-1,75
|6,77
|Doğan Burda
|4,92
|1,65
|63,46
|Doğan Holding
|1,91
|3,80
|105,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,48
|2,07
|21,31
|Doğusan
|1,94
|-1,02
|-10,37
|Doğuş GMYO
|4,08
|2,77
|93,36
|Doğuş Otomotiv
|9,32
|1,86
|129,17
|Döktaş Dökümcülük
|34,50
|7,81
|323,31
|Duran Doğan Basım
|10,74
|3,67
|110,59
|Dyo Boya
|4,55
|1,56
|56,90
|Eczacıbaşı İlaç
|3,47
|-0,57
|43,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,65
|0,31
|50,73
|Edip Gayrimenkul
|1,22
|0,00
|58,44
|Ege Endüstri
|483,70
|0,98
|55,46
|Ege Gübre
|43,90
|-0,27
|112,21
|Ege Profil
|11,69
|-0,17
|39,21
|Ege Seramik
|3,52
|-1,95
|18,87
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,17
|6,25
|30,77
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,39
|5,41
|62,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|8,33
|30,00
|Egeplast
|5,69
|0,53
|48,18
|Ekiz Kimya
|0,74
|8,82
|124,24
|Emek Elektrik
|1,44
|-0,69
|46,94
|Eminiş Ambalaj
|1,43
|-3,38
|22,22
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|0,00
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,17
|0,99
|52,28
|Enka İnşaat
|5,75
|-0,69
|32,55
|Erbosan
|23,80
|4,02
|56,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,06
|-2,54
|32,09
|Ersu Gıda
|2,05
|-1,91
|122,83
|Escort Teknoloji
|1,14
|-1,72
|50,00
|Etiler Gıda
|2,75
|-1,79
|29,11
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|98,87
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,20
|2,56
|88,99
|Euro Yat. Ort.
|1,26
|8,62
|101,08
|Euro Yatırım Holding
|1,45
|2,11
|163,64
|Fenerbahçe Futbol
|15,77
|-2,71
|127,89
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,87
|-1,02
|45,49
|F-M İzmit Piston
|24,36
|0,50
|58,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,56
|19,83
|261,27
|Ford Otosan
|63,05
|-1,94
|35,15
|Formet Çelik Kapı
|6,10
|1,84
|503,57
|Frigo Pak Gıda
|14,65
|-0,61
|761,76
|Galatasaray Sportif
|2,18
|-3,11
|75,81
|Garanti Bankası
|9,90
|-2,37
|24,37
|Garanti Faktoring
|3,63
|1,40
|83,33
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|0,00
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,01
|3,44
|96,83
|Gedik Yatırım Holding
|7,67
|-2,17
|226,38
|Gediz Ambalaj
|6,23
|-3,26
|54,04
|Gentaş
|1,90
|2,15
|38,42
|Gersan Elektrik
|2,92
|2,10
|19,66
|Global Men. Değ.
|1,59
|0,00
|238,30
|Global Yat. Holding
|4,39
|1,86
|46,82
|Good-Year
|3,30
|-1,49
|-0,55
|Göltaş Çimento
|16,10
|-0,74
|31,48
|Gözde Girişim
|4,08
|0,25
|52,81
|GSD Denizcilik
|2,16
|-1,37
|87,83
|GSD Holding
|1,15
|-2,54
|43,75
|Gübre Fabrik.
|6,77
|-0,44
|128,72
|Güler Yat. Holding
|1,83
|1,10
|71,03
|Güneş Sigorta
|1,91
|-0,52
|36,22
|Halk GMYO
|1,08
|-1,82
|67,88
|Halk Sigorta
|1,45
|0,00
|64,30
|Hatay Tekstil
|5,75
|0,88
|66,75
|Hedef Girişim
|1,98
|-3,41
|70,69
|Hektaş
|7,32
|-2,40
|116,40
|HUB Girişim
|13,49
|14,91
|617,55
|Hürriyet Gzt.
|1,61
|1,26
|73,12
|ICBC Turkey Bank
|5,00
|0,60
|1,42
|İdealist Danışmanlık
|3,52
|10,00
|-39,77
|İdealist GMYO
|3,04
|-1,30
|86,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,45
|1,24
|650,10
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|-1,15
|-8,47
|İhlas Gazetecilik
|4,80
|-1,44
|686,89
|İhlas Holding
|0,75
|-6,25
|134,38
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|-1,25
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|10,35
|5,08
|85,86
|Info Yatırım
|4,50
|-1,75
|336,89
|İntema
|8,40
|1,82
|40,08
|İpek Doğal Enerji
|6,73
|-0,44
|25,33
|İskenderun Demir Çelik
|7,34
|1,24
|56,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)