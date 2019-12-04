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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

04.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:50Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,863,91-4,62
Acıpayam Selüloz6,386,3399,70
Adana Çimento (A)7,465,3756,84
Adana Çimento (B)5,568,3872,37
Adana Çimento (C)2,2613,5783,58
Adel Kalemcilik15,970,1355,45
Adese Alışveriş Ticaret1,96-0,51-16,24
Afyon Çimento5,624,0722,44
Ak Enerji0,912,2544,44
Akbank7,710,9231,01
Akçansa10,9014,2666,61
Akdenız Güvenlık Hız.1,714,91-14,93
Akfen GMYO3,040,0084,24
Akın Tekstil13,341,5247,16
Akiş GMYO3,911,0371,57
Akmerkez GMYO22,960,3559,07
Aksa12,480,6588,11
Aksa Enerji3,821,0642,54
Aksigorta5,60-0,3678,38
Aksu Enerji12,252,5158,68
Alarko Carrıer53,259,3435,29
Alarko GMYO92,400,65118,83
Alarko Holding5,400,93176,88
Albaraka Türk1,351,5010,66
Alcatel Lucent Teletaş11,62-1,27101,74
Alkim Kağıt5,206,1244,68
Alkim Kimya32,801,8652,27
Altınyağ0,422,44-4,55
Altınyunus Çeşme8,15-5,23162,79
Anadolu Cam3,671,3843,09
Anadolu Efes21,54-0,287,31
Anadolu Grubu Holding16,61-0,0663,90
Anadolu Hayat Emek.6,291,6210,46
Anadolu Isuzu12,620,40104,21
Anadolu Sigorta4,510,8914,89
Anel Elektrik3,071,6689,51
Arçelik20,22-0,8828,06
Arena Bilgisayar6,992,7958,50
Armada Bilgisayar13,931,6849,95
Arsan Tekstil3,580,85120,99
Artı Yatırım Holding0,83-1,19-4,60
Aselsan18,940,69-20,92
Aslan Çimento38,800,7837,78
Ata GMYO3,930,00-2,00
Atakule GMYO1,641,2324,63
Atlantis Yatırım Holding0,990,00450,00
Atlas Yat. Ort.1,260,8046,51
AvivaSA Emeklilik Hayat11,77-0,6861,99
Avrasya GMYO1,56-1,2777,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,90-11,6375,93
Avrasya Stratejik GMYF1.283,200,012,96
Avrupa Yatırım Holding1,62-0,61-33,33
Ayen Enerji3,4112,1789,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,918,5238,87
Aygaz12,190,3322,58
Bagfaş14,051,44191,49
Bak Ambalaj7,262,5454,20
Balatacılar Balatacılık0,528,3357,58
Bantaş Ambalaj2,351,2987,25
Banvit17,584,3362,93
Baştaş Başkent Çimento2,48-0,8022,77
Batı Çimento3,480,0044,40
Batısöke Çimento1,340,7522,94
Bera Holding3,680,2778,64
Berkosan Yalıtım2,371,2830,94
Beşiktaş Futbol Yat.3,10-0,3291,36
Beyaz Filo3,121,9614,29
Beymen Perakende Yat.13,630,07245,94
Bilici Yatırım3,470,58174,40
Bim Mağazalar45,36-0,137,29
Birko Mensucat0,26-3,70-13,33
Birlik Mensucat1,160,00-0,85
Bizim Mağazaları11,102,4066,03
Bolu Çimento3,452,6811,73
Bomonti Elektrik1,48-1,33208,33
Borusan Mannesmann10,202,0045,52
Borusan Yat. Paz.47,769,2931,83
Bosch Fren Sistemleri232,200,5251,99
Bossa7,981,7989,81
Brisa7,990,8826,22
Burçelik5,243,5663,24
Burçelik Vana4,720,43218,92
Bursa Çimento5,872,4433,41
Carrefoursa4,546,3230,46
Ceo Event Medya8,320,85
Coca Cola İçecek34,54-1,0916,83
Cosmos Yat. Holding1,570,0061,86
Credıtwest Faktorıng2,170,46108,65
Çelebi111,0010,2390,24
Çelik Halat6,24-0,9515,49
Çemaş Döküm1,220,8360,53
Çemtaş7,86-0,5131,80
Çimbeton36,843,1928,81
Çimentaş14,684,9315,59
Çimsa9,132,8220,93
Çuhadaroğlu Metal3,132,6275,84
Dagi Giyim2,241,3680,65
Dagi Yatırım Holding1,87-0,5385,15
Dardanel2,22-0,89101,82
Datagate Bilgisayar8,260,4992,99
Demısaş Döküm3,215,5939,71
Denge Holding1,48-0,6727,59
Deniz GMYO4,241,6839,47
Denizli Cam6,471,8924,23
Derimod6,205,44120,69
Derlüks Deri3,9819,88
Desa Deri3,885,43124,28
Despec Bilgisayar4,111,7350,47
Deva Holding8,650,46162,92
Diriteks Diriliş Tekstil1,140,8846,15
Ditaş Doğan8,581,4267,61
DO-CO499,90-1,215,48
Doğan Burda5,134,2770,43
Doğan Holding1,910,00105,09
Doğtaş Kelebek Mobilya1,608,1131,15
Doğusan1,982,06-8,53
Doğuş GMYO4,080,0093,36
Doğuş Otomotiv9,23-0,97126,96
Döktaş Dökümcülük41,4020,00407,98
Duran Doğan Basım11,678,66128,82
Dyo Boya4,846,3766,90
Eczacıbaşı İlaç3,470,0043,06
Eczacıbaşı Yatırım9,660,1050,88
Edip Gayrimenkul1,230,8259,74
Ege Endüstri494,502,2358,93
Ege Gübre43,980,18112,60
Ege Profil11,66-0,2638,85
Ege Seramik3,633,1222,59
Egeli & Co Tarım Girişim0,185,8838,46
Egeli&Co Enerji Yatırım0,37-5,1354,17
Egeli&Co Yatırım Holding0,12-7,6920,00
Egeplast6,259,8462,76
Ekiz Kimya0,70-5,41112,12
Emek Elektrik1,472,0850,00
Eminiş Ambalaj1,39-2,8018,80
Emlak Konut GMYO1,490,682,29
Enerjisa Enerji7,14-0,4251,64
Enka İnşaat5,770,3533,01
Erbosan24,362,3560,22
Ereğli Demir Çelik8,171,3633,90
Ersu Gıda2,154,88133,70
Escort Teknoloji1,183,5155,26
Etiler Gıda2,65-3,6424,41
Euro Kapital Yat. Ort.1,410,71100,29
Euro Trend Yat. Ort.1,243,3395,29
Euro Yat. Ort.1,367,94117,04
Euro Yatırım Holding1,546,21180,00
Fenerbahçe Futbol15,770,00127,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,136,7255,26
F-M İzmit Piston26,528,8772,53
Fonet Bilgi Teknolojileri6,6719,96333,40
Ford Otosan63,150,1635,36
Formet Çelik Kapı6,08-0,33501,59
Frigo Pak Gıda14,01-4,37724,12
Galatasaray Sportif2,253,2181,45
Garanti Bankası10,203,0328,14
Garanti Faktoring3,62-0,2882,83
Garanti Yat. Ort.1,100,9250,20
Gedik Y. Men. Değ.6,060,8398,47
Gedik Yatırım Holding7,923,26237,02
Gediz Ambalaj6,19-0,6453,05
Gentaş1,952,6342,06
Gersan Elektrik3,106,1627,03
Global Men. Değ.1,590,00238,30
Global Yat. Holding4,482,0549,83
Good-Year3,444,243,67
Göltaş Çimento16,653,4235,98
Gözde Girişim4,05-0,7451,69
GSD Denizcilik2,233,2493,91
GSD Holding1,258,7056,25
Gübre Fabrik.7,023,69137,16
Güler Yat. Holding1,82-0,5570,09
Güneş Sigorta1,910,0036,22
Halk GMYO1,112,7872,55
Halk Sigorta1,460,6965,44
Hatay Tekstil5,841,5769,36
Hedef Girişim2,053,5476,72
Hektaş7,411,23119,06
HUB Girişim13,10-2,89596,81
Hürriyet Gzt.1,58-1,8669,89
ICBC Turkey Bank5,071,402,84
İdealist Danışmanlık3,43-2,56-41,31
İdealist GMYO3,050,3387,12
İhlas Ev Aletleri2,470,82656,22
İhlas Gayrimenkul0,871,16-7,40
İhlas Gazetecilik4,891,87701,64
İhlas Holding0,772,67140,63
İhlas Yayın Holding0,801,27142,42
İndeks Bilgisayar10,430,7787,30
Info Yatırım4,806,67366,02
İntema8,663,1044,41
İpek Doğal Enerji6,770,5926,07
İskenderun Demir Çelik7,410,9558,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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