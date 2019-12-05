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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

05.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:50Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,881,08-3,59
Acıpayam Selüloz6,31-1,1097,51
Adana Çimento (A)7,530,9458,31
Adana Çimento (B)5,763,6078,57
Adana Çimento (C)2,301,7786,83
Adel Kalemcilik15,95-0,1355,26
Adese Alışveriş Ticaret1,94-1,02-17,09
Afyon Çimento5,660,7123,31
Ak Enerji0,90-1,1042,86
Akbank7,760,6531,86
Akçansa10,20-6,4255,91
Akdenız Güvenlık Hız.1,710,00-14,93
Akfen GMYO3,143,2990,30
Akın Tekstil13,33-0,0747,05
Akiş GMYO3,89-0,5170,69
Akmerkez GMYO23,140,7860,32
Aksa12,44-0,3287,50
Aksa Enerji3,840,5243,28
Aksigorta5,722,1482,20
Aksu Enerji12,260,0858,81
Alarko Carrıer52,25-1,8832,75
Alarko GMYO94,602,38124,04
Alarko Holding5,512,04182,52
Albaraka Türk1,382,2213,11
Alcatel Lucent Teletaş11,660,34102,43
Alkim Kağıt5,342,6948,58
Alkim Kimya34,765,9861,37
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,48-8,22141,19
Anadolu Cam3,680,2743,48
Anadolu Efes21,781,118,50
Anadolu Grubu Holding16,982,2367,55
Anadolu Hayat Emek.6,371,2711,86
Anadolu Isuzu12,700,63105,50
Anadolu Sigorta4,550,8915,90
Anel Elektrik3,080,3390,12
Arçelik20,420,9929,32
Arena Bilgisayar7,081,2960,54
Armada Bilgisayar13,87-0,4349,30
Arsan Tekstil3,610,84122,84
Artı Yatırım Holding0,830,00-4,60
Aselsan19,683,91-17,83
Aslan Çimento37,84-2,4734,38
Ata GMYO3,940,25-1,75
Atakule GMYO1,714,2729,95
Atlantis Yatırım Holding1,001,01455,56
Atlas Yat. Ort.1,4011,1162,79
AvivaSA Emeklilik Hayat12,042,2965,71
Avrasya GMYO1,570,6478,41
Avrasya Petrol ve Tur.1,87-1,5873,15
Avrasya Stratejik GMYF1.283,300,012,97
Avrupa Yatırım Holding1,620,00-33,33
Ayen Enerji3,30-3,2383,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,004,7145,42
Aygaz12,462,2125,30
Bagfaş13,98-0,50190,04
Bak Ambalaj7,23-0,4153,56
Balatacılar Balatacılık0,49-5,7748,48
Bantaş Ambalaj2,370,8588,84
Banvit17,34-1,3760,70
Baştaş Başkent Çimento2,45-1,2121,29
Batı Çimento3,38-2,8740,25
Batısöke Çimento1,33-0,7522,02
Bera Holding3,700,5479,61
Berkosan Yalıtım2,35-0,8429,83
Beşiktaş Futbol Yat.3,01-2,9085,80
Beyaz Filo3,10-0,6413,55
Beymen Perakende Yat.13,60-0,22245,18
Bilici Yatırım3,583,17183,10
Bim Mağazalar45,30-0,137,15
Birko Mensucat0,273,85-10,00
Birlik Mensucat1,14-1,72-2,56
Bizim Mağazaları11,04-0,5465,13
Bolu Çimento3,43-0,5811,08
Bomonti Elektrik1,45-2,03202,08
Borusan Mannesmann10,290,8846,80
Borusan Yat. Paz.47,800,0831,94
Bosch Fren Sistemleri242,504,4458,73
Bossa8,324,2697,90
Brisa7,90-1,1324,80
Burçelik5,290,9564,80
Burçelik Vana4,70-0,42217,57
Bursa Çimento5,86-0,1733,18
Carrefoursa4,601,3232,18
Ceo Event Medya8,492,04
Coca Cola İçecek35,502,7820,07
Cosmos Yat. Holding1,676,3772,16
Credıtwest Faktorıng2,14-1,38105,77
Çelebi112,201,0892,30
Çelik Halat6,260,3215,86
Çemaş Döküm1,328,2073,68
Çemtaş7,890,3832,30
Çimbeton37,180,9230,00
Çimentaş15,153,2019,29
Çimsa9,01-1,3119,34
Çuhadaroğlu Metal3,08-1,6073,03
Dagi Giyim2,334,0287,90
Dagi Yatırım Holding1,912,1489,11
Dardanel2,251,35104,55
Datagate Bilgisayar8,371,3395,56
Demısaş Döküm3,251,2541,45
Denge Holding1,45-2,0325,00
Deniz GMYO4,291,1841,12
Denizli Cam6,896,4932,30
Derimod7,0914,35152,37
Derlüks Deri4,7719,85
Desa Deri4,239,02144,51
Despec Bilgisayar4,273,8956,32
Deva Holding8,60-0,58161,40
Diriteks Diriliş Tekstil1,161,7548,72
Ditaş Doğan9,186,9979,34
DO-CO504,000,826,35
Doğan Burda5,333,9077,08
Doğan Holding1,941,57108,31
Doğtaş Kelebek Mobilya1,695,6238,52
Doğusan1,95-1,52-9,91
Doğuş GMYO4,080,0093,36
Doğuş Otomotiv9,260,33127,69
Döktaş Dökümcülük42,983,82427,36
Duran Doğan Basım11,972,57134,71
Dyo Boya4,80-0,8365,52
Eczacıbaşı İlaç3,655,1950,48
Eczacıbaşı Yatırım9,872,1754,16
Edip Gayrimenkul1,230,0059,74
Ege Endüstri514,904,1365,49
Ege Gübre45,062,46117,82
Ege Profil11,51-1,2937,06
Ege Seramik3,671,1023,94
Egeli & Co Tarım Girişim0,195,5646,15
Egeli&Co Enerji Yatırım0,35-5,4145,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast6,849,4478,13
Ekiz Kimya0,63-10,0090,91
Emek Elektrik1,502,0453,06
Eminiş Ambalaj1,432,8822,22
Emlak Konut GMYO1,48-0,671,60
Enerjisa Enerji7,494,9059,08
Enka İnşaat5,810,6933,94
Erbosan24,32-0,1659,95
Ereğli Demir Çelik8,10-0,8632,75
Ersu Gıda2,150,00133,70
Escort Teknoloji1,3514,4177,63
Etiler Gıda2,650,0024,41
Euro Kapital Yat. Ort.1,452,84105,97
Euro Trend Yat. Ort.1,240,0095,29
Euro Yat. Ort.1,29-5,15105,87
Euro Yatırım Holding1,51-1,95174,55
Fenerbahçe Futbol15,69-0,51126,73
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,273,3960,53
F-M İzmit Piston29,5211,3192,05
Fonet Bilgi Teknolojileri8,0019,94419,82
Ford Otosan65,603,8840,61
Formet Çelik Kapı6,00-1,32493,68
Frigo Pak Gıda14,795,57770,00
Galatasaray Sportif2,20-2,2277,42
Garanti Bankası10,321,1829,65
Garanti Faktoring3,640,5583,84
Garanti Yat. Ort.1,09-0,9148,83
Gedik Y. Men. Değ.6,01-0,8396,83
Gedik Yatırım Holding7,91-0,13236,60
Gediz Ambalaj6,291,6255,53
Gentaş2,065,6450,08
Gersan Elektrik3,05-1,6124,98
Global Men. Değ.1,58-0,63236,17
Global Yat. Holding4,664,0255,85
Good-Year3,532,626,38
Göltaş Çimento16,660,0636,06
Gözde Girişim4,162,7255,81
GSD Denizcilik2,282,2498,26
GSD Holding1,260,8057,50
Gübre Fabrik.6,95-1,00134,80
Güler Yat. Holding1,925,4979,44
Güneş Sigorta1,931,0537,64
Halk GMYO1,110,0072,55
Halk Sigorta1,481,3767,70
Hatay Tekstil5,901,0371,10
Hedef Girişim2,03-0,9875,00
Hektaş7,35-0,81117,29
HUB Girişim13,603,82623,40
Hürriyet Gzt.1,611,9073,12
ICBC Turkey Bank5,120,993,85
İdealist Danışmanlık3,532,92-39,60
İdealist GMYO3,080,9888,96
İhlas Ev Aletleri2,490,81662,34
İhlas Gayrimenkul0,86-1,15-8,47
İhlas Gazetecilik4,890,00701,64
İhlas Holding0,76-1,30137,50
İhlas Yayın Holding0,79-1,25139,39
İndeks Bilgisayar10,510,7788,74
Info Yatırım4,65-3,12351,46
İntema8,862,3147,75
İpek Doğal Enerji6,912,0728,68
İskenderun Demir Çelik7,470,8159,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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