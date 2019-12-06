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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

06.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:54Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,84-2,13-5,64
Acıpayam Selüloz6,16-2,3892,81
Adana Çimento (A)7,35-2,3954,53
Adana Çimento (B)5,57-3,3072,68
Adana Çimento (C)2,320,8788,45
Adel Kalemcilik15,89-0,3854,67
Adese Alışveriş Ticaret1,91-1,55-18,38
Afyon Çimento5,751,5925,27
Ak Enerji0,922,2246,03
Akbank7,770,1332,03
Akçansa10,18-0,2055,61
Akdenız Güvenlık Hız.1,70-0,58-15,42
Akfen GMYO3,140,0090,30
Akın Tekstil13,511,3549,04
Akiş GMYO3,84-1,2968,50
Akmerkez GMYO23,200,2660,73
Aksa12,843,2293,53
Aksa Enerji3,81-0,7842,16
Aksigorta5,67-0,8780,61
Aksu Enerji12,18-0,6557,77
Alarko Carrıer52,450,3833,26
Alarko GMYO95,400,85125,94
Alarko Holding5,48-0,54180,98
Albaraka Türk1,433,6217,21
Alcatel Lucent Teletaş11,40-2,2397,92
Alkim Kağıt5,30-0,7547,46
Alkim Kimya35,742,8265,92
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,27-2,81134,42
Anadolu Cam3,885,4351,28
Anadolu Efes21,780,008,50
Anadolu Grubu Holding16,85-0,7766,27
Anadolu Hayat Emek.6,36-0,1611,69
Anadolu Isuzu12,69-0,08105,34
Anadolu Sigorta4,51-0,8814,89
Anel Elektrik3,110,9791,98
Arçelik20,12-1,4727,42
Arena Bilgisayar7,00-1,1358,73
Armada Bilgisayar13,65-1,5946,93
Arsan Tekstil3,59-0,55121,60
Artı Yatırım Holding0,82-1,20-5,75
Aselsan19,35-1,68-19,21
Aslan Çimento37,82-0,0534,30
Ata GMYO3,991,27-0,50
Atakule GMYO1,70-0,5829,19
Atlantis Yatırım Holding1,000,00455,56
Atlas Yat. Ort.1,421,4365,12
AvivaSA Emeklilik Hayat12,130,7566,95
Avrasya GMYO1,55-1,2776,14
Avrasya Petrol ve Tur.1,901,6075,93
Avrasya Stratejik GMYF1.283,400,012,98
Avrupa Yatırım Holding1,60-1,23-34,16
Ayen Enerji3,300,0083,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,000,0045,42
Aygaz12,500,3225,70
Bagfaş13,71-1,93184,44
Bak Ambalaj7,250,2853,98
Balatacılar Balatacılık0,4948,48
Bantaş Ambalaj2,32-2,1184,86
Banvit17,13-1,2158,76
Baştaş Başkent Çimento2,460,4121,78
Batı Çimento3,37-0,3039,83
Batısöke Çimento1,29-3,0118,35
Bera Holding3,710,2780,10
Berkosan Yalıtım2,31-1,7027,62
Beşiktaş Futbol Yat.3,010,0085,80
Beyaz Filo3,04-1,9411,36
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,600,56184,68
Bim Mağazalar45,16-0,316,82
Birko Mensucat0,283,70-6,67
Birlik Mensucat1,150,88-1,71
Bizim Mağazaları11,080,3665,73
Bolu Çimento3,40-0,8710,11
Bomonti Elektrik1,460,69204,17
Borusan Mannesmann10,16-1,2644,95
Borusan Yat. Paz.47,00-1,6729,73
Bosch Fren Sistemleri251,403,6764,56
Bossa9,3812,74123,11
Brisa7,76-1,7722,59
Burçelik5,24-0,9563,24
Burçelik Vana4,68-0,43216,22
Bursa Çimento5,75-1,8830,68
Carrefoursa4,49-2,3929,02
Ceo Event Medya8,773,30
Coca Cola İçecek35,640,3920,55
Cosmos Yat. Holding1,807,7885,57
Credıtwest Faktorıng2,192,34110,58
Çelebi113,501,1694,53
Çelik Halat6,320,9616,97
Çemaş Döküm1,406,0684,21
Çemtaş7,960,8933,47
Çimbeton36,98-0,5429,30
Çimentaş15,00-0,9918,11
Çimsa9,030,2219,60
Çuhadaroğlu Metal3,05-0,9771,35
Dagi Giyim2,340,4388,71
Dagi Yatırım Holding1,952,0993,07
Dardanel2,479,78124,55
Datagate Bilgisayar7,91-5,5084,81
Demısaş Döküm3,17-2,4637,97
Denge Holding1,450,0025,00
Deniz GMYO4,24-1,1739,47
Denizli Cam7,7712,7749,19
Derimod6,82-3,81142,76
Derlüks Deri3,82-19,92
Desa Deri4,506,38160,12
Despec Bilgisayar4,11-3,7550,47
Deva Holding8,741,63165,65
Diriteks Diriliş Tekstil1,15-0,8647,44
Ditaş Doğan9,301,3181,68
DO-CO511,501,497,93
Doğan Burda5,401,3179,40
Doğan Holding1,961,03110,46
Doğtaş Kelebek Mobilya1,67-1,1836,89
Doğusan1,91-2,05-11,76
Doğuş GMYO4,03-1,2391,00
Doğuş Otomotiv9,13-1,40124,50
Döktaş Dökümcülük42,30-1,58419,02
Duran Doğan Basım11,75-1,84130,39
Dyo Boya4,851,0467,24
Eczacıbaşı İlaç3,55-2,7446,36
Eczacıbaşı Yatırım9,950,8155,41
Edip Gayrimenkul1,230,0059,74
Ege Endüstri522,001,3867,77
Ege Gübre45,500,98119,95
Ege Profil11,903,3941,71
Ege Seramik3,64-0,8222,92
Egeli & Co Tarım Girişim0,18-5,2638,46
Egeli&Co Enerji Yatırım0,34-2,8641,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast7,509,6595,31
Ekiz Kimya0,653,1796,97
Emek Elektrik1,500,0053,06
Eminiş Ambalaj1,526,2929,91
Emlak Konut GMYO1,480,001,60
Enerjisa Enerji7,743,3464,39
Enka İnşaat5,932,0736,70
Erbosan24,761,8162,85
Ereğli Demir Çelik8,160,7433,73
Ersu Gıda2,12-1,40130,43
Escort Teknoloji1,27-5,9367,11
Etiler Gıda2,62-1,1323,00
Euro Kapital Yat. Ort.1,42-2,07101,71
Euro Trend Yat. Ort.1,23-0,8193,72
Euro Yat. Ort.1,24-3,8897,89
Euro Yatırım Holding1,520,66176,36
Fenerbahçe Futbol15,851,02129,05
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,13-3,2855,26
F-M İzmit Piston32,9811,72114,56
Fonet Bilgi Teknolojileri6,40-20,00315,85
Ford Otosan64,75-1,3038,79
Formet Çelik Kapı5,96-0,67489,72
Frigo Pak Gıda15,243,04796,47
Galatasaray Sportif2,200,0077,42
Garanti Bankası10,360,3930,15
Garanti Faktoring3,681,1085,86
Garanti Yat. Ort.1,100,9250,20
Gedik Y. Men. Değ.6,020,1797,16
Gedik Yatırım Holding7,920,13237,02
Gediz Ambalaj6,493,1860,47
Gentaş2,02-1,9447,16
Gersan Elektrik3,060,3325,39
Global Men. Değ.1,56-1,27231,91
Global Yat. Holding4,680,4356,52
Good-Year3,45-2,273,97
Göltaş Çimento16,760,6036,87
Gözde Girişim4,200,9657,30
GSD Denizcilik2,467,89113,91
GSD Holding1,292,3861,25
Gübre Fabrik.7,132,59140,88
Güler Yat. Holding2,2014,58105,61
Güneş Sigorta1,92-0,5236,93
Halk GMYO1,131,8075,65
Halk Sigorta1,47-0,6866,57
Hatay Tekstil5,82-1,3668,78
Hedef Girişim2,030,0075,00
Hektaş7,32-0,41116,40
HUB Girişim14,415,96666,49
Hürriyet Gzt.1,59-1,2470,97
ICBC Turkey Bank5,04-1,562,23
İdealist Danışmanlık3,46-1,98-40,80
İdealist GMYO3,05-0,9787,12
İhlas Ev Aletleri2,43-2,41643,97
İhlas Gayrimenkul0,85-1,16-9,53
İhlas Gazetecilik4,890,00701,64
İhlas Holding0,75-1,32134,38
İhlas Yayın Holding0,790,00139,39
İndeks Bilgisayar10,50-0,1088,56
Info Yatırım4,650,00351,46
İntema8,60-2,9343,41
İpek Doğal Enerji6,77-2,0326,07
İskenderun Demir Çelik7,480,1359,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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