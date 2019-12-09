Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|1,09
|-4,62
|Acıpayam Selüloz
|6,17
|0,16
|93,13
|Adana Çimento (A)
|7,60
|3,40
|59,79
|Adana Çimento (B)
|5,99
|7,54
|85,71
|Adana Çimento (C)
|2,30
|-0,86
|86,83
|Adel Kalemcilik
|15,50
|-2,45
|50,88
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|0,52
|-17,95
|Afyon Çimento
|6,90
|20,00
|50,33
|Ak Enerji
|0,96
|4,35
|52,38
|Akbank
|7,67
|-1,29
|30,33
|Akçansa
|10,52
|3,34
|60,80
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,79
|5,29
|-10,95
|Akfen GMYO
|3,22
|2,55
|95,15
|Akın Tekstil
|13,23
|-2,07
|45,95
|Akiş GMYO
|3,87
|0,78
|69,81
|Akmerkez GMYO
|23,02
|-0,78
|59,49
|Aksa
|13,10
|2,02
|97,45
|Aksa Enerji
|3,89
|2,10
|45,15
|Aksigorta
|5,66
|-0,18
|80,29
|Aksu Enerji
|12,25
|0,57
|58,68
|Alarko Carrıer
|51,80
|-1,24
|31,61
|Alarko GMYO
|95,10
|-0,31
|125,23
|Alarko Holding
|5,41
|-1,28
|177,39
|Albaraka Türk
|1,31
|1,81
|19,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,10
|-2,63
|92,71
|Alkim Kağıt
|5,46
|3,02
|51,92
|Alkim Kimya
|36,40
|1,85
|68,98
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,42
|2,06
|139,25
|Anadolu Cam
|3,93
|1,29
|53,23
|Anadolu Efes
|21,80
|0,09
|8,60
|Anadolu Grubu Holding
|16,92
|0,42
|66,96
|Anadolu Hayat Emek.
|6,70
|5,35
|17,66
|Anadolu Isuzu
|13,28
|4,65
|114,89
|Anadolu Sigorta
|4,62
|2,44
|17,69
|Anel Elektrik
|3,13
|0,64
|93,21
|Arçelik
|19,88
|-1,19
|25,90
|Arena Bilgisayar
|6,89
|-1,57
|56,24
|Armada Bilgisayar
|12,88
|-5,64
|38,64
|Arsan Tekstil
|3,56
|-0,84
|119,75
|Artı Yatırım Holding
|0,82
|0,00
|-5,75
|Aselsan
|19,55
|1,03
|-18,37
|Aslan Çimento
|45,26
|19,67
|60,72
|Ata GMYO
|4,01
|0,50
|0,00
|Atakule GMYO
|1,70
|0,00
|29,19
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|0,70
|66,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,80
|5,52
|76,17
|Avrasya GMYO
|1,56
|0,65
|77,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,92
|1,05
|77,78
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,70
|0,02
|3,00
|Avrupa Yatırım Holding
|1,59
|-0,63
|-34,57
|Ayen Enerji
|3,39
|2,73
|88,27
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,00
|0,00
|45,42
|Aygaz
|12,69
|1,52
|27,61
|Bagfaş
|14,01
|2,19
|190,66
|Bak Ambalaj
|7,19
|-0,83
|52,71
|Balatacılar Balatacılık
|0,46
|-6,12
|39,39
|Bantaş Ambalaj
|2,31
|-0,43
|84,06
|Banvit
|17,00
|-0,76
|57,55
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|5,69
|28,71
|Batı Çimento
|3,47
|2,97
|43,98
|Batısöke Çimento
|1,32
|2,33
|21,10
|Bera Holding
|3,72
|0,27
|80,58
|Berkosan Yalıtım
|2,47
|6,93
|36,46
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,99
|-0,66
|84,57
|Beyaz Filo
|3,05
|0,33
|11,72
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,56
|-1,11
|181,52
|Bim Mağazalar
|45,06
|-0,22
|6,58
|Birko Mensucat
|0,28
|0,00
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,16
|0,87
|-0,85
|Bizim Mağazaları
|11,03
|-0,45
|64,98
|Bolu Çimento
|3,74
|10,00
|21,12
|Bomonti Elektrik
|1,42
|-2,74
|195,83
|Borusan Mannesmann
|10,17
|0,10
|45,09
|Borusan Yat. Paz.
|49,26
|4,81
|35,97
|Bosch Fren Sistemleri
|270,20
|7,48
|76,86
|Bossa
|9,45
|0,75
|124,78
|Brisa
|7,95
|2,45
|25,59
|Burçelik
|5,23
|-0,19
|62,93
|Burçelik Vana
|4,66
|-0,43
|214,86
|Bursa Çimento
|5,94
|3,30
|35,00
|Carrefoursa
|4,56
|1,56
|31,03
|Ceo Event Medya
|8,58
|-2,17
|Coca Cola İçecek
|35,56
|-0,22
|20,28
|Cosmos Yat. Holding
|1,98
|10,00
|104,12
|Credıtwest Faktorıng
|2,21
|0,91
|112,50
|Çelebi
|116,10
|2,29
|98,98
|Çelik Halat
|6,45
|2,06
|19,38
|Çemaş Döküm
|1,60
|14,29
|110,53
|Çemtaş
|7,96
|0,00
|33,47
|Çimbeton
|38,40
|3,84
|34,27
|Çimentaş
|15,10
|0,67
|18,90
|Çimsa
|9,52
|5,43
|26,09
|Çuhadaroğlu Metal
|3,07
|0,66
|72,47
|Dagi Giyim
|2,38
|1,71
|91,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,94
|-0,51
|92,08
|Dardanel
|2,48
|0,40
|125,45
|Datagate Bilgisayar
|7,86
|-0,63
|83,64
|Demısaş Döküm
|3,37
|6,31
|46,67
|Denge Holding
|1,44
|-0,69
|24,14
|Deniz GMYO
|4,53
|6,84
|49,01
|Denizli Cam
|7,50
|-3,47
|44,01
|Derimod
|6,65
|-2,49
|136,71
|Derlüks Deri
|3,86
|1,05
|Desa Deri
|4,76
|5,78
|175,14
|Despec Bilgisayar
|4,02
|-2,19
|47,17
|Deva Holding
|8,71
|-0,34
|164,74
|Ditaş Doğan
|9,33
|0,32
|82,27
|DO-CO
|508,00
|-0,68
|7,19
|Doğan Burda
|5,22
|-3,33
|73,42
|Doğan Holding
|2,02
|3,06
|116,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,72
|2,99
|40,98
|Doğusan
|1,91
|0,00
|-11,76
|Doğuş GMYO
|4,06
|0,74
|92,42
|Doğuş Otomotiv
|9,24
|1,20
|127,20
|Döktaş Dökümcülük
|39,48
|-6,67
|384,42
|Duran Doğan Basım
|12,98
|10,47
|154,51
|Dyo Boya
|4,98
|2,68
|71,72
|Eczacıbaşı İlaç
|3,57
|0,56
|47,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,05
|1,01
|56,97
|Edip Gayrimenkul
|1,32
|7,32
|71,43
|Ege Endüstri
|521,50
|-0,10
|67,61
|Ege Gübre
|45,30
|-0,44
|118,98
|Ege Profil
|11,79
|-0,92
|40,40
|Ege Seramik
|3,63
|-0,27
|22,59
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,19
|5,56
|46,15
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|5,88
|50,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|7,85
|4,67
|104,43
|Ekiz Kimya
|0,65
|0,00
|96,97
|Emek Elektrik
|1,48
|-1,33
|51,02
|Eminiş Ambalaj
|1,49
|-1,97
|27,35
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|2,03
|3,66
|Enerjisa Enerji
|7,59
|-1,94
|61,20
|Enka İnşaat
|6,07
|2,36
|39,93
|Erbosan
|25,10
|1,37
|65,08
|Ereğli Demir Çelik
|8,31
|1,84
|36,19
|Ersu Gıda
|2,07
|-2,36
|125,00
|Escort Teknoloji
|1,22
|-3,94
|60,53
|Etiler Gıda
|2,55
|-2,67
|19,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,47
|3,52
|108,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,23
|0,00
|93,72
|Euro Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|99,49
|Euro Yatırım Holding
|1,62
|6,58
|194,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,40
|-2,84
|122,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,16
|0,73
|56,39
|F-M İzmit Piston
|30,06
|-8,85
|95,56
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,20
|-3,13
|302,86
|Ford Otosan
|64,40
|-0,54
|38,04
|Formet Çelik Kapı
|6,08
|2,01
|501,59
|Frigo Pak Gıda
|14,80
|-2,89
|770,59
|Galatasaray Sportif
|2,25
|2,27
|81,45
|Garanti Bankası
|10,32
|-0,39
|29,65
|Garanti Faktoring
|3,80
|3,26
|91,92
|Garanti Yat. Ort.
|1,10
|0,00
|50,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,98
|-0,66
|95,85
|Gedik Yatırım Holding
|8,11
|2,40
|245,11
|Gediz Ambalaj
|6,56
|1,08
|62,20
|Gentaş
|2,04
|0,99
|48,62
|Gersan Elektrik
|3,14
|2,61
|28,67
|Global Men. Değ.
|1,59
|1,92
|238,30
|Global Yat. Holding
|4,68
|0,00
|56,52
|Good-Year
|3,50
|1,45
|5,47
|Göltaş Çimento
|17,60
|5,01
|43,73
|Gözde Girişim
|4,45
|5,95
|66,67
|GSD Denizcilik
|2,44
|-0,81
|112,17
|GSD Holding
|1,32
|2,33
|65,00
|Gübre Fabrik.
|7,47
|4,77
|152,36
|Güler Yat. Holding
|2,44
|10,91
|128,04
|Güneş Sigorta
|1,89
|-1,56
|34,79
|Halk GMYO
|1,13
|0,00
|75,65
|Halk Sigorta
|1,54
|4,76
|74,50
|Hatay Tekstil
|5,82
|0,00
|68,78
|Hedef Girişim
|2,02
|-0,49
|74,14
|Hektaş
|7,35
|0,41
|117,29
|HUB Girişim
|14,20
|-1,46
|655,32
|Hürriyet Gzt.
|1,59
|0,00
|70,97
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|-2,18
|0,00
|İdealist Danışmanlık
|3,45
|-0,29
|-40,97
|İdealist GMYO
|3,09
|1,31
|89,57
|İhlas Ev Aletleri
|2,38
|-2,06
|628,66
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|4,71
|-5,27
|İhlas Gazetecilik
|4,92
|0,61
|706,56
|İhlas Holding
|0,81
|8,00
|153,13
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|2,53
|145,45
|İndeks Bilgisayar
|10,16
|-3,24
|82,45
|Info Yatırım
|4,65
|0,00
|351,46
|İntema
|8,77
|1,98
|46,25
|İpek Doğal Enerji
|6,61
|-2,36
|23,09
|İskenderun Demir Çelik
|7,58
|1,34
|61,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)