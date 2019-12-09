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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

09.12.2019 19:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:00Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,861,09-4,62
Acıpayam Selüloz6,170,1693,13
Adana Çimento (A)7,603,4059,79
Adana Çimento (B)5,997,5485,71
Adana Çimento (C)2,30-0,8686,83
Adel Kalemcilik15,50-2,4550,88
Adese Alışveriş Ticaret1,920,52-17,95
Afyon Çimento6,9020,0050,33
Ak Enerji0,964,3552,38
Akbank7,67-1,2930,33
Akçansa10,523,3460,80
Akdenız Güvenlık Hız.1,795,29-10,95
Akfen GMYO3,222,5595,15
Akın Tekstil13,23-2,0745,95
Akiş GMYO3,870,7869,81
Akmerkez GMYO23,02-0,7859,49
Aksa13,102,0297,45
Aksa Enerji3,892,1045,15
Aksigorta5,66-0,1880,29
Aksu Enerji12,250,5758,68
Alarko Carrıer51,80-1,2431,61
Alarko GMYO95,10-0,31125,23
Alarko Holding5,41-1,28177,39
Albaraka Türk1,311,8119,34
Alcatel Lucent Teletaş11,10-2,6392,71
Alkim Kağıt5,463,0251,92
Alkim Kimya36,401,8568,98
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,422,06139,25
Anadolu Cam3,931,2953,23
Anadolu Efes21,800,098,60
Anadolu Grubu Holding16,920,4266,96
Anadolu Hayat Emek.6,705,3517,66
Anadolu Isuzu13,284,65114,89
Anadolu Sigorta4,622,4417,69
Anel Elektrik3,130,6493,21
Arçelik19,88-1,1925,90
Arena Bilgisayar6,89-1,5756,24
Armada Bilgisayar12,88-5,6438,64
Arsan Tekstil3,56-0,84119,75
Artı Yatırım Holding0,820,00-5,75
Aselsan19,551,03-18,37
Aslan Çimento45,2619,6760,72
Ata GMYO4,010,500,00
Atakule GMYO1,700,0029,19
Atlantis Yatırım Holding1,000,00455,56
Atlas Yat. Ort.1,430,7066,28
AvivaSA Emeklilik Hayat12,805,5276,17
Avrasya GMYO1,560,6577,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,921,0577,78
Avrasya Stratejik GMYF1.283,700,023,00
Avrupa Yatırım Holding1,59-0,63-34,57
Ayen Enerji3,392,7388,27
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,000,0045,42
Aygaz12,691,5227,61
Bagfaş14,012,19190,66
Bak Ambalaj7,19-0,8352,71
Balatacılar Balatacılık0,46-6,1239,39
Bantaş Ambalaj2,31-0,4384,06
Banvit17,00-0,7657,55
Baştaş Başkent Çimento2,605,6928,71
Batı Çimento3,472,9743,98
Batısöke Çimento1,322,3321,10
Bera Holding3,720,2780,58
Berkosan Yalıtım2,476,9336,46
Beşiktaş Futbol Yat.2,99-0,6684,57
Beyaz Filo3,050,3311,72
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,56-1,11181,52
Bim Mağazalar45,06-0,226,58
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat1,160,87-0,85
Bizim Mağazaları11,03-0,4564,98
Bolu Çimento3,7410,0021,12
Bomonti Elektrik1,42-2,74195,83
Borusan Mannesmann10,170,1045,09
Borusan Yat. Paz.49,264,8135,97
Bosch Fren Sistemleri270,207,4876,86
Bossa9,450,75124,78
Brisa7,952,4525,59
Burçelik5,23-0,1962,93
Burçelik Vana4,66-0,43214,86
Bursa Çimento5,943,3035,00
Carrefoursa4,561,5631,03
Ceo Event Medya8,58-2,17
Coca Cola İçecek35,56-0,2220,28
Cosmos Yat. Holding1,9810,00104,12
Credıtwest Faktorıng2,210,91112,50
Çelebi116,102,2998,98
Çelik Halat6,452,0619,38
Çemaş Döküm1,6014,29110,53
Çemtaş7,960,0033,47
Çimbeton38,403,8434,27
Çimentaş15,100,6718,90
Çimsa9,525,4326,09
Çuhadaroğlu Metal3,070,6672,47
Dagi Giyim2,381,7191,94
Dagi Yatırım Holding1,94-0,5192,08
Dardanel2,480,40125,45
Datagate Bilgisayar7,86-0,6383,64
Demısaş Döküm3,376,3146,67
Denge Holding1,44-0,6924,14
Deniz GMYO4,536,8449,01
Denizli Cam7,50-3,4744,01
Derimod6,65-2,49136,71
Derlüks Deri3,861,05
Desa Deri4,765,78175,14
Despec Bilgisayar4,02-2,1947,17
Deva Holding8,71-0,34164,74
Ditaş Doğan9,330,3282,27
DO-CO508,00-0,687,19
Doğan Burda5,22-3,3373,42
Doğan Holding2,023,06116,90
Doğtaş Kelebek Mobilya1,722,9940,98
Doğusan1,910,00-11,76
Doğuş GMYO4,060,7492,42
Doğuş Otomotiv9,241,20127,20
Döktaş Dökümcülük39,48-6,67384,42
Duran Doğan Basım12,9810,47154,51
Dyo Boya4,982,6871,72
Eczacıbaşı İlaç3,570,5647,18
Eczacıbaşı Yatırım10,051,0156,97
Edip Gayrimenkul1,327,3271,43
Ege Endüstri521,50-0,1067,61
Ege Gübre45,30-0,44118,98
Ege Profil11,79-0,9240,40
Ege Seramik3,63-0,2722,59
Egeli & Co Tarım Girişim0,195,5646,15
Egeli&Co Enerji Yatırım0,365,8850,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast7,854,67104,43
Ekiz Kimya0,650,0096,97
Emek Elektrik1,48-1,3351,02
Eminiş Ambalaj1,49-1,9727,35
Emlak Konut GMYO1,512,033,66
Enerjisa Enerji7,59-1,9461,20
Enka İnşaat6,072,3639,93
Erbosan25,101,3765,08
Ereğli Demir Çelik8,311,8436,19
Ersu Gıda2,07-2,36125,00
Escort Teknoloji1,22-3,9460,53
Etiler Gıda2,55-2,6719,72
Euro Kapital Yat. Ort.1,473,52108,81
Euro Trend Yat. Ort.1,230,0093,72
Euro Yat. Ort.1,250,8199,49
Euro Yatırım Holding1,626,58194,55
Fenerbahçe Futbol15,40-2,84122,54
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,160,7356,39
F-M İzmit Piston30,06-8,8595,56
Fonet Bilgi Teknolojileri6,20-3,13302,86
Ford Otosan64,40-0,5438,04
Formet Çelik Kapı6,082,01501,59
Frigo Pak Gıda14,80-2,89770,59
Galatasaray Sportif2,252,2781,45
Garanti Bankası10,32-0,3929,65
Garanti Faktoring3,803,2691,92
Garanti Yat. Ort.1,100,0050,20
Gedik Y. Men. Değ.5,98-0,6695,85
Gedik Yatırım Holding8,112,40245,11
Gediz Ambalaj6,561,0862,20
Gentaş2,040,9948,62
Gersan Elektrik3,142,6128,67
Global Men. Değ.1,591,92238,30
Global Yat. Holding4,680,0056,52
Good-Year3,501,455,47
Göltaş Çimento17,605,0143,73
Gözde Girişim4,455,9566,67
GSD Denizcilik2,44-0,81112,17
GSD Holding1,322,3365,00
Gübre Fabrik.7,474,77152,36
Güler Yat. Holding2,4410,91128,04
Güneş Sigorta1,89-1,5634,79
Halk GMYO1,130,0075,65
Halk Sigorta1,544,7674,50
Hatay Tekstil5,820,0068,78
Hedef Girişim2,02-0,4974,14
Hektaş7,350,41117,29
HUB Girişim14,20-1,46655,32
Hürriyet Gzt.1,590,0070,97
ICBC Turkey Bank4,93-2,180,00
İdealist Danışmanlık3,45-0,29-40,97
İdealist GMYO3,091,3189,57
İhlas Ev Aletleri2,38-2,06628,66
İhlas Gayrimenkul0,894,71-5,27
İhlas Gazetecilik4,920,61706,56
İhlas Holding0,818,00153,13
İhlas Yayın Holding0,812,53145,45
İndeks Bilgisayar10,16-3,2482,45
Info Yatırım4,650,00351,46
İntema8,771,9846,25
İpek Doğal Enerji6,61-2,3623,09
İskenderun Demir Çelik7,581,3461,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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