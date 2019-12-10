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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

10.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:40Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,82-2,15-6,67
Acıpayam Selüloz6,07-1,6290,00
Adana Çimento (A)7,40-2,6355,58
Adana Çimento (B)5,97-0,3385,09
Adana Çimento (C)2,21-3,9179,52
Adel Kalemcilik15,25-1,6148,44
Adese Alışveriş Ticaret1,86-3,12-20,51
Afyon Çimento6,59-4,4943,57
Ak Enerji1,0711,4669,84
Akbank7,700,3930,84
Akçansa10,15-3,5255,15
Akdenız Güvenlık Hız.1,72-3,91-14,43
Akfen GMYO3,15-2,1790,91
Akın Tekstil12,98-1,8943,19
Akiş GMYO3,82-1,2967,62
Akmerkez GMYO22,72-1,3057,41
Aksa12,80-2,2992,93
Aksa Enerji3,84-1,2943,28
Aksigorta5,64-0,3579,65
Aksu Enerji12,592,7863,08
Alarko Carrıer49,64-4,1726,12
Alarko GMYO93,80-1,37122,15
Alarko Holding5,33-1,48173,29
Albaraka Türk1,29-1,5317,52
Alcatel Lucent Teletaş10,78-2,8887,15
Alkim Kağıt5,30-2,9347,46
Alkim Kimya35,90-1,3766,66
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,440,27139,90
Anadolu Cam3,87-1,5350,89
Anadolu Efes21,38-1,936,51
Anadolu Grubu Holding16,58-2,0163,60
Anadolu Hayat Emek.6,60-1,4915,90
Anadolu Isuzu12,87-3,09108,25
Anadolu Sigorta4,620,0017,69
Anel Elektrik3,07-1,9289,51
Arçelik19,20-3,4221,60
Arena Bilgisayar7,042,1859,64
Armada Bilgisayar14,8114,9859,42
Arsan Tekstil3,41-4,21110,49
Artı Yatırım Holding0,820,00-5,75
Aselsan19,34-1,07-19,25
Aslan Çimento41,08-9,2445,88
Ata GMYO4,010,000,00
Atakule GMYO1,9917,0651,23
Atlantis Yatırım Holding1,000,00455,56
Atlas Yat. Ort.1,39-2,8061,63
AvivaSA Emeklilik Hayat12,53-2,1172,45
Avrasya GMYO1,634,4985,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,91-0,5276,85
Avrasya Stratejik GMYF1.283,800,013,01
Avrupa Yatırım Holding1,57-1,26-35,39
Ayen Enerji3,32-2,0684,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,80-10,0030,88
Aygaz12,51-1,4225,80
Bagfaş13,78-1,64185,89
Bak Ambalaj7,08-1,5350,37
Balatacılar Balatacılık0,45-2,1736,36
Bantaş Ambalaj2,362,1688,05
Banvit16,70-1,7654,77
Baştaş Başkent Çimento2,59-0,3828,22
Batı Çimento3,37-2,8839,83
Batısöke Çimento1,31-0,7620,18
Bera Holding3,761,0882,52
Berkosan Yalıtım2,37-4,0530,94
Beşiktaş Futbol Yat.2,82-5,6974,07
Beyaz Filo3,04-0,3311,36
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,50-1,69176,78
Bim Mağazalar44,44-1,385,11
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat1,15-0,86-1,71
Bizim Mağazaları11,120,8266,33
Bolu Çimento3,71-0,8020,15
Bomonti Elektrik1,40-1,41191,67
Borusan Mannesmann10,03-1,3843,09
Borusan Yat. Paz.49,360,2036,25
Bosch Fren Sistemleri261,80-3,1171,36
Bossa9,480,32125,49
Brisa7,74-2,6422,27
Burçelik5,17-1,1561,06
Burçelik Vana4,65-0,21214,19
Bursa Çimento5,71-3,8729,77
Carrefoursa4,50-1,3229,31
Ceo Event Medya8,731,75
Coca Cola İçecek34,22-3,7715,74
Cosmos Yat. Holding2,095,56115,46
Credıtwest Faktorıng2,19-0,90110,58
Çelebi116,300,1799,32
Çelik Halat6,34-1,7117,34
Çemaş Döküm1,47-8,1393,42
Çemtaş7,94-0,2533,14
Çimbeton36,80-4,1728,67
Çimentaş14,50-3,9714,17
Çimsa9,22-3,1522,12
Çuhadaroğlu Metal3,03-1,3070,22
Dagi Giyim2,34-1,6888,71
Dagi Yatırım Holding1,90-2,0688,12
Dardanel2,40-3,23118,18
Datagate Bilgisayar7,81-0,6482,48
Demısaş Döküm3,29-2,3743,19
Denge Holding1,43-0,6923,28
Deniz GMYO4,530,0049,01
Denizli Cam8,6915,8766,86
Derimod6,44-3,16129,23
Derlüks Deri3,75-2,85
Desa Deri4,811,05178,03
Despec Bilgisayar4,153,2351,93
Deva Holding8,53-2,07159,27
Diriteks Diriliş Tekstil1,04-9,5733,33
Ditaş Doğan9,07-2,7977,19
DO-CO505,00-0,596,56
Doğan Burda5,464,6081,40
Doğan Holding1,97-2,48111,53
Doğtaş Kelebek Mobilya1,70-1,1639,34
Doğusan1,920,52-11,30
Doğuş GMYO4,03-0,7491,00
Doğuş Otomotiv9,21-0,32126,47
Döktaş Dökümcülük40,001,32390,80
Duran Doğan Basım14,007,86174,51
Dyo Boya4,74-4,8263,45
Eczacıbaşı İlaç3,52-1,4045,12
Eczacıbaşı Yatırım9,94-1,0955,26
Edip Gayrimenkul1,330,7672,73
Ege Endüstri517,10-0,8466,19
Ege Gübre44,52-1,72115,21
Ege Profil11,68-0,9339,09
Ege Seramik3,55-2,2019,89
Egeli & Co Tarım Girişim0,205,2653,85
Egeli&Co Enerji Yatırım0,33-8,3337,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast8,133,57111,72
Ekiz Kimya0,64-1,5493,94
Emek Elektrik1,6310,1466,33
Eminiş Ambalaj1,490,0027,35
Emlak Konut GMYO1,510,003,66
Enerjisa Enerji7,600,1361,41
Enka İnşaat5,99-1,3238,09
Erbosan24,76-1,3562,85
Ereğli Demir Çelik8,330,2436,52
Ersu Gıda2,080,48126,09
Escort Teknoloji1,21-0,8259,21
Etiler Gıda2,550,0019,72
Euro Kapital Yat. Ort.1,43-2,72103,13
Euro Trend Yat. Ort.1,22-0,8192,14
Euro Yat. Ort.1,260,80101,08
Euro Yatırım Holding1,57-3,09185,45
Fenerbahçe Futbol15,26-0,91120,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,200,9657,89
F-M İzmit Piston30,902,79101,02
Fonet Bilgi Teknolojileri6,423,55317,15
Ford Otosan63,60-1,2436,33
Formet Çelik Kapı5,17-14,97411,55
Frigo Pak Gıda14,16-4,32732,94
Galatasaray Sportif2,24-0,4480,65
Garanti Bankası10,340,1929,90
Garanti Faktoring3,67-3,4285,35
Garanti Yat. Ort.1,06-3,6444,74
Gedik Y. Men. Değ.5,92-1,0093,89
Gedik Yatırım Holding8,09-0,25244,26
Gediz Ambalaj6,47-1,3759,98
Gentaş2,00-1,9645,71
Gersan Elektrik3,05-2,8724,98
Global Men. Değ.1,56-1,89231,91
Global Yat. Holding4,53-3,2151,51
Good-Year3,44-1,713,67
Göltaş Çimento17,02-3,3039,00
Gözde Girişim4,654,4974,16
GSD Denizcilik2,34-4,10103,48
GSD Holding1,330,7666,25
Gübre Fabrik.7,551,07155,07
Güler Yat. Holding2,43-0,41127,10
Güneş Sigorta1,88-0,5334,08
Halk GMYO1,130,0075,65
Halk Sigorta1,582,6079,03
Hatay Tekstil6,9819,93102,42
Hedef Girişim1,99-1,4971,55
Hektaş7,27-1,09114,92
HUB Girişim14,300,70660,64
Hürriyet Gzt.1,28-19,5037,63
ICBC Turkey Bank4,79-2,84-2,84
İdealist Danışmanlık3,41-1,16-41,65
İdealist GMYO3,172,5994,48
İhlas Ev Aletleri2,32-2,52610,29
İhlas Gayrimenkul0,88-1,12-6,34
İhlas Gazetecilik4,88-0,81700,00
İhlas Holding0,80-1,23150,00
İhlas Yayın Holding0,866,17160,61
İndeks Bilgisayar9,95-2,0778,68
Info Yatırım4,60-1,08346,60
İntema8,891,3748,25
İpek Doğal Enerji6,54-1,0621,79
İskenderun Demir Çelik7,661,0663,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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