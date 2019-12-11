Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,82
|0,00
|-6,67
|Acıpayam Selüloz
|6,15
|1,32
|92,50
|Adana Çimento (A)
|7,39
|-0,14
|55,37
|Adana Çimento (B)
|5,90
|-1,17
|82,91
|Adana Çimento (C)
|2,22
|0,45
|80,33
|Adel Kalemcilik
|14,86
|-2,56
|44,65
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,81
|-2,69
|-22,65
|Afyon Çimento
|6,34
|-3,79
|38,13
|Ak Enerji
|1,04
|-2,80
|65,08
|Akbank
|7,65
|-0,65
|29,99
|Akçansa
|9,97
|-1,77
|52,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,78
|3,49
|-11,44
|Akfen GMYO
|3,78
|20,00
|129,09
|Akın Tekstil
|12,84
|-1,08
|41,64
|Akiş GMYO
|3,87
|1,31
|69,81
|Akmerkez GMYO
|22,86
|0,62
|58,38
|Aksa
|12,73
|-0,55
|91,87
|Aksa Enerji
|3,86
|0,52
|44,03
|Aksigorta
|5,58
|-1,06
|77,74
|Aksu Enerji
|12,97
|3,02
|68,01
|Alarko Carrıer
|48,40
|-2,50
|22,97
|Alarko GMYO
|91,55
|-2,40
|116,82
|Alarko Holding
|5,44
|2,06
|178,93
|Albaraka Türk
|1,28
|-0,78
|16,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,36
|5,38
|97,22
|Alkim Kağıt
|5,31
|0,19
|47,74
|Alkim Kimya
|35,68
|-0,61
|65,64
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,68
|3,23
|147,64
|Anadolu Cam
|4,07
|5,17
|58,69
|Anadolu Efes
|21,56
|0,84
|7,41
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|1,63
|66,27
|Anadolu Hayat Emek.
|6,78
|2,73
|19,06
|Anadolu Isuzu
|13,15
|2,18
|112,78
|Anadolu Sigorta
|4,61
|-0,22
|17,43
|Anel Elektrik
|3,05
|-0,65
|88,27
|Arçelik
|19,35
|0,78
|22,55
|Arena Bilgisayar
|6,73
|-4,40
|52,61
|Armada Bilgisayar
|14,71
|-0,68
|58,34
|Arsan Tekstil
|3,54
|3,81
|118,52
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|-6,90
|Aselsan
|19,13
|-1,09
|-20,13
|Aslan Çimento
|40,02
|-2,58
|42,12
|Ata GMYO
|4,03
|0,50
|0,50
|Atakule GMYO
|1,96
|-1,51
|48,95
|Atlantis Yatırım Holding
|0,93
|-7,00
|416,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|1,44
|63,95
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,71
|9,42
|88,69
|Avrasya GMYO
|1,63
|0,00
|85,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,90
|-0,52
|75,93
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.283,90
|0,01
|3,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|-1,27
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,36
|1,20
|86,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|0,00
|30,88
|Aygaz
|12,36
|-1,20
|24,29
|Bagfaş
|13,61
|-1,23
|182,37
|Bak Ambalaj
|7,21
|1,84
|53,13
|Balatacılar Balatacılık
|0,49
|8,89
|48,48
|Bantaş Ambalaj
|2,57
|8,90
|104,78
|Banvit
|16,55
|-0,90
|53,38
|Baştaş Başkent Çimento
|2,50
|-3,47
|23,76
|Batı Çimento
|3,27
|-2,97
|35,68
|Batısöke Çimento
|1,28
|-2,29
|17,43
|Bera Holding
|3,70
|-1,60
|79,61
|Berkosan Yalıtım
|2,43
|2,53
|34,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,70
|-4,26
|66,67
|Beyaz Filo
|3,01
|-0,99
|10,26
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,61
|3,14
|185,47
|Bim Mağazalar
|44,18
|0,32
|5,45
|Birko Mensucat
|0,28
|3,70
|-6,67
|Birlik Mensucat
|1,13
|-1,74
|-3,42
|Bizim Mağazaları
|11,05
|-0,63
|65,28
|Bolu Çimento
|3,63
|-2,16
|17,56
|Bomonti Elektrik
|1,33
|-5,00
|177,08
|Borusan Mannesmann
|10,01
|-0,20
|42,81
|Borusan Yat. Paz.
|50,95
|3,22
|40,64
|Bosch Fren Sistemleri
|260,80
|-0,38
|70,71
|Bossa
|9,25
|-2,43
|120,02
|Brisa
|7,73
|-0,13
|22,12
|Burçelik
|5,11
|-1,16
|59,19
|Burçelik Vana
|4,70
|1,08
|217,57
|Bursa Çimento
|5,78
|1,23
|31,36
|Carrefoursa
|4,51
|0,22
|29,60
|Ceo Event Medya
|8,79
|0,69
|Coca Cola İçecek
|34,48
|0,76
|16,62
|Cosmos Yat. Holding
|2,10
|0,48
|116,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,17
|-0,91
|108,65
|Çelebi
|116,50
|0,17
|99,67
|Çelik Halat
|6,38
|0,63
|18,08
|Çemaş Döküm
|1,50
|2,04
|97,37
|Çemtaş
|7,97
|0,38
|33,64
|Çimbeton
|36,14
|-1,79
|26,36
|Çimentaş
|14,20
|-2,07
|11,81
|Çimsa
|9,06
|-1,74
|20,00
|Çuhadaroğlu Metal
|3,10
|2,31
|74,16
|Dagi Giyim
|2,35
|0,43
|89,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,90
|0,00
|88,12
|Dardanel
|2,60
|8,33
|136,36
|Datagate Bilgisayar
|7,70
|-1,41
|79,91
|Demısaş Döküm
|3,33
|1,22
|44,93
|Denge Holding
|1,45
|1,40
|25,00
|Deniz GMYO
|4,52
|-0,22
|48,68
|Denizli Cam
|8,39
|-3,45
|61,10
|Derimod
|6,49
|0,78
|131,01
|Derlüks Deri
|3,58
|-4,53
|Desa Deri
|4,57
|-4,99
|164,16
|Despec Bilgisayar
|4,10
|-1,20
|50,10
|Deva Holding
|8,51
|-0,23
|158,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,94
|-9,62
|20,51
|Ditaş Doğan
|9,00
|-0,77
|75,82
|DO-CO
|499,10
|-1,17
|5,31
|Doğan Burda
|5,35
|-2,01
|77,74
|Doğan Holding
|1,91
|-3,05
|105,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,70
|0,00
|39,34
|Doğusan
|1,94
|1,04
|-10,37
|Doğuş GMYO
|4,09
|1,49
|93,84
|Doğuş Otomotiv
|9,51
|3,26
|133,84
|Döktaş Dökümcülük
|39,50
|-1,25
|384,66
|Duran Doğan Basım
|13,50
|-3,57
|164,71
|Dyo Boya
|4,68
|-1,27
|61,38
|Eczacıbaşı İlaç
|3,59
|1,99
|48,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|0,30
|55,72
|Edip Gayrimenkul
|1,36
|2,26
|76,62
|Ege Endüstri
|522,00
|0,95
|67,77
|Ege Gübre
|43,80
|-1,62
|111,73
|Ege Profil
|11,51
|-1,46
|37,06
|Ege Seramik
|3,63
|2,25
|22,59
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,21
|5,00
|61,54
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|0,00
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|7,75
|-4,67
|101,82
|Ekiz Kimya
|0,64
|0,00
|93,94
|Emek Elektrik
|1,63
|0,00
|66,33
|Eminiş Ambalaj
|1,63
|9,40
|39,32
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|-1,99
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,81
|2,76
|65,87
|Enka İnşaat
|6,08
|1,50
|40,16
|Erbosan
|24,22
|-2,18
|59,30
|Ereğli Demir Çelik
|8,29
|-0,48
|35,86
|Ersu Gıda
|2,02
|-2,88
|119,57
|Escort Teknoloji
|1,18
|-2,48
|55,26
|Etiler Gıda
|2,59
|1,57
|21,60
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,48
|3,50
|110,23
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,40
|14,75
|120,49
|Euro Yat. Ort.
|1,32
|4,76
|110,66
|Euro Yatırım Holding
|1,57
|0,00
|185,45
|Fenerbahçe Futbol
|14,79
|-3,08
|113,73
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,14
|-1,43
|55,64
|F-M İzmit Piston
|31,28
|1,23
|103,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|5,98
|-6,85
|288,56
|Ford Otosan
|64,10
|0,79
|37,40
|Formet Çelik Kapı
|4,40
|-14,89
|335,36
|Frigo Pak Gıda
|13,49
|-4,73
|693,53
|Galatasaray Sportif
|2,19
|-2,23
|76,61
|Garanti Bankası
|10,33
|-0,10
|29,77
|Garanti Faktoring
|3,68
|0,27
|85,86
|Garanti Yat. Ort.
|1,06
|0,00
|44,74
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,87
|-0,84
|92,25
|Gedik Yatırım Holding
|8,26
|2,10
|251,49
|Gediz Ambalaj
|6,60
|2,01
|63,19
|Gentaş
|2,05
|2,50
|49,35
|Gersan Elektrik
|3,05
|0,00
|24,98
|Global Men. Değ.
|1,54
|-1,28
|227,66
|Global Yat. Holding
|4,61
|1,77
|54,18
|Good-Year
|3,55
|3,20
|6,98
|Göltaş Çimento
|17,19
|1,00
|40,39
|Gözde Girişim
|4,68
|0,65
|75,28
|GSD Denizcilik
|2,41
|2,99
|109,57
|GSD Holding
|1,32
|-0,75
|65,00
|Gübre Fabrik.
|7,51
|-0,53
|153,72
|Güler Yat. Holding
|2,42
|-0,41
|126,17
|Güneş Sigorta
|1,89
|0,53
|34,79
|Halk GMYO
|1,14
|0,88
|77,21
|Halk Sigorta
|1,56
|-1,27
|76,77
|Hatay Tekstil
|6,68
|-4,30
|93,72
|Hedef Girişim
|1,99
|0,00
|71,55
|Hektaş
|7,33
|0,83
|116,70
|HUB Girişim
|13,60
|-4,90
|623,40
|Hürriyet Gzt.
|1,21
|-5,47
|30,11
|ICBC Turkey Bank
|4,73
|-1,25
|-4,06
|İdealist Danışmanlık
|3,36
|-1,47
|-42,51
|İdealist GMYO
|3,22
|1,58
|97,55
|İhlas Ev Aletleri
|2,34
|0,86
|616,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|-1,14
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|4,94
|1,23
|709,84
|İhlas Holding
|0,79
|-1,25
|146,88
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|-1,16
|157,58
|İndeks Bilgisayar
|9,90
|-0,50
|77,78
|Info Yatırım
|4,63
|0,65
|349,51
|İntema
|8,63
|-2,92
|43,91
|İpek Doğal Enerji
|6,58
|0,61
|22,53
|İskenderun Demir Çelik
|7,71
|0,65
|64,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)