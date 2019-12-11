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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

11.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,820,00-6,67
Acıpayam Selüloz6,151,3292,50
Adana Çimento (A)7,39-0,1455,37
Adana Çimento (B)5,90-1,1782,91
Adana Çimento (C)2,220,4580,33
Adel Kalemcilik14,86-2,5644,65
Adese Alışveriş Ticaret1,81-2,69-22,65
Afyon Çimento6,34-3,7938,13
Ak Enerji1,04-2,8065,08
Akbank7,65-0,6529,99
Akçansa9,97-1,7752,40
Akdenız Güvenlık Hız.1,783,49-11,44
Akfen GMYO3,7820,00129,09
Akın Tekstil12,84-1,0841,64
Akiş GMYO3,871,3169,81
Akmerkez GMYO22,860,6258,38
Aksa12,73-0,5591,87
Aksa Enerji3,860,5244,03
Aksigorta5,58-1,0677,74
Aksu Enerji12,973,0268,01
Alarko Carrıer48,40-2,5022,97
Alarko GMYO91,55-2,40116,82
Alarko Holding5,442,06178,93
Albaraka Türk1,28-0,7816,61
Alcatel Lucent Teletaş11,365,3897,22
Alkim Kağıt5,310,1947,74
Alkim Kimya35,68-0,6165,64
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme7,683,23147,64
Anadolu Cam4,075,1758,69
Anadolu Efes21,560,847,41
Anadolu Grubu Holding16,851,6366,27
Anadolu Hayat Emek.6,782,7319,06
Anadolu Isuzu13,152,18112,78
Anadolu Sigorta4,61-0,2217,43
Anel Elektrik3,05-0,6588,27
Arçelik19,350,7822,55
Arena Bilgisayar6,73-4,4052,61
Armada Bilgisayar14,71-0,6858,34
Arsan Tekstil3,543,81118,52
Artı Yatırım Holding0,81-1,22-6,90
Aselsan19,13-1,09-20,13
Aslan Çimento40,02-2,5842,12
Ata GMYO4,030,500,50
Atakule GMYO1,96-1,5148,95
Atlantis Yatırım Holding0,93-7,00416,67
Atlas Yat. Ort.1,411,4463,95
AvivaSA Emeklilik Hayat13,719,4288,69
Avrasya GMYO1,630,0085,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,90-0,5275,93
Avrasya Stratejik GMYF1.283,900,013,02
Avrupa Yatırım Holding1,55-1,27-36,21
Ayen Enerji3,361,2086,60
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,800,0030,88
Aygaz12,36-1,2024,29
Bagfaş13,61-1,23182,37
Bak Ambalaj7,211,8453,13
Balatacılar Balatacılık0,498,8948,48
Bantaş Ambalaj2,578,90104,78
Banvit16,55-0,9053,38
Baştaş Başkent Çimento2,50-3,4723,76
Batı Çimento3,27-2,9735,68
Batısöke Çimento1,28-2,2917,43
Bera Holding3,70-1,6079,61
Berkosan Yalıtım2,432,5334,25
Beşiktaş Futbol Yat.2,70-4,2666,67
Beyaz Filo3,01-0,9910,26
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,613,14185,47
Bim Mağazalar44,180,325,45
Birko Mensucat0,283,70-6,67
Birlik Mensucat1,13-1,74-3,42
Bizim Mağazaları11,05-0,6365,28
Bolu Çimento3,63-2,1617,56
Bomonti Elektrik1,33-5,00177,08
Borusan Mannesmann10,01-0,2042,81
Borusan Yat. Paz.50,953,2240,64
Bosch Fren Sistemleri260,80-0,3870,71
Bossa9,25-2,43120,02
Brisa7,73-0,1322,12
Burçelik5,11-1,1659,19
Burçelik Vana4,701,08217,57
Bursa Çimento5,781,2331,36
Carrefoursa4,510,2229,60
Ceo Event Medya8,790,69
Coca Cola İçecek34,480,7616,62
Cosmos Yat. Holding2,100,48116,49
Credıtwest Faktorıng2,17-0,91108,65
Çelebi116,500,1799,67
Çelik Halat6,380,6318,08
Çemaş Döküm1,502,0497,37
Çemtaş7,970,3833,64
Çimbeton36,14-1,7926,36
Çimentaş14,20-2,0711,81
Çimsa9,06-1,7420,00
Çuhadaroğlu Metal3,102,3174,16
Dagi Giyim2,350,4389,52
Dagi Yatırım Holding1,900,0088,12
Dardanel2,608,33136,36
Datagate Bilgisayar7,70-1,4179,91
Demısaş Döküm3,331,2244,93
Denge Holding1,451,4025,00
Deniz GMYO4,52-0,2248,68
Denizli Cam8,39-3,4561,10
Derimod6,490,78131,01
Derlüks Deri3,58-4,53
Desa Deri4,57-4,99164,16
Despec Bilgisayar4,10-1,2050,10
Deva Holding8,51-0,23158,66
Diriteks Diriliş Tekstil0,94-9,6220,51
Ditaş Doğan9,00-0,7775,82
DO-CO499,10-1,175,31
Doğan Burda5,35-2,0177,74
Doğan Holding1,91-3,05105,09
Doğtaş Kelebek Mobilya1,700,0039,34
Doğusan1,941,04-10,37
Doğuş GMYO4,091,4993,84
Doğuş Otomotiv9,513,26133,84
Döktaş Dökümcülük39,50-1,25384,66
Duran Doğan Basım13,50-3,57164,71
Dyo Boya4,68-1,2761,38
Eczacıbaşı İlaç3,591,9948,01
Eczacıbaşı Yatırım9,970,3055,72
Edip Gayrimenkul1,362,2676,62
Ege Endüstri522,000,9567,77
Ege Gübre43,80-1,62111,73
Ege Profil11,51-1,4637,06
Ege Seramik3,632,2522,59
Egeli & Co Tarım Girişim0,215,0061,54
Egeli&Co Enerji Yatırım0,330,0037,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,120,0020,00
Egeplast7,75-4,67101,82
Ekiz Kimya0,640,0093,94
Emek Elektrik1,630,0066,33
Eminiş Ambalaj1,639,4039,32
Emlak Konut GMYO1,48-1,991,60
Enerjisa Enerji7,812,7665,87
Enka İnşaat6,081,5040,16
Erbosan24,22-2,1859,30
Ereğli Demir Çelik8,29-0,4835,86
Ersu Gıda2,02-2,88119,57
Escort Teknoloji1,18-2,4855,26
Etiler Gıda2,591,5721,60
Euro Kapital Yat. Ort.1,483,50110,23
Euro Trend Yat. Ort.1,4014,75120,49
Euro Yat. Ort.1,324,76110,66
Euro Yatırım Holding1,570,00185,45
Fenerbahçe Futbol14,79-3,08113,73
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,14-1,4355,64
F-M İzmit Piston31,281,23103,50
Fonet Bilgi Teknolojileri5,98-6,85288,56
Ford Otosan64,100,7937,40
Formet Çelik Kapı4,40-14,89335,36
Frigo Pak Gıda13,49-4,73693,53
Galatasaray Sportif2,19-2,2376,61
Garanti Bankası10,33-0,1029,77
Garanti Faktoring3,680,2785,86
Garanti Yat. Ort.1,060,0044,74
Gedik Y. Men. Değ.5,87-0,8492,25
Gedik Yatırım Holding8,262,10251,49
Gediz Ambalaj6,602,0163,19
Gentaş2,052,5049,35
Gersan Elektrik3,050,0024,98
Global Men. Değ.1,54-1,28227,66
Global Yat. Holding4,611,7754,18
Good-Year3,553,206,98
Göltaş Çimento17,191,0040,39
Gözde Girişim4,680,6575,28
GSD Denizcilik2,412,99109,57
GSD Holding1,32-0,7565,00
Gübre Fabrik.7,51-0,53153,72
Güler Yat. Holding2,42-0,41126,17
Güneş Sigorta1,890,5334,79
Halk GMYO1,140,8877,21
Halk Sigorta1,56-1,2776,77
Hatay Tekstil6,68-4,3093,72
Hedef Girişim1,990,0071,55
Hektaş7,330,83116,70
HUB Girişim13,60-4,90623,40
Hürriyet Gzt.1,21-5,4730,11
ICBC Turkey Bank4,73-1,25-4,06
İdealist Danışmanlık3,36-1,47-42,51
İdealist GMYO3,221,5897,55
İhlas Ev Aletleri2,340,86616,42
İhlas Gayrimenkul0,87-1,14-7,40
İhlas Gazetecilik4,941,23709,84
İhlas Holding0,79-1,25146,88
İhlas Yayın Holding0,85-1,16157,58
İndeks Bilgisayar9,90-0,5077,78
Info Yatırım4,630,65349,51
İntema8,63-2,9243,91
İpek Doğal Enerji6,580,6122,53
İskenderun Demir Çelik7,710,6564,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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