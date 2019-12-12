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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

12.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:32Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,841,10-5,64
Acıpayam Selüloz6,170,3393,13
Adana Çimento (A)7,430,5456,21
Adana Çimento (B)5,900,0082,91
Adana Çimento (C)2,230,4581,14
Adel Kalemcilik15,091,5546,89
Adese Alışveriş Ticaret1,852,21-20,94
Afyon Çimento6,472,0540,96
Ak Enerji1,050,9666,67
Akbank7,872,8833,73
Akçansa10,020,5053,16
Akdenız Güvenlık Hız.1,927,87-4,48
Akfen GMYO4,057,14145,45
Akın Tekstil12,971,0143,08
Akiş GMYO3,86-0,2669,37
Akmerkez GMYO22,940,3558,93
Aksa13,002,1295,94
Aksa Enerji3,993,3748,88
Aksigorta5,753,0583,16
Aksu Enerji13,302,5472,28
Alarko Carrıer51,005,3729,57
Alarko GMYO95,954,81127,24
Alarko Holding5,511,29182,52
Albaraka Türk1,301,5618,43
Alcatel Lucent Teletaş11,702,99103,13
Alkim Kağıt5,340,5648,58
Alkim Kimya35,940,7366,85
Altınyağ0,420,00-4,55
Altınyunus Çeşme8,237,16165,37
Anadolu Cam4,070,0058,69
Anadolu Efes21,901,589,10
Anadolu Grubu Holding17,322,7970,90
Anadolu Hayat Emek.6,800,2919,41
Anadolu Isuzu12,97-1,37109,87
Anadolu Sigorta4,630,4317,94
Anel Elektrik3,091,3190,74
Arçelik19,752,0725,08
Arena Bilgisayar6,801,0454,20
Armada Bilgisayar14,30-2,7953,93
Arsan Tekstil3,52-0,56117,28
Artı Yatırım Holding0,821,23-5,75
Aselsan19,532,09-18,46
Aslan Çimento44,7811,8959,02
Ata GMYO4,01-0,500,00
Atakule GMYO1,89-3,5743,63
Atlantis Yatırım Holding0,930,00416,67
Atlas Yat. Ort.1,40-0,7162,79
AvivaSA Emeklilik Hayat13,810,7390,07
Avrasya GMYO1,41-13,5060,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,88-1,0574,07
Avrasya Stratejik GMYF1.284,000,013,02
Avrupa Yatırım Holding1,550,00-36,21
Ayen Enerji3,35-0,3086,05
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,821,1132,33
Aygaz12,571,7026,40
Bagfaş13,811,47186,51
Bak Ambalaj7,656,1062,48
Balatacılar Balatacılık0,538,1660,61
Bantaş Ambalaj2,653,11111,16
Banvit16,992,6657,46
Baştaş Başkent Çimento2,44-2,4020,79
Batı Çimento3,321,5337,76
Batısöke Çimento1,323,1321,10
Bera Holding3,66-1,0877,67
Berkosan Yalıtım2,440,4134,81
Beşiktaş Futbol Yat.2,907,4179,01
Beyaz Filo3,030,6610,99
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,651,11188,64
Bim Mağazalar45,202,317,88
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat1,140,88-2,56
Bizim Mağazaları11,171,0967,08
Bolu Çimento3,794,4122,74
Bomonti Elektrik1,351,50181,25
Borusan Mannesmann10,201,9045,52
Borusan Yat. Paz.51,100,2941,05
Bosch Fren Sistemleri263,601,0772,54
Bossa9,17-0,86118,12
Brisa8,003,4926,38
Burçelik5,405,6868,22
Burçelik Vana4,883,83229,73
Bursa Çimento5,902,0834,09
Carrefoursa4,550,8930,75
Ceo Event Medya8,14-7,39
Coca Cola İçecek35,302,3819,40
Cosmos Yat. Holding2,3110,00138,14
Credıtwest Faktorıng2,211,84112,50
Çelebi116,500,0099,67
Çelik Halat6,532,3520,86
Çemaş Döküm1,49-0,6796,05
Çemtaş8,243,3938,17
Çimbeton36,882,0528,95
Çimentaş14,522,2514,33
Çimsa9,130,7720,93
Çuhadaroğlu Metal3,182,5878,65
Dagi Giyim2,350,0089,52
Dagi Yatırım Holding1,942,1192,08
Dardanel2,859,62159,09
Datagate Bilgisayar8,003,9086,92
Demısaş Döküm3,371,2046,67
Denge Holding1,471,3826,72
Deniz GMYO4,530,2249,01
Denizli Cam8,37-0,2460,71
Derimod6,632,16136,00
Derlüks Deri3,580,00
Desa Deri4,672,19169,94
Despec Bilgisayar4,171,7152,66
Deva Holding8,692,12164,13
Diriteks Diriliş Tekstil0,85-9,578,97
Ditaş Doğan9,050,5676,80
DO-CO502,200,625,97
Doğan Burda5,18-3,1872,09
Doğan Holding1,89-1,05102,94
Doğtaş Kelebek Mobilya1,721,1840,98
Doğusan1,971,55-8,99
Doğuş GMYO4,9019,80132,23
Doğuş Otomotiv11,2318,09176,13
Döktaş Dökümcülük38,90-1,52377,30
Duran Doğan Basım13,08-3,11156,47
Dyo Boya4,822,9966,21
Eczacıbaşı İlaç3,600,2848,42
Eczacıbaşı Yatırım10,000,3056,19
Edip Gayrimenkul1,35-0,7475,32
Ege Endüstri519,30-0,5266,90
Ege Gübre43,900,23112,21
Ege Profil12,004,2642,90
Ege Seramik3,671,1023,94
Egeli & Co Tarım Girişim0,239,5276,92
Egeli&Co Enerji Yatırım0,356,0645,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,138,3330,00
Egeplast8,307,10116,15
Ekiz Kimya0,640,0093,94
Emek Elektrik1,61-1,2364,29
Eminiş Ambalaj1,799,8252,99
Emlak Konut GMYO1,512,033,66
Enerjisa Enerji7,840,3866,51
Enka İnşaat6,120,6641,08
Erbosan24,440,9160,74
Ereğli Demir Çelik8,644,2241,60
Ersu Gıda2,072,48125,00
Escort Teknoloji1,234,2461,84
Etiler Gıda2,55-1,5419,72
Euro Kapital Yat. Ort.1,7014,86141,48
Euro Trend Yat. Ort.1,507,14136,24
Euro Yat. Ort.1,373,79118,64
Euro Yatırım Holding1,612,55192,73
Fenerbahçe Futbol15,132,30118,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,191,2157,52
F-M İzmit Piston31,701,34106,23
Fonet Bilgi Teknolojileri6,051,17293,11
Ford Otosan65,602,3440,61
Formet Çelik Kapı3,74-15,00270,06
Frigo Pak Gıda13,701,56705,88
Galatasaray Sportif2,263,2082,26
Garanti Bankası10,582,4232,91
Garanti Faktoring3,741,6388,89
Garanti Yat. Ort.1,03-2,8340,64
Gedik Y. Men. Değ.5,86-0,1791,92
Gedik Yatırım Holding8,310,61253,62
Gediz Ambalaj6,701,5265,66
Gentaş2,070,9850,81
Gersan Elektrik3,111,9727,44
Global Men. Değ.1,667,79253,19
Global Yat. Holding5,028,8967,89
Good-Year3,580,857,89
Göltaş Çimento17,753,2644,96
Gözde Girişim4,833,2180,90
GSD Denizcilik2,37-1,66106,09
GSD Holding1,320,0065,00
Gübre Fabrik.7,662,00158,78
Güler Yat. Holding2,32-4,13116,82
Güneş Sigorta1,932,1237,64
Halk GMYO1,161,7580,32
Halk Sigorta1,51-3,2171,10
Hatay Tekstil6,47-3,1487,63
Hedef Girişim2,032,0175,00
Hektaş7,370,55117,88
HUB Girişim14,224,56656,38
Hürriyet Gzt.1,08-10,7416,13
ICBC Turkey Bank4,862,75-1,42
İdealist Danışmanlık3,411,49-41,65
İdealist GMYO3,250,9399,39
İhlas Ev Aletleri2,402,56634,79
İhlas Gayrimenkul0,881,15-6,34
İhlas Gazetecilik4,90-0,81703,28
İhlas Holding0,790,00146,88
İhlas Yayın Holding0,861,18160,61
İndeks Bilgisayar9,960,6178,86
Info Yatırım4,752,59361,17
İntema8,670,4644,58
İpek Doğal Enerji6,833,8027,19
İskenderun Demir Çelik7,872,0867,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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