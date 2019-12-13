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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

13.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:42Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,840,00-5,64
Acıpayam Selüloz6,210,6594,38
Adana Çimento (A)7,470,5457,05
Adana Çimento (B)5,85-0,8581,36
Adana Çimento (C)2,17-2,6976,27
Adel Kalemcilik14,80-1,9244,06
Adese Alışveriş Ticaret1,84-0,54-21,37
Afyon Çimento6,39-1,2439,22
Ak Enerji1,00-4,7658,73
Akbank8,021,9136,28
Akçansa9,80-2,2049,80
Akdenız Güvenlık Hız.1,91-0,52-4,98
Akfen GMYO3,94-2,72138,79
Akın Tekstil12,83-1,0841,53
Akiş GMYO3,83-0,7868,06
Akmerkez GMYO23,542,6263,09
Aksa13,100,7797,45
Aksa Enerji3,93-1,5046,64
Aksigorta5,861,9186,66
Aksu Enerji13,703,0177,46
Alarko Carrıer50,75-0,4928,94
Alarko GMYO92,55-3,54119,19
Alarko Holding5,49-0,36181,50
Albaraka Türk1,28-1,5416,61
Alcatel Lucent Teletaş11,58-1,03101,04
Alkim Kağıt5,31-0,5647,74
Alkim Kimya35,38-1,5664,25
Altınyağ0,41-2,38-6,82
Altınyunus Çeşme8,10-1,58161,18
Anadolu Cam4,03-0,9857,13
Anadolu Efes22,040,649,80
Anadolu Grubu Holding17,22-0,5869,92
Anadolu Hayat Emek.6,840,5920,11
Anadolu Isuzu12,75-1,70106,31
Anadolu Sigorta4,630,0017,94
Anel Elektrik3,08-0,3290,12
Arçelik20,182,1827,80
Arena Bilgisayar6,69-1,6251,70
Armada Bilgisayar14,400,7055,01
Arsan Tekstil3,43-2,56111,73
Artı Yatırım Holding0,820,00-5,75
Aselsan19,550,10-18,37
Aslan Çimento43,10-3,7553,05
Ata GMYO4,6114,9614,96
Atakule GMYO1,900,5344,39
Atlantis Yatırım Holding0,88-5,38388,89
Atlas Yat. Ort.1,410,7163,95
AvivaSA Emeklilik Hayat13,69-0,8788,42
Avrasya GMYO1,40-0,7159,09
Avrasya Petrol ve Tur.1,84-2,1370,37
Avrasya Stratejik GMYF1.284,100,013,03
Avrupa Yatırım Holding1,550,00-36,21
Ayen Enerji3,411,7989,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,841,1033,78
Aygaz12,48-0,7225,50
Bagfaş13,60-1,52182,16
Bak Ambalaj7,36-3,7956,32
Balatacılar Balatacılık0,589,4375,76
Bantaş Ambalaj2,54-4,15102,39
Banvit16,78-1,2455,51
Baştaş Başkent Çimento2,450,4121,29
Batı Çimento3,28-1,2036,10
Batısöke Çimento1,30-1,5219,27
Bera Holding3,60-1,6474,76
Berkosan Yalıtım2,544,1040,33
Beşiktaş Futbol Yat.2,900,0079,01
Beyaz Filo3,040,3311,36
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,650,00188,64
Bim Mağazalar45,00-0,447,40
Birko Mensucat0,27-3,57-10,00
Birlik Mensucat1,10-3,51-5,98
Bizim Mağazaları11,10-0,6366,03
Bolu Çimento3,943,9627,60
Bomonti Elektrik1,489,63208,33
Borusan Mannesmann10,08-1,1843,81
Borusan Yat. Paz.49,38-3,3736,30
Bosch Fren Sistemleri260,00-1,3770,19
Bossa8,91-2,84111,93
Brisa8,486,0033,97
Burçelik5,542,5972,59
Burçelik Vana5,5914,55277,70
Bursa Çimento5,82-1,3632,27
Carrefoursa4,51-0,8829,60
Ceo Event Medya8,13-0,12
Coca Cola İçecek36,102,2722,10
Cosmos Yat. Holding2,403,90147,42
Credıtwest Faktorıng2,17-1,81108,65
Çelebi112,60-3,3592,98
Çelik Halat6,712,7624,19
Çemaş Döküm1,490,0096,05
Çemtaş8,04-2,4334,81
Çimbeton37,180,8130,00
Çimentaş14,540,1414,49
Çimsa9,02-1,2019,47
Çuhadaroğlu Metal3,09-2,8373,60
Dagi Giyim2,350,0089,52
Dagi Yatırım Holding1,92-1,0390,10
Dardanel3,005,26172,73
Datagate Bilgisayar7,69-3,8779,67
Demısaş Döküm3,29-2,3743,19
Denge Holding1,45-1,3625,00
Deniz GMYO4,44-1,9946,05
Denizli Cam8,521,7963,59
Derimod6,782,26141,34
Derlüks Deri3,54-1,12
Desa Deri4,47-4,28158,38
Despec Bilgisayar4,10-1,6850,10
Deva Holding8,61-0,92161,70
Diriteks Diriliş Tekstil0,77-9,41-1,28
Ditaş Doğan8,85-2,2172,89
DO-CO502,700,106,07
Doğan Burda5,200,3972,76
Doğan Holding1,87-1,06100,79
Doğtaş Kelebek Mobilya1,71-0,5840,16
Doğusan1,94-1,52-10,37
Doğuş GMYO4,45-9,18110,90
Doğuş Otomotiv10,00-10,95145,89
Döktaş Dökümcülük37,40-3,86358,90
Duran Doğan Basım12,89-1,45152,75
Dyo Boya4,72-2,0762,76
Eczacıbaşı İlaç3,702,7852,54
Eczacıbaşı Yatırım10,050,5056,97
Edip Gayrimenkul1,31-2,9670,13
Ege Endüstri540,003,9973,55
Ege Gübre43,78-0,27111,63
Ege Profil12,000,0042,90
Ege Seramik3,680,2724,28
Egeli & Co Tarım Girişim0,244,3584,62
Egeli&Co Enerji Yatırım0,350,0045,83
Egeli&Co Yatırım Holding0,147,6940,00
Egeplast7,99-3,73108,07
Ekiz Kimya0,640,0093,94
Emek Elektrik1,53-4,9756,12
Eminiş Ambalaj1,78-0,5652,14
Emlak Konut GMYO1,510,003,66
Enerjisa Enerji7,67-2,1762,90
Enka İnşaat6,07-0,8239,93
Erbosan24,18-1,0659,03
Ereğli Demir Çelik8,660,2341,93
Ersu Gıda2,05-0,97122,83
Escort Teknoloji1,21-1,6359,21
Etiler Gıda2,50-1,9617,37
Euro Kapital Yat. Ort.1,710,59142,90
Euro Trend Yat. Ort.1,29-14,00103,17
Euro Yat. Ort.1,28-6,57104,28
Euro Yatırım Holding1,56-3,11183,64
Fenerbahçe Futbol15,230,66120,09
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,18-0,2457,14
F-M İzmit Piston32,261,77109,87
Fonet Bilgi Teknolojileri5,83-3,64278,82
Ford Otosan67,402,7444,47
Formet Çelik Kapı3,29-11,71226,74
Frigo Pak Gıda12,89-5,91658,24
Galatasaray Sportif2,395,7592,74
Garanti Bankası10,983,7837,94
Garanti Faktoring3,770,8090,40
Garanti Yat. Ort.1,030,0040,64
Gedik Y. Men. Değ.5,890,5192,90
Gedik Yatırım Holding8,22-1,08249,79
Gediz Ambalaj6,68-0,3065,17
Gentaş2,03-1,9347,89
Gersan Elektrik3,120,3227,85
Global Men. Değ.1,60-3,61240,43
Global Yat. Holding4,80-4,3860,54
Good-Year3,52-1,686,08
Göltaş Çimento17,53-1,2443,16
Gözde Girişim4,66-3,5274,53
GSD Denizcilik2,35-0,84104,35
GSD Holding1,29-2,2761,25
Gübre Fabrik.7,771,44162,50
Güler Yat. Holding1,98-14,6685,05
Güneş Sigorta2,035,1844,78
Halk GMYO1,160,0080,32
Halk Sigorta1,510,0071,10
Hatay Tekstil6,805,1097,20
Hedef Girişim2,030,0075,00
Hektaş7,35-0,27117,29
HUB Girişim14,501,97671,28
Hürriyet Gzt.1,145,5622,58
ICBC Turkey Bank4,890,62-0,81
İdealist Danışmanlık3,35-1,76-42,68
İdealist GMYO3,15-3,0893,25
İhlas Ev Aletleri2,400,00634,79
İhlas Gayrimenkul0,87-1,14-7,40
İhlas Gazetecilik4,89-0,20701,64
İhlas Holding0,76-3,80137,50
İhlas Yayın Holding0,85-1,16157,58
İndeks Bilgisayar9,74-2,2174,91
Info Yatırım4,70-1,05356,31
İntema8,65-0,2344,25
İpek Doğal Enerji6,67-2,3424,21
İskenderun Demir Çelik7,75-1,5265,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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