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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

16.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:44Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,924,35-1,54
Acıpayam Selüloz6,311,6197,51
Adana Çimento (A)8,3712,0575,97
Adana Çimento (B)6,256,8493,77
Adana Çimento (C)2,3910,1494,14
Adel Kalemcilik14,48-2,1640,95
Adese Alışveriş Ticaret1,840,00-21,37
Afyon Çimento6,491,5641,39
Ak Enerji1,022,0061,90
Akbank8,171,8738,83
Akçansa10,234,3956,37
Akdenız Güvenlık Hız.1,87-2,09-6,97
Akfen GMYO4,011,78143,03
Akın Tekstil12,47-2,8137,56
Akiş GMYO3,912,0971,57
Akmerkez GMYO23,881,4465,44
Aksa13,200,7698,96
Aksa Enerji3,971,0248,13
Aksigorta5,860,0086,66
Aksu Enerji13,740,2977,98
Alarko Carrıer49,70-2,0726,27
Alarko GMYO91,50-1,13116,70
Alarko Holding5,591,82186,62
Albaraka Türk1,355,4722,98
Alcatel Lucent Teletaş12,104,49110,07
Alkim Kağıt5,320,1948,02
Alkim Kimya35,881,4166,57
Altınyağ0,410,00-6,82
Altınyunus Çeşme8,180,99163,76
Anadolu Cam4,030,0057,13
Anadolu Efes22,180,6410,50
Anadolu Grubu Holding17,16-0,3569,33
Anadolu Hayat Emek.6,850,1520,29
Anadolu Isuzu12,850,78107,93
Anadolu Sigorta4,701,5119,73
Anel Elektrik3,162,6095,06
Arçelik19,97-1,0426,47
Arena Bilgisayar6,953,8957,60
Armada Bilgisayar14,10-2,0851,78
Arsan Tekstil3,471,17114,20
Artı Yatırım Holding0,81-1,22-6,90
Aselsan19,53-0,10-18,46
Aslan Çimento45,886,4562,93
Ata GMYO5,3014,9732,17
Atakule GMYO1,931,5846,67
Atlantis Yatırım Holding0,913,41405,56
Atlas Yat. Ort.1,410,0063,95
AvivaSA Emeklilik Hayat13,63-0,4487,59
Avrasya GMYO1,39-0,7157,95
Avrasya Petrol ve Tur.1,871,6373,15
Avrasya Stratejik GMYF1.284,400,023,06
Avrupa Yatırım Holding1,550,00-36,21
Ayen Enerji3,554,1197,15
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,840,0033,78
Aygaz12,530,4026,00
Bagfaş13,56-0,29181,33
Bak Ambalaj7,25-1,4953,98
Balatacılar Balatacılık0,55-5,1766,67
Bantaş Ambalaj2,50-1,5799,20
Banvit16,64-0,8354,22
Baştaş Başkent Çimento2,491,6323,27
Batı Çimento3,372,7439,83
Batısöke Çimento1,332,3122,02
Bera Holding3,55-1,3972,33
Berkosan Yalıtım2,633,5445,30
Beşiktaş Futbol Yat.2,87-1,0377,16
Beyaz Filo3,03-0,3310,99
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,701,37192,59
Bim Mağazalar44,92-0,187,21
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat1,110,91-5,13
Bizim Mağazaları11,412,7970,67
Bolu Çimento4,5715,9948,00
Bomonti Elektrik1,501,35212,50
Borusan Mannesmann10,090,1043,95
Borusan Yat. Paz.48,34-2,1133,43
Bosch Fren Sistemleri267,502,8875,10
Bossa8,59-3,59104,32
Brisa8,601,4235,86
Burçelik5,570,5473,52
Burçelik Vana6,2010,91318,92
Bursa Çimento5,911,5534,32
Carrefoursa4,673,5534,20
Ceo Event Medya8,12-0,12
Coca Cola İçecek36,200,2822,44
Cosmos Yat. Holding2,22-7,50128,87
Credıtwest Faktorıng2,368,76126,92
Çelebi114,201,4295,73
Çelik Halat6,760,7525,12
Çemaş Döküm1,522,01100,00
Çemtaş8,02-0,2534,48
Çimbeton37,500,8631,12
Çimentaş14,751,4416,14
Çimsa9,222,2222,12
Çuhadaroğlu Metal3,090,0073,60
Dagi Giyim2,350,0089,52
Dagi Yatırım Holding1,90-1,0488,12
Dardanel3,113,67182,73
Datagate Bilgisayar7,740,6580,84
Demısaş Döküm3,300,3043,63
Denge Holding1,44-0,6924,14
Deniz GMYO4,634,2852,30
Denizli Cam8,51-0,1263,40
Derimod7,043,83150,59
Derlüks Deri4,2419,77
Desa Deri4,541,57162,43
Despec Bilgisayar4,100,0050,10
Deva Holding8,56-0,58160,18
Diriteks Diriliş Tekstil0,75-2,60-3,85
Ditaş Doğan8,930,9074,45
DO-CO505,000,466,56
Doğan Burda5,16-0,7771,43
Doğan Holding1,870,00100,79
Doğtaş Kelebek Mobilya1,70-0,5839,34
Doğusan1,982,06-8,53
Doğuş GMYO4,39-1,35108,06
Doğuş Otomotiv9,85-1,50142,20
Döktaş Dökümcülük38,001,60366,26
Duran Doğan Basım12,81-0,62151,18
Dyo Boya4,740,4263,45
Eczacıbaşı İlaç3,720,5453,37
Eczacıbaşı Yatırım10,140,9058,38
Edip Gayrimenkul1,30-0,7668,83
Ege Endüstri554,002,5978,05
Ege Gübre43,780,00111,63
Ege Profil11,91-0,7541,83
Ege Seramik3,721,0925,63
Egeli & Co Tarım Girişim0,268,33100,00
Egeli&Co Enerji Yatırım0,34-2,8641,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,157,1450,00
Egeplast8,000,13108,33
Ekiz Kimya0,61-4,6984,85
Emek Elektrik1,668,5069,39
Eminiş Ambalaj1,70-4,4945,30
Emlak Konut GMYO1,510,003,66
Enerjisa Enerji7,60-0,9161,41
Enka İnşaat6,03-0,6639,01
Erbosan23,86-1,3256,93
Ereğli Demir Çelik8,64-0,2341,60
Ersu Gıda2,050,00122,83
Escort Teknoloji1,220,8360,53
Etiler Gıda2,572,8020,66
Euro Kapital Yat. Ort.1,773,51151,43
Euro Trend Yat. Ort.1,300,78104,74
Euro Yat. Ort.1,323,13110,66
Euro Yatırım Holding1,591,92189,09
Fenerbahçe Futbol14,93-1,97115,75
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,282,3960,90
F-M İzmit Piston32,18-0,25109,35
Fonet Bilgi Teknolojileri6,165,66300,26
Ford Otosan68,501,6346,83
Formet Çelik Kapı3,28-0,30225,74
Frigo Pak Gıda12,05-6,52608,82
Galatasaray Sportif2,452,5197,58
Garanti Bankası10,92-0,5537,19
Garanti Faktoring3,872,6595,45
Garanti Yat. Ort.1,030,0040,64
Gedik Y. Men. Değ.5,81-1,3690,28
Gedik Yatırım Holding8,220,00249,79
Gediz Ambalaj6,58-1,5062,70
Gentaş2,040,4948,62
Gersan Elektrik3,233,5332,36
Global Men. Değ.1,610,63242,55
Global Yat. Holding4,78-0,4259,87
Good-Year3,540,576,68
Göltaş Çimento17,821,6545,53
Gözde Girişim4,843,8681,27
GSD Denizcilik2,32-1,28101,74
GSD Holding1,300,7862,50
Gübre Fabrik.7,58-2,45156,08
Güler Yat. Holding1,90-4,0477,57
Güneş Sigorta2,4319,7073,30
Halk GMYO1,160,0080,32
Halk Sigorta1,669,9388,10
Hatay Tekstil7,114,56106,19
Hedef Girişim2,113,9481,90
Hektaş7,30-0,68115,81
HUB Girişim14,892,69692,02
Hürriyet Gzt.1,172,6325,81
ICBC Turkey Bank4,981,841,01
İdealist Danışmanlık3,30-1,49-43,54
İdealist GMYO3,160,3293,87
İhlas Ev Aletleri2,462,50653,16
İhlas Gayrimenkul0,86-1,15-8,47
İhlas Gazetecilik4,951,23711,48
İhlas Holding0,760,00137,50
İhlas Yayın Holding0,850,00157,58
İndeks Bilgisayar9,56-1,8571,68
Info Yatırım4,50-4,26336,89
İntema8,761,2746,08
İpek Doğal Enerji6,741,0525,51
İskenderun Demir Çelik7,66-1,1663,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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