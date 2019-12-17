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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

17.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:36Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,920,00-1,54
Acıpayam Selüloz6,767,13111,59
Adana Çimento (A)8,29-0,9674,29
Adana Çimento (B)6,03-3,5286,95
Adana Çimento (C)2,31-3,3587,64
Adel Kalemcilik15,003,5946,01
Adese Alışveriş Ticaret1,871,63-20,09
Afyon Çimento6,43-0,9240,09
Ak Enerji1,041,9665,08
Akbank8,220,6139,68
Akçansa10,02-2,0553,16
Akdenız Güvenlık Hız.1,870,00-6,97
Akfen GMYO4,143,24150,91
Akın Tekstil12,39-0,6436,68
Akiş GMYO3,86-1,2869,37
Akmerkez GMYO23,70-0,7564,20
Aksa13,371,29101,52
Aksa Enerji3,81-4,0342,16
Aksigorta5,76-1,7183,47
Aksu Enerji13,850,8079,40
Alarko Carrıer48,66-2,0923,63
Alarko GMYO91,750,27117,29
Alarko Holding5,51-1,43182,52
Albaraka Türk1,34-0,7422,07
Alcatel Lucent Teletaş11,84-2,15105,56
Alkim Kağıt5,340,3848,58
Alkim Kimya36,241,0068,24
Altınyağ0,410,00-6,82
Altınyunus Çeşme8,180,00163,76
Anadolu Cam4,111,9960,25
Anadolu Efes22,501,4412,09
Anadolu Grubu Holding17,04-0,7068,14
Anadolu Hayat Emek.6,83-0,2919,94
Anadolu Isuzu12,900,39108,74
Anadolu Sigorta4,69-0,2119,47
Anel Elektrik3,170,3295,68
Arçelik19,91-0,3026,09
Arena Bilgisayar6,84-1,5855,10
Armada Bilgisayar14,200,7152,85
Arsan Tekstil3,500,86116,05
Artı Yatırım Holding0,810,00-6,90
Aselsan19,45-0,41-18,79
Aslan Çimento44,72-2,5358,81
Ata GMYO4,51-14,9112,47
Atakule GMYO1,92-0,5245,91
Atlantis Yatırım Holding0,921,10411,11
Atlas Yat. Ort.1,442,1367,44
AvivaSA Emeklilik Hayat13,771,0389,52
Avrasya GMYO1,411,4460,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,912,1476,85
Avrasya Stratejik GMYF1.284,500,013,07
Avrupa Yatırım Holding1,560,65-35,80
Ayen Enerji3,52-0,8595,49
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,913,8038,87
Aygaz12,530,0026,00
Bagfaş13,51-0,37180,29
Bak Ambalaj7,15-1,3851,86
Balatacılar Balatacılık0,609,0981,82
Bantaş Ambalaj2,520,80100,80
Banvit16,55-0,5453,38
Baştaş Başkent Çimento2,656,4331,19
Batı Çimento3,33-1,1938,17
Batısöke Çimento1,340,7522,94
Bera Holding3,580,8573,79
Berkosan Yalıtım2,60-1,1443,65
Beşiktaş Futbol Yat.2,77-3,4870,99
Beyaz Filo3,184,9516,48
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,771,89198,13
Bim Mağazalar45,120,457,69
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat1,110,00-5,13
Bizim Mağazaları11,10-2,7266,03
Bolu Çimento4,53-0,8846,71
Bomonti Elektrik1,44-4,00200,00
Borusan Mannesmann10,06-0,3043,52
Borusan Yat. Paz.47,46-1,8231,00
Bosch Fren Sistemleri264,40-1,1673,07
Bossa8,42-1,98100,28
Brisa8,600,0035,86
Burçelik5,824,4981,31
Burçelik Vana7,1315,00381,76
Bursa Çimento5,85-1,0232,95
Carrefoursa4,690,4334,77
Ceo Event Medya8,05-0,86
Coca Cola İçecek35,74-1,2720,88
Cosmos Yat. Holding2,20-0,90126,80
Credıtwest Faktorıng2,432,97133,65
Çelebi116,602,1099,84
Çelik Halat6,800,5925,86
Çemaş Döküm1,658,55117,11
Çemtaş7,90-1,5032,47
Çimbeton37,901,0732,52
Çimentaş14,55-1,3614,57
Çimsa9,06-1,7420,00
Çuhadaroğlu Metal3,110,6574,72
Dagi Giyim2,370,8591,13
Dagi Yatırım Holding1,963,1694,06
Dardanel2,99-3,86171,82
Datagate Bilgisayar7,800,7882,24
Demısaş Döküm3,341,2145,37
Denge Holding1,43-0,6923,28
Deniz GMYO4,752,5956,25
Denizli Cam8,26-2,9458,60
Derimod7,323,98160,56
Derlüks Deri4,18-1,42
Desa Deri4,42-2,64155,49
Despec Bilgisayar4,325,3758,15
Deva Holding8,45-1,29156,84
Diriteks Diriliş Tekstil0,772,67-1,28
Ditaş Doğan8,940,1174,65
DO-CO507,300,467,04
Doğan Burda5,160,0071,43
Doğan Holding1,83-2,1496,50
Doğtaş Kelebek Mobilya1,742,3542,62
Doğusan2,043,03-5,75
Doğuş GMYO4,410,46109,00
Doğuş Otomotiv9,71-1,42138,76
Döktaş Dökümcülük40,887,58401,60
Duran Doğan Basım12,68-1,01148,63
Dyo Boya4,750,2163,79
Eczacıbaşı İlaç3,63-2,4249,66
Eczacıbaşı Yatırım9,97-1,6855,72
Edip Gayrimenkul1,332,3172,73
Ege Endüstri564,001,8181,27
Ege Gübre43,940,37112,41
Ege Profil11,77-1,1840,16
Ege Seramik3,771,3427,31
Egeli & Co Tarım Girişim0,287,69115,38
Egeli&Co Enerji Yatırım0,33-2,9437,50
Egeli&Co Yatırım Holding0,166,6760,00
Egeplast8,000,00108,33
Ekiz Kimya0,610,0084,85
Emek Elektrik1,61-3,0164,29
Eminiş Ambalaj1,65-2,9441,03
Emlak Konut GMYO1,510,003,66
Enerjisa Enerji7,741,8464,39
Enka İnşaat6,294,3145,00
Erbosan23,860,0056,93
Ereğli Demir Çelik8,650,1241,76
Ersu Gıda2,04-0,49121,74
Escort Teknoloji1,21-0,8259,21
Etiler Gıda2,56-0,3920,19
Euro Kapital Yat. Ort.1,76-0,56150,01
Euro Trend Yat. Ort.1,332,31109,47
Euro Yat. Ort.1,31-0,76109,06
Euro Yatırım Holding1,621,89194,55
Fenerbahçe Futbol15,050,80117,49
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,9415,4285,71
F-M İzmit Piston34,406,90123,79
Fonet Bilgi Teknolojileri6,07-1,46294,41
Ford Otosan66,70-2,6342,97
Formet Çelik Kapı2,90-11,59188,01
Frigo Pak Gıda13,159,13673,53
Galatasaray Sportif2,31-5,7186,29
Garanti Bankası10,88-0,3736,68
Garanti Faktoring3,79-2,0791,41
Garanti Yat. Ort.1,106,8050,20
Gedik Y. Men. Değ.5,80-0,1789,96
Gedik Yatırım Holding8,17-0,61247,66
Gediz Ambalaj6,56-0,3062,20
Gentaş2,01-1,4746,43
Gersan Elektrik3,16-2,1729,49
Global Men. Değ.1,620,62244,68
Global Yat. Holding4,790,2160,20
Good-Year3,51-0,855,78
Göltaş Çimento17,58-1,3543,57
Gözde Girişim4,921,6584,27
GSD Denizcilik2,361,72105,22
GSD Holding1,364,6270,00
Gübre Fabrik.7,590,13156,42
Güler Yat. Holding1,88-1,0575,70
Güneş Sigorta2,586,1784,00
Halk GMYO1,181,7283,43
Halk Sigorta1,829,64106,23
Hatay Tekstil7,00-1,55103,00
Hedef Girişim2,151,9085,34
Hektaş7,25-0,68114,33
HUB Girişim13,48-9,47617,02
Hürriyet Gzt.1,14-2,5622,58
ICBC Turkey Bank4,92-1,20-0,20
İdealist Danışmanlık3,413,33-41,65
İdealist GMYO3,08-2,5388,96
İhlas Ev Aletleri2,470,41656,22
İhlas Gayrimenkul0,871,16-7,40
İhlas Gazetecilik5,001,01719,67
İhlas Holding0,73-3,95128,13
İhlas Yayın Holding0,83-2,35151,52
İndeks Bilgisayar9,570,1071,85
Info Yatırım4,500,00336,89
İntema8,931,9448,91
İpek Doğal Enerji6,71-0,4524,95
İskenderun Demir Çelik7,62-0,5262,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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