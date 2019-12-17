Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,92
|0,00
|-1,54
|Acıpayam Selüloz
|6,76
|7,13
|111,59
|Adana Çimento (A)
|8,29
|-0,96
|74,29
|Adana Çimento (B)
|6,03
|-3,52
|86,95
|Adana Çimento (C)
|2,31
|-3,35
|87,64
|Adel Kalemcilik
|15,00
|3,59
|46,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,87
|1,63
|-20,09
|Afyon Çimento
|6,43
|-0,92
|40,09
|Ak Enerji
|1,04
|1,96
|65,08
|Akbank
|8,22
|0,61
|39,68
|Akçansa
|10,02
|-2,05
|53,16
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,87
|0,00
|-6,97
|Akfen GMYO
|4,14
|3,24
|150,91
|Akın Tekstil
|12,39
|-0,64
|36,68
|Akiş GMYO
|3,86
|-1,28
|69,37
|Akmerkez GMYO
|23,70
|-0,75
|64,20
|Aksa
|13,37
|1,29
|101,52
|Aksa Enerji
|3,81
|-4,03
|42,16
|Aksigorta
|5,76
|-1,71
|83,47
|Aksu Enerji
|13,85
|0,80
|79,40
|Alarko Carrıer
|48,66
|-2,09
|23,63
|Alarko GMYO
|91,75
|0,27
|117,29
|Alarko Holding
|5,51
|-1,43
|182,52
|Albaraka Türk
|1,34
|-0,74
|22,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,84
|-2,15
|105,56
|Alkim Kağıt
|5,34
|0,38
|48,58
|Alkim Kimya
|36,24
|1,00
|68,24
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,18
|0,00
|163,76
|Anadolu Cam
|4,11
|1,99
|60,25
|Anadolu Efes
|22,50
|1,44
|12,09
|Anadolu Grubu Holding
|17,04
|-0,70
|68,14
|Anadolu Hayat Emek.
|6,83
|-0,29
|19,94
|Anadolu Isuzu
|12,90
|0,39
|108,74
|Anadolu Sigorta
|4,69
|-0,21
|19,47
|Anel Elektrik
|3,17
|0,32
|95,68
|Arçelik
|19,91
|-0,30
|26,09
|Arena Bilgisayar
|6,84
|-1,58
|55,10
|Armada Bilgisayar
|14,20
|0,71
|52,85
|Arsan Tekstil
|3,50
|0,86
|116,05
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|-6,90
|Aselsan
|19,45
|-0,41
|-18,79
|Aslan Çimento
|44,72
|-2,53
|58,81
|Ata GMYO
|4,51
|-14,91
|12,47
|Atakule GMYO
|1,92
|-0,52
|45,91
|Atlantis Yatırım Holding
|0,92
|1,10
|411,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|2,13
|67,44
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,77
|1,03
|89,52
|Avrasya GMYO
|1,41
|1,44
|60,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,91
|2,14
|76,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,50
|0,01
|3,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,65
|-35,80
|Ayen Enerji
|3,52
|-0,85
|95,49
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,91
|3,80
|38,87
|Aygaz
|12,53
|0,00
|26,00
|Bagfaş
|13,51
|-0,37
|180,29
|Bak Ambalaj
|7,15
|-1,38
|51,86
|Balatacılar Balatacılık
|0,60
|9,09
|81,82
|Bantaş Ambalaj
|2,52
|0,80
|100,80
|Banvit
|16,55
|-0,54
|53,38
|Baştaş Başkent Çimento
|2,65
|6,43
|31,19
|Batı Çimento
|3,33
|-1,19
|38,17
|Batısöke Çimento
|1,34
|0,75
|22,94
|Bera Holding
|3,58
|0,85
|73,79
|Berkosan Yalıtım
|2,60
|-1,14
|43,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,77
|-3,48
|70,99
|Beyaz Filo
|3,18
|4,95
|16,48
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,77
|1,89
|198,13
|Bim Mağazalar
|45,12
|0,45
|7,69
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,11
|0,00
|-5,13
|Bizim Mağazaları
|11,10
|-2,72
|66,03
|Bolu Çimento
|4,53
|-0,88
|46,71
|Bomonti Elektrik
|1,44
|-4,00
|200,00
|Borusan Mannesmann
|10,06
|-0,30
|43,52
|Borusan Yat. Paz.
|47,46
|-1,82
|31,00
|Bosch Fren Sistemleri
|264,40
|-1,16
|73,07
|Bossa
|8,42
|-1,98
|100,28
|Brisa
|8,60
|0,00
|35,86
|Burçelik
|5,82
|4,49
|81,31
|Burçelik Vana
|7,13
|15,00
|381,76
|Bursa Çimento
|5,85
|-1,02
|32,95
|Carrefoursa
|4,69
|0,43
|34,77
|Ceo Event Medya
|8,05
|-0,86
|Coca Cola İçecek
|35,74
|-1,27
|20,88
|Cosmos Yat. Holding
|2,20
|-0,90
|126,80
|Credıtwest Faktorıng
|2,43
|2,97
|133,65
|Çelebi
|116,60
|2,10
|99,84
|Çelik Halat
|6,80
|0,59
|25,86
|Çemaş Döküm
|1,65
|8,55
|117,11
|Çemtaş
|7,90
|-1,50
|32,47
|Çimbeton
|37,90
|1,07
|32,52
|Çimentaş
|14,55
|-1,36
|14,57
|Çimsa
|9,06
|-1,74
|20,00
|Çuhadaroğlu Metal
|3,11
|0,65
|74,72
|Dagi Giyim
|2,37
|0,85
|91,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,96
|3,16
|94,06
|Dardanel
|2,99
|-3,86
|171,82
|Datagate Bilgisayar
|7,80
|0,78
|82,24
|Demısaş Döküm
|3,34
|1,21
|45,37
|Denge Holding
|1,43
|-0,69
|23,28
|Deniz GMYO
|4,75
|2,59
|56,25
|Denizli Cam
|8,26
|-2,94
|58,60
|Derimod
|7,32
|3,98
|160,56
|Derlüks Deri
|4,18
|-1,42
|Desa Deri
|4,42
|-2,64
|155,49
|Despec Bilgisayar
|4,32
|5,37
|58,15
|Deva Holding
|8,45
|-1,29
|156,84
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|2,67
|-1,28
|Ditaş Doğan
|8,94
|0,11
|74,65
|DO-CO
|507,30
|0,46
|7,04
|Doğan Burda
|5,16
|0,00
|71,43
|Doğan Holding
|1,83
|-2,14
|96,50
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,74
|2,35
|42,62
|Doğusan
|2,04
|3,03
|-5,75
|Doğuş GMYO
|4,41
|0,46
|109,00
|Doğuş Otomotiv
|9,71
|-1,42
|138,76
|Döktaş Dökümcülük
|40,88
|7,58
|401,60
|Duran Doğan Basım
|12,68
|-1,01
|148,63
|Dyo Boya
|4,75
|0,21
|63,79
|Eczacıbaşı İlaç
|3,63
|-2,42
|49,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,97
|-1,68
|55,72
|Edip Gayrimenkul
|1,33
|2,31
|72,73
|Ege Endüstri
|564,00
|1,81
|81,27
|Ege Gübre
|43,94
|0,37
|112,41
|Ege Profil
|11,77
|-1,18
|40,16
|Ege Seramik
|3,77
|1,34
|27,31
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|7,69
|115,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,33
|-2,94
|37,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|6,67
|60,00
|Egeplast
|8,00
|0,00
|108,33
|Ekiz Kimya
|0,61
|0,00
|84,85
|Emek Elektrik
|1,61
|-3,01
|64,29
|Eminiş Ambalaj
|1,65
|-2,94
|41,03
|Emlak Konut GMYO
|1,51
|0,00
|3,66
|Enerjisa Enerji
|7,74
|1,84
|64,39
|Enka İnşaat
|6,29
|4,31
|45,00
|Erbosan
|23,86
|0,00
|56,93
|Ereğli Demir Çelik
|8,65
|0,12
|41,76
|Ersu Gıda
|2,04
|-0,49
|121,74
|Escort Teknoloji
|1,21
|-0,82
|59,21
|Etiler Gıda
|2,56
|-0,39
|20,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,76
|-0,56
|150,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,33
|2,31
|109,47
|Euro Yat. Ort.
|1,31
|-0,76
|109,06
|Euro Yatırım Holding
|1,62
|1,89
|194,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,05
|0,80
|117,49
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,94
|15,42
|85,71
|F-M İzmit Piston
|34,40
|6,90
|123,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,07
|-1,46
|294,41
|Ford Otosan
|66,70
|-2,63
|42,97
|Formet Çelik Kapı
|2,90
|-11,59
|188,01
|Frigo Pak Gıda
|13,15
|9,13
|673,53
|Galatasaray Sportif
|2,31
|-5,71
|86,29
|Garanti Bankası
|10,88
|-0,37
|36,68
|Garanti Faktoring
|3,79
|-2,07
|91,41
|Garanti Yat. Ort.
|1,10
|6,80
|50,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,80
|-0,17
|89,96
|Gedik Yatırım Holding
|8,17
|-0,61
|247,66
|Gediz Ambalaj
|6,56
|-0,30
|62,20
|Gentaş
|2,01
|-1,47
|46,43
|Gersan Elektrik
|3,16
|-2,17
|29,49
|Global Men. Değ.
|1,62
|0,62
|244,68
|Global Yat. Holding
|4,79
|0,21
|60,20
|Good-Year
|3,51
|-0,85
|5,78
|Göltaş Çimento
|17,58
|-1,35
|43,57
|Gözde Girişim
|4,92
|1,65
|84,27
|GSD Denizcilik
|2,36
|1,72
|105,22
|GSD Holding
|1,36
|4,62
|70,00
|Gübre Fabrik.
|7,59
|0,13
|156,42
|Güler Yat. Holding
|1,88
|-1,05
|75,70
|Güneş Sigorta
|2,58
|6,17
|84,00
|Halk GMYO
|1,18
|1,72
|83,43
|Halk Sigorta
|1,82
|9,64
|106,23
|Hatay Tekstil
|7,00
|-1,55
|103,00
|Hedef Girişim
|2,15
|1,90
|85,34
|Hektaş
|7,25
|-0,68
|114,33
|HUB Girişim
|13,48
|-9,47
|617,02
|Hürriyet Gzt.
|1,14
|-2,56
|22,58
|ICBC Turkey Bank
|4,92
|-1,20
|-0,20
|İdealist Danışmanlık
|3,41
|3,33
|-41,65
|İdealist GMYO
|3,08
|-2,53
|88,96
|İhlas Ev Aletleri
|2,47
|0,41
|656,22
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|5,00
|1,01
|719,67
|İhlas Holding
|0,73
|-3,95
|128,13
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-2,35
|151,52
|İndeks Bilgisayar
|9,57
|0,10
|71,85
|Info Yatırım
|4,50
|0,00
|336,89
|İntema
|8,93
|1,94
|48,91
|İpek Doğal Enerji
|6,71
|-0,45
|24,95
|İskenderun Demir Çelik
|7,62
|-0,52
|62,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)