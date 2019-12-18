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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

18.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:38Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,85-3,65-5,13
Acıpayam Selüloz6,790,44112,53
Adana Çimento (A)8,07-2,6569,67
Adana Çimento (B)5,86-2,8281,67
Adana Çimento (C)2,23-3,4681,14
Adel Kalemcilik14,65-2,3342,60
Adese Alışveriş Ticaret1,83-2,14-21,79
Afyon Çimento6,20-3,5835,08
Ak Enerji1,02-1,9261,90
Akbank8,14-0,9738,32
Akçansa9,90-1,2051,33
Akdenız Güvenlık Hız.1,84-1,60-8,46
Akfen GMYO4,02-2,90143,64
Akın Tekstil12,37-0,1636,46
Akiş GMYO3,860,0069,37
Akmerkez GMYO23,36-1,4361,84
Aksa13,30-0,52100,47
Aksa Enerji3,66-3,9436,57
Aksigorta5,72-0,6982,20
Aksu Enerji13,910,4380,18
Alarko Carrıer48,60-0,1223,48
Alarko GMYO89,50-2,45111,97
Alarko Holding5,47-0,73180,47
Albaraka Türk1,31-2,2419,34
Alcatel Lucent Teletaş11,991,27108,16
Alkim Kağıt5,26-1,5046,35
Alkim Kimya35,88-0,9966,57
Altınyağ0,40-2,44-9,09
Altınyunus Çeşme8,291,34167,30
Anadolu Cam4,05-1,4657,91
Anadolu Efes22,500,0012,09
Anadolu Grubu Holding16,95-0,5367,25
Anadolu Hayat Emek.6,77-0,8818,89
Anadolu Isuzu12,81-0,70107,28
Anadolu Sigorta4,67-0,4318,96
Anel Elektrik3,02-4,7386,42
Arçelik19,60-1,5624,13
Arena Bilgisayar6,65-2,7850,79
Armada Bilgisayar14,15-0,3552,31
Arsan Tekstil3,45-1,43112,96
Artı Yatırım Holding0,821,23-5,75
Aselsan19,22-0,92-19,54
Aslan Çimento42,90-4,0752,34
Ata GMYO4,20-6,874,74
Atakule GMYO2,035,7354,27
Atlantis Yatırım Holding0,931,09416,67
Atlas Yat. Ort.1,5910,4284,88
AvivaSA Emeklilik Hayat13,56-1,5386,63
Avrasya GMYO1,410,0060,23
Avrasya Petrol ve Tur.1,920,5277,78
Avrasya Stratejik GMYF1.284,600,013,07
Avrupa Yatırım Holding1,55-0,64-36,21
Ayen Enerji3,41-3,1289,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit1,962,6242,51
Aygaz12,41-0,9624,80
Bagfaş13,47-0,30179,46
Bak Ambalaj7,05-1,4049,74
Balatacılar Balatacılık0,58-3,3375,76
Bantaş Ambalaj2,48-1,5997,61
Banvit16,45-0,6052,46
Baştaş Başkent Çimento2,650,0031,19
Batı Çimento3,26-2,1035,27
Batısöke Çimento1,31-2,2420,18
Bera Holding3,56-0,5672,82
Berkosan Yalıtım2,620,7744,75
Beşiktaş Futbol Yat.2,790,7272,22
Beyaz Filo3,13-1,5714,65
Beymen Perakende Yat.13,60245,18
Bilici Yatırım3,903,45208,41
Bim Mağazalar45,781,469,27
Birko Mensucat0,270,00-10,00
Birlik Mensucat1,110,00-5,13
Bizim Mağazaları10,88-1,9862,74
Bolu Çimento4,25-6,1837,64
Bomonti Elektrik1,41-2,08193,75
Borusan Mannesmann10,03-0,3043,09
Borusan Yat. Paz.46,14-2,7827,36
Bosch Fren Sistemleri268,601,5975,82
Bossa8,23-2,2695,76
Brisa8,711,2837,60
Burçelik6,053,9588,47
Burçelik Vana7,9010,80433,78
Bursa Çimento5,82-0,5132,27
Carrefoursa4,62-1,4932,76
Ceo Event Medya8,080,37
Coca Cola İçecek36,161,1822,30
Cosmos Yat. Holding2,11-4,09117,53
Credıtwest Faktorıng2,450,82135,58
Çelebi114,50-1,8096,24
Çelik Halat6,810,1526,04
Çemaş Döküm1,60-3,03110,53
Çemtaş7,900,0032,47
Çimbeton37,48-1,1131,05
Çimentaş14,23-2,2012,05
Çimsa8,81-2,7616,69
Çuhadaroğlu Metal3,120,3275,28
Dagi Giyim2,36-0,4290,32
Dagi Yatırım Holding1,960,0094,06
Dardanel2,80-6,35154,55
Datagate Bilgisayar7,62-2,3178,04
Demısaş Döküm3,30-1,2043,63
Denge Holding1,41-1,4021,55
Deniz GMYO4,831,6858,88
Denizli Cam8,21-0,6157,64
Derimod7,12-2,73153,44
Derlüks Deri4,17-0,24
Desa Deri4,30-2,71148,55
Despec Bilgisayar4,27-1,1656,32
Deva Holding8,11-4,02146,50
Diriteks Diriliş Tekstil0,770,00-1,28
Ditaş Doğan9,000,6775,82
DO-CO516,901,899,07
Doğan Burda5,231,3673,75
Doğan Holding1,79-2,1992,20
Doğtaş Kelebek Mobilya1,771,7245,08
Doğusan1,97-3,43-8,99
Doğuş GMYO4,37-0,91107,11
Doğuş Otomotiv9,46-2,57132,61
Döktaş Dökümcülük40,00-2,15390,80
Duran Doğan Basım13,063,00156,08
Dyo Boya4,63-2,5359,66
Eczacıbaşı İlaç3,57-1,6547,18
Eczacıbaşı Yatırım9,88-0,9054,32
Edip Gayrimenkul1,30-2,2668,83
Ege Endüstri555,20-1,5678,44
Ege Gübre43,82-0,27111,83
Ege Profil11,71-0,5139,45
Ege Seramik3,66-2,9223,60
Egeli & Co Tarım Girişim0,307,14130,77
Egeli&Co Enerji Yatırım0,343,0341,67
Egeli&Co Yatırım Holding0,176,2570,00
Egeplast7,98-0,25107,81
Ekiz Kimya0,656,5696,97
Emek Elektrik1,60-0,6263,27
Eminiş Ambalaj1,660,6141,88
Emlak Konut GMYO1,46-3,310,23
Enerjisa Enerji7,64-1,2962,26
Enka İnşaat6,23-0,9543,62
Erbosan24,342,0160,08
Ereğli Demir Çelik8,55-1,1640,12
Ersu Gıda2,00-1,96117,39
Escort Teknoloji1,20-0,8357,89
Etiler Gıda2,44-4,6914,55
Euro Kapital Yat. Ort.1,876,25165,63
Euro Trend Yat. Ort.1,32-0,75107,89
Euro Yat. Ort.1,310,00109,06
Euro Yatırım Holding1,60-1,23190,91
Fenerbahçe Futbol16,106,98132,66
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,940,0085,71
F-M İzmit Piston37,228,20142,14
Fonet Bilgi Teknolojileri6,05-0,33293,11
Ford Otosan66,40-0,4542,33
Formet Çelik Kapı3,106,90207,87
Frigo Pak Gıda12,81-2,59653,53
Galatasaray Sportif2,341,3088,71
Garanti Bankası10,76-1,1035,18
Garanti Faktoring3,78-0,2690,91
Garanti Yat. Ort.1,07-2,7346,10
Gedik Y. Men. Değ.5,861,0391,92
Gedik Yatırım Holding8,15-0,24246,81
Gediz Ambalaj6,41-2,2958,49
Gentaş2,031,0047,89
Gersan Elektrik3,13-0,9528,26
Global Men. Değ.1,758,02272,34
Global Yat. Holding4,74-1,0458,53
Good-Year3,540,856,68
Göltaş Çimento17,18-2,2840,30
Gözde Girişim4,78-2,8579,03
GSD Denizcilik2,443,39112,17
GSD Holding1,34-1,4767,50
Gübre Fabrik.7,893,95166,55
Güler Yat. Holding1,901,0677,57
Güneş Sigorta2,52-2,3379,72
Halk GMYO1,16-1,6980,32
Halk Sigorta2,009,89126,62
Hatay Tekstil6,99-0,14102,71
Hedef Girişim2,150,0085,34
Hektaş7,290,55115,52
HUB Girişim13,00-3,56591,49
Hürriyet Gzt.1,140,0022,58
ICBC Turkey Bank4,85-1,42-1,62
İdealist Danışmanlık3,33-2,35-43,02
İdealist GMYO3,03-1,6285,89
İhlas Ev Aletleri2,501,21665,40
İhlas Gayrimenkul0,881,15-6,34
İhlas Gazetecilik4,93-1,40708,20
İhlas Holding0,730,00128,13
İhlas Yayın Holding0,830,00151,52
İndeks Bilgisayar9,35-2,3067,90
Info Yatırım4,632,89349,51
İntema8,70-2,5845,08
İpek Doğal Enerji6,60-1,6422,91
İskenderun Demir Çelik7,650,3963,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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