Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,85
|-1,07
|-5,13
|Acıpayam Selüloz
|6,42
|-3,46
|100,95
|Adana Çimento (A)
|7,85
|-2,61
|65,04
|Adana Çimento (B)
|5,86
|0,51
|81,67
|Adana Çimento (C)
|2,19
|0,46
|77,89
|Adel Kalemcilik
|14,52
|-0,89
|41,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|0,54
|-20,94
|Afyon Çimento
|6,11
|-2,08
|33,12
|Ak Enerji
|1,05
|1,94
|66,67
|Akbank
|8,13
|0,62
|38,15
|Akçansa
|9,98
|0,60
|52,55
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,86
|-1,59
|-7,46
|Akfen GMYO
|4,22
|-0,47
|155,76
|Akın Tekstil
|12,64
|0,56
|39,44
|Akiş GMYO
|3,88
|0,00
|70,25
|Akmerkez GMYO
|23,36
|-0,60
|61,84
|Aksa
|13,29
|0,00
|100,31
|Aksa Enerji
|3,76
|2,73
|40,30
|Aksigorta
|5,77
|-0,69
|83,79
|Aksu Enerji
|14,13
|0,86
|83,03
|Alarko Carrıer
|48,60
|-0,49
|23,48
|Alarko GMYO
|91,80
|0,00
|117,41
|Alarko Holding
|5,66
|2,54
|190,21
|Albaraka Türk
|1,35
|-1,46
|22,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,36
|3,43
|114,58
|Alkim Kağıt
|5,38
|2,28
|49,69
|Alkim Kimya
|36,10
|0,33
|67,59
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|9,48
|14,91
|205,67
|Anadolu Cam
|3,96
|-0,75
|54,40
|Anadolu Efes
|22,32
|-1,85
|11,19
|Anadolu Grubu Holding
|16,99
|0,59
|67,65
|Anadolu Hayat Emek.
|6,75
|-0,15
|18,53
|Anadolu Isuzu
|13,02
|0,46
|110,68
|Anadolu Sigorta
|4,62
|-0,43
|17,69
|Anel Elektrik
|3,03
|0,00
|87,04
|Arçelik
|19,74
|2,17
|25,02
|Arena Bilgisayar
|6,74
|0,30
|52,83
|Armada Bilgisayar
|14,50
|1,40
|56,08
|Arsan Tekstil
|3,70
|4,52
|128,40
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|-6,90
|Aselsan
|19,17
|-0,16
|-19,75
|Aslan Çimento
|42,50
|0,00
|50,92
|Ata GMYO
|4,15
|0,00
|3,49
|Atakule GMYO
|1,92
|-2,54
|45,91
|Atlantis Yatırım Holding
|0,94
|9,30
|422,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|-0,68
|70,93
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,85
|0,73
|90,62
|Avrasya GMYO
|1,40
|0,72
|59,09
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,75
|-1,13
|62,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,80
|0,01
|3,09
|Avrupa Yatırım Holding
|1,55
|0,00
|-36,21
|Ayen Enerji
|3,61
|4,03
|100,49
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,14
|3,38
|55,60
|Aygaz
|12,25
|-2,39
|23,19
|Bagfaş
|14,63
|6,01
|203,53
|Bak Ambalaj
|7,02
|-0,57
|49,10
|Balatacılar Balatacılık
|0,66
|10,00
|100,00
|Bantaş Ambalaj
|2,50
|-1,19
|99,20
|Banvit
|16,44
|-0,72
|52,36
|Baştaş Başkent Çimento
|2,51
|-0,79
|24,26
|Batı Çimento
|3,17
|-0,94
|31,54
|Batısöke Çimento
|1,29
|-0,77
|18,35
|Bera Holding
|3,56
|-1,39
|72,82
|Berkosan Yalıtım
|2,59
|-1,15
|43,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,73
|-2,50
|68,52
|Beyaz Filo
|3,13
|-0,32
|14,65
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|
|245,18
|Bilici Yatırım
|4,00
|0,76
|216,32
|Bim Mağazalar
|45,70
|0,31
|9,07
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|1,15
|4,55
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|10,73
|-0,65
|60,50
|Bolu Çimento
|4,18
|-2,56
|35,37
|Bomonti Elektrik
|1,41
|4,44
|193,75
|Borusan Mannesmann
|10,26
|1,99
|46,37
|Borusan Yat. Paz.
|47,18
|-0,80
|30,23
|Bosch Fren Sistemleri
|267,30
|-0,56
|74,96
|Bossa
|8,38
|-5,84
|99,33
|Brisa
|8,71
|-0,80
|37,60
|Burçelik
|5,68
|-5,33
|76,95
|Burçelik Vana
|7,00
|-11,39
|372,97
|Bursa Çimento
|5,83
|-0,85
|32,50
|Carrefoursa
|4,53
|-0,88
|30,17
|Ceo Event Medya
|8,15
|-2,40
|
|Coca Cola İçecek
|36,32
|0,50
|22,85
|Cosmos Yat. Holding
|1,89
|-8,70
|94,85
|Credıtwest Faktorıng
|2,55
|1,19
|145,19
|Çelebi
|112,50
|-1,14
|92,81
|Çelik Halat
|6,89
|0,88
|27,52
|Çemaş Döküm
|1,52
|-3,18
|100,00
|Çemtaş
|7,97
|0,89
|33,64
|Çimbeton
|37,30
|-0,48
|30,42
|Çimentaş
|14,12
|-0,98
|11,18
|Çimsa
|8,68
|0,58
|14,97
|Çuhadaroğlu Metal
|3,13
|0,32
|75,84
|Dagi Giyim
|2,37
|0,85
|91,13
|Dagi Yatırım Holding
|1,95
|-1,02
|93,07
|Dardanel
|3,35
|8,77
|204,55
|Datagate Bilgisayar
|7,64
|-0,65
|78,50
|Demısaş Döküm
|3,49
|5,76
|51,89
|Denge Holding
|1,42
|0,00
|22,41
|Deniz GMYO
|4,99
|0,20
|64,14
|Denizli Cam
|8,28
|-0,72
|58,99
|Derimod
|7,07
|-0,56
|151,66
|Derlüks Deri
|4,58
|0,88
|
|Desa Deri
|4,44
|-1,77
|156,65
|Despec Bilgisayar
|4,17
|-0,71
|52,66
|Deva Holding
|8,34
|1,83
|153,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,71
|-4,05
|-8,97
|Ditaş Doğan
|8,96
|1,24
|75,04
|DO-CO
|530,10
|2,04
|11,85
|Doğan Burda
|5,30
|-0,75
|76,08
|Doğan Holding
|1,82
|1,68
|95,42
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,73
|-2,81
|41,80
|Doğusan
|1,96
|0,51
|-9,45
|Doğuş GMYO
|4,33
|-0,69
|105,21
|Doğuş Otomotiv
|9,29
|-0,54
|128,43
|Döktaş Dökümcülük
|39,98
|-0,05
|390,55
|Duran Doğan Basım
|13,20
|2,17
|158,82
|Dyo Boya
|4,68
|1,08
|61,38
|Eczacıbaşı İlaç
|3,69
|0,82
|52,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,02
|1,11
|56,50
|Edip Gayrimenkul
|1,31
|0,00
|70,13
|Ege Endüstri
|561,20
|0,02
|80,37
|Ege Gübre
|43,90
|0,37
|112,21
|Ege Profil
|11,80
|0,08
|40,52
|Ege Seramik
|3,66
|0,55
|23,60
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,35
|6,06
|169,23
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,35
|0,00
|45,83
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|5,56
|90,00
|Egeplast
|8,40
|5,00
|118,75
|Ekiz Kimya
|0,63
|-1,56
|90,91
|Emek Elektrik
|1,58
|0,00
|61,22
|Eminiş Ambalaj
|1,47
|-7,55
|25,64
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|0,00
|-1,83
|Enerjisa Enerji
|7,69
|-0,90
|63,32
|Enka İnşaat
|6,17
|-0,16
|42,24
|Erbosan
|24,30
|-0,08
|59,82
|Ereğli Demir Çelik
|8,76
|2,46
|43,57
|Ersu Gıda
|2,03
|0,00
|120,65
|Escort Teknoloji
|1,38
|12,20
|81,58
|Etiler Gıda
|2,41
|1,69
|13,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,76
|-14,56
|150,01
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,29
|-11,03
|103,17
|Euro Yat. Ort.
|1,17
|-13,97
|86,72
|Euro Yatırım Holding
|1,62
|-4,14
|194,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,84
|-0,63
|128,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,40
|-13,21
|65,41
|F-M İzmit Piston
|39,00
|4,56
|153,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,77
|3,04
|339,90
|Ford Otosan
|67,10
|0,30
|43,83
|Formet Çelik Kapı
|3,01
|0,00
|198,93
|Frigo Pak Gıda
|12,45
|-2,58
|632,35
|Galatasaray Sportif
|2,35
|-2,89
|89,52
|Garanti Bankası
|10,84
|0,84
|36,18
|Garanti Faktoring
|3,91
|3,44
|97,47
|Garanti Yat. Ort.
|1,11
|1,83
|51,56
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,90
|0,85
|93,23
|Gedik Yatırım Holding
|8,06
|-0,49
|242,98
|Gediz Ambalaj
|6,50
|-0,15
|60,72
|Gentaş
|2,06
|0,00
|50,08
|Gersan Elektrik
|3,11
|-1,27
|27,44
|Global Men. Değ.
|1,62
|-14,29
|244,68
|Global Yat. Holding
|4,64
|-1,28
|55,18
|Good-Year
|3,94
|9,44
|18,73
|Göltaş Çimento
|16,90
|0,48
|38,02
|Gözde Girişim
|4,86
|0,21
|82,02
|GSD Denizcilik
|2,36
|-3,28
|105,22
|GSD Holding
|1,30
|-2,26
|62,50
|Gübre Fabrik.
|8,03
|0,37
|171,28
|Güler Yat. Holding
|1,92
|2,67
|79,44
|Güneş Sigorta
|2,16
|-5,68
|54,05
|Halk GMYO
|1,17
|0,86
|81,87
|Halk Sigorta
|1,98
|-10,00
|124,36
|Hatay Tekstil
|6,81
|-2,71
|97,49
|Hedef Girişim
|2,20
|-0,45
|89,66
|Hektaş
|7,77
|4,72
|129,71
|HUB Girişim
|12,86
|-1,15
|584,04
|Hürriyet Gzt.
|1,11
|5,71
|19,35
|ICBC Turkey Bank
|4,93
|2,49
|0,00
|İdealist Danışmanlık
|3,38
|0,90
|-42,17
|İdealist GMYO
|3,06
|0,99
|87,73
|İhlas Ev Aletleri
|2,60
|-2,62
|696,02
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|10,23
|3,24
|İhlas Gazetecilik
|4,81
|-1,64
|688,52
|İhlas Holding
|0,77
|2,67
|140,63
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|2,38
|160,61
|İndeks Bilgisayar
|9,35
|2,86
|67,90
|Info Yatırım
|4,50
|-0,88
|336,89
|İntema
|8,67
|-0,46
|44,58
|İpek Doğal Enerji
|8,37
|19,57
|55,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,67
|-0,13
|63,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)