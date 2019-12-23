Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,84
|-0,54
|-5,64
|Acıpayam Selüloz
|6,27
|-2,34
|96,26
|Adana Çimento (A)
|7,86
|0,13
|65,25
|Adana Çimento (B)
|6,07
|3,58
|88,19
|Adana Çimento (C)
|2,20
|0,46
|78,71
|Adel Kalemcilik
|14,39
|-0,90
|40,07
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,88
|1,62
|-19,66
|Afyon Çimento
|6,07
|-0,65
|32,24
|Ak Enerji
|1,08
|2,86
|71,43
|Akbank
|8,20
|0,86
|39,34
|Akçansa
|10,22
|2,40
|56,22
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,85
|-0,54
|-7,96
|Akfen GMYO
|4,20
|-0,47
|154,55
|Akın Tekstil
|13,92
|10,13
|53,56
|Akiş GMYO
|4,01
|3,35
|75,95
|Akmerkez GMYO
|23,40
|0,17
|62,12
|Aksa
|13,50
|1,58
|103,48
|Aksa Enerji
|3,95
|5,05
|47,39
|Aksigorta
|5,74
|-0,52
|82,84
|Aksu Enerji
|14,27
|0,99
|84,84
|Alarko Carrıer
|49,06
|0,95
|24,64
|Alarko GMYO
|91,40
|-0,44
|116,46
|Alarko Holding
|5,87
|3,71
|200,98
|Albaraka Türk
|1,52
|12,59
|38,47
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,21
|-1,21
|111,98
|Alkim Kağıt
|5,39
|0,19
|49,97
|Alkim Kimya
|37,42
|3,66
|73,72
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|9,16
|-3,38
|195,36
|Anadolu Cam
|4,03
|1,77
|57,13
|Anadolu Efes
|22,62
|1,34
|12,69
|Anadolu Grubu Holding
|17,55
|3,30
|73,17
|Anadolu Hayat Emek.
|7,00
|3,70
|22,92
|Anadolu Isuzu
|14,74
|13,21
|138,51
|Anadolu Sigorta
|4,63
|0,22
|17,94
|Anel Elektrik
|3,07
|1,32
|89,51
|Arçelik
|20,04
|1,52
|26,92
|Arena Bilgisayar
|6,72
|-0,30
|52,38
|Armada Bilgisayar
|14,69
|1,31
|58,13
|Arsan Tekstil
|3,61
|-2,43
|122,84
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|-6,90
|Aselsan
|19,25
|0,42
|-19,42
|Aslan Çimento
|42,26
|-0,56
|50,07
|Ata GMYO
|4,08
|-1,69
|1,75
|Atakule GMYO
|1,89
|-1,56
|43,63
|Atlantis Yatırım Holding
|1,02
|8,51
|466,67
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|-0,68
|69,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|0,72
|92,00
|Avrasya GMYO
|1,42
|1,43
|61,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,72
|-1,71
|59,26
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,10
|0,02
|3,11
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|-0,65
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,65
|1,11
|102,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,17
|1,40
|57,78
|Aygaz
|12,67
|3,43
|27,41
|Bagfaş
|16,05
|9,71
|232,99
|Bak Ambalaj
|7,10
|1,14
|50,80
|Balatacılar Balatacılık
|0,72
|9,09
|118,18
|Bantaş Ambalaj
|2,47
|-1,20
|96,81
|Banvit
|17,03
|3,59
|57,83
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|3,59
|28,71
|Batı Çimento
|3,23
|1,89
|34,02
|Batısöke Çimento
|1,31
|1,55
|20,18
|Bera Holding
|3,60
|1,12
|74,76
|Berkosan Yalıtım
|2,59
|0,00
|43,09
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,67
|-2,20
|64,81
|Beyaz Filo
|3,14
|0,32
|15,02
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|
|245,18
|Bilici Yatırım
|4,00
|0,00
|216,32
|Bim Mağazalar
|46,00
|0,66
|9,79
|Birko Mensucat
|0,31
|6,90
|3,33
|Birlik Mensucat
|1,14
|-0,87
|-2,56
|Bizim Mağazaları
|10,99
|2,42
|64,38
|Bolu Çimento
|4,31
|3,11
|39,58
|Borusan Mannesmann
|10,90
|6,24
|55,51
|Borusan Yat. Paz.
|47,36
|0,38
|30,73
|Bosch Fren Sistemleri
|288,00
|7,74
|88,51
|Bossa
|8,34
|-0,48
|98,38
|Brisa
|8,62
|-1,03
|36,18
|Burçelik
|5,57
|-1,94
|73,52
|Burçelik Vana
|7,18
|2,57
|385,14
|Bursa Çimento
|5,92
|1,54
|34,55
|Carrefoursa
|4,55
|0,44
|30,75
|Ceo Event Medya
|8,10
|-0,61
|
|Coca Cola İçecek
|36,32
|0,00
|22,85
|Cosmos Yat. Holding
|1,94
|2,65
|100,00
|Credıtwest Faktorıng
|2,50
|-1,96
|140,38
|Çelebi
|113,20
|0,62
|94,01
|Çelik Halat
|6,91
|0,29
|27,89
|Çemaş Döküm
|1,53
|0,66
|101,32
|Çemtaş
|8,24
|3,39
|38,17
|Çimbeton
|37,30
|0,00
|30,42
|Çimentaş
|13,93
|-1,35
|9,69
|Çimsa
|8,75
|0,81
|15,89
|Çuhadaroğlu Metal
|3,15
|0,64
|76,97
|Dagi Giyim
|2,35
|-0,84
|89,52
|Dagi Yatırım Holding
|1,96
|0,51
|94,06
|Dardanel
|3,18
|-5,07
|189,09
|Datagate Bilgisayar
|7,69
|0,65
|79,67
|Demısaş Döküm
|3,54
|1,43
|54,07
|Denge Holding
|1,40
|-1,41
|20,69
|Deniz GMYO
|4,87
|-2,40
|60,20
|Denizli Cam
|8,29
|0,12
|59,18
|Derimod
|6,91
|-2,26
|145,96
|Derlüks Deri
|4,65
|1,53
|
|Desa Deri
|4,35
|-2,03
|151,45
|Despec Bilgisayar
|4,11
|-1,44
|50,47
|Deva Holding
|8,66
|3,84
|163,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,69
|-2,82
|-11,54
|Ditaş Doğan
|8,96
|0,00
|75,04
|DO-CO
|548,90
|3,55
|15,82
|Doğan Burda
|5,26
|-0,75
|74,75
|Doğan Holding
|1,82
|0,00
|95,42
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,68
|-2,89
|37,70
|Doğusan
|2,02
|3,06
|-6,68
|Doğuş GMYO
|4,31
|-0,46
|104,27
|Doğuş Otomotiv
|9,36
|0,75
|130,15
|Döktaş Dökümcülük
|39,00
|-2,45
|378,53
|Duran Doğan Basım
|13,11
|-0,68
|157,06
|Dyo Boya
|4,72
|0,85
|62,76
|Eczacıbaşı İlaç
|3,78
|2,44
|55,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,16
|1,40
|58,69
|Edip Gayrimenkul
|1,44
|9,92
|87,01
|Ege Endüstri
|558,00
|-0,57
|79,34
|Ege Gübre
|45,44
|3,51
|119,66
|Ege Profil
|11,85
|0,42
|41,11
|Ege Seramik
|3,67
|0,27
|23,94
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,37
|5,71
|184,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|2,86
|50,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,19
|0,00
|90,00
|Egeplast
|9,24
|10,00
|140,63
|Ekiz Kimya
|0,61
|-3,17
|84,85
|Emek Elektrik
|1,57
|-0,63
|60,20
|Eminiş Ambalaj
|1,52
|3,40
|29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|0,00
|-1,83
|Enerjisa Enerji
|7,79
|1,30
|65,45
|Enka İnşaat
|6,16
|-0,16
|42,01
|Erbosan
|24,34
|0,16
|60,08
|Ereğli Demir Çelik
|8,78
|0,23
|43,89
|Ersu Gıda
|2,05
|0,99
|122,83
|Escort Teknoloji
|1,32
|-4,35
|73,68
|Etiler Gıda
|2,39
|-0,83
|12,21
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,65
|-6,25
|134,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,24
|-3,88
|95,29
|Euro Yat. Ort.
|1,19
|1,71
|89,91
|Euro Yatırım Holding
|1,60
|-1,23
|190,91
|Fenerbahçe Futbol
|16,02
|1,14
|131,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,23
|-3,86
|59,02
|F-M İzmit Piston
|46,80
|20,00
|204,46
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,07
|4,43
|359,39
|Ford Otosan
|67,80
|1,04
|45,33
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|6,31
|217,80
|Frigo Pak Gıda
|12,26
|-1,53
|621,18
|Galatasaray Sportif
|2,21
|-5,96
|78,23
|Garanti Bankası
|10,89
|0,46
|36,81
|Garanti Faktoring
|3,86
|-1,28
|94,95
|Garanti Yat. Ort.
|1,12
|0,90
|52,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,66
|-4,07
|85,37
|Gedik Yatırım Holding
|8,09
|0,37
|244,26
|Gediz Ambalaj
|6,66
|2,46
|64,68
|Gentaş
|2,17
|5,34
|58,09
|Gersan Elektrik
|3,24
|4,18
|32,77
|Global Men. Değ.
|1,75
|8,02
|272,34
|Global Yat. Holding
|4,65
|0,22
|55,52
|Good-Year
|3,97
|0,76
|19,64
|Göltaş Çimento
|17,53
|3,73
|43,16
|Gözde Girişim
|4,84
|-0,41
|81,27
|GSD Denizcilik
|2,44
|3,39
|112,17
|GSD Holding
|1,35
|3,85
|68,75
|Gübre Fabrik.
|8,39
|4,48
|183,45
|Güler Yat. Holding
|1,88
|-2,08
|75,70
|Güneş Sigorta
|2,12
|-1,85
|51,19
|Halk GMYO
|1,17
|0,00
|81,87
|Halk Sigorta
|1,95
|-1,52
|120,96
|Hatay Tekstil
|6,63
|-2,64
|92,27
|Hedef Girişim
|2,23
|1,36
|92,24
|Hektaş
|7,81
|0,51
|130,89
|HUB Girişim
|12,52
|-2,64
|565,96
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|-1,80
|17,20
|ICBC Turkey Bank
|5,01
|1,62
|1,62
|İdealist Danışmanlık
|3,34
|-1,18
|-42,85
|İdealist GMYO
|3,04
|-0,65
|86,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,63
|1,15
|705,20
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|16,49
|20,27
|İhlas Gazetecilik
|4,82
|0,21
|690,16
|İhlas Holding
|0,80
|3,90
|150,00
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|2,33
|166,67
|İndeks Bilgisayar
|9,54
|2,03
|71,32
|Info Yatırım
|4,00
|-11,11
|288,35
|İntema
|8,72
|0,58
|45,41
|İpek Doğal Enerji
|7,86
|-6,09
|46,37
|İskenderun Demir Çelik
|7,86
|2,48
|67,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)