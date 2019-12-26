Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,91
|0,53
|-2,05
|Acıpayam Selüloz
|6,31
|0,16
|97,51
|Adana Çimento (A)
|8,26
|4,03
|73,66
|Adana Çimento (B)
|5,97
|-3,40
|85,09
|Adana Çimento (C)
|2,25
|0,00
|82,77
|Adel Kalemcilik
|15,21
|0,46
|48,05
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,94
|2,11
|-17,09
|Afyon Çimento
|6,61
|3,12
|44,01
|Ak Enerji
|1,08
|0,93
|71,43
|Akbank
|8,25
|0,24
|40,19
|Akçansa
|10,00
|-1,09
|52,86
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,17
|2,36
|7,96
|Akfen GMYO
|4,10
|0,24
|148,48
|Akın Tekstil
|14,16
|4,50
|56,21
|Akiş GMYO
|3,93
|-1,01
|72,44
|Akmerkez GMYO
|23,70
|-1,66
|64,20
|Aksa
|13,70
|1,56
|106,49
|Aksa Enerji
|3,99
|-0,75
|48,88
|Aksigorta
|5,87
|-0,17
|86,98
|Aksu Enerji
|14,48
|0,14
|87,56
|Alarko Carrıer
|60,30
|5,79
|53,20
|Alarko GMYO
|89,35
|-1,33
|111,61
|Alarko Holding
|6,01
|1,86
|208,16
|Albaraka Türk
|1,44
|-2,04
|31,18
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,03
|-1,64
|108,85
|Alkim Kağıt
|5,51
|-0,18
|53,31
|Alkim Kimya
|38,40
|0,89
|78,27
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|9,94
|-1,09
|220,51
|Anadolu Cam
|4,35
|1,87
|69,61
|Anadolu Efes
|23,16
|0,61
|15,38
|Anadolu Grubu Holding
|17,70
|0,00
|74,65
|Anadolu Hayat Emek.
|7,03
|-0,14
|23,45
|Anadolu Isuzu
|13,85
|-4,94
|124,11
|Anadolu Sigorta
|4,63
|0,43
|17,94
|Anel Elektrik
|3,13
|0,32
|93,21
|Arçelik
|20,04
|-0,10
|26,92
|Arena Bilgisayar
|7,40
|2,07
|67,80
|Armada Bilgisayar
|15,49
|-0,64
|66,74
|Arsan Tekstil
|3,60
|0,00
|122,22
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|-1,19
|-4,60
|Aselsan
|19,67
|-0,15
|-17,66
|Aslan Çimento
|42,96
|2,14
|52,56
|Ata GMYO
|4,34
|1,17
|8,23
|Atakule GMYO
|1,93
|0,52
|46,67
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|-0,68
|69,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|0,58
|92,00
|Avrasya GMYO
|1,48
|0,00
|68,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,79
|1,13
|65,74
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,40
|0,01
|3,14
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|-0,65
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,51
|-3,31
|94,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,99
|-0,50
|44,69
|Aygaz
|12,64
|-1,17
|27,11
|Bagfaş
|15,89
|-1,12
|229,67
|Bak Ambalaj
|7,52
|4,59
|59,72
|Balatacılar Balatacılık
|0,94
|9,30
|184,85
|Bantaş Ambalaj
|2,57
|-0,77
|104,78
|Banvit
|18,47
|3,47
|71,18
|Baştaş Başkent Çimento
|2,58
|-0,39
|27,72
|Batı Çimento
|3,34
|1,52
|38,59
|Batısöke Çimento
|1,30
|0,00
|19,27
|Bera Holding
|3,80
|4,11
|84,47
|Berkosan Yalıtım
|2,78
|3,35
|53,59
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,68
|0,00
|65,43
|Beyaz Filo
|3,15
|0,32
|15,38
|Bilici Yatırım
|4,04
|0,25
|219,48
|Bim Mağazalar
|46,86
|0,90
|11,84
|Birko Mensucat
|0,34
|9,68
|13,33
|Birlik Mensucat
|1,15
|-1,71
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|10,95
|0,27
|63,79
|Bolu Çimento
|4,61
|-1,50
|49,30
|Bomonti Elektrik
|1,30
|1,56
|170,83
|Borusan Mannesmann
|11,38
|0,00
|62,35
|Borusan Yat. Paz.
|63,35
|6,11
|74,86
|Bosch Fren Sistemleri
|282,00
|1,26
|84,59
|Bossa
|8,25
|-1,55
|96,23
|Brisa
|8,98
|4,42
|41,86
|Burçelik
|5,69
|0,00
|77,26
|Burçelik Vana
|7,60
|2,43
|413,51
|Bursa Çimento
|5,92
|-0,34
|34,55
|Carrefoursa
|4,70
|-0,84
|35,06
|Ceo Event Medya
|8,12
|0,00
|
|Coca Cola İçecek
|37,60
|0,27
|27,18
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|-1,91
|111,34
|Credıtwest Faktorıng
|2,61
|0,38
|150,96
|Çelebi
|107,30
|-5,46
|83,90
|Çelik Halat
|6,73
|-1,03
|24,56
|Çemaş Döküm
|1,56
|-1,89
|105,26
|Çemtaş
|8,22
|0,61
|37,83
|Çimbeton
|37,86
|0,42
|32,38
|Çimentaş
|14,15
|-0,42
|11,42
|Çimsa
|9,07
|0,89
|20,13
|Çuhadaroğlu Metal
|3,19
|-0,93
|79,21
|Dagi Giyim
|2,55
|1,19
|105,65
|Dagi Yatırım Holding
|2,24
|6,67
|121,78
|Dardanel
|3,30
|4,10
|200,00
|Datagate Bilgisayar
|7,97
|-2,33
|86,21
|Demısaş Döküm
|3,57
|-1,65
|55,38
|Denge Holding
|1,40
|0,72
|20,69
|Deniz GMYO
|4,73
|-2,27
|55,59
|Denizli Cam
|8,44
|-0,47
|62,06
|Derimod
|6,91
|-0,14
|145,96
|Derlüks Deri
|4,13
|-4,62
|
|Desa Deri
|4,37
|-0,91
|152,60
|Despec Bilgisayar
|4,18
|-0,48
|53,03
|Deva Holding
|8,88
|-0,56
|169,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,79
|9,72
|1,28
|Ditaş Doğan
|9,82
|1,24
|91,84
|DO-CO
|539,60
|-0,57
|13,86
|Doğan Burda
|5,71
|5,94
|89,70
|Doğan Holding
|1,85
|-0,54
|98,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,64
|0,61
|34,43
|Doğusan
|2,13
|0,47
|-1,60
|Doğuş GMYO
|4,63
|2,89
|119,43
|Doğuş Otomotiv
|9,79
|2,09
|140,73
|Döktaş Dökümcülük
|46,70
|7,36
|473,01
|Duran Doğan Basım
|13,84
|2,14
|171,37
|Dyo Boya
|4,78
|-1,44
|64,83
|Eczacıbaşı İlaç
|3,72
|-1,06
|53,37
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,24
|0,29
|59,94
|Edip Gayrimenkul
|1,38
|-0,72
|79,22
|Ege Endüstri
|552,00
|-0,72
|77,41
|Ege Gübre
|46,14
|-0,69
|123,04
|Ege Profil
|11,93
|-0,42
|42,06
|Ege Seramik
|3,68
|-0,81
|24,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,42
|-4,55
|223,08
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,44
|10,00
|83,33
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,24
|9,09
|140,00
|Egeplast
|11,19
|7,80
|191,41
|Ekiz Kimya
|0,61
|0,00
|84,85
|Emek Elektrik
|1,62
|0,62
|65,31
|Eminiş Ambalaj
|1,56
|0,65
|33,33
|Emlak Konut GMYO
|1,43
|0,00
|-1,83
|Enerjisa Enerji
|7,72
|0,65
|63,96
|Enka İnşaat
|6,30
|0,96
|45,23
|Erbosan
|24,82
|-1,35
|63,24
|Ereğli Demir Çelik
|8,81
|0,46
|44,38
|Ersu Gıda
|2,03
|-1,93
|120,65
|Escort Teknoloji
|1,38
|-2,13
|81,58
|Etiler Gıda
|2,43
|0,83
|14,08
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,59
|-1,24
|125,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|0,81
|96,87
|Euro Yat. Ort.
|1,18
|-0,84
|88,32
|Euro Yatırım Holding
|1,53
|-1,92
|178,18
|Fenerbahçe Futbol
|15,42
|-0,32
|122,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,44
|-1,99
|66,92
|F-M İzmit Piston
|53,60
|13,32
|248,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|8,02
|-0,37
|421,12
|Ford Otosan
|68,55
|0,51
|46,94
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|-1,27
|207,87
|Frigo Pak Gıda
|13,09
|0,69
|670,00
|Galatasaray Sportif
|2,19
|-2,23
|76,61
|Garanti Bankası
|11,03
|0,27
|38,57
|Garanti Faktoring
|3,84
|-1,29
|93,94
|Garanti Yat. Ort.
|1,07
|-4,46
|46,10
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,74
|1,06
|87,99
|Gedik Yatırım Holding
|8,07
|-0,12
|243,40
|Gediz Ambalaj
|6,60
|-2,51
|63,19
|Gentaş
|2,14
|-0,93
|55,91
|Gersan Elektrik
|3,32
|-2,06
|36,05
|Global Men. Değ.
|1,85
|-13,15
|293,62
|Global Yat. Holding
|4,80
|-0,41
|60,54
|Good-Year
|4,07
|-0,97
|22,65
|Göltaş Çimento
|17,33
|-0,91
|41,53
|Gözde Girişim
|4,87
|0,21
|82,40
|GSD Denizcilik
|2,48
|-0,80
|115,65
|GSD Holding
|1,37
|-0,72
|71,25
|Gübre Fabrik.
|8,83
|-0,23
|198,31
|Güler Yat. Holding
|1,90
|0,00
|77,57
|Güneş Sigorta
|2,27
|0,44
|61,89
|Halk GMYO
|1,20
|-0,83
|86,54
|Halk Sigorta
|1,95
|1,04
|120,96
|Hatay Tekstil
|6,88
|0,73
|99,52
|Hedef Girişim
|2,22
|0,45
|91,38
|Hektaş
|7,81
|-0,13
|130,89
|HUB Girişim
|13,50
|-1,17
|618,09
|Hürriyet Gzt.
|1,09
|0,00
|17,20
|ICBC Turkey Bank
|5,39
|0,37
|9,33
|İdealist Danışmanlık
|3,29
|-0,60
|-43,71
|İdealist GMYO
|3,04
|0,33
|86,50
|İhlas Ev Aletleri
|2,62
|0,00
|702,14
|İhlas Gayrimenkul
|1,10
|-2,65
|17,08
|İhlas Gazetecilik
|4,80
|-1,23
|686,89
|İhlas Holding
|0,85
|-5,56
|165,63
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|-5,21
|175,76
|İndeks Bilgisayar
|9,66
|-1,33
|73,47
|Info Yatırım
|6,08
|14,93
|490,29
|İntema
|8,93
|1,36
|48,91
|İpek Doğal Enerji
|7,98
|-2,92
|48,60
|İskenderun Demir Çelik
|7,94
|-0,13
|69,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)