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Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

27.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:48 Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,87 -2,09 -4,10
Acıpayam Selüloz 6,32 0,16 97,82
Adana Çimento (A) 8,30 0,48 74,50
Adana Çimento (B) 5,93 -0,67 83,84
Adana Çimento (C) 2,22 -1,33 80,33
Adel Kalemcilik 14,97 -1,58 45,72
Adese Alışveriş Ticaret 1,93 -0,52 -17,52
Afyon Çimento 6,44 -2,57 40,31
Ak Enerji 1,06 -1,85 68,25
Akbank 8,22 -0,36 39,68
Akçansa 9,98 -0,20 52,55
Akdenız Güvenlık Hız. 2,22 2,30 10,45
Akfen GMYO 4,07 -0,73 146,67
Akın Tekstil 14,15 -0,07 56,10
Akiş GMYO 3,97 1,02 74,20
Akmerkez GMYO 23,54 -0,68 63,09
Aksa 13,62 -0,58 105,29
Aksa Enerji 3,93 -1,50 46,64
Aksigorta 5,94 1,19 89,21
Aksu Enerji 14,62 0,97 89,38
Alarko Carrıer 60,40 0,17 53,46
Alarko GMYO 87,60 -1,96 107,47
Alarko Holding 5,98 -0,50 206,62
Albaraka Türk 1,52 5,56 38,47
Alcatel Lucent Teletaş 11,85 -1,50 105,73
Alkim Kağıt 5,49 -0,36 52,75
Alkim Kimya 38,00 -1,04 76,41
Altınyağ 0,42 2,44 -4,55
Altınyunus Çeşme 9,99 0,50 222,12
Anadolu Cam 4,29 -1,38 67,27
Anadolu Efes 23,34 0,78 16,27
Anadolu Grubu Holding 17,63 -0,40 73,96
Anadolu Hayat Emek. 7,02 -0,14 23,28
Anadolu Isuzu 13,15 -5,05 112,78
Anadolu Sigorta 4,66 0,65 18,71
Anel Elektrik 3,15 0,64 94,44
Arçelik 20,18 0,70 27,80
Arena Bilgisayar 7,35 -0,68 66,67
Armada Bilgisayar 15,53 0,26 67,17
Arsan Tekstil 3,55 -1,39 119,14
Artı Yatırım Holding 0,81 -2,41 -6,90
Aselsan 19,67 0,00 -17,66
Aslan Çimento 43,26 0,70 53,62
Ata GMYO 4,32 -0,46 7,73
Atakule GMYO 1,91 -1,04 45,15
Atlantis Yatırım Holding 0,99 -1,00 450,00
Atlas Yat. Ort. 1,44 -1,37 67,44
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,99 0,29 92,55
Avrasya GMYO 1,48 0,00 68,18
Avrasya Petrol ve Tur. 1,77 -1,12 63,89
Avrasya Stratejik GMYF 1.285,40 0,00 3,14
Avrupa Yatırım Holding 1,54 0,00 -36,63
Ayen Enerji 3,49 -0,57 93,82
Ayes Çelik Hasır ve Çit 1,99 0,00 44,69
Aygaz 12,65 0,08 27,21
Bagfaş 16,55 4,15 243,36
Bak Ambalaj 7,34 -2,39 55,90
Balatacılar Balatacılık 1,03 9,57 212,12
Bantaş Ambalaj 2,51 -2,33 100,00
Banvit 18,98 2,76 75,90
Baştaş Başkent Çimento 2,57 -0,39 27,23
Batı Çimento 3,32 -0,60 37,76
Batısöke Çimento 1,31 0,77 20,18
Bera Holding 3,88 2,11 88,35
Berkosan Yalıtım 2,79 0,36 54,14
Beşiktaş Futbol Yat. 2,63 -1,87 62,35
Beyaz Filo 3,14 -0,32 15,02
Bilici Yatırım 4,16 2,97 228,97
Bim Mağazalar 46,92 0,13 11,99
Birko Mensucat 0,35 2,94 16,67
Birlik Mensucat 1,14 -0,87 -2,56
Bizim Mağazaları 10,96 0,09 63,94
Bolu Çimento 4,75 3,04 53,83
Bomonti Elektrik 1,30 0,00 170,83
Borusan Mannesmann 11,40 0,18 62,64
Borusan Yat. Paz. 60,45 -4,58 66,86
Bosch Fren Sistemleri 298,30 5,78 95,26
Bossa 8,13 -1,45 93,38
Brisa 9,19 2,34 45,18
Burçelik 5,71 0,35 77,88
Burçelik Vana 8,16 7,37 451,35
Bursa Çimento 5,98 1,01 35,91
Carrefoursa 4,66 -0,85 33,91
Ceo Event Medya 8,12 0,00
Coca Cola İçecek 39,04 3,83 32,05
Cosmos Yat. Holding 2,11 2,93 117,53
Credıtwest Faktorıng 2,61 0,00 150,96
Çelebi 106,40 -0,84 82,36
Çelik Halat 6,60 -1,93 22,16
Çemaş Döküm 1,54 -1,28 102,63
Çemtaş 8,17 -0,61 36,99
Çimbeton 42,10 11,20 47,20
Çimentaş 14,50 2,47 14,17
Çimsa 8,99 -0,88 19,07
Çuhadaroğlu Metal 3,19 0,00 79,21
Dagi Giyim 2,50 -1,96 101,61
Dagi Yatırım Holding 2,28 1,79 125,74
Dardanel 3,49 5,76 217,27
Datagate Bilgisayar 7,82 -1,88 82,71
Demısaş Döküm 3,54 -0,84 54,07
Denge Holding 1,39 -0,71 19,83
Deniz GMYO 4,87 2,96 60,20
Denizli Cam 8,24 -2,37 58,22
Derimod 6,87 -0,58 144,54
Derlüks Deri 4,08 -1,21
Desa Deri 4,36 -0,23 152,02
Despec Bilgisayar 4,14 -0,96 51,56
Deva Holding 8,94 0,68 171,73
Diriteks Diriliş Tekstil 0,85 7,59 8,97
Ditaş Doğan 9,98 1,63 94,96
DO-CO 555,00 2,85 17,11
Doğan Burda 6,25 9,46 107,64
Doğan Holding 1,83 -1,08 96,50
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,60 -2,44 31,15
Doğusan 2,10 -1,41 -2,98
Doğuş GMYO 4,52 -2,38 114,22
Doğuş Otomotiv 9,58 -2,15 135,56
Döktaş Dökümcülük 47,50 1,71 482,82
Duran Doğan Basım 14,05 1,52 175,49
Dyo Boya 4,83 1,05 66,55
Eczacıbaşı İlaç 3,68 -1,08 51,72
Eczacıbaşı Yatırım 10,11 -1,27 57,91
Edip Gayrimenkul 1,40 1,45 81,82
Ege Endüstri 552,00 0,00 77,41
Ege Gübre 48,60 5,33 134,93
Ege Profil 12,02 0,75 43,14
Ege Seramik 3,69 0,27 24,61
Egeli & Co Tarım Girişim 0,38 -9,52 192,31
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,43 -2,27 79,17
Egeli&Co Yatırım Holding 0,24 0,00 140,00
Egeplast 11,78 5,27 206,77
Ekiz Kimya 0,63 3,28 90,91
Emek Elektrik 1,60 -1,23 63,27
Eminiş Ambalaj 1,54 -1,28 31,62
Emlak Konut GMYO 1,44 0,70 -1,14
Enerjisa Enerji 7,55 -2,20 60,35
Enka İnşaat 6,28 -0,32 44,77
Erbosan 25,10 1,13 65,08
Ereğli Demir Çelik 8,93 1,36 46,35
Ersu Gıda 2,03 0,00 120,65
Escort Teknoloji 1,39 0,72 82,89
Etiler Gıda 2,43 0,00 14,08
Euro Kapital Yat. Ort. 1,57 -1,26 123,02
Euro Trend Yat. Ort. 1,24 -0,80 95,29
Euro Yat. Ort. 1,18 0,00 88,32
Euro Yatırım Holding 1,53 0,00 178,18
Fenerbahçe Futbol 15,25 -1,10 120,38
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,42 -0,45 66,17
F-M İzmit Piston 45,52 -15,07 196,14
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,56 -5,74 391,23
Ford Otosan 69,60 1,53 49,19
Formet Çelik Kapı 3,10 0,00 207,87
Frigo Pak Gıda 13,10 0,08 670,59
Galatasaray Sportif 2,14 -2,28 72,58
Garanti Bankası 11,06 0,27 38,94
Garanti Faktoring 3,81 -0,78 92,42
Garanti Yat. Ort. 1,07 0,00 46,10
Gedik Y. Men. Değ. 5,65 -1,57 85,04
Gedik Yatırım Holding 7,82 -3,10 232,77
Gediz Ambalaj 6,63 0,45 63,93
Gentaş 2,17 1,40 58,09
Gersan Elektrik 3,28 -1,20 34,41
Global Men. Değ. 1,88 1,62 300,00
Global Yat. Holding 4,77 -0,63 59,53
Good-Year 4,05 -0,49 22,05
Göltaş Çimento 17,54 1,21 43,24
Gözde Girişim 5,06 3,90 89,51
GSD Denizcilik 2,47 -0,40 114,78
GSD Holding 1,48 8,03 85,00
Gübre Fabrik. 8,81 -0,23 197,64
Güler Yat. Holding 1,92 1,05 79,44
Güneş Sigorta 2,24 -1,32 59,75
Halk GMYO 1,19 -0,83 84,98
Halk Sigorta 1,94 -0,51 119,82
Hatay Tekstil 6,86 -0,29 98,94
Hedef Girişim 2,49 12,16 114,66
Hektaş 7,82 0,13 131,18
HUB Girişim 13,37 -0,96 611,17
Hürriyet Gzt. 1,11 1,83 19,35
ICBC Turkey Bank 5,29 -1,86 7,30
İdealist Danışmanlık 3,32 0,91 -43,19
İdealist GMYO 3,13 2,96 92,02
İhlas Ev Aletleri 2,69 2,67 723,57
İhlas Gayrimenkul 1,09 -0,91 16,01
İhlas Gazetecilik 4,74 -1,25 677,05
İhlas Holding 0,87 2,35 171,88
İhlas Yayın Holding 0,91 0,00 175,76
İndeks Bilgisayar 9,55 -1,14 71,50
Info Yatırım 6,99 14,97 578,64
İntema 9,30 4,14 55,08
İpek Doğal Enerji 7,89 -1,13 46,93
İskenderun Demir Çelik 7,93 -0,13 69,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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