Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,91
|2,69
|2,69
|Acıpayam Selüloz
|6,51
|2,20
|2,20
|Adana Çimento (A)
|9,68
|-0,31
|-0,31
|Adana Çimento (B)
|7,01
|-1,68
|-1,68
|Adana Çimento (C)
|2,18
|-2,24
|-2,24
|Adel Kalemcilik
|15,70
|0,00
|0,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|2,08
|2,08
|Afyon Çimento
|6,34
|0,96
|0,96
|Ak Enerji
|1,09
|0,00
|0,00
|Akbank
|8,18
|0,86
|0,86
|Akçansa
|10,08
|0,40
|0,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,03
|-3,79
|-3,79
|Akfen GMYO
|4,06
|0,25
|0,25
|Akın Tekstil
|14,21
|3,05
|3,05
|Akiş GMYO
|4,09
|1,24
|1,24
|Akmerkez GMYO
|23,82
|0,59
|0,59
|Aksa
|13,68
|-0,15
|-0,15
|Aksa Enerji
|3,91
|2,89
|2,89
|Aksigorta
|6,31
|3,61
|3,61
|Aksu Enerji
|15,03
|1,08
|1,08
|Alarko Carrıer
|61,45
|2,42
|2,42
|Alarko GMYO
|91,65
|-0,16
|-0,16
|Alarko Holding
|5,97
|0,34
|0,34
|Albaraka Türk
|1,54
|0,65
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,19
|1,25
|1,25
|Alkim Kağıt
|5,62
|0,72
|0,72
|Alkim Kimya
|38,16
|-0,42
|-0,42
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|10,24
|2,50
|2,50
|Anadolu Cam
|4,37
|0,23
|0,23
|Anadolu Efes
|23,06
|-0,09
|-0,09
|Anadolu Grubu Holding
|17,61
|0,11
|0,11
|Anadolu Hayat Emek.
|6,87
|0,44
|0,44
|Anadolu Isuzu
|12,23
|0,49
|0,49
|Anadolu Sigorta
|4,46
|1,36
|1,36
|Anel Elektrik
|3,22
|0,31
|0,31
|Arçelik
|21,10
|1,25
|1,25
|Arena Bilgisayar
|8,28
|9,96
|9,96
|Armada Bilgisayar
|16,41
|0,12
|0,12
|Arsan Tekstil
|3,59
|0,28
|0,28
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|0,00
|Aselsan
|21,60
|3,15
|3,15
|Aslan Çimento
|39,68
|-0,70
|-0,70
|Ata GMYO
|4,54
|0,22
|0,22
|Atakule GMYO
|1,93
|0,52
|0,52
|Atlantis Yatırım Holding
|0,97
|-3,00
|-3,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|2,08
|2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,02
|0,57
|0,57
|Avrasya GMYO
|1,56
|3,31
|3,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,83
|0,55
|0,55
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.286,00
|0,01
|0,01
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|0,00
|0,00
|Ayen Enerji
|3,54
|2,02
|2,02
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,23
|1,83
|1,83
|Aygaz
|12,90
|0,47
|0,47
|Bagfaş
|17,23
|2,44
|2,44
|Bak Ambalaj
|7,41
|0,82
|0,82
|Balatacılar Balatacılık
|1,36
|9,68
|9,68
|Bantaş Ambalaj
|2,58
|2,38
|2,38
|Banvit
|18,67
|0,54
|0,54
|Baştaş Başkent Çimento
|2,56
|-1,16
|-1,16
|Batı Çimento
|3,32
|0,30
|0,30
|Batısöke Çimento
|1,35
|3,05
|3,05
|Bera Holding
|3,84
|-0,26
|-0,26
|Berkosan Yalıtım
|2,75
|0,36
|0,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,55
|4,08
|4,08
|Beyaz Filo
|3,15
|-0,32
|-0,32
|Bilici Yatırım
|4,48
|2,52
|2,52
|Bim Mağazalar
|46,50
|-0,34
|-0,34
|Birko Mensucat
|0,31
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|1,19
|4,39
|4,39
|Bizim Mağazaları
|11,38
|1,88
|1,88
|Bolu Çimento
|4,61
|-1,91
|-1,91
|Bomonti Elektrik
|1,28
|0,00
|0,00
|Borusan Mannesmann
|11,67
|1,92
|1,92
|Borusan Yat. Paz.
|61,00
|-1,37
|-1,37
|Bosch Fren Sistemleri
|294,60
|1,62
|1,62
|Bossa
|8,17
|1,36
|1,36
|Brisa
|9,53
|0,21
|0,21
|Burçelik
|5,81
|0,00
|0,00
|Burçelik Vana
|9,35
|-3,71
|-3,71
|Bursa Çimento
|6,44
|3,37
|3,37
|Carrefoursa
|5,65
|19,96
|19,96
|Ceo Event Medya
|8,33
|1,09
|1,09
|Coca Cola İçecek
|38,62
|-0,21
|-0,21
|Cosmos Yat. Holding
|2,05
|0,49
|0,49
|Credıtwest Faktorıng
|2,97
|3,13
|3,13
|Çelebi
|105,30
|3,13
|3,13
|Çelik Halat
|6,53
|0,46
|0,46
|Çemaş Döküm
|1,56
|2,63
|2,63
|Çemtaş
|8,52
|2,90
|2,90
|Çimbeton
|42,98
|4,17
|4,17
|Çimentaş
|15,13
|0,87
|0,87
|Çimsa
|9,31
|2,53
|2,53
|Çuhadaroğlu Metal
|3,23
|1,25
|1,25
|Dagi Giyim
|2,64
|5,60
|5,60
|Dagi Yatırım Holding
|2,31
|2,21
|2,21
|Dardanel
|4,16
|9,76
|9,76
|Datagate Bilgisayar
|8,15
|4,35
|4,35
|Demısaş Döküm
|3,52
|1,15
|1,15
|Denge Holding
|1,37
|0,00
|0,00
|Deniz GMYO
|5,30
|4,95
|4,95
|Denizli Cam
|8,60
|3,12
|3,12
|Derimod
|7,21
|0,98
|0,98
|Derlüks Deri
|4,04
|-0,98
|-0,98
|Desa Deri
|4,50
|-0,88
|-0,88
|Despec Bilgisayar
|4,29
|1,18
|1,18
|Deva Holding
|9,03
|0,44
|0,44
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,80
|2,56
|2,56
|Ditaş Doğan
|9,74
|1,88
|1,88
|DO-CO
|573,10
|1,61
|1,61
|Doğan Burda
|5,95
|-1,98
|-1,98
|Doğan Holding
|1,90
|3,26
|3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,72
|4,24
|4,24
|Doğusan
|2,12
|1,92
|1,92
|Doğuş GMYO
|4,59
|1,32
|1,32
|Doğuş Otomotiv
|9,56
|0,42
|0,42
|Döktaş Dökümcülük
|55,10
|2,13
|2,13
|Duran Doğan Basım
|15,99
|13,89
|13,89
|Dyo Boya
|5,25
|7,14
|7,14
|Eczacıbaşı İlaç
|3,75
|1,08
|1,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,20
|0,89
|0,89
|Edip Gayrimenkul
|1,40
|0,72
|0,72
|Ege Endüstri
|576,80
|-0,64
|-0,64
|Ege Gübre
|49,20
|-1,20
|-1,20
|Ege Profil
|12,18
|1,75
|1,75
|Ege Seramik
|3,77
|1,62
|1,62
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,29
|-9,38
|-9,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|-7,69
|-7,69
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,20
|0,00
|0,00
|Egeplast
|12,49
|-0,08
|-0,08
|Ekiz Kimya
|0,63
|3,28
|3,28
|Emek Elektrik
|1,60
|0,63
|0,63
|Eminiş Ambalaj
|1,67
|9,87
|9,87
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|2,74
|2,74
|Enerjisa Enerji
|7,55
|2,17
|2,17
|Enka İnşaat
|6,43
|0,16
|0,16
|Erbosan
|25,98
|4,00
|4,00
|Ereğli Demir Çelik
|9,13
|1,00
|1,00
|Ersu Gıda
|2,06
|-0,48
|-0,48
|Escort Teknoloji
|1,42
|2,16
|2,16
|Etiler Gıda
|2,50
|2,04
|2,04
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,66
|-0,60
|-0,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,27
|1,60
|1,60
|Euro Yat. Ort.
|1,17
|-0,85
|-0,85
|Euro Yatırım Holding
|1,52
|1,33
|1,33
|Fenerbahçe Futbol
|14,98
|3,52
|3,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,82
|5,47
|5,47
|F-M İzmit Piston
|47,34
|-5,09
|-5,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,68
|-0,13
|-0,13
|Ford Otosan
|69,95
|-1,27
|-1,27
|Formet Çelik Kapı
|3,05
|1,67
|1,67
|Frigo Pak Gıda
|12,62
|-2,62
|-2,62
|Galatasaray Sportif
|2,15
|5,91
|5,91
|Garanti Bankası
|11,27
|1,17
|1,17
|Garanti Faktoring
|3,84
|-0,78
|-0,78
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|0,00
|0,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,66
|1,07
|1,07
|Gedik Yatırım Holding
|7,80
|1,43
|1,43
|Gediz Ambalaj
|7,12
|5,33
|5,33
|Gentaş
|2,25
|2,74
|2,74
|Gersan Elektrik
|3,23
|1,25
|1,25
|Global Men. Değ.
|1,87
|-0,53
|-0,53
|Global Yat. Holding
|4,87
|0,00
|0,00
|Good-Year
|4,33
|6,91
|6,91
|Göltaş Çimento
|18,02
|1,29
|1,29
|Gözde Girişim
|5,14
|0,00
|0,00
|GSD Denizcilik
|2,57
|0,39
|0,39
|GSD Holding
|1,51
|1,34
|1,34
|Gübre Fabrik.
|9,16
|1,33
|1,33
|Güler Yat. Holding
|1,96
|-3,45
|-3,45
|Güneş Sigorta
|2,13
|-2,29
|-2,29
|Halk GMYO
|1,22
|0,00
|0,00
|Halk Sigorta
|1,90
|-4,04
|-4,04
|Hatay Tekstil
|6,98
|1,60
|1,60
|Hedef Girişim
|2,63
|0,77
|0,77
|Hektaş
|8,12
|1,25
|1,25
|HUB Girişim
|14,40
|3,75
|3,75
|Hürriyet Gzt.
|1,17
|2,63
|2,63
|ICBC Turkey Bank
|5,31
|0,76
|0,76
|İdealist Danışmanlık
|3,30
|-0,60
|-0,60
|İdealist GMYO
|3,08
|0,65
|0,65
|İhlas Ev Aletleri
|3,06
|-2,24
|-2,24
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|0,83
|İhlas Gazetecilik
|6,20
|-8,96
|-8,96
|İhlas Holding
|0,92
|1,10
|1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|9,72
|0,21
|0,21
|Info Yatırım
|8,00
|-10,11
|-10,11
|İntema
|9,30
|0,43
|0,43
|İpek Doğal Enerji
|8,73
|13,08
|13,08
|İskenderun Demir Çelik
|7,96
|-0,62
|-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)