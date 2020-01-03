Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,79
|-6,28
|-3,76
|Acıpayam Selüloz
|6,16
|-5,38
|-3,30
|Adana Çimento (A)
|9,52
|-1,65
|-1,96
|Adana Çimento (B)
|6,78
|-3,28
|-4,91
|Adana Çimento (C)
|2,08
|-4,59
|-6,73
|Adel Kalemcilik
|14,78
|-5,86
|-5,86
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|-5,61
|-3,65
|Afyon Çimento
|6,09
|-3,94
|-3,03
|Ak Enerji
|1,01
|-7,34
|-7,34
|Akbank
|7,94
|-2,93
|-2,10
|Akçansa
|9,40
|-6,75
|-6,37
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,94
|-4,43
|-8,06
|Akfen GMYO
|4,18
|2,96
|3,21
|Akın Tekstil
|13,77
|-3,10
|-0,15
|Akiş GMYO
|3,86
|-5,62
|-4,46
|Akmerkez GMYO
|23,36
|-1,93
|-1,35
|Aksa
|13,37
|-2,27
|-2,41
|Aksa Enerji
|3,80
|-2,81
|0,00
|Aksigorta
|6,22
|-1,43
|2,13
|Aksu Enerji
|15,03
|0,00
|1,08
|Alarko Carrıer
|58,15
|-5,37
|-3,08
|Alarko GMYO
|84,90
|-7,36
|-7,52
|Alarko Holding
|5,84
|-2,18
|-1,85
|Albaraka Türk
|1,54
|0,00
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,79
|-3,28
|-2,08
|Alkim Kağıt
|5,43
|-3,38
|-2,69
|Alkim Kimya
|37,80
|-0,94
|-1,36
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|0,00
|Altınyunus Çeşme
|10,10
|-1,37
|1,10
|Anadolu Cam
|4,25
|-2,75
|-2,52
|Anadolu Efes
|23,08
|0,09
|0,00
|Anadolu Grubu Holding
|17,04
|-3,24
|-3,13
|Anadolu Hayat Emek.
|6,84
|-0,44
|0,00
|Anadolu Isuzu
|11,59
|-5,23
|-4,77
|Anadolu Sigorta
|4,45
|-0,22
|1,14
|Anel Elektrik
|3,06
|-4,97
|-4,67
|Arçelik
|21,18
|0,38
|1,63
|Arena Bilgisayar
|9,31
|12,44
|23,64
|Armada Bilgisayar
|15,70
|-4,33
|-4,21
|Arsan Tekstil
|3,49
|-2,79
|-2,51
|Artı Yatırım Holding
|0,89
|9,88
|9,88
|Aselsan
|21,78
|0,83
|4,01
|Aslan Çimento
|36,70
|-7,51
|-8,16
|Ata GMYO
|4,54
|0,00
|0,22
|Atakule GMYO
|1,81
|-6,22
|-5,73
|Atlantis Yatırım Holding
|0,97
|0,00
|-3,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,41
|-4,08
|-2,08
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,95
|-0,50
|0,07
|Avrasya GMYO
|1,47
|-5,77
|-2,65
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,79
|-2,19
|-1,65
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.286,10
|0,01
|0,02
|Avrupa Yatırım Holding
|1,51
|-1,95
|-1,95
|Ayen Enerji
|3,37
|-4,80
|-2,88
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,05
|-8,07
|-6,39
|Aygaz
|12,82
|-0,62
|-0,16
|Bagfaş
|16,67
|-3,25
|-0,89
|Bak Ambalaj
|6,85
|-7,56
|-6,80
|Balatacılar Balatacılık
|1,49
|9,56
|20,16
|Bantaş Ambalaj
|2,39
|-7,36
|-5,16
|Banvit
|17,84
|-4,45
|-3,93
|Baştaş Başkent Çimento
|2,51
|-1,95
|-3,09
|Batı Çimento
|3,98
|19,88
|20,24
|Batısöke Çimento
|1,36
|0,74
|3,82
|Bera Holding
|3,67
|-4,43
|-4,68
|Berkosan Yalıtım
|2,59
|-5,82
|-5,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,45
|-3,92
|0,00
|Beyaz Filo
|3,09
|-1,90
|-2,22
|Bilici Yatırım
|4,62
|3,12
|5,72
|Bim Mağazalar
|47,44
|2,02
|1,67
|Birko Mensucat
|0,29
|-6,45
|-6,45
|Birlik Mensucat
|1,13
|-5,04
|-0,88
|Bizim Mağazaları
|10,92
|-4,04
|-2,24
|Bolu Çimento
|4,47
|-3,04
|-4,89
|Bomonti Elektrik
|1,26
|-1,56
|-1,56
|Borusan Mannesmann
|11,15
|-4,46
|-2,62
|Borusan Yat. Paz.
|57,65
|-5,49
|-6,79
|Bosch Fren Sistemleri
|281,70
|-4,38
|-2,83
|Bossa
|7,72
|-5,51
|-4,22
|Brisa
|9,33
|-2,10
|-1,89
|Burçelik
|5,59
|-3,79
|-3,79
|Burçelik Vana
|9,55
|2,14
|-1,65
|Bursa Çimento
|6,09
|-5,43
|-2,25
|Carrefoursa
|5,31
|-6,02
|12,74
|Ceo Event Medya
|8,18
|-1,80
|-0,73
|Coca Cola İçecek
|37,70
|-2,38
|-2,58
|Cosmos Yat. Holding
|1,99
|-2,93
|-2,45
|Credıtwest Faktorıng
|3,04
|2,36
|5,56
|Çelebi
|100,40
|-4,65
|-1,67
|Çelik Halat
|6,30
|-3,52
|-3,08
|Çemaş Döküm
|1,46
|-6,41
|-3,95
|Çemtaş
|8,22
|-3,52
|-0,72
|Çimbeton
|41,18
|-4,19
|-0,19
|Çimentaş
|14,28
|-5,62
|-4,80
|Çimsa
|9,08
|-2,47
|0,00
|Çuhadaroğlu Metal
|3,03
|-6,19
|-5,02
|Dagi Giyim
|2,49
|-5,68
|-0,40
|Dagi Yatırım Holding
|2,19
|-5,19
|-3,10
|Dardanel
|4,04
|-2,88
|6,60
|Datagate Bilgisayar
|7,96
|-2,33
|1,92
|Demısaş Döküm
|3,35
|-4,83
|-3,74
|Denge Holding
|1,35
|-1,46
|-1,46
|Deniz GMYO
|5,17
|-2,45
|2,38
|Denizli Cam
|8,17
|-5,00
|-2,04
|Derimod
|6,97
|-3,33
|-2,38
|Derlüks Deri
|3,81
|-5,69
|-6,62
|Desa Deri
|4,26
|-5,33
|-6,17
|Despec Bilgisayar
|4,18
|-2,56
|-1,42
|Deva Holding
|8,78
|-2,77
|-2,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|-3,75
|-1,28
|Ditaş Doğan
|9,12
|-6,37
|-4,60
|DO-CO
|568,00
|-0,89
|0,71
|Doğan Burda
|5,66
|-4,87
|-6,75
|Doğan Holding
|1,84
|-3,16
|0,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,68
|-2,33
|1,82
|Doğusan
|2,01
|-5,19
|-3,37
|Doğuş GMYO
|4,37
|-4,79
|-3,53
|Doğuş Otomotiv
|9,10
|-4,81
|-4,41
|Döktaş Dökümcülük
|52,00
|-5,63
|-3,61
|Duran Doğan Basım
|16,13
|0,88
|14,89
|Dyo Boya
|4,92
|-6,29
|0,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,67
|-2,13
|-1,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,00
|-1,96
|-1,09
|Edip Gayrimenkul
|1,31
|-6,43
|-5,76
|Ege Endüstri
|566,70
|-1,75
|-2,38
|Ege Gübre
|47,76
|-2,93
|-4,10
|Ege Profil
|11,63
|-4,52
|-2,84
|Ege Seramik
|3,71
|-1,59
|0,00
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|-3,45
|-12,50
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,37
|2,78
|-5,13
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,21
|5,00
|5,00
|Egeplast
|12,45
|-0,32
|-0,40
|Ekiz Kimya
|0,62
|-1,59
|1,64
|Emek Elektrik
|1,52
|-5,00
|-4,40
|Eminiş Ambalaj
|1,69
|1,20
|11,18
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|-2,67
|0,00
|Enerjisa Enerji
|7,31
|-3,18
|-1,08
|Enka İnşaat
|6,41
|-0,31
|-0,16
|Erbosan
|25,40
|-2,23
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|8,95
|-1,97
|-1,00
|Ersu Gıda
|1,90
|-7,77
|-8,21
|Escort Teknoloji
|1,37
|-3,52
|-1,44
|Etiler Gıda
|2,38
|-4,80
|-2,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,63
|-1,81
|-2,40
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,28
|0,79
|2,40
|Euro Yat. Ort.
|1,12
|-4,27
|-5,08
|Euro Yatırım Holding
|1,44
|-5,26
|-4,00
|Fenerbahçe Futbol
|14,64
|-2,27
|1,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,54
|-5,81
|-0,66
|F-M İzmit Piston
|46,56
|-1,65
|-6,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,12
|-7,29
|-7,41
|Ford Otosan
|69,00
|-1,36
|-2,61
|Formet Çelik Kapı
|3,02
|-0,98
|0,67
|Frigo Pak Gıda
|12,08
|-4,28
|-6,79
|Galatasaray Sportif
|2,07
|-3,72
|1,97
|Garanti Bankası
|10,90
|-3,28
|-2,15
|Garanti Faktoring
|3,66
|-4,69
|-5,43
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|-4,63
|-4,63
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,72
|1,06
|2,14
|Gedik Yatırım Holding
|7,83
|0,38
|1,82
|Gediz Ambalaj
|7,37
|3,51
|9,02
|Gentaş
|2,14
|-4,89
|-2,28
|Gersan Elektrik
|3,07
|-4,95
|-3,76
|Global Men. Değ.
|1,81
|-3,21
|-3,72
|Global Yat. Holding
|4,76
|-2,26
|-2,26
|Good-Year
|4,14
|-4,39
|2,22
|Göltaş Çimento
|16,96
|-5,88
|-4,67
|Gözde Girişim
|5,28
|2,72
|2,72
|GSD Denizcilik
|2,46
|-4,28
|-3,91
|GSD Holding
|1,45
|-3,97
|-2,68
|Gübre Fabrik.
|8,76
|-4,37
|-3,10
|Güler Yat. Holding
|1,94
|-1,02
|-4,43
|Güneş Sigorta
|2,06
|-3,29
|-5,50
|Halk GMYO
|1,17
|-4,10
|-4,10
|Halk Sigorta
|1,85
|-2,63
|-6,57
|Hatay Tekstil
|6,68
|-4,30
|-2,77
|Hedef Girişim
|2,60
|-1,14
|-0,38
|Hektaş
|8,02
|-1,23
|0,00
|HUB Girişim
|14,19
|-1,46
|2,23
|Hürriyet Gzt.
|1,14
|-2,56
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|-4,71
|-3,98
|İdealist Danışmanlık
|3,22
|-2,42
|-3,01
|İdealist GMYO
|2,92
|-5,19
|-4,58
|İhlas Ev Aletleri
|2,95
|-3,59
|-5,75
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|-7,44
|-6,67
|İhlas Gazetecilik
|5,90
|-4,84
|-13,36
|İhlas Holding
|0,86
|-6,52
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|0,98
|-3,92
|-3,92
|İndeks Bilgisayar
|9,47
|-2,57
|-2,37
|Info Yatırım
|7,99
|-0,12
|-10,22
|İntema
|8,80
|-5,38
|-4,97
|İpek Doğal Enerji
|8,89
|1,83
|15,16
|İskenderun Demir Çelik
|7,80
|-2,01
|-2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)