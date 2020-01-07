Borsada günlük işlemler (1)

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 3,64 -8,06 Acıpayam Selüloz 5,97 1,88 -6,28 Adana Çimento (A) 9,22 1,10 -5,05 Adana Çimento (B) 6,49 -0,92 -8,98 Adana Çimento (C) 2,05 4,59 -8,07 Adel Kalemcilik 14,50 4,39 -7,64 Adese Alışveriş Ticaret 1,79 4,07 -6,77 Afyon Çimento 6,15 7,71 -2,07 Ak Enerji 0,96 3,23 -11,93 Akbank 7,80 1,56 -3,82 Akçansa 9,54 5,07 -4,98 Akdenız Güvenlık Hız. 1,93 3,76 -8,53 Akfen GMYO 4,14 2,22 2,22 Akın Tekstil 13,93 5,85 1,02 Akiş GMYO 3,87 3,20 -4,21 Akmerkez GMYO 23,50 2,09 -0,76 Aksa 13,30 1,76 -2,92 Aksa Enerji 3,66 0,83 -3,68 Aksigorta 6,12 -1,29 0,49 Aksu Enerji 15,33 0,86 3,09 Alarko Carrıer 60,70 4,84 1,17 Alarko GMYO 97,20 0,83 5,88 Alarko Holding 5,82 1,39 -2,18 Albaraka Türk 1,60 5,26 4,58 Alcatel Lucent Teletaş 11,34 1,52 -5,81 Alkim Kağıt 5,26 0,57 -5,73 Alkim Kimya 37,18 -0,21 -2,97 Altınyağ 0,41 2,50 0,00 Altınyunus Çeşme 10,00 -0,89 0,10 Anadolu Cam 4,16 2,72 -4,59 Anadolu Efes 23,48 4,82 1,73 Anadolu Grubu Holding 16,95 2,73 -3,64 Anadolu Hayat Emek. 6,50 -0,91 -4,97 Anadolu Isuzu 11,55 2,76 -5,09 Anadolu Sigorta 4,44 -0,22 0,91 Anel Elektrik 3,06 4,08 -4,67 Arçelik 21,02 -1,68 0,86 Arena Bilgisayar 9,16 -2,03 21,65 Armada Bilgisayar 14,73 0,20 -10,13 Arsan Tekstil 3,55 4,72 -0,84 Artı Yatırım Holding 1,05 9,38 29,63 Aselsan 22,40 1,45 6,97 Aslan Çimento 36,82 3,78 -7,86 Ata GMYO 4,76 6,49 5,08 Atakule GMYO 1,73 3,59 -9,90 Atlantis Yatırım Holding 0,85 -7,61 -15,00 Atlas Yat. Ort. 1,40 6,06 -2,78 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,14 0,71 1,43 Avrasya GMYO 1,45 2,84 -3,97 Avrasya Petrol ve Tur. 1,77 2,31 -2,75 Avrasya Stratejik GMYF 1.287,70 0,03 0,14 Avrupa Yatırım Holding 1,53 4,08 -0,65 Ayen Enerji 3,44 2,08 -0,86 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,05 2,50 -6,39 Aygaz 13,02 2,52 1,40 Bagfaş 16,83 6,18 0,06 Bak Ambalaj 6,69 4,53 -8,98 Balatacılar Balatacılık 1,79 9,82 44,35 Bantaş Ambalaj 2,37 7,24 -5,95 Banvit 17,44 1,75 -6,09 Baştaş Başkent Çimento 2,54 -0,39 -1,93 Batı Çimento 3,67 1,38 10,88 Batısöke Çimento 1,32 0,76 0,76 Bera Holding 3,54 4,73 -8,05 Berkosan Yalıtım 2,51 3,29 -8,39 Beşiktaş Futbol Yat. 2,39 3,46 -2,45 Beyaz Filo 3,02 1,00 -4,43 Bilici Yatırım 4,92 6,03 12,59 Bim Mağazalar 48,10 1,31 3,09 Birko Mensucat 0,29 3,57 -6,45 Birlik Mensucat 1,12 6,67 -1,75 Bizim Mağazaları 10,59 2,32 -5,19 Bolu Çimento 4,34 0,46 -7,66 Bomonti Elektrik 1,14 -2,56 -10,94 Borusan Mannesmann 11,04 2,22 -3,58 Borusan Yat. Paz. 65,20 13,69 5,42 Bosch Fren Sistemleri 298,10 0,71 2,83 Bossa 7,66 4,79 -4,96 Brisa 8,89 1,83 -6,52 Burçelik 5,57 4,11 -4,13 Burçelik Vana 11,63 14,47 19,77 Bursa Çimento 5,93 2,24 -4,82 Carrefoursa 5,07 1,60 7,64 Ceo Event Medya 8,28 1,72 0,49 Coca Cola İçecek 37,94 2,82 -1,96 Cosmos Yat. Holding 1,98 4,21 -2,94 Credıtwest Faktorıng 2,89 3,21 0,35 Çelebi 97,75 0,77 -4,26 Çelik Halat 6,54 7,74 0,62 Çemaş Döküm 1,39 5,30 -8,55 Çemtaş 7,87 1,16 -4,95 Çimbeton 39,68 2,48 -3,83 Çimentaş 14,07 4,45 -6,20 Çimsa 8,94 0,56 -1,54 Çuhadaroğlu Metal 2,99 4,18 -6,27 Dagi Giyim 3,00 7,14 20,00 Dagi Yatırım Holding 2,88 14,74 27,43 Dardanel 4,35 7,94 14,78 Datagate Bilgisayar 7,74 1,84 -0,90 Demısaş Döküm 3,27 2,19 -6,03 Denge Holding 1,31 1,55 -4,38 Deniz GMYO 5,16 3,20 2,18 Denizli Cam 7,85 2,21 -5,88 Derimod 6,73 0,90 -5,74 Derlüks Deri 4,04 15,76 -0,98 Desa Deri 4,16 6,94 -8,37 Despec Bilgisayar 4,27 8,38 0,71 Deva Holding 8,58 2,39 -4,56 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 1,30 0,00 Ditaş Doğan 9,05 6,10 -5,33 DO-CO 560,60 -0,78 -0,60 Doğan Burda 5,47 2,43 -9,88 Doğan Holding 1,87 3,31 1,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 4,52 -1,82 Doğusan 1,97 4,79 -5,29 Doğuş GMYO 4,23 2,17 -6,62 Doğuş Otomotiv 8,84 1,49 -7,14 Döktaş Dökümcülük 52,00 6,12 -3,61 Duran Doğan Basım 15,65 0,71 11,47 Dyo Boya 4,77 1,49 -2,65 Eczacıbaşı İlaç 3,64 1,68 -1,89 Eczacıbaşı Yatırım 9,87 1,96 -2,37 Edip Gayrimenkul 1,27 4,10 -8,63 Ege Endüstri 565,00 0,71 -2,67 Ege Gübre 47,42 1,98 -4,78 Ege Profil 12,00 8,79 0,25 Ege Seramik 3,63 1,68 -2,16 Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 7,69 -12,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 8,57 -2,56 Egeli&Co Yatırım Holding 0,23 4,55 15,00 Egeplast 13,85 9,49 10,80 Ekiz Kimya 0,61 -1,61 0,00 Emek Elektrik 1,50 3,45 -5,66 Eminiş Ambalaj 1,66 6,41 9,21 Emlak Konut GMYO 1,41 0,71 -3,42 Enerjisa Enerji 7,26 1,82 -1,76 Enka İnşaat 6,41 1,75 -0,16 Erbosan 25,14 4,14 0,64 Ereğli Demir Çelik 8,93 0,45 -1,22 Ersu Gıda 1,84 8,24 -11,11 Escort Teknoloji 1,32 2,33 -5,04 Etiler Gıda 2,45 6,52 0,00 Euro Kapital Yat. Ort. 1,56 4,00 -6,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,25 0,81 0,00 Euro Yat. Ort. 1,10 0,92 -6,78 Euro Yatırım Holding 1,37 1,48 -8,67 Fenerbahçe Futbol 14,43 2,05 -0,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,40 4,27 -3,72 F-M İzmit Piston 46,02 4,07 -7,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,35 2,08 -4,42 Ford Otosan 71,20 3,19 0,49 Formet Çelik Kapı 3,10 3,33 3,33 Frigo Pak Gıda 11,80 2,61 -8,95 Galatasaray Sportif 2,06 5,10 1,48 Garanti Bankası 10,63 0,76 -4,58 Garanti Faktoring 3,48 2,65 -10,08 Garanti Yat. Ort. 1,01 3,06 -6,48 Gedik Y. Men. Değ. 6,01 4,34 7,32 Gedik Yatırım Holding 7,99 1,27 3,90 Gediz Ambalaj 7,95 0,00 17,60 Gentaş 2,10 3,45 -4,11 Gersan Elektrik 3,00 4,17 -5,96 Global Men. Değ. 1,85 0,54 -1,60 Global Yat. Holding 4,60 1,32 -5,54 Good-Year 4,05 2,53 0,00 Göltaş Çimento 16,38 2,82 -7,93 Gözde Girişim 5,29 1,73 2,92 GSD Denizcilik 2,51 0,80 -1,95 GSD Holding 1,57 6,08 5,37 Gübre Fabrik. 8,60 3,12 -4,87 Güler Yat. Holding 1,95 0,52 -3,94 Güneş Sigorta 2,05 4,06 -5,96 Halk GMYO 1,13 0,89 -7,38 Halk Sigorta 1,95 3,17 -1,52 Hatay Tekstil 6,50 4,00 -5,39 Hedef Girişim 2,57 4,47 -1,53 Hektaş 8,15 4,49 1,62 HUB Girişim 16,99 14,03 22,41 Hürriyet Gzt. 1,18 2,61 3,51 ICBC Turkey Bank 4,94 1,65 -6,26 İdealist Danışmanlık 3,15 1,94 -5,12 İdealist GMYO 2,84 2,53 -7,19 İhlas Ev Aletleri 2,80 -3,45 -10,54 İhlas Gayrimenkul 1,05 2,94 -12,50 İhlas Gazetecilik 5,50 -8,03 -19,24 İhlas Holding 0,82 2,50 -9,89 İhlas Yayın Holding 0,94 1,08 -7,84 İndeks Bilgisayar 9,26 3,70 -4,54 Info Yatırım 7,40 -7,38 -16,85 İntema 8,90 8,67 -3,89 İpek Doğal Enerji 9,15 -0,22 18,52 İskenderun Demir Çelik 7,65 0,79 -4,49

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Sürecek)