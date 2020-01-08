Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (1) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

08.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:34Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,65-3,51-11,29
Acıpayam Selüloz5,87-1,68-7,85
Adana Çimento (A)9,08-1,52-6,49
Adana Çimento (B)6,40-1,39-10,24
Adana Çimento (C)2,050,00-8,07
Adel Kalemcilik14,26-1,66-9,17
Adese Alışveriş Ticaret1,74-2,79-9,37
Afyon Çimento6,13-0,33-2,39
Ak Enerji0,93-3,12-14,68
Akbank7,962,05-1,85
Akçansa9,30-2,52-7,37
Akdenız Güvenlık Hız.1,88-2,59-10,90
Akfen GMYO4,08-1,450,74
Akın Tekstil13,51-3,02-2,03
Akiş GMYO3,80-1,81-5,94
Akmerkez GMYO23,36-0,60-1,35
Aksa13,20-0,75-3,65
Aksa Enerji3,64-0,55-4,21
Aksigorta6,05-1,14-0,66
Aksu Enerji15,450,783,90
Alarko Carrıer60,00-1,150,00
Alarko GMYO93,00-4,321,31
Alarko Holding5,75-1,20-3,36
Albaraka Türk1,59-0,633,92
Alcatel Lucent Teletaş11,10-2,12-7,81
Alkim Kağıt5,280,38-5,38
Alkim Kimya36,42-2,04-4,96
Altınyağ0,410,000,00
Altınyunus Çeşme10,000,000,10
Anadolu Cam4,170,24-4,36
Anadolu Efes23,10-1,620,09
Anadolu Grubu Holding17,402,65-1,08
Anadolu Hayat Emek.6,540,62-4,39
Anadolu Isuzu11,29-2,25-7,23
Anadolu Sigorta4,450,231,14
Anel Elektrik2,99-2,29-6,85
Arçelik20,82-0,95-0,10
Arena Bilgisayar9,02-1,5319,79
Armada Bilgisayar14,22-3,46-13,24
Arsan Tekstil3,47-2,25-3,07
Artı Yatırım Holding1,00-4,7623,46
Aselsan22,26-0,626,30
Aslan Çimento36,10-1,96-9,66
Ata GMYO4,800,845,96
Atakule GMYO1,71-1,16-10,94
Atlantis Yatırım Holding0,905,88-10,00
Atlas Yat. Ort.1,36-2,86-5,56
AvivaSA Emeklilik Hayat13,93-1,49-0,07
Avrasya GMYO1,42-2,07-5,96
Avrasya Petrol ve Tur.1,71-3,39-6,04
Avrasya Stratejik GMYF1.315,002,122,26
Avrupa Yatırım Holding1,51-1,31-1,95
Ayen Enerji3,35-2,62-3,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit2,050,00-6,39
Aygaz12,82-1,54-0,16
Bagfaş17,695,115,17
Bak Ambalaj6,45-3,59-12,24
Balatacılar Balatacılık1,969,5058,06
Bantaş Ambalaj2,29-3,38-9,13
Banvit17,26-1,03-7,05
Baştaş Başkent Çimento2,550,39-1,54
Batı Çimento3,58-2,458,16
Batısöke Çimento1,30-1,52-0,76
Bera Holding3,46-2,26-10,13
Berkosan Yalıtım2,46-1,99-10,22
Beşiktaş Futbol Yat.2,33-2,51-4,90
Beyaz Filo2,99-0,99-5,38
Bilici Yatırım5,266,9120,37
Bim Mağazalar48,240,293,39
Birko Mensucat0,303,45-3,23
Birlik Mensucat1,11-0,89-2,63
Bizim Mağazaları10,40-1,79-6,89
Bolu Çimento4,22-2,76-10,21
Bomonti Elektrik1,140,00-10,94
Borusan Mannesmann11,302,36-1,31
Borusan Yat. Paz.69,306,2912,05
Bosch Fren Sistemleri300,000,643,48
Bossa7,48-2,35-7,20
Brisa8,69-2,25-8,62
Burçelik5,722,69-1,55
Burçelik Vana12,9010,9232,85
Bursa Çimento5,85-1,35-6,10
Carrefoursa4,95-2,375,10
Ceo Event Medya8,16-1,45-0,97
Coca Cola İçecek37,80-0,37-2,33
Cosmos Yat. Holding1,92-3,03-5,88
Credıtwest Faktorıng2,46-14,88-14,58
Çelebi98,400,66-3,62
Çelik Halat6,34-3,06-2,46
Çemaş Döküm1,35-2,88-11,18
Çemtaş7,70-2,16-7,00
Çimbeton39,680,00-3,83
Çimentaş13,92-1,07-7,20
Çimsa8,77-1,90-3,41
Çuhadaroğlu Metal2,96-1,00-7,21
Dagi Giyim2,78-7,3311,20
Dagi Yatırım Holding3,3114,9346,46
Dardanel4,554,6020,05
Datagate Bilgisayar7,58-2,07-2,94
Demısaş Döküm3,23-1,22-7,18
Denge Holding1,28-2,29-6,57
Deniz GMYO5,07-1,740,40
Denizli Cam7,66-2,42-8,15
Derimod6,54-2,82-8,40
Derlüks Deri3,78-6,44-7,35
Desa Deri4,10-1,44-9,69
Despec Bilgisayar4,18-2,11-1,42
Deva Holding8,54-0,47-5,01
Diriteks Diriliş Tekstil0,76-2,56-2,56
Ditaş Doğan9,151,10-4,29
DO-CO556,60-0,71-1,31
Doğan Burda5,43-0,73-10,54
Doğan Holding1,83-2,14-0,54
Doğtaş Kelebek Mobilya1,57-3,09-4,85
Doğusan1,93-2,03-7,21
Doğuş GMYO4,16-1,65-8,17
Doğuş Otomotiv8,971,47-5,78
Döktaş Dökümcülük50,00-3,85-7,32
Duran Doğan Basım16,304,1516,10
Dyo Boya4,67-2,10-4,69
Eczacıbaşı İlaç3,58-1,65-3,50
Eczacıbaşı Yatırım9,80-0,71-3,07
Edip Gayrimenkul1,302,36-6,47
Ege Endüstri563,60-0,25-2,91
Ege Gübre49,564,51-0,48
Ege Profil11,70-2,50-2,26
Ege Seramik3,57-1,65-3,77
Egeli & Co Tarım Girişim0,280,00-12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım0,392,630,00
Egeli&Co Yatırım Holding0,244,3520,00
Egeplast15,239,9621,84
Ekiz Kimya0,610,000,00
Emek Elektrik1,45-3,33-8,81
Eminiş Ambalaj1,681,2010,53
Emlak Konut GMYO1,39-1,42-4,79
Enerjisa Enerji7,270,14-1,62
Enka İnşaat6,35-0,94-1,09
Erbosan24,68-1,83-1,20
Ereğli Demir Çelik8,950,22-1,00
Ersu Gıda1,76-4,35-14,98
Escort Teknoloji1,27-3,79-8,63
Etiler Gıda2,42-1,22-1,22
Euro Kapital Yat. Ort.1,52-2,56-8,98
Euro Trend Yat. Ort.1,20-4,00-4,00
Euro Yat. Ort.1,09-0,91-7,63
Euro Yatırım Holding1,380,73-8,00
Fenerbahçe Futbol14,07-2,49-2,76
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,21-4,32-7,88
F-M İzmit Piston49,006,48-1,76
Fonet Bilgi Teknolojileri7,20-2,04-6,37
Ford Otosan71,450,350,85
Formet Çelik Kapı3,00-3,230,00
Frigo Pak Gıda11,55-2,12-10,88
Galatasaray Sportif2,00-2,91-1,48
Garanti Bankası11,104,42-0,36
Garanti Faktoring3,40-2,30-12,14
Garanti Yat. Ort.0,98-2,97-9,26
Gedik Y. Men. Değ.6,162,5010,00
Gedik Yatırım Holding8,273,507,54
Gediz Ambalaj7,73-2,7714,35
Gentaş2,04-2,86-6,85
Gersan Elektrik2,91-3,00-8,78
Global Men. Değ.1,84-0,54-2,13
Global Yat. Holding4,53-1,52-6,98
Good-Year4,131,981,98
Göltaş Çimento16,05-2,01-9,78
Gözde Girişim5,22-1,321,56
GSD Denizcilik2,46-1,99-3,91
GSD Holding1,50-4,460,67
Gübre Fabrik.8,40-2,33-7,08
Güler Yat. Holding1,91-2,05-5,91
Güneş Sigorta2,091,95-4,13
Halk GMYO1,130,00-7,38
Halk Sigorta1,90-2,56-4,04
Hatay Tekstil6,44-0,92-6,26
Hedef Girişim2,601,17-0,38
Hektaş8,00-1,84-0,25
HUB Girişim19,0011,8336,89
Hürriyet Gzt.1,266,7810,53
ICBC Turkey Bank4,81-2,63-8,73
İdealist Danışmanlık3,09-1,90-6,93
İdealist GMYO2,78-2,11-9,15
İhlas Ev Aletleri2,75-1,79-12,14
İhlas Gayrimenkul1,01-3,81-15,83
İhlas Gazetecilik5,15-6,36-24,38
İhlas Holding0,79-3,66-13,19
İhlas Yayın Holding0,91-3,19-10,78
İndeks Bilgisayar9,300,43-4,12
Info Yatırım7,400,00-16,85
İntema8,53-4,16-7,88
İpek Doğal Enerji8,85-3,2814,64
İskenderun Demir Çelik7,60-0,65-5,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:01  Trump'ın açıklamaları sonrası dolar/TL 5,91'e geriledi - Ekonomi
19:58  THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu - Ekonomi
19:31  ABD Başkanı Donald Trump'tan İran açıklaması - Ekonomi
19:21  Borsa İstanbul, günü yükselişle tamamladı - Ekonomi
19:06  THY: Anadolu Jet de yurt dışına uçacak - Ekonomi
16:30  Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Ekonomi
16:05  Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Ekonomi
15:47  Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı - Ekonomi
14:45  TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Ekonomi
8.01.2020 20:13:48